引爆反美示威的劉自然事件（六）：群眾衝進大使館，爆發二二八事件以來最大示威
我們想讓你知道的是
美國大使藍欽（Karl L. Rankin）剛從香港返台，立刻協同外長葉公超一同到現場視察，當兩人要走入大使館鐵門時，在封鎖線突然擲起了石子，一片混亂中，一塊紅色磚頭差點擊中兩人，情況危急，兩人立刻在大批軍警憲兵重重保護下離去。
文：翁風飄
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風暴已經無法控制
大使館的大門深鎖，但擋不住人民的怒氣，無法闖入的群眾，開始朝大使館投擲石頭。從零星到接二連三，當有石塊打中院內房門的電燈，眾人還傳來歡呼叫好的掌聲，沒多久，大使館的外牆就斑痕累累。館外人數不斷累積，一點20分，就已經有超過千人，警方通知使館內的工作人員趕快撤離。
群眾果然開始第二波闖入，警方雖然守住了大門，但有一人偷偷從西側小門進入，跑向旗桿，意圖將美國國旗拿下。這樣的舉動，激化了門外的群眾，一陣衝撞和鼓譟，群眾終於在2點時破門而入。警方趕緊將使館上高懸的美國國徽和館內所剩不多的工作人員帶出，群眾此時已進入了使館的院子，將停放在院中的13輛大小汽車一一推翻、砸毀。
憤怒的人群，緊接著便衝入大廳，有一人在二樓的陽台高舉中華民國國旗，大喊「中華民國萬歲。」樓下院中有人附和地大喊「把我們的國旗升上去。」樓上馬上擲下一面國旗，數位青年帶著國旗衝向旗桿，試著升起未果；於是一位20來歲的青年，手拿著國旗攀爬到旗桿的最高點，將國旗掛上，現場民眾歡喜若狂，青年一下旗桿，立刻被當作英雄般被高高舉起。
大批員警趕來現場增援，但現場場面已然失控，大使館旁兩側的樓房，也被民眾強行闖入，將大樓裡的傢俱、資料櫃全部抛出，滿天飛舞著文件，伴隨著在場群眾的吼叫。為了控制現場，警方於3點零7分對空鳴了兩槍，又在一分鐘再開一槍示警，然而槍聲並沒有達到預期效果，反而更加激化了民眾。也不知道是故意還是意外，有人點燃了被推倒汽車溢流出的汽油，雄雄大火隨勢而起，雖然馬上被在大門外待命的救火車，用高壓水柱撲滅，但現場已幾乎進入了無政府狀態。
警務處長樂幹在3點15分，舉著廣播器，向群眾喊話：「我是警務處長樂幹，我要求各位冷靜，請各位同胞回去，這件事情我保證一定會有合理的處理。請各位退出這兒，請你們原諒。」 民眾有人回喊著：「你是中國人嗎？」 樂幹也不甘勢弱的回喊：「我是中國人。」
雙方僵持中，突然有一隊成功中學的學生4、50人，排著整齊的隊伍來到現場，他們高舉著標語，「抗議美軍藐視人權」到現場聲援，身穿制服，青澀臉龐，在院內對美國大使館高呼口號，旋即離去。隊伍裡有當時仍是成功中學學生的陳映真和陳中統，沒人想到日後兩人一位為了左派理想，一位因主張台灣獨立，皆成為政治犯，從成功中學變為綠島監獄的「同學」。
成功中學學生的離去，群眾並沒有跟著離開，仍在現場聚集。4點20分時，有人在大使館東側樓房的地下室裡，發現了3男2女共5位美國人，群眾立刻圍毆了其中兩名男子，警察趕快過去制止。其中一位美國人，自行從西側小門直奔而出，搭著館外的吉普車離去，其他四人則分別被警方護送。值得一提的，群眾在激情亢奮中，看到兩位美國女士出來時，還是主動讓路，對她們彬彬有禮，沒有對她們有推擠、攻擊的動作。
4點40分，警報聲大響，一時散去不少群眾，5點鐘大批治安人員陸續趕到現場增援，在取得人力的優勢下，5點40分，樂幹再次用擴音器廣播：「現在宣佈這一區戒嚴，請大家趕緊回去。」並用強力水柱驅散群眾，大使館這邊終於稍獲平靜。
從大使館被驅離的人群，轉往中山堂前的美國新聞處，因美新處已事先安排數名警察，苦苦勸離民眾，最初仍維持一定秩序，但隨著人潮漸漸增加，也開始逐漸無法負荷。5點左右，有僑生數人在美新處外高喊：「我們在國外受人家的氣，今天在國內還要受他們的氣，這種氣不能忍受。」開始朝美新處投擲石塊，並要求在場員警將美新處的國旗和招牌卸下。
激進的舉動，引爆了週圍群眾的情緒，一擁而入，衝進美新處，如同大使館，搗毀門窗、辦公器具。攻擊美新處的行動，到6時左右稍緩。但不知為何，停放在中山堂前的四部消防車，突然開始向群眾噴射水柱，警察並逮捕了兩名民眾至警局。
這樣的舉動再度引發群眾不滿，並將目標轉移至包圍警察局，要求立刻釋放被補的兩人。雙方發生劇烈衝突，現場還有人流血掛彩，警方向軍警單位請求支援，大批武裝人員到達現場，和試圖闖入警局的群眾相對峙。
台灣戰後自二二八事件以來最大示威事件
直到6時40分，近兩百人的群眾打破人牆，衝入警局，在警局內發生劇烈肢體衝突，一、二樓窗戶的玻璃破碎，警局裡不時傳出呼救聲，讓在警局外的群眾更加憤怒。這時警方祭出了瓦斯槍和催淚彈，獲得暫時的平靜，然而一旦煙霧散去後，衝突立刻再起，並更加白熱化，警局內不時傳出槍響，並傳出「打死人啦」的喊叫。
局外圍觀的群眾聽聞聲響，再次強行進入警局，警局玻璃大門被擠碎，接著槍聲大響，人潮立刻退去。這時現場急駛進來一輛汽車，也引來群眾攻擊，但幸好未受影響，快進快出，後來才知道汽車載走了兩個受傷的民眾。
到了8點50分，在大喊「警察打死人啦」的聲浪下，群眾再次包圍警局，焚燒了在停車棚裡的摩托車，火勢衝天，群眾報以熱烈的掌聲，警局內還是不時有槍響傳出，並有救護車兩度進出。
9點半左右，對立再次激化，內外群眾鼓躁，面對不滿而失控的群眾，警局發出密集槍響，對群眾開槍方向，群眾猛然四散逃難，但亦有人中槍受傷，由民眾自發地用三輪車將傷者送離。在槍響之後，衛戍司令部的增援部隊趕到，趁群眾退去的空檔，在警局四週架起層層的戒護，擴大封鎖線，但在週邊路口還是聚集數千名民眾，對峙的態勢依舊危急，要到10點之後才開始和緩和的跡象。
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有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
我們想讓你知道的是
每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
的確，藉由網路，我們可以更彈性地利用自己的時間，做到零時差學習；把喜歡的事情發展成一生的志業，比起過去更是機會大增。今年，Adobe瞄準這些對希望藉由設計，展開自己未來的年輕學子們，推出開學季線上課程。一網打盡Adobe家族中最熱門、實用、搶手的應用程式，包括Xd、Ai、Ps、Pr、Ae和Id。在業界高手的親自引領之下，不只建立對這些應用程式的基礎認識，同時吸收第一手業界動態。不分年齡，沒有距離，點選課程開始的那一秒，就是你啟動完成夢想目標的第零天。
創意最強後援，一堂改變人生的應用課
創作是讓夢想發聲的方式，也是所有創作者的生命能量。相信自己的能力，加上正確的工具輔助，你也有可能成為一位閃閃發光的創作者。Adobe攜手無限學院，祭出學生專屬的開學季強檔優惠，凡訂閱就可以獲得價值高達NT$ 9,000的自選6堂Adobe課程。無限學院是專為設計者解決自學痛點的平台，這次的開學季強檔優惠課程，更由六指淵和Louis攜手合作規劃，一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體。包括Photoshop（Ps）、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、XD、InDesign（Id），還有六指淵最拿手的Premiere Pro（Pr）。總共10門官方教學課程，從新手基礎教學到實務操作應用，不僅切中設計者最核心的需求，更將線下實體職能教育，完整轉移至線上，讓跨領域學習更隨時隨地，無邊無際。詳細課程介紹請見官方課程網頁。