九合一決戰倒數：18歲公民權複決綁大選，搶攻青年票衝選情

（中央社）18歲公民權修憲複決併同九合一選舉11月26日投票，朝野立場一致支持複決通過，也投入宣傳爭取年輕人選票；至於此議題會否牽動選情，多數看法傾向影響不大，九合一選舉還是回歸候選人個人特質。

18歲公民權修憲複決11月26日與地方公職人員選舉合併舉行。公民複決門檻，依憲法增修條文規定，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

依照2020年大選，台灣有效選舉人數為1931多萬人，因此，至少要有965萬以上人同意，修憲案才會通過；對照總統蔡英文2020年大選獲得史上最高票數為817萬多票，可見修憲難度相當高。

民進黨青年部主任蔡沐霖向中央社記者表示，這是首次的修憲複決投票，通過門檻是史無前例的高，跨黨派的實際支持對這項投票非常重要；民進黨已規劃活動，希望讓選民更關注此議題，衝高投票率。

兼任民進黨主席的蔡總統近日參與多項活動，親上火線宣傳，下令全黨動員催票，九合一選戰參選人也藉由相關議題，爭取青年支持。

國民黨文傳會副主委林家興說，國民黨很早就提出支持18歲公民權，會透過全國組織及青年單位如青年團、青年事務委員會等發起相關活動，全力支持18歲公民權可以順利過關。

台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如表示，18歲公民權是民眾黨進入國會後積極倡議的議題，近來也舉辦全台大眾走，深入各鄉里宣傳；但她觀察到民眾對這議題反應不一，贊成下修到18歲者，只占她接觸民眾約6成。

時代力量黨主席陳椒華說，時力從7月底起要花一個月時間，讓16個地方黨部及參選人到街頭宣講、發面紙及文宣，讓民眾瞭解18歲公民權的意義，鼓勵大家出門投票。

根據中選會委託研究比較2016年總統大選、2018年九合一選舉及2020年總統大選的投票行為，發現2020總統大選吸引較高比例的年輕選民參與投票，40歲以下年輕選民投票率明顯提升，尤其30歲以下選民增幅最大，由前兩次投票率不到6成，提高至7成以上。

對於18歲公民權修憲公民複決綁大選，是否牽動九合一選舉投票，民進黨立委賴瑞隆認為會有關連性，因為這是賦予年輕人更大的公民權，會鼓勵大家更踴躍出來投票；民進黨是該議題主要推動者、會占一點優勢，但最終要看候選人個人特質，民進黨候選人會比國民黨有利一點。

不過，有民進黨立委認為，18歲公民權對年底地方選舉的影響有限，藍綠兩大黨都支持18歲，沒有誰是攻、誰是守的立場，比較大的影響會是下一次的總統大選；如果公民複決通過，18歲到20歲這批年輕人，2024年總統選舉就可參與投票。

國民黨立法院黨團書記長李德維指出，國民黨支持18歲公民權，民進黨無法藉此打擊國民黨；支持18歲公民權的民眾，不會因為這個議題會特別支持或反對哪個政黨，而是回歸到原本的政黨喜好。

另有民進黨立委觀察，大部分選民對18歲公民權議題是無感的，選民對人的選舉關注度，還是高於對事的公投；有一些相對年輕的議員參選人，比較會去訴求「18歲公民權」，呼籲「投一票挺青年議員」，以此跟資深的議員做出區隔。

國民黨立委萬美玲也說，年輕人在選舉中扮演重要角色，這塊確實是國民黨比較弱的一環，但國民黨並未放棄年輕人選票。民進黨希望透過公民複決綁大選、栽贓國民黨不支持年輕人，但此選舉策略已被破解，她認為複決對大選的影響不會太大。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範