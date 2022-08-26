【醫鍵解壓縮】S2EP8｜比起痛風鍋，天天喝手搖杯更容易讓人痛風？

文：蕭汎如、陳韻安

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清涼爽口的手搖飲，在炎炎夏日裡，是許多人消暑的法寶。不過，在大口喝下各種含糖飲料的同時，除了要小心體重增加之外，「痛風」可能是另一個要擔心的問題。含糖飲料明明不屬於高普林食物，比起充滿海鮮、肉類的痛風餐，應該風險低很多，為什麼也會跟痛風牽扯在一起呢？

首先我們要知道，痛風的症狀，跟「普林」的數量大有關係。普林是人體細胞裡面，組成DNA和RNA的成分之一。而魚蝦貝類、紅肉這些痛風鍋的主要成員，也是「高普林」食物。當普林分解的時候，就會產生「尿酸」。在正常情況下，尿酸大部分會透過尿液排出體外。但是如果身體裡的尿酸濃度太高，沒有被尿液帶走的尿酸，就會跟著血液在身體裡無限循環，這種情況叫做「高尿酸血症」，因為沒有症狀，患者不太容易發現身體出了狀況。

如果尿酸一直維持過高的濃度，我們關節的地方體溫比較低，尿酸經過時，容易堆在關節變成結晶。面對尿酸結晶這個不速之客，白血球會發動攻擊，讓身體出現劇烈的發炎反應，痛風就是這麼發生的。

不過，年紀輕輕的你，可能會覺得，痛風應該是老人家的事，而且，痛風鍋那麼貴，一年也吃不了幾次，人生應該跟痛風很難扯上關係吧？那是因為大家不知道，每天來一杯手搖飲料，會拉近我們與痛風的距離。

還記得前面提到的普林吧？含糖飲料的確不在高普林食物的黑名單上，但是飲料中常加的果糖或方糖，也需要靠肝臟來代謝成普林，如果每天手搖杯不離手，就像是幫身體提供源源不絕的普林大禮包，一旦普林的量大幅度增加，當然也會讓尿酸濃度飆高。

還不只這樣，清涼的手搖飲喝下肚的同時，大家很容易會忘記喝水這件小事。可是前面提過，尿酸主要排出身體的方式，就是透過尿尿，當我們一方面大喝飲料，讓身體代謝後，多出很多尿酸的同時，如果水喝得不夠，尿酸出去的量太少的話，這時候身體裡的尿酸濃度爆表，要不痛風也難啊！

所以才會說，比起久久才吃一次的痛風鍋，如果你每天都需要手搖杯的慰藉，再加上本身已經有痛風家族病史，或是已經是身體尿酸過高的高尿酸血症患者，含糖飲料恐怕比痛風鍋，更容易引發痛風發作。

現在我們知道，要對付痛風，手搖飲這個敵人要特別小心。不過運動、減肥這些看似健康的行動，竟然也跟痛風有關！這又是為什麼呢？趕快點進影片，一起找出解答吧！

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範