港人「專業移民」台灣申請定居困難重重，部分人落戶夢碎再移民
我們想讓你知道的是
Ticky說，台灣移民政策經常改變，之前台灣政府稱因「國安問題」要對定居申請人進行聯審，現在突然又增加另一重關卡，不知道何時政策又會收緊，她已沒有信心可以在台灣落地生根。
文：中央社記者陳沛冰
30年經驗護士被要求台灣證書或在台工作證明
近期不少透過專業移民來台港人指定居門欖突然提高，申請時才被告知要在台灣考取專業證照或有相關工作經驗，卻因學歷不符合要求被拒絕考試。有港人落戶台灣夢碎惟有二次移民。
在台灣過了一年半自由自在生活的Ticky，正準備10月二次移民加拿大。她說：「其實不捨得離開台灣。」
Ticky在香港任職註冊護士30多年，去年3月透過專業移民與丈夫來台，住滿一年後，今年3月申請定居。
她向中央社說，今年5月港人移民圈子傳出，移民署要求以專業移民來台的港人，申請定居時要提交台灣相關專業證照或在台相關專業工作證明。
她說，當時以為是台灣當局的新規定，不影響像她已在台居留的港人，對自己在台灣落地生根仍充滿希望。她兩位護士朋友去年10月申請定居，今年2月獲批，過程中沒有上述要求。
但Ticky7月收到移民署發出的信件，指「請補111年7月至112年6月之相關專業考試及格證書或從事與專業相關之工作證明」，以及在台營生計畫。
Ticky說，她在香港護士學校畢業的學歷及實習時數，不符合台灣考試資格，沒有證照下無法找到工作。她在台灣曾修讀陪月課程，卻因沒身分證而不獲聘用。
Ticky說：「任何地方都需要保障專業水平，要重新考牌（證照）沒問題，但當初申請移民時沒有這項規定。我們不是不想考試，但政府沒有任何協助，例如銜接學歷或考試資格，我們根本沒辦法達到政府的要求，現在就像將責任推在我們身上。」
Ticky又說：「政府有權修改移民條件，但是否不應該影響已來了（台灣）的人？」
去年10月Ticky的女兒移民加拿大，曾希望Ticky與丈夫到加拿大一起生活。Ticky說：「當時已在台灣居住了半年，很開心，我們不是在大陸出生，又沒有在香港宣誓（效忠基本法），一直相信可以定居，所以決定留下來。」
Ticky說，台灣移民政策經常改變，之前台灣政府稱因「國安問題」要對定居申請人進行聯審，現在突然又增加另一重關卡，不知道何時政策又會收緊，她已沒有信心可以在台灣落地生根。
「心情是難受，但也要面對現實」，Ticky說，她與丈夫不會回香港居住，已決定到加拿大與女兒團聚。
港人建築師憂再有新要求
建築師Polly（化名）申請定居也障礙重重，影響長期生活規劃。
Polly去年7月以專業移民來台，為了加深認識台灣建築業，去年11月報考建築師證照，考試前特別報讀補習班。
台灣建築師考試合格率近年只有約5%至7%，Polly考試也不合格，準備今年再報考。空餘時間她到孤兒院及社區中心做志工，希望更融入台灣社會。
Polly向中央社說，自從今年5月底港人移民圈子傳出，申請定居要有證照或工作的消息，她不敢怠慢積極找工作，終獲得一間建築公司聘用。
7月Polly在台居住滿一年後申請定居，移民署承辦人才口頭告知，必須要有台灣相關專業證照或相關專業工作6個月才安排聯審。她現在要到明年2月工作滿6個月後才能提交補件，不知要等候多久才能聯審。
Polly說，雖然自己較幸運可以找到工作，但沒有減少她的焦慮及不安，「台灣政策經常變，明年會不會又有新要求？」
Polly說：「離開香港就是希望以台灣為第二個家，在台灣安身立命，但現在沒有安全感，難有長期規劃，不敢買車買樓，連租屋都不知應租多久，無法安定下來。」
目前唯一令Polly開心的，是與同事相處融洽，她笑言需要惡補台語，因為很多時開會同事說台語，她一句也聽不懂。近日有同事跟她說，希望她繼續留下來工作，她無奈回應：「並不是我可以決定。」
陸委會：獲定居後能在台灣貢獻
陸委會回覆《中央社》表示，有關港人以專業技術能力申請定居，主管機關要求說明是否已考取台灣相關專業執照或已在台從事相關專業工作之情形，以及在台之營生方式等，旨在希望專業人士倘獲定居許可後，都能夠在台灣貢獻所長、安居樂業，但並未要求一定要考取相同執照及要從事相關工作須超過6個月，始能通過定居審查。
新聞來源：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
經濟部能源局廣告