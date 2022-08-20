【東南亞週報】泰反對黨指帕拉育任期應於本月24日結束｜越擬建南北高鐵｜菲終止俄軍售合約
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泰國總理任期限制為8年，而反對陣營指出帕拉育自2014年發生政變不久後，於8月成為泰國總理，至今已達其任期上限。執政黨則表示，並非對任期上限持有異議，而是在帕拉育正式任職總理的時間點與反對陣營出現爭議。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第184期，為讀者挑選2022年8月13日至8月19日期間，有關泰國、越南、菲律賓、新加坡、緬甸與馬來西亞的六則東協區域大事。
泰國｜反對黨指帕拉育任期應於8月結束 向憲法法院請求裁決
以為泰黨（Pheu Thai Party）及前進黨（Move Forward Party）為主的反對陣營，日前向泰國憲法法院提交請願書，請求法院針對總理帕拉育的任期進行裁決。泰國反對陣營認為帕拉育的任期應於今年8月24日結束，但泰國政府認為帕拉育仍有數年的任期。
泰國總理任期限制為8年，而反對陣營指出帕拉育自2014年發生政變不久後，於8月成為泰國總理，至今已達其任期上限。執政黨則表示，並非對任期上限持有異議，而是在帕拉育正式任職總理的時間點與反對陣營出現爭議。執政黨認為帕拉育的8年總理期限應於2027年才結束，因為他是在2019年的全國大選中才正式成為總理。
與此同時，反對陣營亦在其請願書中請求憲法法院在受理此案時，暫停帕拉育擔任總理一職，直至裁決過程結束。為泰黨領袖Cholnan Srikaew指出，總理不應在法院受理此案時，持續主導行政事務。事實上，反對陣營擔心帕拉育會在憲法法院裁決以前，透過解散國會，以先發制人，但帕拉育強調不會解散國會，並會持續服務人民直到其任期結束。
值得一提的是，泰國選舉委員會在8月15日宣布新制度，禁止內閣在國會解散後或在選舉前使用國家資源或行政人員，以提高自身選舉優勢。當被問及選舉委員會是否為預防國會解散而宣布此制度，泰國政府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）指出，該委員會僅是針對制度做定期更新。
越南｜越擬建南北高鐵 2050年前完工
越南政府8月14日表示，預計興建南北向高速鐵路，投資額將達587億美元（約新台幣1兆7608億元）；越南交通部將於下個月提交計畫，由中央政治局進一步拍板決議。
越南目前規劃第一段高鐵路線將從首都河內到義安省榮市（Vinh），第二段則是從經濟中心胡志明市到慶和省芽莊市（Nha Trang），兩段總共665公里的路線將先動工，並於2032年通車，造價約247.2億美元。而整體南北高鐵計畫，總長1,545公里，最高時速達每小時320至350公里，預定於2045至2050年間完工，屆時從河內到胡志明市，只需要5小時20分鐘。
當局自2006年便開始討論南北高鐵工程，但在2010年，人民代表大會因不具經濟可行性否決興建高鐵的提案。今年交通部將再次向中央政治局提議，越南總理范明政7月時接見日本國際協力銀行（JBIC）代表，更曾向執行董事前田匡史（Tadashi Maeda）提出支持南北高鐵計畫的訴求。稍早財政部官員認為，高鐵的建設將為建築、交通、高科技產業的發展提供動力；越南鐵路公司官員也指出，評估是否建設高鐵的關鍵應該不只是投資金額多寡，而是高鐵帶來的整體效益。
目前越南有7條主要鐵路線，全長2440公里。政府計劃到2050年，全國共有25條軌道路線，總長計6354公里。
菲律賓｜菲終止俄國軍售合約 改向美國採購
菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）本週指出，日前菲國取消向俄羅斯購買軍用運輸直升機，目前正準備向美國購買CH-47契努克（Chinook）直升機。
先前《美聯社》在7月底獨家報導，烏俄戰爭爆發後，由於美國與俄羅斯的緊張關係持續升高，為避免面臨美國的制裁，杜特蒂政府在卸任前已取消向俄羅斯購買16架Mi-17軍用運輸直升機的交易。若與俄羅斯的軍購案成交，菲律賓恐面臨美國對其執行敵對國家制裁法案（Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA）。菲國與俄羅斯價值2.2億美金的軍購契約於去年11月簽署，並於今年1月支付第一期款項，首批直升機交貨期預定為2024年。
菲律賓國防部已於上週正式宣布，正與俄羅斯進入解約程序，發言人表示，由於全球政治情勢的發展，菲律賓上屆政府取消該案合作，政府並已與俄羅斯就終止合約展開外交對話，希望能收回先前支付的第一期款項。羅慕德斯指出，政府決定終止與俄羅斯的合作，並非受到來自美國的壓力，主要還是實際的經濟考量，以及避免遭受制裁。他表示與華府的軍購協議金額較低，且除了直升機外，還包括維修、零件、後續服務等。
新加坡｜副總理黃循財：美中恐「夢遊般地陷入衝突」
新加坡副總理黃循財8月15日接受彭博總編輯米可斯維特（John Micklethwait）專訪時表示，如果美國及中國不相互接觸且不設法緩和在台灣議題上不斷升溫的緊張局勢，就可能「夢遊般地陷入衝突」。
黃循財指出，在美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，以及中國在台灣周圍進行軍事演習後，世界兩大經濟體之間的關係「非常令人擔憂」。他表示：「我們開始看到兩國做出的一系列決定將把我們帶入越來越危險的境地。」
他解釋：「正如他們所說，沒有人會蓄意開戰，但卻夢遊般走向衝突，這是最大的問題和危險。」
黃循財也指出，國際社會正步入一個新的世界秩序，舊有的邏輯是通過增加貿易來抑制地緣政治競爭，但如今的邏輯卻是地緣政治削弱了貿易，這一點令人擔憂，因為這將使世界變的更分裂及危險。
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。