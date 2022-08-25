中國「一帶一路」流毒國際 ，柬埔寨為何成為淘金青年的人間煉獄？
我們想讓你知道的是
在柬埔寨詐騙集團高薪徵求「肥羊」前，台灣媒體四處可見柬埔寨的房地產廣告。在柬埔寨首都金邊周遭，韓國、台灣炒房團大肆圈地，興建當地人買不起的新成屋；如今，中國炒房團後來居上，現已是柬埔寨房地產業的霸主......
文：陳文瀾（學生時代醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究）
近來，屢傳台灣年輕人被詐騙至柬埔寨打工，淪為詐騙集團勒索家屬的人球，並飽受欺侮、凌虐，還有許多人魂斷異鄉。根據新加坡媒體的調查，柬埔寨詐騙集團多由中國人組成，原以詐騙中國人為目標；但在疫情肆虐後，中國嚴格管控人民出境，詐騙集團遂把詐騙範圍，擴大至台灣、新加坡，與越南、馬來西亞的華人。
日前，美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，東亞局勢一度頗為緊張。然而，較少國人關注的的是，隨後中國與泰國首次進行空軍聯合演習，而以美國為首的14個國家，正在印尼舉辦聯合軍事演習。美國、中國軍事對抗檯面化，已成亞洲不安定的因素。
「一帶一路」就像病毒，誰碰到誰倒楣
2014年，中國政府開始推動「一帶一路」（絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路）政策，以此為「大國外交」戰略的主軸，意圖以經濟力量為後盾，擴大中國的國際影響力。而自川普（Donald Trump）在任時，美國政府即致力推動「印太戰略」，意欲聯合盟國，圍堵中國勢力向太平洋、印度洋擴張。
從西太平洋到印度洋，最令美國與盟國頭痛的國家，當屬緬甸、柬埔寨與斯里蘭卡。此次，向來與歐美國家親近的泰國倒向中國，堪稱美國「印太戰略」、東南亞區域安全的一大警訊。
其實，近年來南亞、東南亞的動盪，許多事件追溯根源，都與中國政府介入有關。2021年緬甸軍事政變，中國是緬甸軍政府最重要的支持者，2022年斯里蘭卡破產，主因正是積欠中國鉅額債務，成為「一帶一路」陽謀的受害者。經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）警告，寮國、蒙古即將步斯里蘭卡後塵，而中國亦是寮國最大債主，幾佔其外債的一半。
蒙古對中國戒心極重，但仍誤食「一帶一路」毒蘋果，積欠中國鉅債，經濟體系在崩潰邊緣。而在印太諸國，陷入「一帶一路」陷阱最深的，當屬最大借款國巴基斯坦；在2022年7月，巴基斯坦外匯幾乎告罄，只得再向中國借貸。其他「一帶一路」的受害國，還有中亞的土庫曼、吉爾吉斯，與非洲的尚比亞。
柬埔寨的中國詐騙集團流毒國際，亦是「一帶一路」的「副產品」。中國詐騙集團的大本營施亞努港（Sihanoukville），為柬埔寨最大海港與外貿中心，因是「一帶一路」計畫中的戰略重鎮，湧入可觀的中國企業，帶動賭場興起，也成了中國各方勢力洗錢、詐騙的基地。
詐騙集團目標，是所有東南亞華人
除了柬埔寨，台灣、香港亦傳出有年輕人夢想淘金，被誘騙至緬甸打工，從此墮入人間煉獄。或巧取或豪奪，中國在許多參與「一帶一路」計畫的國家，設立「經濟租界」；19世紀末、20世紀初列強在中國的租界，為中國帶來現代文明，但中國在「一帶一路」參與國的「經濟租界」，卻為所在國帶來劫難，甚至波及中國、台灣、香港諸多涉世未深的年輕人。
若將中國比喻為金庸武俠小說《天龍八部》中的丁春秋，「一帶一路」就是丁春秋毒死師兄蘇星河的奇毒三笑逍遙散。慘遭三笑逍遙散奪命的受害者，死前會乾笑三聲；參與「一帶一路」的國家，初期經濟確會從谷底反彈，但就像那三聲乾笑，原以為是久旱逢甘霖的暢快，未料是死神的呼喚。
同樣是金援友邦，在第二次終戰後，美國曾金援台灣、韓國與歐洲諸國，成功打造以美國為中心的國際政治、經濟體系。這些國家縱使有反美勢力，甚至由反美政治人物膺任最高領導人，都無損與美國的同盟關係，頂多在口頭上互別苗頭、自壯聲威。
中國東施效顰，意欲以「一帶一路」，重建「天朝秩序」。只是，中國披著金援的外衣，行經濟侵略之實，並四處散播坑蒙拐騙等「中國文明」，柬埔寨中國詐騙集團僅是冰山一角。在可見的未來，國際社會反中最力的國家，除了周遭飽受武力威脅的鄰國，還有諸多「一帶一路」的參與國。
近5年來，美國與中國陸續爆發貿易戰、科技戰，台灣經濟反而逆勢向上，與中國逐漸脫鉤是重要原因之一。2022年上半年，台灣外銷訂單在本土自製的比例，再度回升至50％，足見諸多台商已將生產基地移回台灣，未來比例可望更高，「脫中入世」才是自保之道。
不過，柬埔寨詐騙集團元凶雖多是中國人，但卻有許多台灣人甘願當幫兇，欺騙其他台灣人。在柬埔寨，台灣人、韓國人聲名狼藉，且是自作孽，而非被汙名化；2008年時，因嫁至台、韓的女子屢傳受虐，柬埔寨政府明訂柬埔寨女性不得與台、韓男性通婚。
政府亦須解決低薪、房市問題，否則出國詐騙不會絕
在柬埔寨詐騙集團高薪徵求「肥羊」前，台灣媒體四處可見柬埔寨的房地產廣告。在柬埔寨首都金邊周遭，韓國、台灣炒房團大肆圈地，興建當地人買不起的新成屋；如今，中國炒房團後來居上，現已是柬埔寨房地產業的霸主。
柬埔寨房地產業看似「欣欣向榮」，但在房地產價格齊步走揚後，受害最深的，除了不幸成為「最後一隻老鼠」的投資客，還有萬千無力購屋的柬埔寨人。
中國詐騙集團縱橫國際，台灣詐騙集團亦「名揚四海」；在東南亞、歐洲、非洲國家，都有台灣電信詐騙集團被捕的案例。詐騙集團成員與被詐騙的人，目的都是為了快速致富；詐騙、被詐騙很難禁絕，且隨著產業快速數位化、智慧化，工作機會大量流失，若基層工作薪資繼續停滯不前，若房價繼續居高不下，投身詐騙集團的台灣人，與被詐騙至海外的台灣人，都將數倍於今日。
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。