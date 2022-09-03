引爆反美示威的劉自然事件（六）：群眾衝進大使館，爆發二二八事件以來最大示威

文：翁風飄

風暴已經無法控制

大使館的大門深鎖，但擋不住人民的怒氣，無法闖入的群眾，開始朝大使館投擲石頭。從零星到接二連三，當有石塊打中院內房門的電燈，眾人還傳來歡呼叫好的掌聲，沒多久，大使館的外牆就斑痕累累。館外人數不斷累積，一點20分，就已經有超過千人，警方通知使館內的工作人員趕快撤離。

群眾果然開始第二波闖入，警方雖然守住了大門，但有一人偷偷從西側小門進入，跑向旗桿，意圖將美國國旗拿下。這樣的舉動，激化了門外的群眾，一陣衝撞和鼓譟，群眾終於在2點時破門而入。警方趕緊將使館上高懸的美國國徽和館內所剩不多的工作人員帶出，群眾此時已進入了使館的院子，將停放在院中的13輛大小汽車一一推翻、砸毀。

憤怒的人群，緊接著便衝入大廳，有一人在二樓的陽台高舉中華民國國旗，大喊「中華民國萬歲。」樓下院中有人附和地大喊「把我們的國旗升上去。」樓上馬上擲下一面國旗，數位青年帶著國旗衝向旗桿，試著升起未果；於是一位20來歲的青年，手拿著國旗攀爬到旗桿的最高點，將國旗掛上，現場民眾歡喜若狂，青年一下旗桿，立刻被當作英雄般被高高舉起。

大批員警趕來現場增援，但現場場面已然失控，大使館旁兩側的樓房，也被民眾強行闖入，將大樓裡的傢俱、資料櫃全部抛出，滿天飛舞著文件，伴隨著在場群眾的吼叫。為了控制現場，警方於3點零7分對空鳴了兩槍，又在一分鐘再開一槍示警，然而槍聲並沒有達到預期效果，反而更加激化了民眾。也不知道是故意還是意外，有人點燃了被推倒汽車溢流出的汽油，雄雄大火隨勢而起，雖然馬上被在大門外待命的救火車，用高壓水柱撲滅，但現場已幾乎進入了無政府狀態。

Photo Credit: 文化部國家文化資料庫 被砸毀的美國大使館

警務處長樂幹在3點15分，舉著廣播器，向群眾喊話：「我是警務處長樂幹，我要求各位冷靜，請各位同胞回去，這件事情我保證一定會有合理的處理。請各位退出這兒，請你們原諒。」 民眾有人回喊著：「你是中國人嗎？」 樂幹也不甘勢弱的回喊：「我是中國人。」

雙方僵持中，突然有一隊成功中學的學生4、50人，排著整齊的隊伍來到現場，他們高舉著標語，「抗議美軍藐視人權」到現場聲援，身穿制服，青澀臉龐，在院內對美國大使館高呼口號，旋即離去。隊伍裡有當時仍是成功中學學生的陳映真和陳中統，沒人想到日後兩人一位為了左派理想，一位因主張台灣獨立，皆成為政治犯，從成功中學變為綠島監獄的「同學」。

成功中學學生的離去，群眾並沒有跟著離開，仍在現場聚集。4點20分時，有人在大使館東側樓房的地下室裡，發現了3男2女共5位美國人，群眾立刻圍毆了其中兩名男子，警察趕快過去制止。其中一位美國人，自行從西側小門直奔而出，搭著館外的吉普車離去，其他四人則分別被警方護送。值得一提的，群眾在激情亢奮中，看到兩位美國女士出來時，還是主動讓路，對她們彬彬有禮，沒有對她們有推擠、攻擊的動作。

4點40分，警報聲大響，一時散去不少群眾，5點鐘大批治安人員陸續趕到現場增援，在取得人力的優勢下，5點40分，樂幹再次用擴音器廣播：「現在宣佈這一區戒嚴，請大家趕緊回去。」並用強力水柱驅散群眾，大使館這邊終於稍獲平靜。

從大使館被驅離的人群，轉往中山堂前的美國新聞處，因美新處已事先安排數名警察，苦苦勸離民眾，最初仍維持一定秩序，但隨著人潮漸漸增加，也開始逐漸無法負荷。5點左右，有僑生數人在美新處外高喊：「我們在國外受人家的氣，今天在國內還要受他們的氣，這種氣不能忍受。」開始朝美新處投擲石塊，並要求在場員警將美新處的國旗和招牌卸下。

激進的舉動，引爆了週圍群眾的情緒，一擁而入，衝進美新處，如同大使館，搗毀門窗、辦公器具。攻擊美新處的行動，到6時左右稍緩。但不知為何，停放在中山堂前的四部消防車，突然開始向群眾噴射水柱，警察並逮捕了兩名民眾至警局。

這樣的舉動再度引發群眾不滿，並將目標轉移至包圍警察局，要求立刻釋放被補的兩人。雙方發生劇烈衝突，現場還有人流血掛彩，警方向軍警單位請求支援，大批武裝人員到達現場，和試圖闖入警局的群眾相對峙。

Photo Credit: AP / 達志影像 包圍美國新聞處的民眾

台灣戰後自二二八事件以來最大示威事件

直到6時40分，近兩百人的群眾打破人牆，衝入警局，在警局內發生劇烈肢體衝突，一、二樓窗戶的玻璃破碎，警局裡不時傳出呼救聲，讓在警局外的群眾更加憤怒。這時警方祭出了瓦斯槍和催淚彈，獲得暫時的平靜，然而一旦煙霧散去後，衝突立刻再起，並更加白熱化，警局內不時傳出槍響，並傳出「打死人啦」的喊叫。

局外圍觀的群眾聽聞聲響，再次強行進入警局，警局玻璃大門被擠碎，接著槍聲大響，人潮立刻退去。這時現場急駛進來一輛汽車，也引來群眾攻擊，但幸好未受影響，快進快出，後來才知道汽車載走了兩個受傷的民眾。

到了8點50分，在大喊「警察打死人啦」的聲浪下，群眾再次包圍警局，焚燒了在停車棚裡的摩托車，火勢衝天，群眾報以熱烈的掌聲，警局內還是不時有槍響傳出，並有救護車兩度進出。

9點半左右，對立再次激化，內外群眾鼓躁，面對不滿而失控的群眾，警局發出密集槍響，對群眾開槍方向，群眾猛然四散逃難，但亦有人中槍受傷，由民眾自發地用三輪車將傷者送離。在槍響之後，衛戍司令部的增援部隊趕到，趁群眾退去的空檔，在警局四週架起層層的戒護，擴大封鎖線，但在週邊路口還是聚集數千名民眾，對峙的態勢依舊危急，要到10點之後才開始和緩和的跡象。