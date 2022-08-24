台海風雲：北京放話「軍演常態化」，拆解中共封鎖恫嚇的虛與實
我們想讓你知道的是
中國禁止台灣食品養殖業，可以視為一種大內宣的手法，是「虛」的；科技業占台灣出口中國比重最高，卻沒有被制裁，原因很簡單：這為中國創造了數百萬的就業機會，制裁對經濟內傷更重，但正在蠶食鯨吞中，衝擊是「實」的。
文：郭庭昱
美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國立即在台海舉行軍演，強度較1995、1996年更大；原本是8月4日起三天的演習，最後延長到七天才結束，共軍宣稱未來此類演習將常態化。台海軍演之後，接著又在黃海南部軍演三天，意在警告日本及韓國。中共一連串的軍演，傳遞兩個事實，一是台海軍演可能常態化，二是中國軍演區域擴大化，旨在警告美、日勢力，強化恫嚇效果。
「政經面」對台白皮書，幾項承諾改口
中國禁止台灣出口石斑魚、食品等，據統計，台灣食品出口到中國占出口總額0.4%、八億美元，影響很小。並在8月10日發布了中國國家主席習近平上台後首份《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，與1993年、2000年的對台白皮書相比，這次刪除了「允許台灣自治」、「不派兵」、「不派官員來台」等幾項承諾，顯示中國控制香港後，進一步收緊兩岸關係。
軍事、經濟，一向是中國威嚇台灣的兩種手段，與1995、1996年台海危機最大的不同，是格局已經放大到全世界：中國是全球第二大經濟體、台灣是晶圓代工霸主，代工市占率六成、7奈米以下先進製程市占78%。
自從2018年美國對中國發動貿易戰，2022年俄烏戰爭爆發，全球進入大國博弈的賽局。從軍事到經濟，美日歐的民主陣營與中俄極權專制兩大陣營競爭，一方出招、另一方也要回擊，台灣在總統蔡英文的領導下，不挑釁、低調處理兩岸，獲得國際間讚賞。但是，除了強化自身防衛，並沒有太多選擇的空間。
中國頻頻軍演之際，CNN報導美國和印度也將在10月聯合軍演，地點距離中印邊界爭議領土不到100公里。而中國和印度的邊界長達2000公里，有爭議領土達12萬平方公里，美國和印度選在10月軍演，正是習近平20大爭取連任的敏感時機，美國制衡中國的味道濃厚，台灣並不是美中競爭壓力測試的唯一出口。美、中在政治及軍事的角力，除了台灣，還有印度以及南太平洋島國。
在經貿方面，中國打壓、美國加持。例如，行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中近日表示，有望宣布啟動台美21世紀貿易倡議，進一步加強經貿關係，如果台美FTA（雙邊貿易協議）落實，將有助台灣和中國經貿關係調整到更健康狀態。
根據高盛證券估計，台灣與中國間貿易淨額占GDP（國內生產毛額）12%，曝險程度僅次於馬來西亞，澳洲、越南、泰國大約在8%到10%之間，韓國4.5%。台灣出口到中國占總出口額四成，分布的結構以科技產品占七成，其次是機械、原材料，食品僅0.4%，因此，中國禁止台灣石斑魚及農產品，影響不大，反而是分散出口地區的良機。
中國禁止台灣食品養殖業，可以視為一種大內宣的手法，是「虛」的。回想過去，中國也把觀光客作為政治操作的手段，台灣一樣藉此升級觀光業。科技業占台灣出口中國比重最高，卻沒有被制裁，原因很簡單，這為中國創造了數百萬的就業機會，制裁對經濟內傷更重，但正在蠶食鯨吞中，衝擊是「實」的。
「科技業」中國低端替代，兩岸漸脫鉤
從政治風險來看，台灣科技業在中國製造，過去帶來重大利益，現在有兩大改變值得重視。
第一，兩岸科技業漸漸脫鉤，從中國可以接手的優先替代；第二，外國客戶為管理供應鏈風險，下單時優先分散在中國及台灣製造的比重。
美國前任總統川普在2018年3月對中國發動貿易戰，鴻海旗下的工業富聯（目前持股84%）同年6月在A股掛牌上市，僅僅用了36天就拿到上市許可。如今工業富聯要投資中國紫光人民幣53.8億元，主要發展半導體產業，這樁投資案考驗鴻海及兩岸政府的談判力，背後的輪廓很清楚，鴻海過去30年在中國賺大錢，現在必須有所回饋。
除了工業富聯被切割、留在A股上市，2020年在大客戶蘋果主導下，和碩、緯創在中國的部分工廠賣給立訊，拿到的立訊股票，如今帳面大賠；可成中國廠則以現金出售給藍思，現金落袋成為贏家。從工業富聯、和碩、緯創、可成等一線大廠，切割中國工廠出售，代表從低階的組裝到零組件，只要中國企業可以接手，中國政府會主動介入，品牌客戶為保住內需市場，以及爭取分散供應鏈的時間，也會配合「雙供應鏈」形態。
至於半導體，中芯國際號稱可以生產7奈米，實際效果還不清楚，但是半導體業的現實是：台灣在先進製程無可取代。歐美日紛紛從成熟製程擴產，積極朝先進製程前進，看到中國軍演常態化，必然優先分散成熟製程訂單，例如世界先進就表示第3季產能利用率約8成；聯電號稱需求減少，產能仍維持滿載，與客戶傳出產能未滿有差距。
「實質面」外商直接投資，15年新高
而廠房不在台灣的格羅方德（Global Foundry），成為成熟製程分散下單的首選，7月格羅方德宣布和意法半導體在法國蓋廠，8月高通又加碼下單格羅方德，這是客戶端因應台海風險的具體作法。台海風險迫使台灣企業要更努力，才能留住訂單，盡量維持技術或規模領先地位，黏住客戶，多一分技術掌握在手上，企業和台灣就多一分安全。
事實上，台、美科技業掛鉤，過去利用中國為製造基地，現因地緣政治風險漸行漸遠，2018年貿易戰最高端的伺服器移回台灣，台商增加在台灣的投資，政府的基礎建設例如風力發電等也引進外資，使得外國直接投資（FDI）增加。投審會統計，2022年上半年，台灣FDI達87.8億美元，年增率275%，估計全年投資金額可望創下近15年新高。
Tags：
關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
我們想讓你知道的是
今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
【新光三越A9 BEMO POPUP STORE —「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版】
即日起至9/12 (一) 在新光A9一樓POP-UP Store，推出「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版。限量版系列利用跳色圓滿的形體以及光暈發散漸層的組合做呈現，宛如藝術品般瑰麗迷幻色彩搭配寶石粉外盒設計，也非常值得蒐藏。
如果你也想品嘗BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒 ，趕緊上官網預購！
【預購資訊】
預購時間：即日起至9/5開放預購，數量有限售完為止
出貨時間：8/29 開始依訂單順序分批出貨