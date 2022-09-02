引爆反美示威的劉自然事件（五）：美國人殺人無罪？劉自然遺孀投書點燃群眾怒火

文：翁風飄

四、第二幕：暴動的街頭

在新聞媒體密集的報導下，這樣的結果，對我方來說簡直是晴天霹靂。法庭現場的氣氛也是冷熱懸殊，兩造人馬反應如同地獄和天堂。坐在第三排長椅上聆聽判決的劉自然遺孀奧特華，立刻泣不成聲，幾致暈厥。相反地，同在法庭旁聽的美軍人員眷屬，立即回以熱烈的掌聲，連法官示意安靜都無法制止。

陪審團僅經過一小時40分的考慮和投票，就決定了雷諾被控的任意殺人罪罪嫌不足，宣判無罪。依據美國軍法規定，經軍事法庭審判無罪後，檢察官不得再上訴，這次審判的結果就是最後的結論。雷諾的妻子和小孩並未到場，23日上午宣判後，當晚雷諾即匆匆整理行李，於隔日被安排離台返美。

不滿美軍的陰謀論散播開來

宣判過後，媒體一方面將無罪的原因，歸功於史梯爾的「演出」，據《聯合報》記者的描述：「史梯爾的辯護詞，表情生動，動作純熟，頓足之時，如仇不共戴天；捶檯之時，狀若此人該殺；哀求之際，眼淚幾乎奪眶而出，全體陪審員一動也不動，被吸引住了。」用語不無嘲諷，但也說明當時庭審的氣氛，而且陪審員多是軍旅出身的駐台美人，動之以情，隱約提及同儕情感，將雷諾一人等同於美軍顧問團全體，實為高招。

另一方面，坊間對於無罪也有各種謠傳，懷疑是早就排定好的陰謀。《聯合報》的記者在報導寫道，在未宣判以前，有一位在顧問團工作的華人就向他透露，據在辦公室中聽到美軍人員的談話，最終的判決將會是「無罪」。記者以此判斷，雷諾案的結果，美軍人員早已預知，「法庭審判，不過欺騙中國人的花樣而已。」

並強調庭長菲爾德上校在結辯時，不停嚼著泡泡糖，神色自若，「似乎胸有成竹。」懷疑美軍在背後操弄審判，成為許多台灣人心底的共識，逐漸化為一股不滿的情緒。

美方多少也觀察出民氣的動向，在判決之後，下令希望美軍成員都留在家中，過去美軍流連的西門町，也幾乎看不到任何一位大兵。陽明山一帶的居民也議論紛紛，街頭上站滿了議論的人們，我方治安機關怕擦槍走火，加派憲警人員巡邏，維持秩序；雷諾家更是直接由美方派憲兵，加以保護。

也是這股巨大不滿的情緒推動著劉自然從一樁兇殺案，變成一起政治事件。在雷諾被判無罪離台，劉自然又死無對證的情況下，真相也許難明，但台灣民間高漲的能量，並沒有打算讓這件事情告終。報紙輿論即時刊載各種社論和報導進行批判，也刊登不同背景的讀者投書，表達對美方無罪判決的不滿。

Photo Credit: 文化部國家文化資料庫 聚集美國大使館的抗議民眾

其中最關鍵也最令人動容的，是來自劉自然遺孀奧特華於隔日的投書〈我向社會哭訴〉，當時沒人想到這封短箋會成為日後渲然大波的序曲，成為1950年代末期重要的文件。該投書全文如下：

兩個月前，當先夫在陽明山遭美軍上士雷諾（Robert G. Reynolds）殺害以後，這不幸的噩耗所帶我的悲痛和壓力，幾乎使我失去了繼續生活的勇氣，可是為著孩子，為著先夫的無辜被殺和含冤未伸，我還得打起精神，忍受痛苦，堅強地生活下去。 兩個月來，我天天等待著美國軍事法庭的開庭消息，因為我深信美國是一個講民主和法治的國家，對於一個非法並故意殺害中國人的兇手，決不會因為他是美國籍的軍士而有所包庇，何況鮑文團長在給我的覆信中，也曾保證，絕對會有一個公平的審判，可是結果呢？殺人者竟會宣判無罪。 我不能不指出：在審判的過程中，凡是有利於被告的證人和事實，都一概傳訊和調查；相反的，凡是不利於被告的證人和事實，卻根本不予傳訊，或拒絕調查。像這種「一面倒」的審判，使我怎能不懷疑此一軍事法庭的公正和證實？難道一個美國軍士便可肆意殺人，而一個中國公民的生命卻就不值一顧？ 最痛心的，在宣佈兇手無罪的時候，還對先夫的名譽肆意加以誣蔑，在供詞中，他們都一再誣指先夫曾在窗前窺探沐浴，但是根據出事後我國警方的調查，當時浴室中一片乾燥，根本沒有水跡，按一般常理言，沐浴後在短時間內決不可能毫無水跡遺留，其為謊言由此可見！ 然而美軍法庭對這點卻不加調查，致先夫在不幸被害後還蒙上了一層不白之冤，這是我所痛心欲絕而必須予以抗議的！我可以說沒有一個人比我更了解先夫的人格和品行，作為一個妻子，我有權利對任何加諸於他的不正當的誣蔑加以駁斥。 誰無父母？誰無丈夫？誰無子女？美軍當局如此不講法理，草菅人命，實在開了一個很惡劣的先例，在台灣的美軍何止數千，如果打死一個劉自然可以宣告無罪，則今後勢必將有第二個第三個以至無數個的劉自然事件出現，我國人的生命和人權可說毫無保障，夫復何言！ 我憤慨，我痛苦，我抗議，我控訴，可是我一個孤苦伶丁的弱女子，我只有向社會呼籲，向政府請求，請你們伸出援助的手，為先夫伸冤！為國人爭人權！

在這篇短文刊登的當日，也就是判決隔天的5月24日上午10點左右，奧特華在劉自然表兄馮允生的陪同下，手持一公尺見方大小的木牌，木牌上方寫著英文「The Killer-Reynolds Is Innocent？ Protest Against U.S. Court Martial Unfair Unjust Decision！」英文下方則有一行中文：「殺人者無罪？我控訴，我抗議！」前往北門附近美國大使館門口抗議。

Photo Credit: 文化部國家文化資料庫 聚集美國大使館的抗議民眾

各新聞媒體聞訊趕到，也為之後的失控暴動留下了詳實的紀錄，以下就是依據《聯合報》報導的現場還原。

美國大使館人員發現奧特華之後，請出官員和她溝通，希望能將她勸回或請入大使館，皆被她拒絕。在溝通的同時，館方也報警處理，請警方派人到場，使得大使館外滿是警察人員，試圖規勸奧特華。

在場記者記下了奧特華和在場員警的對話。警員對奧特華表示：「希望你能到大使館裡同他們當面談談。」 奧特華堅決地回答：「我不進去，門外是中國的領土，我有權利在這兒站，我不踏入他們的範圍。」 警員只好退而求其次地要求：「妳可以把妳的抗議向我們外交部報告，外交部會替你處理的。」 她回答：「外交部代表國家應該有所表示，我這只是我個人的抗議，不用透過外交部。」

警官只好動之以情：「劉太太的悲哀，我們都很了解和同情。」沒想到奧特華竟回到：「這不僅是我個人的悲哀，而是全中國人的悲哀。」警員們竟一時語塞。看到這情況，在現在指揮的台北市警察局局長劉國憲改採強硬的態度，語帶恐嚇的質問：「妳是不是想製造事件？」 只見奧特華強忍淚水回答：「我丈夫被人白白打死，難道連在自己領土上作一個無言的抗議都不行嗎？」劉局長只能倖倖然離去。

堅強寡婦帶起的群眾憤怒？

奧特華在美國大使館前抗議的消息逐漸傳開，熱心的人們紛紛趕來圍觀，到中午已經聚集了一兩百人，當天是星期六，使館只上半天班，使館的工作人員多半開著車由側門匆匆離去，避開奧特華的抗議，隨著人潮越來越多，群眾的心情和氣氛也開始浮動，有婦人當場放聲大哭。

12點20分中國廣播公司的記者，前來採訪奧特華，當記者請她發表意見時，這位始終堅強的女性終於嗚咽失聲，停頓許久，一口氣說出下面這段話：

各位同胞，自從事件發以來，我只是難過，政府當局和美國軍方都對我表示，保證有一個公正的審判。可是等到昨天宣判了，殺人者無罪，他們軍事法庭抺殺了我們調查所得的一切證據，凡是到庭旁聽的人，都看得出來，這是美國人的一個圈套，做給中國人看的。 方才得到消息，雷諾已經離開了台灣，我今天在這兒不光是為了我無辜死去的丈夫作無言的抗議，我是為中國人抗議。我一向都認為美國人是一個講自由民主的國家，沒有想到­­­……

說到此處她忍不住又痛哭失聲，接著才又說下去：「除非美國人給我們中國人一個滿意的答覆，我是不會離開這兒的。」這段訪談經由廣播的即時性，等於替接下來的暴動帶燃的了火苗，奧特華這段訴著民族情感的談話，迅速傳遍全國。