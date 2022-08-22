【關鍵專訪】「中國人民解放軍基地及設施」地圖作者溫約瑟：「武統」對中共來說是最笨的方法

東吳大學音樂系大四學生溫約瑟製作的「中國人民解放軍基地及設施」地圖，目前在網路上已經有超過100萬人次觀看。這張地圖羅列了解放軍海陸空三軍的基地與單位外，還包括飛彈部隊、軍工產業以及重要軍政機關的位置。《關鍵評論網》這次便訪問了溫約瑟，請他談談製作這份地圖的過程，以及在研究對岸軍力後，對防衛台灣的看法。

為什麼會做這張地圖？

溫約瑟表示，一開始是在2020年看到中國雜誌《艦船知識》做的一份「台灣兵力部署圖」，身為台灣這方的軍事愛好者，便想說就來做一份。其實在看到中國做出「台灣兵力部署圖」之前，也曾經有這個念頭，但因為工程太浩大，就想說算了。後來看到中國都做出來（台灣的）了，就想說來做做看（中國的）。

除了「台灣兵力部署圖」，《艦船知識》也曾做了一部解放軍攻打台灣的兵推影片。但溫約瑟表示這部影片沒什麼參考價值，因為影片中忽略了台灣的防空系統等戰力，等於是假設台灣在完全不防備中國的情況下發生。「就像打電動把難易度調到『簡單』那樣。」相比之下，比較有價值的還是對岸製作的「台灣兵力部署圖」，因為這張圖還帶有單位標示，還有駐地在哪裡等資訊。

至於對軍武的興趣，溫約瑟回憶，是從國中時碰到兩位同班好友啟蒙後，開始培養起來的。而這份「中國人民解放軍基地及設施」會被媒體注意到，也是因為其中一位好友把他分享在自己的臉書版面，然後被電視台的政論節目製作人給看到。

從國中開始，溫約瑟就跟兩位好友一起討論軍武方面的議題，互相切磋影響。不過後來友人往政治工作發展，溫約瑟則就讀音樂相關科系。

（對岸《艦船知識》做的模擬兵推影片）

製作這張地圖的過程跟困難

而製作「中國人民解放軍基地及設施」前後大概花了一年多的時間。溫約瑟回憶，其實最開始做這份地圖只是玩票性質，目的是給自己看，沒有想過會在公眾之間大紅。製作一開始則是從空軍開始做，第一步就是上網查資料。資料來源像是推特、中國牆內牆外的軍事論壇，上各個不同的搜尋引擎，用各種不同的語言查中國空軍的資料。

接著就是一頁一頁看，然後把能參考的資料都下載下來。會從空軍海軍先做，是因為比較容易，公開資料比較多，辨識度也比較高。陸軍其實一開始沒有規劃要做，但後來想說海空軍都做了，那陸軍也來做做看。

至於要怎麼區分找到的資料可信不可信，溫約瑟表示，第一步當然就是看作者是誰，跟資料來源的網站或是論壇。在軍迷圈長期的討論中，就會流傳哪些網站的資料比較權威，可信度較高。

溫約瑟表示只有陸軍基地，大部分是靠肉眼判讀。對一個業餘的軍迷來說，能夠從衛星空照圖上的設施，來判斷這裡是不是一個軍事基地是一個基本功。像是看到衛星照片上有跑道、機庫或是飛機，就能判斷這可能是一個空軍基地。

而他辨識陸軍基地也是先從空照圖看到可疑的設施後，再配合自己的地理知識得出他所在的行政區位置去找資料，像是對照對岸軍事論壇的資訊，或是軍營有一些工程發包的資訊在中國網站上也都有。整個過程基本上就是肉眼判讀和公開資料搜集交互參照跟發現。而在火箭軍（飛彈部隊）跟海空軍方面，則是資料先行。

溫約瑟認為，當前階段在他的地圖上標示出的解放軍陸軍基地，大概只有總數的五成。溫約瑟表示，在陸軍方面他只能盡力而為，但在火箭軍、海空軍方面，他的地圖應該已經標示的差不多了。

地圖完成後的反響

這張圖在完成後，溫約瑟一開始只是跟軍武好友分享，在軍迷圈流傳，真正被公眾注意到則是上政論節目之後的事。對於這張圖，大家給的回應大部分都是滿正面、肯定的。不過溫約瑟自己也沒想過，在上完政論節目後，會引發新聞媒體的大肆報導。

至於會不會害怕被對岸中共報復，溫約瑟表示不會太擔心，畢竟台灣對中國來說是「法外之地」。當然兩邊對「軍事機密」的定義不太一樣。他這張圖上呈現的資訊，放在台灣的法令，根本稱不上是軍事機密。但在對岸威權政治下，這些資訊自然是機密沒有錯。

台海若是爆發戰爭，哪一邊勝算比較高？

而在研究了那麼多對岸的軍事資訊後，對於中共有沒有能力攻下台灣，溫約瑟表示還是很難說。一方面站在台灣的立場，當然還是有很多需要加強的地方，以目前來講，準備還是不太夠。不過台海要是爆發戰爭，勝負還會包括政治、外交等要素，尤其是美國、日本的態度特別重要。

溫約瑟認為從俄烏戰爭的教訓中，最值得台灣政府重視的一點，就是民防體系的重要性。如果再爆發台海戰爭前，台灣的民防體系能更有組織、發展，做好準備，那情況應該會比較樂觀。

雖然目前的情況對台灣來說還是非常危險，但「武統」對中共來說還是最笨的方法。畢竟渡海作戰本身就非常困難，而且中共除了要摧毀台灣的軍事設施，還要有辦法實施佔領。只靠中國那些長程火箭彈、飛彈，是沒有辦法「佔領」台灣的。就像美國在上個世紀末，也是對南斯拉夫實施了各種飛彈射擊跟空襲，但最終還是必須要派聯合國地面部隊下去佔領，不然無法阻止塞爾維亞軍隊的攻擊。

對共軍來說，他們有肅清台灣全島軍事抵抗的壓力。但對台灣來說，我們沒有擊敗解放軍的壓力，只需要追求「沒有輸」，阻止解放軍登陸就算成功。因此台灣的勝算還是比中共大一點。雖然說勝算大一點，但現況還是很難說，是處在相當危險的狀態。