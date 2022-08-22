國民黨疑疫苗採購公文「絕對機密」，指揮中心澄清並稱每劑疫苗平均採購價格為765元
我們想讓你知道的是
王必勝說明，此處的「密」是指公文本身，在公務機關傳遞間要做的保護，包含不能隨便討論、影印、甚至是外流，這是例行作業。若是屬於國家機密，則必須要簽核到政府最高行政單位，這樣才算是。何時可以公開疫苗採購的相關資訊？王必勝回應就是跟著合約的精神走，過了合約規定的保密時間點，自然就可以公開。
國民黨立法院黨團上週五（8月19日）召開記者會，指出衛福部購買COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗的相關公文列「絕對機密」並封存30年，質疑採購過程「黑幕重重」。疫苗採購及價格也成為台北市長選舉的攻防焦點之一。
對此，中央流行疫情指揮中心今（22）早由指揮官王必勝及發言人莊人祥召開臨時記者會對外說明，澄清「密」指的是公文處理，而非國家機密。30年指的是公文的保存期限。指揮中心也說明若是要粗估台灣採購疫苗的平均價格，金額約為每支765元。
王必勝：因採購合約需保密就說黑箱，這說法不公平
王必勝表示，台灣疫苗採購的種類多，且與不同公司都有簽約，每一間公司或每一款疫苗都有要求相對應的保密期限，保密的時間長度不一定相同。王必勝指出，這些都是商業合約，依合約辦理是慣例、常識，也必須要遵守。
國民黨所提的保密30年，王必勝回應這指的是公文的保存期限。王必勝表示，台灣與各疫苗公司簽約，政府部門內部也會產生公文。公文上註記的「密」指的是公文處理，而非國家機密。
王必勝說明，此處的「密」是指公文本身，在公務機關傳遞間要做的保護，包含不能隨便討論、影印、甚至是外流，這是例行作業。若是屬於國家機密，則必須要簽核到政府最高行政單位，這樣才算是。
至於何時可以公開疫苗採購的相關資訊？王必勝回應就是跟著合約的精神走，過了合約規定的保密時間點，自然就可以公開。
王必勝也另外提及，指揮中心也受立法院監督。立法院去（2021）年成立了疫苗採購調閱小組，於去年10月20日召開過秘密會議，由時任召委及15位立委，決議調閱範圍、時間以及方式，指揮中心後續也在去年11月到12月底間提供相關資料調閱。王必勝表示，在這過程中也有8位立委調閱過相關資料，因此指揮中心沒有迴避監督的問題。
王必勝說明，疫情在台灣仍在進行中，疫苗採購也還在持續（包含次世代疫苗）。他表示疫苗採購團隊是戰戰兢兢、日以繼夜地與各公司進行談判、簽約及各種狀況。王必勝重申疫苗採購過程經得起檢驗，「不能因為採購合約需要保密，就說這是黑箱，這說法很不公平。」
至於外界提及日本政府公告的疫苗資訊，王必勝回應日本政府公告的內容他也看了，主要是公佈了疫苗編列的總預算，以及到目前總共買到的數量。他表示上述兩項資訊在台灣衛福部的官網也有，也都可以查得到。
被問及台灣採購疫苗的價格，王必勝表示目前檯面上看到的金額數字，都是從總預算和支數推估而得出，這中間還包含疫苗管銷、注射以及採購種類等變數影響。他舉先前鴻海、慈濟和台積電採購捐贈為例，上述企業也未公布單支疫苗的採購價格，而是外界透過財報數字推估而得。
莊人祥則補充，若是依照總預算和支數推估，台灣算到今年年底，扣除掉捐贈的疫苗數量，總計約有5351萬劑的疫苗，花費為408.6億元，平均的疫苗價格為765元。對於此數字，王必勝重申僅為參考，這裡頭還包含不同的疫苗品牌及數量。
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核稿編輯：羅元祺
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。