《詛咒與毒殺》：雖然毛氈苔對四處遊蕩的昆蟲來說很危險，但對人類有多種有用的方式
我們想讓你知道的是
最引人注目的豬籠草種之一是蘇門答臘巴利杉山（Barisan）的豬籠草特有種：龍豬籠草（Nepenthes naga）。當地民間傳說聲稱龍曾經生活在這個地區，而龍豬籠草的外觀正與故事不謀而合。naga 是印尼語的「龍」， 它的籠蓋下面長出的附屬物形狀很像蛇（或龍）的舌頭。
文：菲絲．印克萊特（Fez Inkwright）
CARNIVOROUS PLANTS
Ocimumbasilicum
食蟲植物
接著我覺得空氣變得稠密，被看不見的香爐薰蒸，
輕搖香爐的熾天使，腳步在簇絨的地板上答拉作響。
「可憐人」，我嘆道，「上帝派天使為你送來忘憂藥
（譯註：忘憂藥一字nepenthe亦指豬籠草），緩解你對麗諾爾的思念；
大口喝吧，大口喝下這慈悲的忘憂藥，忘掉失去的麗諾爾！」
烏鴉答曰，「永不復焉」。
——埃德加．愛倫坡（Edgar Allan Poe），《烏鴉》（The Raven）
我們所知的大多數植物都從周圍的土地和水氣中汲取養分。與這種無害的存在相比，食蟲植物——藉著誘捕和食用動物和昆蟲，獲得部分或大部分營養的植物——有著令我們著迷的異常習性。此一出於必要演化而來的特性，大多是因為生長環境缺乏營養，例如沼澤和多岩石的高山土地，那裡的土壤很貧瘠，不利於植物的健康生長。
正如查爾斯．達爾文年在他一八七五年的著作《食蟲植物》（Insectivorous Plants）中所述，食蟲植物有六種基本類型：陷落式陷阱， 也就是豬籠草；沾黏陷阱（如毛氈苔）；快門式陷阱，捕蠅草最常具備的功能；吸盤陷阱；捕蟲囊陷阱；和單向開口式陷阱。所有這些類型都演變出各種「獵捕」機制，欺騙、誘捕或以其他方式消化生物，確保自己的生存。
瓶子草（PITCHER PLANT）：
豬籠草屬（Nepenthes spp.）和瓶子草屬（Sarraceniaceae spp.）
豬籠草的「籠子」部分是經過特殊演化的葉子，捲曲成不透水的杯形陷阱以容納消化液。杯子邊緣往往敷有花蜜吸引獵物，獵物一旦觸碰到杯壁就會打滑，無法往回爬出。杯內的液體就會淹沒獵物，並逐漸消化。一些最大的物種，例如大花豬籠草（Nepenthes raffiesiana），甚至能夠捕捉和消化蝙蝠、蜥蜴和老鼠。
豬籠草屬以能夠治癒悲傷的虛構希臘靈藥命名。在奧德賽中，帕里斯給特洛伊的海倫尼盤瑟（nepenthe），幫助她忘記老家。雖然豬籠草的屬名出於此靈藥，但老普林尼和迪奧斯科里德斯（Dioscorides）等古代作家卻認為該靈藥其實應該是琉璃苣，更多當代學者懷疑是鴉片。
最引人注目的豬籠草種之一是蘇門答臘巴利杉山（Barisan）的豬籠草特有種：龍豬籠草（Nepenthes naga）。當地民間傳說聲稱龍曾經生活在這個地區，而龍豬籠草的外觀正與故事不謀而合。naga 是印尼語的「龍」， 它的籠蓋下面長出的附屬物形狀很像蛇（或龍）的舌頭。
另一種瓶子草物種是沼澤瓶子草（Heliamphora）。拉丁名中的heli曾被誤解為來自希臘語helios，意思是太陽，導致有了太陽瓶子草這個將錯就錯的名字。其實它正確的名字起源是helos，意為沼澤。
南美洲的一個特有種叫做帕塔索拉瓶子草（patasola），源自神話中的吸血鬼帕塔索拉（patasola）。這個美麗的女人會在深夜出現在叢林和山脈中，引誘落單的牧民、伐木工人或礦工進入灌木叢。當他們完全迷路之後， 她就會現出真實形態——單腳，長著大牙齒和大眼睛的分趾蹄生物——將他們吞掉。她吃飽後會爬上樹，自顧自唱出如下的歌曲：
毛氈苔（SUNDEW）：Drosera spp. 我不僅僅是女妖，
我獨自生活在世上： 沒人能抗拒我
因為我是怕她索拉。在路上，在家裡，在山和河上，
在空中和雲端，
凡存在世上的都屬於我。【註1】
毛氈苔屬裡有將近兩百個種，從阿拉斯加到紐西蘭的各種氣候中都可以見到。然而，絕大多數的種生長在南半球較熱的地帶，包括澳洲、南美洲和非洲南部。毛氈苔的拉丁學名Drosera來自希臘語drosos，意思是露水，指的是植株穗狀物上的露珠狀黏液。
這種植物的特徵是覆蓋表面的穗狀物，也叫腺毛。每根腺毛的末端都有一滴含有糖分的黏液，它能吸引獵物並阻止獵物逃脫。接著腺毛會向內捲曲，使獵物盡可能接觸到最多的腺毛，加快攝食速度。獵物或因掙扎而力盡致死，或被植株內分泌的酶消化。
雖然毛氈苔對四處遊蕩的昆蟲來說很危險，但已經證明有多種對人類有用的方式。它們自十二世紀以來，在義大利和德國用作草藥「太陽草」（Herba Sole），是治療咳嗽和哮喘的處方茶飲和藥劑配方。某些澳洲原住民也認為球莖是可以食用的珍饈，或用於染製紡織品；在蘇格蘭高地，圓葉毛氈苔（D.rotundifolia）則用於製作紫色或黃色染料。【註2】
圓葉毛氈苔又叫義大利毛氈苔，也用於製作名為羅索里歐（Rosolio） 的利口酒（來自拉丁語「太陽的露水」〔rossolis〕），它的現代生產配方幾乎與十四世紀的版本完全一樣。這種亮黃色的烈酒起源於義大利，最初作為藥物和壯陽藥。這種用途的演變在許多早期的甜酒很常見，醫生起初開立這些酒精性藥物是為了提振心靈，之後卻因為廣泛受歡迎而成為娛樂性飲料。
註釋
[1] 哈維爾．歐坎波．羅培茲（Javier Ocampo Lopez），《哥倫比亞的傳說和故事 》（Mitos, Leyendas y RelatosColombianos）
[2] 愛德華．德威利（Edward Dwelley）《德威利版蘇格蘭蓋爾語圖解詞典》（Dwelley's Illustrated Scottish-Gaelic Dictionary）
書籍介紹
本文摘錄自《詛咒與毒殺：植物的黑歷史》，天培出版
作者：菲絲．印克萊特（Fez Inkwright）
譯者：杜蘊慧
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探索世界上有毒植物的迷人民間傳說和駭人的歷史傳聞。
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不送月餅送什麼？3大中秋禮盒選購要點，教你企業公關送禮不失禮
我們想讓你知道的是
中秋佳節即將到來，也是企業籌備公關送禮，藉此表達感謝、維繫關係的重要時刻。然而疫情之下預算大減，如何把握重要的傳統節日，將心意送的巧妙、創新，又能一舉提升企業和品牌形象？一起來看企業中秋贈禮的3大選購要點。
習俗傳承至今，現代人的職場交際彷彿就是家族縮影。舉例來說，企業每逢中秋籌備的企業顧客及公關贈禮，便是透過中秋節日的禮尚往來，向平時有公務往來的客戶、協力廠商及官方民間團體，藉此表達一年來的感謝心意，並繼續維繫合作關係的情誼。許多調研發現，企業公務送禮的預算，即使在近2年疫情衝擊、禮金預算大減之下，仍是多數公司的必要支出。
此外，現代節日的送禮趨勢早已改變，許多人不再希望收到傳統月餅，也讓企業總務採購開始苦惱；如何在精準的預算裡切中當下送禮趨勢，又能呈現送禮者的獨到品味？一起來看看企業顧客、公關贈禮的3大中秋禮盒選購要點，教你將心意送得巧妙又創新。
要點一、彰顯職人精神：運用高級食材，重新演繹禮盒人情味
中秋送禮除了傳統月餅，佔據華人節日一席之地的肉鬆、肉乾也不可小覷。這項道地傳統美食傳承自職人手作精神，代表著濃濃的人情味傳遞，是老饕紛紛推薦的在地伴手禮；其中若使用高級食材如黑豬肉及松露，更能彰顯企業及品牌與眾不同的格調，重新演繹出濃厚人情味。
經營55年的經典品牌新東陽，特別挑選畜養期長達8個月的台灣上等原生種黑豬，肉質甘甜無腥且肉皮厚而緊實，肌纖維更細更多，肉質更顯鮮嫩彈性；再以高級純釀醬油及獨家配方調味，經過職人的特殊焙炒製程，做出酥鬆口感及香氣逼人的美味「黑豬肉鬆」。新東陽全產品經嚴格品管皆取得CAS產品認證，製程經ISO9001及HACCP雙重國際認證審核，保證產品不添加防腐劑、味精、人工糖精、人工色素，吃起來更安心。
為確保肉質新鮮、安全、衛生，新東陽將檢驗合格的黑豬肉於現代化密閉式低溫廠房中生產，並在獨特配方調理製程下，經快速凍結、切片、48小時醃漬、貼合、烘乾、截切，再經高溫烤焙而成。像是以獨特蜜汁配方製作出的「蜜汁黑豬肉乾」，甜而不膩、肉質鮮嫩、嚼勁十足；甚至運用西餐中的高檔食材松露製成「松露黑豬肉乾」，嚐完香氣逼人，將台灣最道地傳統的肉乾提升到另一個層次。
要點二、展現創意印象：創新燒烤系美食，共享中秋團圓記憶
除了吃月餅撥柚子，台灣人自80年代起開始盛行中秋前後家家戶戶來烤肉，「中秋」等於「烤肉」的印象可說是深植台灣人心！尤其是近2年受到疫情影響，許多節日因無法群聚而取消，這時候若能挑選具有中秋美食印象的禮盒贈送，收禮者肯定倍感窩心、留下深刻印象。
新東陽在中秋節推出的「XO烏金黑豬肉乾」可說匠心獨具，以野生烏魚子特製而成的烏金XO醬，再搭配獨家秘製醬汁低溫醃漬而成，經高溫烘烤讓肉乾更持久入味，XO醬使豬肉乾更加鮮美，肉質更綿軟細膩且鬆軟易嚼。明明是在品嚐肉乾，卻能聞到撲鼻而來的烏金XO醬烤肉香氣，高檔食材透過創意完美展現，絕對能讓收禮者津津樂道，體會「一家烤肉萬家香」的道地台灣人情味。
三、提升環保形象：綠色有機用品，提升企業環境友善形象
全球掀起環保意識，送禮也愈來愈符合環保趨勢，訴求簡約設計的包裝、具有綠色意識的禮盒，能夠大大提升企業和品牌的形象質感。要選購更加環保的中秋禮盒，首先是掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少，降低禮盒垃圾對環境的衝擊。
其次可選擇具有綠色意識的有機生活用品，同時把握自備、重複及少用原則，就能在中秋團圓時刻從生活中減少廢棄物。例如新東陽的〈千江月禮盒〉就特別附上一款「環保蜂蠟布」，抗菌的天然蜂蠟和柔軟的有機棉布，能取代保鮮膜不怕殘留塑化劑，還能為食材保濕、保鮮。不只可以拿來包裹肉乾品嚐，只要以冷水洗淨即可多次重複使用，對環境更佳友善。
而且蜂蠟布相比保鮮膜的製作過程更加低碳減塑，新東陽的時尚蜂蠟布是與綠色工廠的精神結合，一年減少66m²的保鮮膜，為地球盡一份心力。此外，新東陽〈千江月禮盒〉更有簡約時尚的設計風格，特別適合企業顧客及公關贈禮，送禮高級又大方實用，便利收禮人享用及保鮮美食的綠色設計「蜂蠟布」，更是提升送禮者企業綠色環保的形象。
中秋佳節傳遞初心，新東陽千江月禮盒
我們向來熟悉的中秋習俗，包括享用月餅等應景食品，一家團聚祭祖感謝祖先庇佑，賞月慶祝圓滿和豐收等等；整個漢文化圈各地習俗雖略有不同，卻都與「月亮」、「團圓」有著密切關係。現代人如何結合當代的風土民情，讓傳統文化繼續綿延流傳，傳遞初心絕對是不二法門。
宋朝高僧編撰的《普燈錄》有句「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，北宋詩人黃庭堅也曾在《五祖演禪師真贊》提及「無心萬事禪，一月千江水」，兩句皆勾勒出千江映月的詩情畫意，讀來令人回歸初心而廣為流傳。經典品牌「新東陽」多年來以創新傳統美食文化為己任，選在中秋佳節推出〈千江月禮盒〉呈現千江映月的雅緻意境，跳脫傳統月餅禮盒範疇；不僅運用高級食材彰顯職人精神，以創新XO烏金黑豬肉乾展現創意印象，超好蓋蜂蠟布更是幫助企業提升綠色環保形象、凸顯企業格調，是企業公關贈禮表達感謝、維繫關係的創新好選擇。今年中秋節，就選擇新東陽的獨家環保特色千江月禮盒，讓你送禮超體面！