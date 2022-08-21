今日新增2萬2137例本土個案、新增26例死亡，累計本土確診突破500萬大關
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中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增2萬2397例COVID-19確定病例，其中2萬2137例是本土個案，累計突破500萬確診。
中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增2萬2397例COVID-19確定病例（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），其中2萬2137例是本土個案，累計突破500萬確診，還有新增260例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。
2萬2137例本土個案、新增26例死亡
指揮中心表示，今日新增2萬2137例本土病例，為1萬0093例男性、1萬2041例女性，3例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市（4852例），臺北市（2618例），臺中市（2556例），桃園市（2438例），高雄市（1805例），臺南市（1345例）；
還有，彰化縣（828例），新竹市（658例），苗栗縣（649例），新竹縣（643例），屏東縣（574例），宜蘭縣（536例），雲林縣（466例），基隆市（432例），南投縣（383例），花蓮縣（361例），嘉義縣（330例），臺東縣（204例），嘉義市（192例），澎湖縣（135例），金門縣（124例），連江縣（8例）。
指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為14例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、19例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月14日至8月18日，死亡日期介於5月15日至8月18日。
指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為134例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（4例）、美國、菲律賓及阿拉伯聯合大公國（各3例）；
接著是土耳其、法國及柬埔寨（各2例）、日本、紐西蘭、英國、印度、印尼、新加坡、泰國、荷蘭、香港、德國及瑞士（各1例）移入。另230例感染國家調查中。
台灣本土病例突破500萬
指揮中心統計，截至目前國內累計1571萬4088例新型冠狀病毒肺炎相關通報，504萬3275例確診，分別為2萬5069例境外移入，501萬8152例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計9634例COVID-19死亡病例，其中9618例本土，個案居住縣市分布為新北市2064例、臺北市1088例、臺中市968例、高雄市889例、臺南市744例、桃園市729例、彰化縣556例、屏東縣402例、雲林縣300例、南投縣288例、苗栗縣224例、嘉義縣220例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣150例、臺東縣138例、新竹市92例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。
此外指揮中心公布，今日國內新增97例中重症，其中有1例1歲男童MIS-C，目前兒童重症累計180例，其中MIS-C有109例。
發言人莊人祥說，該名男童並無慢性病史，亦沒有接種新冠疫苗，7月確診後，8月15日即出現高燒、嘔吐和食慾下降。8月18日有草莓舌、嘴唇紅腫、結膜炎，初步診斷MIS-C，住院給予免疫球蛋白和類固醇等藥物治療，目前尚在一般病房觀察中。
根據指揮中心統計，目前兒童重症累計180例，腦炎27例、肺炎21例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡6例、MIS-C有109例，兒童重症中累計27例死亡。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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