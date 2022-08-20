九合一選舉：北市戰局「三腳督」棄保難料，學者分析年輕、中間選民對政見的看法將定勝負

（中央社）年底縣市長選舉，在台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等地都出現三腳督，學者分析，若民調差距不大，棄保難度相對高，民眾黨這次推出的參選人聲勢不錯，可和藍綠抗衡，增添選情詭譎，勝負關鍵在中間和年輕選票的移動。

九合一大選不到100天，縣市首長除了藍綠對決，在台北市、桃園市、新竹市等地則加入民眾黨提名或支持的選將，呈現三腳督局勢；新竹縣、苗栗縣與基隆市，則有時代力量或無黨籍參選人投入選戰。

台北市長選舉歷次出現的三腳督（三足鼎立）以1994年最經典，當年國民黨黃大洲、新黨趙少康以及民進黨陳水扁參選，在藍營分裂下，第3名的黃大洲拿了26％選票，第2名趙少康近3成，棄保效應不明顯，陳水扁以約44％選票當選。

陳水扁1998年爭取連任，碰上國民黨如日中天的前總統馬英九，新黨推出前監察院長王建煊參選，但王建煊最後只開出3％選票，由馬英九以過半的51％擊敗陳水扁。

馬英九兩任任滿後，2006年國民黨推出郝龍斌，民進黨由現任駐日代表謝長廷應戰，泛藍的親民黨派出黨主席宋楚瑜親征，儘管藍營再度分裂，但最後宋楚瑜只拿到約4％選票，郝龍斌以54％過半當選台北市長。

2018年民進黨未支持柯文哲連任，提名姚文智參選，國民黨推出前立委丁守中，最後丁守中、柯文哲得票都突破4成，姚文智僅獲17％選票，落居第3，由柯文哲險勝當選。

2022年台北市長選戰，有民進黨提名的前衛福部長陳時中、國民黨提名立委蔣萬安，以及獲民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊參選，目前3人民調支持度均緊咬，勢均力敵。

國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平接受《中央社》記者採訪時分析，三腳督狀況下，如果有人大幅度落後，就有棄保危機，反之民調都很平均，就很難操作棄保。

國立台灣大學政治學系教授王業立指出，未表態的選民中，以年輕或較不關心政治的選民居多，他們將是參選人在選戰後期須特別爭取的重點對象；以台北市為例，3位選將所代表的政黨明確，也都是知名人物，形象難以有太大改變，左右勝敗的就是政見規劃。

身兼陳時中競選總部總幹事的民進黨立委吳思瑤說，國民黨的蔣萬安一度弱化，後來人設大翻轉往深藍、戰鬥藍靠攏，試圖撐住國民黨基本盤；黃珊珊因有行政資源加持，最大競選團隊是整個台北市政府，要等未來黃珊珊離開現職，沒有行政光環後方能見真章。

不願具名的民進黨立委指出，台北三腳督態勢要看後續發展，例如蔣萬安和黃珊珊是否產生棄保，陳時中也要能穩住民進黨基本盤，並適度拓展選票，3人目前看起來都有一些機會。

熟悉選戰操盤的藍營人士分析，陳時中在綠營基本盤以外沒有擴張太多，在藍大於綠的基本盤下，從民調或戰略態勢上，都是蔣、黃決戰格局，誰能勝出、將另一方邊緣化，就有機會獲取最多數藍營選票，穩定選情。

不過，這名藍營人士指出，現在令人擔心的是選民對蔣、黃無法做出明顯區分，而民眾黨搶食中間偏藍選票；這些中間偏藍選民，大多都是對國民黨失望而轉支持民眾黨，是蔣萬安未來選戰一大考驗。

桃園市長選戰部分，前新竹市長林智堅陷入論文風波退選，陣前換將由立委鄭運鵬上陣，國民黨提名前行政院長張善政，民眾黨提名立委賴香伶。民進黨人士分析，鄭運鵬是在地立委，有自己的基層組織，本來就是黨內考慮的人選之一，目前選情雖受到論文事件衝擊，但在桃園市長鄭文燦力挺下，加倍衝刺，有機會一搏。

民眾黨選戰小組召人、立委蔡壁如受訪表示，林智堅是民進黨選情的破口，雖然換出立委鄭運鵬當救援投手，但鄭運鵬過去多次護航林智堅論文抄襲，民進黨顯然仍留著戰場，未來恐波及到陳時中選情，對民眾黨是利多。

來自桃園的國民黨立委萬美玲分析，民眾黨在桃園尚未凝聚基本盤，因此在林智堅退選前，三腳督的角力就不太明顯，換堅後可能還會更淡；她認為，此次事件對民進黨選情大傷，一定會加碼衝刺選情，而國民黨則會藉著這波換堅事件，大力爭取民眾認同，藍綠抗衡的態勢只會越來越明顯。

新竹市長選戰部分，有民進黨提名的沈慧虹、國民黨林耕仁以及民眾黨的高虹安。國立中山大學政治學研究所教授廖達琪認為，高虹安民調領先、林耕仁有基本盤，沈慧虹則因為前市長林智堅的「論文門」被波及、比較吃虧，但也不容易操作棄保。

民進黨內人士表示，林智堅的「論文門」與「球場門」事件，會影響新竹市長參選人沈慧虹的選情；不過，因民眾黨立委高虹安的參選，讓新竹市選戰變得複雜，首要之務是先穩住並承接林智堅既有基本盤。

國民黨立法院黨團書記長李德維指出，民進黨與民眾黨的參選人都算空降，最終會回到基本盤；另有藍營地方人士認為，新竹的狀況跟北市雷同，會出現被民眾黨分食選票狀況，國民黨必須空戰、陸戰全力衝刺，決戰點是和高虹安爭取中間選民和年輕人選票。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺