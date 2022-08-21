在野黨抨擊「數位中介法」形同網路戒嚴，NCC：僅為初版未強推也沒撤回問題
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「數位中介服務法」草案引發爭議，張善政、朱立倫抨擊該法形同網路戒嚴，對此國家通訊傳播委員會（NCC）強調草案沒有「強推」，也未提送行政院、立法院，因此也沒有「需要撤回」問題。
（中央社）「數位中介服務法」草案引發爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）今天發聲明提三點說明，強調草案僅為初版，沒有「強推」，草案尚未經NCC委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此也沒有「需要撤回」問題。
數位中介法掀論戰，NCC：僅為初版未強推也沒撤回問題
NCC「數位中介服務法」草案，近期引發各界對於言論自由保障擔憂，甚至傳出要求撤回草案的聲浪。
NCC今天發布新聞稿，以三點說明澄清外界疑慮，NCC表示草案僅為初版，先前所蒐集的各項建議，都會審慎評估考量，沒有部分人士所稱「強推」情事。
NCC表示感謝眾多寶貴的意見，期待持續理性溝通討論，強調網際網路相關服務發展迅速，伴隨而來的犯罪議題也成為社會棘手的挑戰。
NCC指出，過去幾年性私密影像的流傳、層出不窮的網路詐欺，各種假訊息攻擊及網路兒少權益問題等，形成對社會、對人民傷害，尤其是兒少婦女，因此各界紛紛要求政府提出有效的解決之道。
NCC對於「數位中介服務法」草案提出三點說明如下：
第一，草案僅為初版，將持續蒐集意見。NCC表示，草擬的數位中介服務法僅為該會初步版本，於8月舉辦3場公開說明會蒐集意見，後續將審慎檢視、檢討各項不足之處。另一方面，關於規範範圍、執行方式及專責團體等會進一步討論，歡迎各界提供意見。
第二，立法需要匯集民意，凝聚共識。草案尚未經NCC委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此沒有「需要撤回」的問題。網路議題繁雜且眾所矚目，NCC將持續保持開放的態度，聆聽外界建議。還望各界不吝提供寶貴意見與建言。
第三，溝通過程公開透明，期望能理性討論。NCC指出，自由、安全及可信賴的網路環境需要各方利害關係人一起努力建構，NCC將秉持公開透明原則，持續與各方溝通，遵守自由民主法治的基本精神。
張善政、朱立倫：數位中介法形同網路戒嚴
（中央社）國民黨桃園市長參選人張善政，昨日和國民黨主席朱立倫合體出席活動時，批評NCC提出數位中介服務法草案是走回言論、網路戒嚴時代，並呼籲競選對手在表態上不該讓黨意凌駕民意。
張善政昨天上午在朱立倫、國民黨副主席連勝文、立委呂玉玲等人陪同下，一同出席2022全國青工運動會，展現國民黨團結形象；這也是張善政參選桃園市長以來，首度在公開場合與朱立倫同台。
針對國家通訊傳播委員會（NCC）提出數位中介服務法草案引起爭議，朱立倫接受媒體聯訪時表示，很感慨台灣竟然要走到言論戒嚴時代，以後變成網路戒嚴，講的話都可能違法、受罰，「這是什麼樣的國家，可以倒退到這種程度」。
朱立倫說，在網路世界只要有不同意見，大家都表示尊重，總統蔡英文還是在野黨的時候也是如此，怎麼現在連數位中介都可以搞網路戒嚴、言論自由的倒退，「蔡總統可不可以正常一點？」
張善政補充，數位中介法最大問題，就是認定網路上的言論適當與否，但這是由政府來認定，以民進黨近年來的表現，很難期待將來政府在認定時會客觀、中立；網路自由不能被凌虐，奉勸政府懸崖勒馬，退回法案。
張善政也呼籲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，在這件事情的表態上，不該讓黨意凌駕民意，鄭運鵬做為民代，應該要回歸在地民意，不要忽略桃園鄉親的感情。
媒體詢問，桃園市議會議長邱奕勝並未出席這場行程，彼此間是否還有心結未解。
朱立倫表示，他每週都會來桃園，也常常跟邱奕勝和國民黨立委、議員見面，「這個團隊是完全團結，沒有任何問題」，包括邱奕勝帶領的後援總會等，一定是以團隊的力量拚勝選；張善政也補充，邱奕勝昨天是擔任他的分身，去跑一些行程、鞏固群眾的支持。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。