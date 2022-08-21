索馬利亞首都飯店劫持事件落幕，30小時對峙造成至少13人死亡
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索馬利亞首都摩加迪休一間飯店遭青年黨（Al-Shabaab）聖戰分子闖入並拿下控制權後，30小時的對峙終於落幕。當地安全指揮官說：「安全部隊已化解這場劫持行動，持槍歹徒已經斃命，過去1小時沒有人再從飯店開槍。」
（中央社）索馬利亞首都摩加迪休一間飯店遭青年黨（Al-Shabaab）聖戰分子闖入並拿下控制權後，當地安全指揮官今天深夜告訴法新社，這場30小時的對峙已落幕。
經30小時對峙，索馬利亞首都飯店劫持事件結束
據索馬利亞多名官員說法，青年黨這支和蓋達組織（Al-Qaeda）有關的團體昨天傍晚在首都對人來人往的哈亞特飯店（Hayat Hotel）發動槍枝和炸彈攻擊，造成至少13名平民喪生，數十人受傷。
而一名匿名安全指揮官告訴《法新社》：「安全部隊已化解這場劫持行動，持槍歹徒已經斃命，過去1小時沒有人再從飯店開槍。」
他沒有提供有關平民及維安人員死傷的進一步資訊，也沒有說明青年黨戰士斃命人數。他表示，當局將於明天上午發布簡報。
他補充表示，仍需檢查飯店是否還留有任何爆裂物。
這是索馬利亞新總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）今年5月上任以來最大的攻擊事件，凸顯要弭平這支伊斯蘭激進團體15年來的叛亂，是一場多麼艱鉅的挑戰。
青年黨發動攻擊之初有許多民眾受困，不過已有數十人脫困，當中包括孩童。一名名叫阿里（Hayat Ali）的女性告訴《法新社》，她3名年紀4到7歲不等的親戚事發當時躲在飯店洗手間，被維安人員找到時，人都嚇傻了，隨後已與家人團圓。劫持行動雖落幕，目前仍不清楚有多少人還在飯店內部。
《路透社》報導，攻擊者昨天傍晚利用兩個汽車炸彈闖進哈亞特飯店，接著開槍。
僅願意透露單名為穆罕默德（Mohammed）的索國情報官稍早告訴記者，當時有12人喪命，且多數是平民。
他當時表示，由於持槍歹徒還在飯店2樓挾持為數不明的人質，有關當局不敢貿然動用重型武器攻堅。
青年黨過去10多年來一直企圖推翻索馬利亞政府，以期能建立自己一套以嚴格解釋伊斯蘭教法的規範。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範
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