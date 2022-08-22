烏克蘭獨立日前夕：「普亭大腦」杜金之女遭炸彈襲擊喪命，澤倫斯基警告俄軍恐有殘忍作為

（中央社）24日是烏克蘭獨立日，也是俄烏戰爭滿6個月的日子，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）示警俄國可能做出殘忍之事。另外，普亭（Vladimir Putin）親密盟友的女兒在開車回家途中，座車爆炸起火，地點就在莫斯科附近。

克里米亞連環爆，烏克蘭核電廠附近城鎮遇襲

俄羅斯和烏克蘭官員說，俄羅斯兼併的克里米亞半島20日再傳爆炸；另一方面，俄國一枚飛彈擊中烏克蘭南部離烏國第2大核電廠不遠的一座城鎮，造成12名平民受傷。

在克里米亞，俄羅斯任命的塞凡堡首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）表示，1架無人機20日上午攻擊了俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）總部附近的建築。烏克蘭媒體報導，鄰近城鎮傳出爆炸，包括伊夫帕托瑞亞（Evpatoria/Yevpatoria）、藻澤爾涅（Zaozerne / Zaozyornoye）等地。

根據衛星照片，克里米亞過去一週頻傳爆炸和火災，包括俄羅斯空軍基地也發生爆炸，似乎摧毀了大量飛機。

另外，烏克蘭官員表示，對南烏克蘭皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠附近的攻擊，以及在歐洲最大核電廠札波利沙（Zaporizhzhia）附近發生的新砲擊，讓人再次擔心俄烏戰爭可能釀成核子事故。

普亭盟友愛女疑遭汽車炸彈襲擊

俄羅斯總統普亭的盟友、極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin），其女兒達利亞（Darya Dugina）20日晚間疑似遭汽車炸彈襲擊喪命。調查人員21日表示，已將此事件當作謀殺案展開調查。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）引述認識達利亞的男子克拉斯諾夫（Andrei Krasnov）所說，這輛車是她父親的，杜金可能才是預定的目標。俄國官方報紙《俄羅斯日報》（Rossiyskaya Gazeta）稱，父女兩人當晚參加莫斯科郊外的一個慶典活動，杜金在最後一刻決定換車。

達利亞的父親杜金長期主張將所有講俄語的地區和其他一些地區，統一建立成一個遼闊的新俄羅斯帝國。他認為這個帝國應包括烏克蘭。被列入美國制裁名單的杜金，其對普亭的影響一直是許多揣測的話題 ，有些俄羅斯觀察人士稱他的影響力很大，稱他為「普亭大腦」，另一些人則認為其影響力極小。

俄羅斯官方媒體報導稱達利亞現年30歲，大致支持其父親的想法，她曾出現在國營電視台節目中，支持俄羅斯在烏克蘭的行動。

烏克蘭情治機構地區主管在家身亡

烏克蘭檢察總長辦公室21日表示，烏克蘭安全局（SUB）基羅夫格勒（Kirovograd）地區主管納孔涅契尼（Oleksandr Nakonechny）被發現在家身亡。

當地政治人物拉瓦魯斯（Andrii Lavrus）在Telegram發文表示，納孔涅契尼自戕。不過，這個訊息未能立即獲得證實。

烏克蘭總統澤倫斯基7月開革安全局局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov），說他無法根除內部的間諜，以及和俄羅斯勾結的內鬼。巴卡諾夫是澤倫斯基兒時友人。澤倫斯基表示，烏克蘭安全局人事將調整，過去幾個月已有多名官員遭解職。

澤倫斯基示警俄軍恐有殘忍作為

烏克蘭本週將慶祝獨立31週年，總統澤倫斯基20日示警，未來這週俄羅斯可能會做出特別「殘忍」的事情。

他說，「敵人重要目的之一是羞辱我們」，以及「播下沮喪、恐懼和衝突的種子」，而「我們必須夠堅強，來反抗所有挑釁」，並「讓占領者為其恐怖活動付出代價」。

24日是烏克蘭獨立日，也是俄羅斯入侵這個前蘇聯共和國滿6個月的日子。有人猜測俄國可能會在烏克蘭紀念獨立週年時，讓馬里烏波爾（Mariupol）圍城期間被俘的烏克蘭戰士接受審判。

（中央社）烏克蘭下週將紀念獨立31週年，總統澤倫斯基21日再度警告，俄羅斯可能會採取挑釁舉措，讓在戰爭中遭俘的烏克蘭軍人接受審判。 《法新社》報導，澤倫斯基引述媒體報導表示，俄羅斯準備在烏克蘭24日紀念獨立31週年時，公開審判在圍攻馬里烏波爾（Mariupol）時俘虜的烏克蘭軍人。當天也將是俄羅斯入侵烏克蘭滿6個月的日子。 澤倫斯基晚間發表演說時警告：「如果這個可鄙的法院開庭，如果將我國人民帶入這樣的環境，觸犯所有協議、所有國際規範，那就會有傷害的事件發生。」 他說：「超越這個界限，就沒有談判的可能。」 烏克蘭首都基輔已宣布22日到25日禁止公眾集會。東部城市哈爾科夫（Kharkiv）也宣布23日晚間到25日早上實施宵禁。 澤倫斯基重提他前一晚談話提及的主題，他當時警告：「俄國可能會嘗試做出一些特別可憎、殘忍的事情。」 他說，「敵人重要目的之一是羞辱我們」，並「播下沮喪、恐懼和衝突的種子」。但他又說，「我們必須夠堅強，來反抗所有挑釁」，同時「讓占領者為其恐怖活動付出代價」。 總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示，俄羅斯可能會加強轟炸行動。 《烏克蘭國際傳真社》（Interfax Ukraine）引述他的說法報導：「俄羅斯是一個古老陳舊的國家，會配合特定日子採取行動，這是一種癡迷。」波多利雅科又說：「他們討厭我們，將試圖增加……轟炸我們城市的次數，包括以巡弋飛彈攻擊基輔。」

俄稱在烏克蘭3度使用匕首極音速飛彈

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）21日表示，俄軍在烏克蘭「特別軍事行動」期間，已3度使用「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，且成功擊中高價值目標。

普亭2018年曾在一次演講中提出一系列新型極音速武器，其中包括匕首飛彈。他宣稱，這些飛彈幾乎可以擊中世界任何地方，並避開美國建造的飛彈防護網。

俄國國防部18日表示，3架配備匕首飛彈的米格31E（MiG-31E）戰機已轉移到位在波蘭和立陶宛之間的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）地區。

在電視台播出蕭依古誇耀匕首飛彈之後，俄羅斯國防部21日還宣布，俄國海軍以艦射口徑（Kalibr）飛彈摧毀烏克蘭敖德薩（Odesa）地區存放美製海馬士（HIMARS）火箭系統和其他西方製防空系統的彈藥庫。

烏穀物運抵愛爾蘭，UN秘書長籲俄糧須進入市場

烏克蘭出口穀物運抵愛爾蘭南部港口福因斯（Foynes）之際，烏克蘭駐愛爾蘭大使赫拉斯科（Larysa Gerasko）20日表示，根據聯合國（UN）支持的穀物出口協議，烏克蘭已證明自己是一個可靠的合作夥伴。

根據烏克蘭與俄羅斯達成、並由土耳其和聯合國居中斡旋的重要協議，這批貨物是離開這個飽受戰火蹂躪國家的首批貨物之一。

另外，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）20日呼籲，必須保障俄羅斯的化肥和農產品能夠「暢通無阻」地進入全球市場，否則全球糧食危機最快可能於明年爆發。

2俄人1烏人試圖闖入阿爾巴尼亞軍工廠