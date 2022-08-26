【醫鍵解壓縮】S2EP8｜比起痛風鍋，天天喝手搖杯更容易讓人痛風？
我們想讓你知道的是
含糖飲料的確不在高普林食物的黑名單上，但是飲料中常加的果糖或方糖，也需要靠肝臟來代謝成普林，如果每天手搖杯不離手，就像是幫身體提供源源不絕的普林大禮包，一旦普林的量大幅度增加，當然也會讓尿酸濃度飆高。如果你每天都需要手搖杯的慰藉，再加上本身已經有痛風家族病史，或是已經是身體尿酸過高的高尿酸血症患者，含糖飲料恐怕比痛風鍋，更容易引發痛風發作。
文：蕭汎如、陳韻安
醫鍵解壓縮推出第二季啦！歡迎點進問卷說說你的感想！
清涼爽口的手搖飲，在炎炎夏日裡，是許多人消暑的法寶。不過，在大口喝下各種含糖飲料的同時，除了要小心體重增加之外，「痛風」可能是另一個要擔心的問題。含糖飲料明明不屬於高普林食物，比起充滿海鮮、肉類的痛風餐，應該風險低很多，為什麼也會跟痛風牽扯在一起呢？
首先我們要知道，痛風的症狀，跟「普林」的數量大有關係。普林是人體細胞裡面，組成DNA和RNA的成分之一。而魚蝦貝類、紅肉這些痛風鍋的主要成員，也是「高普林」食物。當普林分解的時候，就會產生「尿酸」。在正常情況下，尿酸大部分會透過尿液排出體外。但是如果身體裡的尿酸濃度太高，沒有被尿液帶走的尿酸，就會跟著血液在身體裡無限循環，這種情況叫做「高尿酸血症」，因為沒有症狀，患者不太容易發現身體出了狀況。
如果尿酸一直維持過高的濃度，我們關節的地方體溫比較低，尿酸經過時，容易堆在關節變成結晶。面對尿酸結晶這個不速之客，白血球會發動攻擊，讓身體出現劇烈的發炎反應，痛風就是這麼發生的。
不過，年紀輕輕的你，可能會覺得，痛風應該是老人家的事，而且，痛風鍋那麼貴，一年也吃不了幾次，人生應該跟痛風很難扯上關係吧？那是因為大家不知道，每天來一杯手搖飲料，會拉近我們與痛風的距離。
還記得前面提到的普林吧？含糖飲料的確不在高普林食物的黑名單上，但是飲料中常加的果糖或方糖，也需要靠肝臟來代謝成普林，如果每天手搖杯不離手，就像是幫身體提供源源不絕的普林大禮包，一旦普林的量大幅度增加，當然也會讓尿酸濃度飆高。
還不只這樣，清涼的手搖飲喝下肚的同時，大家很容易會忘記喝水這件小事。可是前面提過，尿酸主要排出身體的方式，就是透過尿尿，當我們一方面大喝飲料，讓身體代謝後，多出很多尿酸的同時，如果水喝得不夠，尿酸出去的量太少的話，這時候身體裡的尿酸濃度爆表，要不痛風也難啊！
所以才會說，比起久久才吃一次的痛風鍋，如果你每天都需要手搖杯的慰藉，再加上本身已經有痛風家族病史，或是已經是身體尿酸過高的高尿酸血症患者，含糖飲料恐怕比痛風鍋，更容易引發痛風發作。
現在我們知道，要對付痛風，手搖飲這個敵人要特別小心。不過運動、減肥這些看似健康的行動，竟然也跟痛風有關！這又是為什麼呢？趕快點進影片，一起找出解答吧！
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延伸閱讀
- 對於健康的人，高嘌呤食物不是痛風的決定因子
- 圖文解析「痛風」：高尿酸血症除了引發痛風性關節炎，還會導致器官病變與多種併發症
- 「豆類跟香菇到底能不能吃？」內科醫師圖文破解「痛風」常見五大迷思
- 吃鹼性食物、維他命C和飲食控制真能減少痛風發作嗎？
影片參考資料
- Gout
- Hyperuricemia: Symptoms, Treatment, and More
- 痛風與高尿酸血症
- Soft drinks, fructose consumption, and the risk of gout in men: prospective cohort study
- 比起火鍋湯底、啤酒、菇類，痛風患者更該避免的隱形殺手，竟是台灣人最愛的這食材！
- 運動、健身易誘發痛風？醫師3方法避免尿酸堆積
- 普林怎麼來⎪痛風原因
- 痛風原因與前兆一篇看懂！痛風症狀痛不欲生，該如何治療與控制？
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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當消費者已經「優惠疲勞」，你需要的是服務升級
我們想讓你知道的是
疫情與國際情勢緊張造成全球通膨飆升，萬物飛漲的外在環境讓各大通路以無止盡的銷售優惠因應，此舉卻反而加速了消費者的優惠疲勞，讓如今的消費者更加在意品牌的服務有無周全、口碑是否優良。
近年來因為接連疫情反覆及烏俄戰爭的開打，能源、原物料等全球供應鏈受到影響，民生物資通貨膨脹更是各國有感，美國及歐元區上半年消費者物價指數上升超過8％。美國多家零售品牌如Walmart、Best buy都修正下半年度的預期獲利，發布之後，整體零售業，包括Amazon、梅西百貨等知名零售商的股價也跟著下跌。由於通貨膨脹，消費者必須將財務資源分配給民生必需品，使得消費性電子商品、服飾等獲利減少。台灣雖然目前消費者物價指數增加3.1%，也是近年來最大漲幅，面對這樣的情況，品牌該如何應對呢？
過去品牌通常會應用優惠手段吸引消費者維持消費，如去年底有波物價上漲風聲，各大實體賣場紛紛成立民生用品抗漲專區，消除民眾對於民生用品價格上漲的恐慌，全聯除了實體店面提供買一送一等優惠外，也結合金流提供滿額回饋福利點數，聯合抗漲挽救消費者的購物信心。但當每一家品牌都推出最低折扣，長久下來難免造成消費者優惠疲勞，優惠訊息變成噪音，品牌更難行銷。
貼心服務助品牌維持信任度
優惠不再是品牌獲得消費者青睞的唯一管道，長期以來鋪墊的服務和口碑更能在市場遭遇變動時見真章。雖然Amazon在其他品牌發布獲利報告後股票下跌，但其指出，Amazon prime會員制度的推行，包含境內免費快速到貨、免費觀看及收聽串流音樂及影片，及會員專屬折扣等服務，培養出一群黏著度很高的中高層消費者，消費金額並不會因通貨膨脹而減少，因此對預期獲利仍保持樂觀態度。
國內電商也不僅僅以優惠擄獲消費者的心，根據日本觀光局統計，疫情爆發前，每年訪日的台灣旅客逼近500萬，然而現在前往日本的旅客不到往年的1%。PChome旗下比比昂跨境電商看準了台灣人對於日本商品的需求和跨境購物痛點，與日本物流業者合作，祭出台灣代購市場最低運費的服務，今年上半年的整體業績成長60%。此外，了解台灣人熱愛購買日本藥妝商品，也特別開站「比比昂日本藥妝商城」，並提供中文界面與服務，讓消費者免去語言隔閡和匯率換算的困難，在疫情下為渴望出國的消費者提供最即時、最貼心的服務。
此外，近期PChome 24h購物首頁也針對UI／UX進行改版，不只在視覺方面更簡潔明亮，在使用上也更加直覺，針對主題活動和各場館的版面也放大，讓消費者能更快速找到目的地；在個人化體驗上，也有專屬個人欄位，顯示購物車、追蹤清單、P幣餘額、折價券和訂單進度等購物資訊，藉由貼心改版提升消費者的信賴感。
不只貼心，升級服務更是市場變動下的必備關鍵
除了貼心之外，品牌若能走在前端升級服務，先一步提供消費者所需，更能建立口碑，在大環境變動下仍佔有一席之地。要掌握消費者的需求，必須吸引消費者跟品牌互動，如芬蘭社群購物平台Blidz是專門提供折扣商品的App，商品折扣的多寡是由購買人數決定，鼓勵消費者分享平台或找好友一同在平台上購物。此外也融入遊戲化設計，將線上購物與手機遊戲結合在一起，藉由玩遊戲破關，消費者獲得更多商品優惠，也設定每日任務讓消費者固定回站上，遊戲化的行銷方式讓消費者產生成就感，購物過程增添更多趣味性，也讓消費者更願意與品牌互動。
國內電商PChome 24h購物在今年心禮節檔期，跟虛擬社交軟體Gather Town合作，根據心禮節三大節慶，父親節、情人節、中元節三大主題場館設計不同遊戲任務，讓消費者運用虛擬分身，線上闖關贏得P幣，把消費者帶進元宇宙，在疫情當道的現在可以與三五好友相聚並參與心禮節活動，不僅傳遞心禮節的概念，更在消費者心中提高心佔率！透過這樣的社群行銷活動，品牌更能掌握受眾輪廓，在未來選品推薦也能運用這些數據再升級服務品質。
真正以消費者為核心的品牌不是只以優惠搶波段業績，能夠長久以來不斷優化貼心服務，才能在環境遭遇變動時，以消費者的心佔率獲得優勢。
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