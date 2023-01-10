2023/01/10,
房市

《平均地權條例》修法三讀通過：炒房最重罰5000萬、違規轉售罰300萬、私法人買房「許可制」

《平均地權條例》修法三讀通過：炒房最重罰5000萬、違規轉售罰300萬、私法人買房「許可制」
首圖為示意圖，非當事者所購買預售屋。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

還有一項通過的附帶決議，將建請內政部研擬「追繳不法所得」，包括紅單轉讓、預售屋換約、房市炒作等行為，除了違規所處的罰鍰外，還須追繳炒房者的不法所得利益。

立法院院會今（10）日三讀修正通過《平均地權條例》修法草案，此案將首先衝擊預售屋，因預售屋轉約、解約等交易價格操作空間受到規範，炒作行為也將受到重罰，違規轉售最高可罰300萬，刻意炒作營造熱銷假象最高可罰5000萬；另外檢舉獎金制度也在此次修法建立。而修法時提出討論的私法人購屋「許可制」，將公司購買宿舍、參與或實施都更危老，申請流程簡化並加速審查。

行政院會在2022年4月時提出修法草案，不少人期待能讓房價降溫，且終止預售屋炒作的亂象；修法提出後曾引發投資客恐慌，然而因為立法院去年一直未排案處理，也有專家指出，「恐慌賣盤」已於去年7月前移轉；在民間團體巢運及時代力量、民眾黨團多次呼籲下，雖然不動產業者對此修法並不支持，不過在2022年地方選舉過後，立法院上個月再次排案審查，最後今天在朝野無人反對的情況下，三讀修正通過《平均地權條例》部分條文。接下來將對整體房市有何影響，仍有待後續觀察。

本次修法有哪幾大重點？

  • 限制換約轉售：簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰50萬至300萬元。

  • 重罰炒作行為：明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，將按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5000萬元。

  • 建立檢舉獎金制度：民眾可檢具證據，向地方政府檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，如經縣市政府查證屬實，將由實收罰鍰總金額中，提充一定比率金額作為檢舉獎金。

  • 解約申報登錄：預售屋買賣契約如有解約情形，建商應在30日內申報登錄資訊；申報登錄價格不實者，將按戶棟處罰3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

私法人購屋「許可制」改採附帶決議通過

立法院程序委員會在今年1月3日，將全案排入院會議程，日前在委員會初審時，有些委員對於「私法人購屋」改為許可制，出現不同意見想法，擔憂是否過於嚴格，對此民進黨團經討論後以附帶決議方式處理，今天也一併通過。

由於目前現行法規對私法人購置住宅並無限制，易使住宅成為私法人投資炒作的標的，導致住宅市場發生投機壟斷，不利不動產市場的健全發展。且根據政府統計，私法人購置住宅的數量從2019年的1萬219戶，逐年增加至2021年的1萬7779戶。

三讀通過條文增訂私法人購屋許可制，未來私法人在買受住宅時，應檢具使用計畫，並經中央主管機關許可，同時限制私法人取得房屋後，於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。但假如私法人是要購買宿舍、參與或實施都更危老，申請書表予以簡化，而內政部在受理私法人申請須經許可案件，以7個工作天完成審查為原則，以維私法人經營或推行都更危老重建之時效。

另外還有一項通過的附帶決議是立委江永昌所提出，將建請內政部研擬「追繳不法所得」，就是包括紅單轉讓、預售屋換約、房市炒作等行為，除了違規所處的罰鍰外，還須追繳炒房者的不法所得利益，如此才更具有遏制力。

房價會下跌嗎？

內政部則表示，這次修法主要目的是為打擊炒房，健全房市交易秩序，但不會影響市場正常交易；就長期而言，有助於引導市場回歸穩健發展，協助不動產產業永續經營，並保障國人購屋權益與居住正義。

民進黨黨團總召柯建銘則表示，這次修法主要要遏制炒房，高房價讓很多年輕人難以買房，朝野黨團對這次修法都有高度共識，落實居住正義；主要是打炒房，不是要引起業界恐慌，各項配套都會搭配完善配套來執行，使房地產更加穩健與健康。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，對於此次修法主要是希望能夠打炒房，讓房價不要進一步飆漲，所以國民黨團大方向支持。但針對外界關注修法後是否會衝擊房地產，希望政府要密切觀察，妥為因應。

此次修正條文的施行日期，由行政院定之；由於還需要訂定施行細則等相關子法，預計可能會在今年第二季正式上路。

《經濟日報》報導，依據實價登錄預售屋成交資料統計六都及新竹縣市平均成交價發現，去年(2022)預售成交價不僅沒有下修，比較2021年甚至顯著成長，其中高雄市2022年平均房價來到每坪32.4萬元，年增幅30%。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，平均地權條例通過，市場預期房價可能緩跌，不過由近幾年預售房價漲幅評估，目前預售價格降幅至少要超過2~3成，才有機會回到2019年資金熱潮前的房價水準，平均地權條例修正草案通過後，房價受衝擊而下修的幅度能否抵銷資金潮的漲幅，仍待觀察。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐透過新聞稿指出，平均地權條例修法通過後，由於預售屋換約和轉手的諸多限制，降低購屋族購買意願，自住買家將會轉向成屋市場，所以預售屋降溫，對應成屋搶手，將會拉近彼此的價格差距。

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核稿編輯：翁世航


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