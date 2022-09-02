《詛咒與毒殺》：雖然毛氈苔對四處遊蕩的昆蟲來說很危險，但對人類有多種有用的方式

文：菲絲．印克萊特（Fez Inkwright）

CARNIVOROUS PLANTS

Ocimumbasilicum

食蟲植物

接著我覺得空氣變得稠密，被看不見的香爐薰蒸，

輕搖香爐的熾天使，腳步在簇絨的地板上答拉作響。

「可憐人」，我嘆道，「上帝派天使為你送來忘憂藥

（譯註：忘憂藥一字nepenthe亦指豬籠草），緩解你對麗諾爾的思念；

大口喝吧，大口喝下這慈悲的忘憂藥，忘掉失去的麗諾爾！」

烏鴉答曰，「永不復焉」。

——埃德加．愛倫坡（Edgar Allan Poe），《烏鴉》（The Raven）

我們所知的大多數植物都從周圍的土地和水氣中汲取養分。與這種無害的存在相比，食蟲植物——藉著誘捕和食用動物和昆蟲，獲得部分或大部分營養的植物——有著令我們著迷的異常習性。此一出於必要演化而來的特性，大多是因為生長環境缺乏營養，例如沼澤和多岩石的高山土地，那裡的土壤很貧瘠，不利於植物的健康生長。

正如查爾斯．達爾文年在他一八七五年的著作《食蟲植物》（Insectivorous Plants）中所述，食蟲植物有六種基本類型：陷落式陷阱， 也就是豬籠草；沾黏陷阱（如毛氈苔）；快門式陷阱，捕蠅草最常具備的功能；吸盤陷阱；捕蟲囊陷阱；和單向開口式陷阱。所有這些類型都演變出各種「獵捕」機制，欺騙、誘捕或以其他方式消化生物，確保自己的生存。

瓶子草（PITCHER PLANT）：

豬籠草屬（Nepenthes spp.）和瓶子草屬（Sarraceniaceae spp.）

豬籠草的「籠子」部分是經過特殊演化的葉子，捲曲成不透水的杯形陷阱以容納消化液。杯子邊緣往往敷有花蜜吸引獵物，獵物一旦觸碰到杯壁就會打滑，無法往回爬出。杯內的液體就會淹沒獵物，並逐漸消化。一些最大的物種，例如大花豬籠草（Nepenthes raffiesiana），甚至能夠捕捉和消化蝙蝠、蜥蜴和老鼠。

豬籠草屬以能夠治癒悲傷的虛構希臘靈藥命名。在奧德賽中，帕里斯給特洛伊的海倫尼盤瑟（nepenthe），幫助她忘記老家。雖然豬籠草的屬名出於此靈藥，但老普林尼和迪奧斯科里德斯（Dioscorides）等古代作家卻認為該靈藥其實應該是琉璃苣，更多當代學者懷疑是鴉片。

最引人注目的豬籠草種之一是蘇門答臘巴利杉山（Barisan）的豬籠草特有種：龍豬籠草（Nepenthes naga）。當地民間傳說聲稱龍曾經生活在這個地區，而龍豬籠草的外觀正與故事不謀而合。naga 是印尼語的「龍」， 它的籠蓋下面長出的附屬物形狀很像蛇（或龍）的舌頭。

另一種瓶子草物種是沼澤瓶子草（Heliamphora）。拉丁名中的heli曾被誤解為來自希臘語helios，意思是太陽，導致有了太陽瓶子草這個將錯就錯的名字。其實它正確的名字起源是helos，意為沼澤。

南美洲的一個特有種叫做帕塔索拉瓶子草（patasola），源自神話中的吸血鬼帕塔索拉（patasola）。這個美麗的女人會在深夜出現在叢林和山脈中，引誘落單的牧民、伐木工人或礦工進入灌木叢。當他們完全迷路之後， 她就會現出真實形態——單腳，長著大牙齒和大眼睛的分趾蹄生物——將他們吞掉。她吃飽後會爬上樹，自顧自唱出如下的歌曲：

毛氈苔（SUNDEW）：Drosera spp. 我不僅僅是女妖，

我獨自生活在世上： 沒人能抗拒我

因為我是怕她索拉。在路上，在家裡，在山和河上，

在空中和雲端，

凡存在世上的都屬於我。【註1】

毛氈苔屬裡有將近兩百個種，從阿拉斯加到紐西蘭的各種氣候中都可以見到。然而，絕大多數的種生長在南半球較熱的地帶，包括澳洲、南美洲和非洲南部。毛氈苔的拉丁學名Drosera來自希臘語drosos，意思是露水，指的是植株穗狀物上的露珠狀黏液。

這種植物的特徵是覆蓋表面的穗狀物，也叫腺毛。每根腺毛的末端都有一滴含有糖分的黏液，它能吸引獵物並阻止獵物逃脫。接著腺毛會向內捲曲，使獵物盡可能接觸到最多的腺毛，加快攝食速度。獵物或因掙扎而力盡致死，或被植株內分泌的酶消化。

雖然毛氈苔對四處遊蕩的昆蟲來說很危險，但已經證明有多種對人類有用的方式。它們自十二世紀以來，在義大利和德國用作草藥「太陽草」（Herba Sole），是治療咳嗽和哮喘的處方茶飲和藥劑配方。某些澳洲原住民也認為球莖是可以食用的珍饈，或用於染製紡織品；在蘇格蘭高地，圓葉毛氈苔（D.rotundifolia）則用於製作紫色或黃色染料。【註2】

圓葉毛氈苔又叫義大利毛氈苔，也用於製作名為羅索里歐（Rosolio） 的利口酒（來自拉丁語「太陽的露水」〔rossolis〕），它的現代生產配方幾乎與十四世紀的版本完全一樣。這種亮黃色的烈酒起源於義大利，最初作為藥物和壯陽藥。這種用途的演變在許多早期的甜酒很常見，醫生起初開立這些酒精性藥物是為了提振心靈，之後卻因為廣泛受歡迎而成為娛樂性飲料。

註釋

[1] 哈維爾．歐坎波．羅培茲（Javier Ocampo Lopez），《哥倫比亞的傳說和故事 》（Mitos, Leyendas y RelatosColombianos）

[2] 愛德華．德威利（Edward Dwelley）《德威利版蘇格蘭蓋爾語圖解詞典》（Dwelley's Illustrated Scottish-Gaelic Dictionary）

書籍介紹

本文摘錄自《詛咒與毒殺：植物的黑歷史》，天培出版

作者：菲絲．印克萊特（Fez Inkwright）

譯者：杜蘊慧

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