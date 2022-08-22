《紐約時報》：一名爸爸為兒子拍攝醫療診斷用途裸照，Google自動判斷為兒童性虐待遭停用帳戶

《紐約時報》報導，一名爸爸馬克（Mark）因遠端醫療診斷需求，拍攝並分享他生病兒子的裸體照片，隨後被Google自動化工具判斷為兒童性虐待與剝削圖像，帳戶也遭停用。法學學者強調，雖然透過科技工具打擊網路傳播兒虐圖像有其必要性，但並非所有裸體兒童的照片都是色情、剝削或虐待的，應設置機制恢復無辜者。

照片遭Google判定涉及兒童性虐待與剝削，隨即遭停用帳戶處分

馬克是舊金山（三藩市）的一名全職爸爸，他注意到他的兒子有些不對勁，陰莖看起來很腫、很痛，於是他拿起他的Android智慧手機拍照記錄，以便追蹤病況進展。

去（2021）年2月的一個星期五晚上，馬克的妻子打電話給醫療診所的一名諮詢護士，安排第二天早上透過視訊緊急諮詢，護士表示需要照片讓醫生能夠提前檢查。馬克的妻子拿起馬克的手機，將兒子腹股溝區域的幾張高質量特寫轉傳到他的iPhone手機，以便上傳到醫療診所的系統中。

其中一張照片，馬克的手清晰可見，因為如此能夠清楚地比較腫脹情況。馬克和他的妻子從未想過快速拍攝並轉傳兒子照片會帶來什麼後果，拍攝照片的兩天後，馬克的帳戶因嚴重違反Google的政策「兒童性虐待與剝削」而被禁用，使他失去十多年的聯繫資料電子郵件和照片，更成為警方調查的目標。

無獨有偶，卡西奧（Cassio）在兒科醫師的要求之下，將他兒子內臟部位感染的照片備份至Google，並透過Google的聊天服務將照片傳給他的妻子，其Google帳後隨後也遭到禁用，造成當時正在買房、簽署無數電子文件的他不少的困擾，「這很頭疼。」卡西奧說。

電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）技術專家喬・卡拉斯（Jon Callas）稱馬克和卡西奧的案件是「危機的前兆」，並說：「可能還有幾十、幾百、幾千起類似案件。」他認為，因為這些指控本身的「有毒性質」，大多數被錯誤標記的人不會公開實際所發生的事情。

馬克表示，「我 知道這些公司都在關注，且隱私權利並不是我們期待的那樣，但我沒有做錯任何事。」雖然警察了解並認同馬克的處境與立場，調查過後認為 此案件不構成虐待或兒童剝削， 向 Google提出申訴卻無濟於事；卡西奧的處境與馬克無異，警方認為並非犯罪，但仍無法恢復Google帳戶。

北卡羅來納大學法學教授卡麗莎・柏恩・海西克（Carissa Byrne Hessick）表示，從法律上定義什麼構成性虐待圖像可能很複雜，但在馬克的案例下，他認同警方不構成犯罪的看法，「這些這片是出於非性的原因拍攝。」

科技工具有效打擊網路傳播兒虐圖像，並發掘潛在的新兒童受虐者

由於科技公司能夠捕獲大量數據，它們常被視為哨兵，檢查使用其服務器的內容以發現並防止犯罪行為。兒童權利倡導者認為，若要打擊網路上猖獗的性虐待圖像傳播，與這些科技公司的合作至關重要。Google的一份聲明也寫道：「兒童性虐待素材是令人憎恨的，我們致力於防止他在我們的平台上傳播。」

兒童剝削或性虐待的圖像每年被科技公司標記數百萬次，光是Google在2021年就提交了60萬份涉及兒童虐待素材的報告，並禁用超過27萬個用戶；馬克和卡西奧僅是滄海一粟。

PhotoDNA是微軟公司2009年開發出的第一個兒童虐待素材辨別工具，透過既有虐待照片的數據庫，快速梳理大量照片，以辨別出與數據庫中類似圖像。而Google在2018年開發出新的一種人工智慧工具，能夠辨別未曾見過的兒童剝削圖像，意即這項工具不僅能找到已知的兒童受虐圖像，還能夠發現新的受害者圖像，使執法單位能夠解救這些潛在受害兒童。

在這些受虐照片被人工智慧標記後，Google的人類內容管理員會審查這些照片，以確認它們符合聯邦對兒童虐待素材的定義。在確認過發現受虐照片後，Google會鎖住該用戶的帳戶，並持續搜索其他剝削性素材，再根據聯邦法律的要求，向國家失蹤和剝削兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children）的CyberTipline進行報告。

在CyberTipline工作的法倫・麥克納爾蒂（Fallon McNulty）表示，Google發現這些受虐圖像的能力驚人，使他的組織能將這些報告將給警方進一步調查，發揮系統應有的作用。2021年，Cyber​​Tipline報告稱，它已提醒當局注意超過4260名潛在的新兒童受害者，當中也包含馬可和卡西奧的兒子。

並非所有裸體兒童的照片都是虐待，須機制恢復錯誤標記的無辜者

並非所有裸體兒童的照片都是色情、剝削或虐待的。

美國兒科學會虐待和忽視兒童委員會主席蘇珊娜・哈尼（ Suzanne Haney）博士提到，「我為Google所做的事情鼓掌，但 我們確實有一個可怕的缺失，且影響與為孩子做正確事情的父母。 」

他建議，即使是在醫生指導下，父母也不要拍攝孩子的生殖器，「大多數醫生可能沒有意識到要求父母拍攝此類照片的風險。」若真的不得不拍攝，也絕對要避免上傳到雲端，並且盡速將照片刪除。