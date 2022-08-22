國民黨疑疫苗採購公文「絕對機密」，指揮中心澄清並稱每劑疫苗平均採購價格為765元

國民黨立法院黨團上週五（8月19日）召開記者會，指出衛福部購買COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的相關公文列「絕對機密」並封存30年，質疑採購過程「黑幕重重」。疫苗採購及價格也成為台北市長選舉的攻防焦點之一。

對此，中央流行疫情指揮中心今（22）早由指揮官王必勝及發言人莊人祥召開臨時記者會對外說明，澄清「密」指的是公文處理，而非國家機密。30年指的是公文的保存期限。指揮中心也說明若是要粗估台灣採購疫苗的平均價格，金額約為每支765元。

王必勝：因採購合約需保密就說黑箱，這說法不公平

王必勝表示，台灣疫苗採購的種類多，且與不同公司都有簽約，每一間公司或每一款疫苗都有要求相對應的保密期限，保密的時間長度不一定相同。王必勝指出，這些都是商業合約，依合約辦理是慣例、常識，也必須要遵守。

國民黨所提的保密30年，王必勝回應這指的是公文的保存期限。王必勝表示，台灣與各疫苗公司簽約，政府部門內部也會產生公文。公文上註記的「密」指的是公文處理，而非國家機密。

王必勝說明，此處的「密」是指公文本身，在公務機關傳遞間要做的保護，包含不能隨便討論、影印、甚至是外流，這是例行作業。若是屬於國家機密，則必須要簽核到政府最高行政單位，這樣才算是。

至於何時可以公開疫苗採購的相關資訊？王必勝回應就是跟著合約的精神走，過了合約規定的保密時間點，自然就可以公開。

王必勝也另外提及，指揮中心也受立法院監督。立法院去（2021）年成立了疫苗採購調閱小組，於去年10月20日召開過秘密會議，由時任召委及15位立委，決議調閱範圍、時間以及方式，指揮中心後續也在去年11月到12月底間提供相關資料調閱。王必勝表示，在這過程中也有8位立委調閱過相關資料，因此指揮中心沒有迴避監督的問題。

王必勝說明，疫情在台灣仍在進行中，疫苗採購也還在持續（包含次世代疫苗）。他表示疫苗採購團隊是戰戰兢兢、日以繼夜地與各公司進行談判、簽約及各種狀況。王必勝重申疫苗採購過程經得起檢驗，「不能因為採購合約需要保密，就說這是黑箱，這說法很不公平。」

至於外界提及日本政府公告的疫苗資訊，王必勝回應日本政府公告的內容他也看了，主要是公佈了疫苗編列的總預算，以及到目前總共買到的數量。他表示上述兩項資訊在台灣衛福部的官網也有，也都可以查得到。

被問及台灣採購疫苗的價格，王必勝表示目前檯面上看到的金額數字，都是從總預算和支數推估而得出，這中間還包含疫苗管銷、注射以及採購種類等變數影響。他舉先前鴻海、慈濟和台積電採購捐贈為例，上述企業也未公布單支疫苗的採購價格，而是外界透過財報數字推估而得。

莊人祥則補充，若是依照總預算和支數推估，台灣算到今年年底，扣除掉捐贈的疫苗數量，總計約有5351萬劑的疫苗，花費為408.6億元，平均的疫苗價格為765元。對於此數字，王必勝重申僅為參考，這裡頭還包含不同的疫苗品牌及數量。

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核稿編輯：羅元祺