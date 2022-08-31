引爆反美示威的劉自然事件（三）：美軍宿舍驚傳命案，黑市買賣流言始終不斷

文：翁風飄

三、第一幕：兇殺或自衛

1957年3月20日，深夜11點50分，陽明山警察分駐所的電話響起，接起電話的員警莊春水，一掛上電話，馬上驚慌失措的向組長韓甲黎叫道：「韓組長，美軍眷舍區B-1發生事情，趕快去。」報案的是雷諾家的女傭姚李妹，宣稱發生了命案。負責外事的韓組長立刻趕往現場，也差不多同一時間美國憲兵軍士長麥克金肯（E. R. Mcjunkins）也抵達事發地點。

開槍的雷諾人在現場，他向兩人供稱，事情發生在11點45分，已經上床就寢的他，突然聽到妻子從浴室裡匆匆跑出，告訴他浴室窗外有人朝內偷窺。他馬上起身，拿起手槍，繞到屋後，也就是B區2號的門前，看見一人仍攀伏在浴室窗外，向屋內窺探。雷諾用不熟練的中文大喊「等一等」，這一喊嚇到了偷窺男子，立刻跳下窗口，並俯身朝向雷諾衝來。

偷窺男子很快來到距離雷諾約1公尺左右的距離，面對雷諾，男子左手高舉木棍做勢攻擊。雷諾見狀，出於自衛的本能，立刻朝男子的胸口開了一槍，男子中槍後側身移動數步，倒臥卧在水泥道旁。雷諾準備返家報警處理，邊走邊回頭確認男子的狀況，走沒幾步，就看到中槍男子捧著胸口，勉力起身想要逃走，雷諾立刻再對著他開一槍，直到確認男子逃向30公尺處的中正公園，才回家通知警方。

在聽完雷諾的陳述後，韓組長一行人立刻帶著雷諾前往公園，發現中槍男子躺卧，頭向住宅區，腳向公園，已無生命跡象。除了屍體外，其他的證物，如雷諾口口聲聲提及的木棍，則一直沒有尋獲，美軍憲兵只在公園竹林中找到的一根櫻樹枯枝，長約兩英尺，約姆指粗細，連雷諾都無法確定這是不是當時朝他襲來的木棍，但美方還是將櫻樹枝列為物證。地上有挖出兩發子彈，證實是射向劉自然的子彈無誤。

身份經查明確認為劉自然，據3月23日《聯合報》的報導，劉男身形高大，家境貧窮，僅靠微薄的薪水維持生計，死後遺有29歲的年輕妻子和甫滿16週月的嬰兒。死者的親屬都認為是雷諾恣意殺人，希望能討回公道，該報導最後總結：「美國人素重人權，尤珍貴生命，相信對這一件事情總會有一個交代。」

示意圖｜Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

乍看之下，只是一樁普通命案

隔天早上8點，韓組長向台北地方法院檢察處通報，由檢察官羅必達率領法醫葉昭渠、楊日松兩人親赴現場。同行的還有台灣省警務處科長、刑警總隊總隊長、外僑刑事組主任，以及美軍顧問團憲兵組組長沙龍尼（T. L. Salonick）中校以為首的相關官員到場相驗，陣容龐大。

可見事涉敏感，茲事體大，台美雙方在處理上非常慎重。美軍顧問團司令部的新聞處官員，也在22日全部移往本部辦公，避不見記者，凡要詢問只能打電話聯絡，也顯視了美方在回應上的小心。

現場勘驗依正常流程，先由法醫做初步檢驗、拍照，然後將屍體移往刑警總隊詳細解剖。檢察官亦再次詢問雷諾，待審問結束後，交由美憲兵帶回。有謠傳指出，雷諾在陪同檢調還原現場的過程中，在劉自然倒地處，俯地痛苦流涕。

法醫的鑑定報告很快出爐，指出劉自然的致命傷，在右肺和肝臟的槍擊，導致失血死亡，死亡時間推定為3月20日24時左右。槍彈鑑定報告，判斷是近距離開槍，距離不會超過30公分。這些檢驗的結果，和雷諾的說法明顯違背。

綜合種種證據和報告，我方檢察官判斷雷諾涉嫌蓄意殺人，在報告書中指出劉自然在第一槍之後，已跌倒落地，雖然還試圖逃逸，實際上已無抵抗能力，雷諾仍繼續瞄準，朝劉自然的要害第二槍，導致死亡，存心要致人於死，而非所自稱的正當防衛。這份報告書和相關調查結果，由外交部轉交給美方進行後續審判。

依據美軍顧問團人員享有外交豁免權的規定，台灣的司法單位無從涉入對雷諾的審判。只能由外交部主管司司長在3月22日向美國大使館負責人員表達關切，希望美方能秉公調查，迅速處理，給國人一個交代。另一方面，也要求美使館通令駐台的美軍人員，除非「絕對」自衛之必要，不得任意開槍，以免草菅人命，損及中美友好合作。

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這樣官樣文章的背後，隱隱暗示雷諾宣稱的「自衛開槍」，並不是「絕對」必要，中間還有很大的灰色地帶，希望美方「明察」。除了官方說法以外，劉自然的妻子奧特華也曾向美國大使館陳請，要求將殺人者繩之以法。

我方官方調查報告傾向雷諾蓄意殺人，媒體輿論也一樣似的立場和態度。3月25日《聯合報》的短評，鉅細靡遺交待了劉案的種種細節，報導者應該一定程度曾閱讀過相關調查，知道「子彈是從劉的背後射入的，連中兩彈，第一彈在右臀部，第二彈射中左肺上側部，因而致命。」

至於槍擊的原因，記者推斷兩種可能，但各有可疑之處：一是雷諾發現劉自然有行竊企圖，「木棍」在這個說法中成為最關鍵的物證，事後木棍始終未來正式尋獲，僅有疑似木棍的樹枝，「劉曾持木棍欲行毆擊」，應該雷諾為避罪編出的謊言。不管劉的行踪多麼可疑，對一個未攜帶武器的人，遽發兩槍，似乎不合常理。

另一種可能是劉自然偷窺雷諾妻子洗澡，激怒雷諾。但作者判斷，午夜11時半，不是多數人的沐浴時間，警方到現場時，浴缸內亦無洗澡水，即使這些都是間接證據，無法證明劉自然清白，就算他真的偷窺，「窺浴固屬下流，亦何致置之於死？」