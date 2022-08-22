【關鍵專訪】「中國人民解放軍基地及設施」地圖作者溫約瑟：「武統」對中共來說是最笨的方法
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溫約瑟覺得，對於這張圖的出現大家也不用太驚訝。因為台灣民間優秀的軍事研究者本來就很多。新聞的熱潮遲早會過去，溫約瑟希望大家在熱潮過去之後，還能夠記得有這樣一個工具可以使用，就是他做這張圖最大的意義了。
東吳大學音樂系大四學生溫約瑟製作的「中國人民解放軍基地及設施」地圖，目前在網路上已經有超過100萬人次觀看。這張地圖羅列了解放軍海陸空三軍的基地與單位外，還包括飛彈部隊、軍工產業以及重要軍政機關的位置。《關鍵評論網》這次便訪問了溫約瑟，請他談談製作這份地圖的過程，以及在研究對岸軍力後，對防衛台灣的看法。
為什麼會做這張地圖？
溫約瑟表示，一開始是在2020年看到中國雜誌《艦船知識》做的一份「台灣兵力部署圖」，身為台灣這方的軍事愛好者，便想說就來做一份。其實在看到中國做出「台灣兵力部署圖」之前，也曾經有這個念頭，但因為工程太浩大，就想說算了。後來看到中國都做出來（台灣的）了，就想說來做做看（中國的）。
除了「台灣兵力部署圖」，《艦船知識》也曾做了一部解放軍攻打台灣的兵推影片。但溫約瑟表示這部影片沒什麼參考價值，因為影片中忽略了台灣的防空系統等戰力，等於是假設台灣在完全不防備中國的情況下發生。「就像打電動把難易度調到『簡單』那樣。」相比之下，比較有價值的還是對岸製作的「台灣兵力部署圖」，因為這張圖還帶有單位標示，還有駐地在哪裡等資訊。
至於對軍武的興趣，溫約瑟回憶，是從國中時碰到兩位同班好友啟蒙後，開始培養起來的。而這份「中國人民解放軍基地及設施」會被媒體注意到，也是因為其中一位好友把他分享在自己的臉書版面，然後被電視台的政論節目製作人給看到。
從國中開始，溫約瑟就跟兩位好友一起討論軍武方面的議題，互相切磋影響。不過後來友人往政治工作發展，溫約瑟則就讀音樂相關科系。
（對岸《艦船知識》做的模擬兵推影片）
製作這張地圖的過程跟困難
而製作「中國人民解放軍基地及設施」前後大概花了一年多的時間。溫約瑟回憶，其實最開始做這份地圖只是玩票性質，目的是給自己看，沒有想過會在公眾之間大紅。製作一開始則是從空軍開始做，第一步就是上網查資料。資料來源像是推特、中國牆內牆外的軍事論壇，上各個不同的搜尋引擎，用各種不同的語言查中國空軍的資料。
接著就是一頁一頁看，然後把能參考的資料都下載下來。會從空軍海軍先做，是因為比較容易，公開資料比較多，辨識度也比較高。陸軍其實一開始沒有規劃要做，但後來想說海空軍都做了，那陸軍也來做做看。
至於要怎麼區分找到的資料可信不可信，溫約瑟表示，第一步當然就是看作者是誰，跟資料來源的網站或是論壇。在軍迷圈長期的討論中，就會流傳哪些網站的資料比較權威，可信度較高。
溫約瑟表示只有陸軍基地，大部分是靠肉眼判讀。對一個業餘的軍迷來說，能夠從衛星空照圖上的設施，來判斷這裡是不是一個軍事基地是一個基本功。像是看到衛星照片上有跑道、機庫或是飛機，就能判斷這可能是一個空軍基地。
而他辨識陸軍基地也是先從空照圖看到可疑的設施後，再配合自己的地理知識得出他所在的行政區位置去找資料，像是對照對岸軍事論壇的資訊，或是軍營有一些工程發包的資訊在中國網站上也都有。整個過程基本上就是肉眼判讀和公開資料搜集交互參照跟發現。而在火箭軍（飛彈部隊）跟海空軍方面，則是資料先行。
溫約瑟認為，當前階段在他的地圖上標示出的解放軍陸軍基地，大概只有總數的五成。溫約瑟表示，在陸軍方面他只能盡力而為，但在火箭軍、海空軍方面，他的地圖應該已經標示的差不多了。
地圖完成後的反響
這張圖在完成後，溫約瑟一開始只是跟軍武好友分享，在軍迷圈流傳，真正被公眾注意到則是上政論節目之後的事。對於這張圖，大家給的回應大部分都是滿正面、肯定的。不過溫約瑟自己也沒想過，在上完政論節目後，會引發新聞媒體的大肆報導。
至於會不會害怕被對岸中共報復，溫約瑟表示不會太擔心，畢竟台灣對中國來說是「法外之地」。當然兩邊對「軍事機密」的定義不太一樣。他這張圖上呈現的資訊，放在台灣的法令，根本稱不上是軍事機密。但在對岸威權政治下，這些資訊自然是機密沒有錯。
台海若是爆發戰爭，哪一邊勝算比較高？
而在研究了那麼多對岸的軍事資訊後，對於中共有沒有能力攻下台灣，溫約瑟表示還是很難說。一方面站在台灣的立場，當然還是有很多需要加強的地方，以目前來講，準備還是不太夠。不過台海要是爆發戰爭，勝負還會包括政治、外交等要素，尤其是美國、日本的態度特別重要。
溫約瑟認為從俄烏戰爭的教訓中，最值得台灣政府重視的一點，就是民防體系的重要性。如果再爆發台海戰爭前，台灣的民防體系能更有組織、發展，做好準備，那情況應該會比較樂觀。
雖然目前的情況對台灣來說還是非常危險，但「武統」對中共來說還是最笨的方法。畢竟渡海作戰本身就非常困難，而且中共除了要摧毀台灣的軍事設施，還要有辦法實施佔領。只靠中國那些長程火箭彈、飛彈，是沒有辦法「佔領」台灣的。就像美國在上個世紀末，也是對南斯拉夫實施了各種飛彈射擊跟空襲，但最終還是必須要派聯合國地面部隊下去佔領，不然無法阻止塞爾維亞軍隊的攻擊。
對共軍來說，他們有肅清台灣全島軍事抵抗的壓力。但對台灣來說，我們沒有擊敗解放軍的壓力，只需要追求「沒有輸」，阻止解放軍登陸就算成功。因此台灣的勝算還是比中共大一點。雖然說勝算大一點，但現況還是很難說，是處在相當危險的狀態。
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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