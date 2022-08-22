《紐約時報》：一名爸爸為兒子拍攝醫療診斷用途裸照，Google自動判斷為兒童性虐待遭停用帳戶
我們想讓你知道的是
美國兒科學會虐待和忽視兒童委員會主席建議，即使是在醫生指導下，父母也不要拍攝孩子的生殖器，「大多數醫生可能沒有意識到要求父母拍攝此類照片的風險。」法學教授認為，即使科技公司協助執法部門解決和根除兒童性虐待問題，但也應該允許作出糾正原先審查結果。
《紐約時報》報導，一名爸爸馬克（Mark）因遠端醫療診斷需求，拍攝並分享他生病兒子的裸體照片，隨後被Google自動化工具判斷為兒童性虐待與剝削圖像，帳戶也遭停用。法學學者強調，雖然透過科技工具打擊網路傳播兒虐圖像有其必要性，但並非所有裸體兒童的照片都是色情、剝削或虐待的，應設置機制恢復無辜者。
照片遭Google判定涉及兒童性虐待與剝削，隨即遭停用帳戶處分
馬克是舊金山（三藩市）的一名全職爸爸，他注意到他的兒子有些不對勁，陰莖看起來很腫、很痛，於是他拿起他的Android智慧手機拍照記錄，以便追蹤病況進展。
去（2021）年2月的一個星期五晚上，馬克的妻子打電話給醫療診所的一名諮詢護士，安排第二天早上透過視訊緊急諮詢，護士表示需要照片讓醫生能夠提前檢查。馬克的妻子拿起馬克的手機，將兒子腹股溝區域的幾張高質量特寫轉傳到他的iPhone手機，以便上傳到醫療診所的系統中。
其中一張照片，馬克的手清晰可見，因為如此能夠清楚地比較腫脹情況。馬克和他的妻子從未想過快速拍攝並轉傳兒子照片會帶來什麼後果，拍攝照片的兩天後，馬克的帳戶因嚴重違反Google的政策「兒童性虐待與剝削」而被禁用，使他失去十多年的聯繫資料電子郵件和照片，更成為警方調查的目標。
無獨有偶，卡西奧（Cassio）在兒科醫師的要求之下，將他兒子內臟部位感染的照片備份至Google，並透過Google的聊天服務將照片傳給他的妻子，其Google帳後隨後也遭到禁用，造成當時正在買房、簽署無數電子文件的他不少的困擾，「這很頭疼。」卡西奧說。
電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）技術專家喬・卡拉斯（Jon Callas）稱馬克和卡西奧的案件是「危機的前兆」，並說：「可能還有幾十、幾百、幾千起類似案件。」他認為，因為這些指控本身的「有毒性質」，大多數被錯誤標記的人不會公開實際所發生的事情。
馬克表示，「我知道這些公司都在關注，且隱私權利並不是我們期待的那樣，但我沒有做錯任何事。」雖然警察了解並認同馬克的處境與立場，調查過後認為此案件不構成虐待或兒童剝削，向Google提出申訴卻無濟於事；卡西奧的處境與馬克無異，警方認為並非犯罪，但仍無法恢復Google帳戶。
北卡羅來納大學法學教授卡麗莎・柏恩・海西克（Carissa Byrne Hessick）表示，從法律上定義什麼構成性虐待圖像可能很複雜，但在馬克的案例下，他認同警方不構成犯罪的看法，「這些這片是出於非性的原因拍攝。」
科技工具有效打擊網路傳播兒虐圖像，並發掘潛在的新兒童受虐者
由於科技公司能夠捕獲大量數據，它們常被視為哨兵，檢查使用其服務器的內容以發現並防止犯罪行為。兒童權利倡導者認為，若要打擊網路上猖獗的性虐待圖像傳播，與這些科技公司的合作至關重要。Google的一份聲明也寫道：「兒童性虐待素材是令人憎恨的，我們致力於防止他在我們的平台上傳播。」
兒童剝削或性虐待的圖像每年被科技公司標記數百萬次，光是Google在2021年就提交了60萬份涉及兒童虐待素材的報告，並禁用超過27萬個用戶；馬克和卡西奧僅是滄海一粟。
PhotoDNA是微軟公司2009年開發出的第一個兒童虐待素材辨別工具，透過既有虐待照片的數據庫，快速梳理大量照片，以辨別出與數據庫中類似圖像。而Google在2018年開發出新的一種人工智慧工具，能夠辨別未曾見過的兒童剝削圖像，意即這項工具不僅能找到已知的兒童受虐圖像，還能夠發現新的受害者圖像，使執法單位能夠解救這些潛在受害兒童。
在這些受虐照片被人工智慧標記後，Google的人類內容管理員會審查這些照片，以確認它們符合聯邦對兒童虐待素材的定義。在確認過發現受虐照片後，Google會鎖住該用戶的帳戶，並持續搜索其他剝削性素材，再根據聯邦法律的要求，向國家失蹤和剝削兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children）的CyberTipline進行報告。
在CyberTipline工作的法倫・麥克納爾蒂（Fallon McNulty）表示，Google發現這些受虐圖像的能力驚人，使他的組織能將這些報告將給警方進一步調查，發揮系統應有的作用。2021年，CyberTipline報告稱，它已提醒當局注意超過4260名潛在的新兒童受害者，當中也包含馬可和卡西奧的兒子。
並非所有裸體兒童的照片都是虐待，須機制恢復錯誤標記的無辜者
並非所有裸體兒童的照片都是色情、剝削或虐待的。
美國兒科學會虐待和忽視兒童委員會主席蘇珊娜・哈尼（Suzanne Haney）博士提到，「我為Google所做的事情鼓掌，但我們確實有一個可怕的缺失，且影響與為孩子做正確事情的父母。」
他建議，即使是在醫生指導下，父母也不要拍攝孩子的生殖器，「大多數醫生可能沒有意識到要求父母拍攝此類照片的風險。」若真的不得不拍攝，也絕對要避免上傳到雲端，並且盡速將照片刪除。
Google兒童安全運營負責人克萊爾・利利（Claire Lilley）對此回應：「我們確實認識到在遠程醫療，尤其是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情時代，父母有必要給孩子拍照以獲得診斷。」Google公司已經諮詢了兒科醫生，以便其人工審查員了解出於醫療原因拍攝的照片中可能出現的情況。
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
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「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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