台海風雲：北京放話「軍演常態化」，拆解中共封鎖恫嚇的虛與實

文：郭庭昱

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國立即在台海舉行軍演，強度較1995、1996年更大；原本是8月4日起三天的演習，最後延長到七天才結束，共軍宣稱未來此類演習將常態化。台海軍演之後，接著又在黃海南部軍演三天，意在警告日本及韓國。中共一連串的軍演，傳遞兩個事實，一是台海軍演可能常態化，二是中國軍演區域擴大化，旨在警告美、日勢力，強化恫嚇效果。

「政經面」對台白皮書，幾項承諾改口

中國禁止台灣出口石斑魚、食品等，據統計，台灣食品出口到中國占出口總額0.4%、八億美元，影響很小。並在8月10日發布了中國國家主席習近平上台後首份《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，與1993年、2000年的對台白皮書相比，這次刪除了「允許台灣自治」、「不派兵」、「不派官員來台」等幾項承諾，顯示中國控制香港後，進一步收緊兩岸關係。

軍事、經濟，一向是中國威嚇台灣的兩種手段，與1995、1996年台海危機最大的不同，是格局已經放大到全世界：中國是全球第二大經濟體、台灣是晶圓代工霸主，代工市占率六成、7奈米以下先進製程市占78%。

自從2018年美國對中國發動貿易戰，2022年俄烏戰爭爆發，全球進入大國博弈的賽局。從軍事到經濟，美日歐的民主陣營與中俄極權專制兩大陣營競爭，一方出招、另一方也要回擊，台灣在總統蔡英文的領導下，不挑釁、低調處理兩岸，獲得國際間讚賞。但是，除了強化自身防衛，並沒有太多選擇的空間。

中國頻頻軍演之際，CNN報導美國和印度也將在10月聯合軍演，地點距離中印邊界爭議領土不到100公里。而中國和印度的邊界長達2000公里，有爭議領土達12萬平方公里，美國和印度選在10月軍演，正是習近平20大爭取連任的敏感時機，美國制衡中國的味道濃厚，台灣並不是美中競爭壓力測試的唯一出口。美、中在政治及軍事的角力，除了台灣，還有印度以及南太平洋島國。

在經貿方面，中國打壓、美國加持。例如，行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中近日表示，有望宣布啟動台美21世紀貿易倡議，進一步加強經貿關係，如果台美FTA（雙邊貿易協議）落實，將有助台灣和中國經貿關係調整到更健康狀態。

根據高盛證券估計，台灣與中國間貿易淨額占GDP（國內生產毛額）12%，曝險程度僅次於馬來西亞，澳洲、越南、泰國大約在8%到10%之間，韓國4.5%。台灣出口到中國占總出口額四成，分布的結構以科技產品占七成，其次是機械、原材料，食品僅0.4%，因此，中國禁止台灣石斑魚及農產品，影響不大，反而是分散出口地區的良機。

中國禁止台灣食品養殖業，可以視為一種大內宣的手法，是「虛」的。回想過去，中國也把觀光客作為政治操作的手段，台灣一樣藉此升級觀光業。科技業占台灣出口中國比重最高，卻沒有被制裁，原因很簡單，這為中國創造了數百萬的就業機會，制裁對經濟內傷更重，但正在蠶食鯨吞中，衝擊是「實」的。

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「科技業」中國低端替代，兩岸漸脫鉤

從政治風險來看，台灣科技業在中國製造，過去帶來重大利益，現在有兩大改變值得重視。

第一，兩岸科技業漸漸脫鉤，從中國可以接手的優先替代；第二，外國客戶為管理供應鏈風險，下單時優先分散在中國及台灣製造的比重。

美國前任總統川普在2018年3月對中國發動貿易戰，鴻海旗下的工業富聯（目前持股84%）同年6月在A股掛牌上市，僅僅用了36天就拿到上市許可。如今工業富聯要投資中國紫光人民幣53.8億元，主要發展半導體產業，這樁投資案考驗鴻海及兩岸政府的談判力，背後的輪廓很清楚，鴻海過去30年在中國賺大錢，現在必須有所回饋。

除了工業富聯被切割、留在A股上市，2020年在大客戶蘋果主導下，和碩、緯創在中國的部分工廠賣給立訊，拿到的立訊股票，如今帳面大賠；可成中國廠則以現金出售給藍思，現金落袋成為贏家。從工業富聯、和碩、緯創、可成等一線大廠，切割中國工廠出售，代表從低階的組裝到零組件，只要中國企業可以接手，中國政府會主動介入，品牌客戶為保住內需市場，以及爭取分散供應鏈的時間，也會配合「雙供應鏈」形態。

至於半導體，中芯國際號稱可以生產7奈米，實際效果還不清楚，但是半導體業的現實是：台灣在先進製程無可取代。歐美日紛紛從成熟製程擴產，積極朝先進製程前進，看到中國軍演常態化，必然優先分散成熟製程訂單，例如世界先進就表示第3季產能利用率約8成；聯電號稱需求減少，產能仍維持滿載，與客戶傳出產能未滿有差距。

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「實質面」外商直接投資，15年新高

而廠房不在台灣的格羅方德（Global Foundry），成為成熟製程分散下單的首選，7月格羅方德宣布和意法半導體在法國蓋廠，8月高通又加碼下單格羅方德，這是客戶端因應台海風險的具體作法。台海風險迫使台灣企業要更努力，才能留住訂單，盡量維持技術或規模領先地位，黏住客戶，多一分技術掌握在手上，企業和台灣就多一分安全。

事實上，台、美科技業掛鉤，過去利用中國為製造基地，現因地緣政治風險漸行漸遠，2018年貿易戰最高端的伺服器移回台灣，台商增加在台灣的投資，政府的基礎建設例如風力發電等也引進外資，使得外國直接投資（FDI）增加。投審會統計，2022年上半年，台灣FDI達87.8億美元，年增率275%，估計全年投資金額可望創下近15年新高。