中國「一帶一路」流毒國際 ，柬埔寨為何成為淘金青年的人間煉獄？

文：陳文瀾（學生時代醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究）

近來，屢傳台灣年輕人被詐騙至柬埔寨打工，淪為詐騙集團勒索家屬的人球，並飽受欺侮、凌虐，還有許多人魂斷異鄉。根據新加坡媒體的調查，柬埔寨詐騙集團多由中國人組成，原以詐騙中國人為目標；但在疫情肆虐後，中國嚴格管控人民出境，詐騙集團遂把詐騙範圍，擴大至台灣、新加坡，與越南、馬來西亞的華人。

日前，美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，東亞局勢一度頗為緊張。然而，較少國人關注的的是，隨後中國與泰國首次進行空軍聯合演習，而以美國為首的14個國家，正在印尼舉辦聯合軍事演習。美國、中國軍事對抗檯面化，已成亞洲不安定的因素。

「一帶一路」就像病毒，誰碰到誰倒楣

2014年，中國政府開始推動「一帶一路」（絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路）政策，以此為「大國外交」戰略的主軸，意圖以經濟力量為後盾，擴大中國的國際影響力。而自川普（Donald Trump）在任時，美國政府即致力推動「印太戰略」，意欲聯合盟國，圍堵中國勢力向太平洋、印度洋擴張。

從西太平洋到印度洋，最令美國與盟國頭痛的國家，當屬緬甸、柬埔寨與斯里蘭卡。此次，向來與歐美國家親近的泰國倒向中國，堪稱美國「印太戰略」、東南亞區域安全的一大警訊。

其實，近年來南亞、東南亞的動盪，許多事件追溯根源，都與中國政府介入有關。2021年緬甸軍事政變，中國是緬甸軍政府最重要的支持者，2022年斯里蘭卡破產，主因正是積欠中國鉅額債務，成為「一帶一路」陽謀的受害者。經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）警告，寮國、蒙古即將步斯里蘭卡後塵，而中國亦是寮國最大債主，幾佔其外債的一半。

蒙古對中國戒心極重，但仍誤食「一帶一路」毒蘋果，積欠中國鉅債，經濟體系在崩潰邊緣。而在印太諸國，陷入「一帶一路」陷阱最深的，當屬最大借款國巴基斯坦；在2022年7月，巴基斯坦外匯幾乎告罄，只得再向中國借貸。其他「一帶一路」的受害國，還有中亞的土庫曼、吉爾吉斯，與非洲的尚比亞。

柬埔寨的中國詐騙集團流毒國際，亦是「一帶一路」的「副產品」。中國詐騙集團的大本營施亞努港（Sihanoukville），為柬埔寨最大海港與外貿中心，因是「一帶一路」計畫中的戰略重鎮，湧入可觀的中國企業，帶動賭場興起，也成了中國各方勢力洗錢、詐騙的基地。

詐騙集團目標，是所有東南亞華人

除了柬埔寨，台灣、香港亦傳出有年輕人夢想淘金，被誘騙至緬甸打工，從此墮入人間煉獄。或巧取或豪奪，中國在許多參與「一帶一路」計畫的國家，設立「經濟租界」；19世紀末、20世紀初列強在中國的租界，為中國帶來現代文明，但中國在「一帶一路」參與國的「經濟租界」，卻為所在國帶來劫難，甚至波及中國、台灣、香港諸多涉世未深的年輕人。

若將中國比喻為金庸武俠小說《天龍八部》中的丁春秋，「一帶一路」就是丁春秋毒死師兄蘇星河的奇毒三笑逍遙散。慘遭三笑逍遙散奪命的受害者，死前會乾笑三聲；參與「一帶一路」的國家，初期經濟確會從谷底反彈，但就像那三聲乾笑，原以為是久旱逢甘霖的暢快，未料是死神的呼喚。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 搭上卡車的柬埔寨工人 | Photo Credit：Reuters / 達志影像

同樣是金援友邦，在第二次終戰後，美國曾金援台灣、韓國與歐洲諸國，成功打造以美國為中心的國際政治、經濟體系。這些國家縱使有反美勢力，甚至由反美政治人物膺任最高領導人，都無損與美國的同盟關係，頂多在口頭上互別苗頭、自壯聲威。

中國東施效顰，意欲以「一帶一路」，重建「天朝秩序」。只是，中國披著金援的外衣，行經濟侵略之實，並四處散播坑蒙拐騙等「中國文明」，柬埔寨中國詐騙集團僅是冰山一角。在可見的未來，國際社會反中最力的國家，除了周遭飽受武力威脅的鄰國，還有諸多「一帶一路」的參與國。

近5年來，美國與中國陸續爆發貿易戰、科技戰，台灣經濟反而逆勢向上，與中國逐漸脫鉤是重要原因之一。2022年上半年，台灣外銷訂單在本土自製的比例，再度回升至50％，足見諸多台商已將生產基地移回台灣，未來比例可望更高，「脫中入世」才是自保之道。

不過，柬埔寨詐騙集團元凶雖多是中國人，但卻有許多台灣人甘願當幫兇，欺騙其他台灣人。在柬埔寨，台灣人、韓國人聲名狼藉，且是自作孽，而非被汙名化；2008年時，因嫁至台、韓的女子屢傳受虐，柬埔寨政府明訂柬埔寨女性不得與台、韓男性通婚。

政府亦須解決低薪、房市問題，否則出國詐騙不會絕

在柬埔寨詐騙集團高薪徵求「肥羊」前，台灣媒體四處可見柬埔寨的房地產廣告。在柬埔寨首都金邊周遭，韓國、台灣炒房團大肆圈地，興建當地人買不起的新成屋；如今，中國炒房團後來居上，現已是柬埔寨房地產業的霸主。

柬埔寨房地產業看似「欣欣向榮」，但在房地產價格齊步走揚後，受害最深的，除了不幸成為「最後一隻老鼠」的投資客，還有萬千無力購屋的柬埔寨人。

中國詐騙集團縱橫國際，台灣詐騙集團亦「名揚四海」；在東南亞、歐洲、非洲國家，都有台灣電信詐騙集團被捕的案例。詐騙集團成員與被詐騙的人，目的都是為了快速致富；詐騙、被詐騙很難禁絕，且隨著產業快速數位化、智慧化，工作機會大量流失，若基層工作薪資繼續停滯不前，若房價繼續居高不下，投身詐騙集團的台灣人，與被詐騙至海外的台灣人，都將數倍於今日。