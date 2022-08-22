美國印第安納州長不顧中國施壓來台，金融時報：本月第3個美國「國會訪台團」周末抵台

美印第安納州長不顧中國施壓來台，本週也將訪韓

（中央社）美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）昨（21）日抵達台北，成為又一位不顧中國施壓而訪台的美國官員。侯康安推文表示，他本週也將造訪韓國，與台韓發展關係讓他備受激勵。

《路透社》報導，侯康安推文表示：「本週我將與台灣及韓國建立新關係、強化長期既有關係、鞏固關鍵產業夥伴關係，我備受激勵。」

侯康安形容此行是「經濟發展之旅」，同時提到他是兩年多前COVID-19確定病例（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情開始以來，首位訪台的美國州長。

I landed in Taipei to kick off an economic development trip in Taiwan & South Korea. Indiana's home to 10 Taiwanese & 12 South Korean businesses. This week marks my 2nd trip to South Korea as Governor & I'm proud to be the first governor to visit Taiwan since before the pandemic. — Governor Eric Holcomb (@GovHolcomb) August 21, 2022

侯康安在自己的推特帳號寫道：「我們的代表團本週將會晤政府官員、商界領袖與學術機構，以進一步強化印第安納州與台灣、韓國的經濟、學術和文化連結。」

侯康安昨晚率團搭機抵台訪問，今天將晉見總統蔡英文，另將接受外交部長吳釗燮款宴，及拜會相關政府機關及半導體廠商代表。

外交部發布新聞稿指出，侯康安21日至24日率領經貿及學術代表團訪問台灣，他是自COVID-19疫情爆發以來首位來台訪問的美國州長，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，這是侯康安首次訪問台灣，相信這次訪問將有助持續提升與強化雙邊各項關係，並深化台美互惠互利的夥伴關係。

外交部北美司長徐佑典（左）迎接美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）來台：

I appreciate the warm welcome to Taiwan from Douglas Hsu, Taiwan Director of North American Affairs. #INTaiwan pic.twitter.com/SVVLpcf3Xw — Governor Eric Holcomb (@GovHolcomb) August 21, 2022

《中央社》報導，外交部指出，印第安納州與台灣頗具淵源，不但是台灣在美國締結的第一個姊妹州，印第安納州知名學府如普渡大學、聖母大學及印第安納大學在台灣也有諸多校友，雙方學術及人文互動密切。

外交部表示，這是侯康安首次訪問台灣，相信這次訪問將有助持續提升與強化雙邊各項關係，並深化台美互惠互利的夥伴關係。

金融時報：北京施壓未果，台灣本週再迎美國會訪團

（中央社）英國《金融時報》報導，無視北京施壓，除了22日有日本跨黨派議員訪問台灣，當週週末台灣還將迎接一個美國國會訪問團，這也是本（8）月第3個美國國會訪台團。

對此，外交部表示，政府一向歡迎美國國會議員訪台，如果有進一步消息，外交部將適時對外說明。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日率團訪台，北京至今持續藉故在台灣周邊舉行軍事演訓，並向各國政府和國會加強施壓，企圖阻撓各國政要訪台。

七大工業國集團（G7）成員國及歐盟外長3日即發布聯合聲明，指出各國議員在國際間旅行、訪問符合常規和慣例；北京以相關訪問為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無正當性。

裴洛西訪台後，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日也率團抵台進行2天訪問，中方再度宣布在台灣周邊舉行軍演。若《金融時報》（Financial Times）20日的報導屬實，這意味中共的文攻武嚇未能阻擋美國政要接續訪台、北京未能徹底孤立台灣。

曾在駐美國代表處擔任政治組組長的趙怡翔說，中國企圖嚇阻各國政要訪台，但失敗了。

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔將於22日訪問台灣。《金融時報》指出，日本政府未對此表示關切，但擔憂台海情勢緊張恐影響日中關係的微妙平衡。

一名日本高階官員表示，今（2022）年是日中建交50週年，政府感受到來自企業界的壓力；另一方面，日本外交官也傾向維持對中關係穩定。從這個角度來說，日本政府不宜「鼓勵」議員訪台。

日本是最強烈譴責中共近日軍演的美國盟友之一，尤其是因為共軍在軍演期間發射的飛彈有5枚落入日本專屬經濟海域。

不過，日本首相岸田文雄同時強調日中必須保持對話。國家安全保障局長秋葉剛男17日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在天津舉行約7小時會談，觸及台灣、北韓、烏克蘭。

台灣方面，外交部16日表示，美國國會議員訪台行之有年，今年以來已累計19名國會議員訪台。《金融時報》指出，今年以來，已有14個非邦交國政府或國會代表團訪問台灣。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺