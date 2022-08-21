在野黨抨擊「數位中介法」形同網路戒嚴，NCC：僅為初版未強推也沒撤回問題

（中央社）「數位中介服務法」草案引發爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）今天發聲明提三點說明，強調草案僅為初版，沒有「強推」，草案尚未經NCC委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此也沒有「需要撤回」問題。

數位中介法掀論戰，NCC：僅為初版未強推也沒撤回問題

NCC「數位中介服務法」草案，近期引發各界對於言論自由保障擔憂，甚至傳出要求撤回草案的聲浪。

NCC今天發布新聞稿，以三點說明澄清外界疑慮，NCC表示草案僅為初版，先前所蒐集的各項建議，都會審慎評估考量，沒有部分人士所稱「強推」情事。

NCC表示感謝眾多寶貴的意見，期待持續理性溝通討論，強調網際網路相關服務發展迅速，伴隨而來的犯罪議題也成為社會棘手的挑戰。

NCC指出，過去幾年性私密影像的流傳、層出不窮的網路詐欺，各種假訊息攻擊及網路兒少權益問題等，形成對社會、對人民傷害，尤其是兒少婦女，因此各界紛紛要求政府提出有效的解決之道。

NCC對於「數位中介服務法」草案提出三點說明如下：

第一，草案僅為初版，將持續蒐集意見。NCC表示，草擬的數位中介服務法僅為該會初步版本，於8月舉辦3場公開說明會蒐集意見，後續將審慎檢視、檢討各項不足之處。另一方面，關於規範範圍、執行方式及專責團體等會進一步討論，歡迎各界提供意見。

第二，立法需要匯集民意，凝聚共識。草案尚未經NCC委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此沒有「需要撤回」的問題。網路議題繁雜且眾所矚目，NCC將持續保持開放的態度，聆聽外界建議。還望各界不吝提供寶貴意見與建言。

第三，溝通過程公開透明，期望能理性討論。NCC指出，自由、安全及可信賴的網路環境需要各方利害關係人一起努力建構，NCC將秉持公開透明原則，持續與各方溝通，遵守自由民主法治的基本精神。

張善政、朱立倫：數位中介法形同網路戒嚴

（中央社）國民黨桃園市長參選人張善政，昨日和國民黨主席朱立倫合體出席活動時，批評NCC提出數位中介服務法草案是走回言論、網路戒嚴時代，並呼籲競選對手在表態上不該讓黨意凌駕民意。

張善政昨天上午在朱立倫、國民黨副主席連勝文、立委呂玉玲等人陪同下，一同出席2022全國青工運動會，展現國民黨團結形象；這也是張善政參選桃園市長以來，首度在公開場合與朱立倫同台。

針對國家通訊傳播委員會（NCC）提出數位中介服務法草案引起爭議，朱立倫接受媒體聯訪時表示，很感慨台灣竟然要走到言論戒嚴時代，以後變成網路戒嚴，講的話都可能違法、受罰，「這是什麼樣的國家，可以倒退到這種程度」。

朱立倫說，在網路世界只要有不同意見，大家都表示尊重，總統蔡英文還是在野黨的時候也是如此，怎麼現在連數位中介都可以搞網路戒嚴、言論自由的倒退，「蔡總統可不可以正常一點？」

張善政補充，數位中介法最大問題，就是認定網路上的言論適當與否，但這是由政府來認定，以民進黨近年來的表現，很難期待將來政府在認定時會客觀、中立；網路自由不能被凌虐，奉勸政府懸崖勒馬，退回法案。

張善政也呼籲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，在這件事情的表態上，不該讓黨意凌駕民意，鄭運鵬做為民代，應該要回歸在地民意，不要忽略桃園鄉親的感情。

媒體詢問，桃園市議會議長邱奕勝並未出席這場行程，彼此間是否還有心結未解。

朱立倫表示，他每週都會來桃園，也常常跟邱奕勝和國民黨立委、議員見面，「這個團隊是完全團結，沒有任何問題」，包括邱奕勝帶領的後援總會等，一定是以團隊的力量拚勝選；張善政也補充，邱奕勝昨天是擔任他的分身，去跑一些行程、鞏固群眾的支持。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範