星國總理李顯龍：美中關係惡化與台海情勢令人憂心，民眾應有心理準備應對危機
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李顯龍指出，決定全球情勢發展的美中關係正在惡化中，美中兩強在許多議題上意見分歧，而近期最令人擔憂的就是台海緊張情勢急遽升溫。李顯龍向新加坡民眾喊話，要做好心理準備，應對任何危機。
（中央社）新加坡總理李顯龍21日表示，美中關係惡化，雙方在許多議題上意見分歧，近期最令人擔憂的是台海緊張情勢急遽升溫；俄烏戰爭也影響全球安全局勢。不排除亞太地區發生衝突的可能性。
李顯龍21日晚分別以馬來語、華語及英語發表國慶群眾大會演說。8月9日是新加坡國慶日，星國總理每年都會在國慶過後，發表年度重要演說。
談及地緣政治挑戰，他表示，外部環境越來越不穩定，中國及美國分歧日漸加深，台灣議題只是其中一個爭端。
李顯龍指出，決定全球情勢發展的美中關係正在惡化中，美中兩強在許多議題上意見分歧，包括意識型態及政府制度、中國在全球日漸增加的影響力、貿易爭端、網路間諜、南海及香港議題等。
他表示，近期最令人擔憂的就是台海緊張情勢急遽升溫。
近期台海局勢因北京報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而進一步升溫。中方日前在台灣周邊海、空域實施規模空前的軍事演習，包括發射彈道飛彈飛越台灣上空。
李顯龍指出，美國及中國仍需在許多迫切全球議題上合作，包括氣候變遷、疫情及核子武器擴散等。不過，美中緊張關係幾乎讓這些合作變得不可能，「這對全球來說是壞消息」。
他表示，美中雙方都不預期雙邊關係能在短期內改善。
李顯龍說，希望不要有任何誤判、意外發生，導致情況很快惡化。
另一個影響全球安全形勢的是俄羅斯侵略烏克蘭，他表示，這導致俄羅斯和許多國家，尤其是美國及其他北約國家，「產生了深刻的矛盾」。
李顯龍擔憂，在這個區域，大國間的博弈將更加激烈、局勢更加緊張；不排除亞太地區出現和歐洲一樣的糾紛，發生衝突的可能性。
他向新加坡民眾喊話，要做好心理準備，應對任何危機。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。