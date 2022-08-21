今日新增2萬2137例本土個案、新增26例死亡，累計本土確診突破500萬大關

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增2萬2397例COVID-19確定病例（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），其中2萬2137例是本土個案，累計突破500萬確診，還有新增260例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

2萬2137例本土個案、新增26例死亡

指揮中心表示，今日新增2萬2137例本土病例，為1萬0093例男性、1萬2041例女性，3例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市（4852例），臺北市（2618例），臺中市（2556例），桃園市（2438例），高雄市（1805例），臺南市（1345例）；

還有，彰化縣（828例），新竹市（658例），苗栗縣（649例），新竹縣（643例），屏東縣（574例），宜蘭縣（536例），雲林縣（466例），基隆市（432例），南投縣（383例），花蓮縣（361例），嘉義縣（330例），臺東縣（204例），嘉義市（192例），澎湖縣（135例），金門縣（124例），連江縣（8例）。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為14例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、19例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月14日至8月18日，死亡日期介於5月15日至8月18日。

指揮中心

指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為134例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（4例）、美國、菲律賓及阿拉伯聯合大公國（各3例）；

接著是土耳其、法國及柬埔寨（各2例）、日本、紐西蘭、英國、印度、印尼、新加坡、泰國、荷蘭、香港、德國及瑞士（各1例）移入。另230例感染國家調查中。

台灣本土病例突破500萬

指揮中心統計，截至目前國內累計1571萬4088例新型冠狀病毒肺炎相關通報，504萬3275例確診，分別為2萬5069例境外移入，501萬8152例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9634例COVID-19死亡病例，其中9618例本土，個案居住縣市分布為新北市2064例、臺北市1088例、臺中市968例、高雄市889例、臺南市744例、桃園市729例、彰化縣556例、屏東縣402例、雲林縣300例、南投縣288例、苗栗縣224例、嘉義縣220例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣150例、臺東縣138例、新竹市92例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。

此外指揮中心公布，今日國內新增97例中重症，其中有1例1歲男童MIS-C，目前兒童重症累計180例，其中MIS-C有109例。

發言人莊人祥說，該名男童並無慢性病史，亦沒有接種新冠疫苗，7月確診後，8月15日即出現高燒、嘔吐和食慾下降。8月18日有草莓舌、嘴唇紅腫、結膜炎，初步診斷MIS-C，住院給予免疫球蛋白和類固醇等藥物治療，目前尚在一般病房觀察中。

根據指揮中心統計，目前兒童重症累計180例，腦炎27例、肺炎21例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡6例、MIS-C有109例，兒童重症中累計27例死亡。

指揮中心

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指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範