四年來最大規模美韓軍演，中國不會忽略其背後的重要性

文：Julian Ryall

華盛頓正尋求提振與其亞洲親密盟友的戰略關係。8月22日，美韓將舉行四年來最大規模聯合軍事演習。

這場名為「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）的聯合軍演將由數萬名官兵進行海、陸、空三軍的實彈演習。演習內容包括聯合模擬攻擊、增強前線部隊、確保大規模殺傷性武器安全的模擬。

韓國國防部一名官員對媒體表示，各部隊還將練習使用無人機進行監視，以及演練因俄羅斯侵略烏克蘭而出現的戰爭新發展。

「重新校準」防守姿態

此次的演習標誌著前韓國將背離前總統文在寅所奉行的緩和南北韓關係的政策。

美國前總統川普（Donald Trump）執政時期擱置美韓軍演，當時川普和文在寅同北韓領導人金正恩舉行會談並撤回美韓軍事合作，以對平壤釋出善意。

然而，圍繞簽署正式終結北韓戰爭協定，以及北韓承諾廢除核武以換取安全保障的談判，最終陷入僵局。

川普以費用高昂及不必要為由，不願恢復美韓聯合軍演；而在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的影響下，重啟軍演進一步被推遲。

此次美韓重啟軍事演習的計劃已持續數月。在北韓計劃進行第七次地下核試驗的擔憂日益加劇之際，恢復軍演的重要性也隨之提高。

與此同時，美中關係持續緊張。在本月初美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，北京不斷對台施壓。

俄羅斯近期則宣佈將接待來自中國、白羅斯、蒙古、印度和塔吉克的部隊，並將於8月30日起舉行為期7日的「東方-2022」 （Vostok-2022）軍事演習。

首爾特洛伊大學國際關係教授平克斯頓（Dan Pinkston）表示，華盛頓及首爾的高級軍官呼籲恢復軍演，理由是部隊實力因為缺乏針對危機的演練而被削弱。

平克斯頓對德國之聲表示：「這是對關鍵演習的重新校準和恢復，以加強半島的共同防禦姿態。」

「必須強調的是，在美韓暫停軍演的這幾年裡，北韓持續進行導彈試驗，一直在進行核項目並且以常規部隊進行演習。」

「但現在華盛頓和首爾都有不同的領導人，這既是針對北韓所構成威脅的修正，也是對這個不穩定世界中其他不確定性的修正。」

東亞緊張局勢

北韓17日向日本海發射了兩枚巡航導彈以示不滿。

8月17日也是韓國總統尹錫悅宣誓就職第100日。與前任總統相比，尹錫悅對平壤採取更堅定強硬的立場。尹錫悅在就職百日時表示，若北韓承諾放棄核武器，韓國願意提供發展援助。

首爾世宗大學政治及歷史學教授保阪祐二（Yuji Hosaka）對德國之聲表示：「尹錫悅正兌現競選時作出的承諾，加強與美國的安全合作關係以保護國家不受北韓核武器的威脅。」

尹錫悅也承諾，韓國將與日本建立更密切的安全關係。在本月的「太平洋龍」（Pacific Dragon）演習期間，日本海軍部隊加入美國和韓國，在夏威夷海域進行導彈搜索和跟蹤演習。

保阪祐二指出，雖然即將在韓國舉行的美韓聯合軍演旨在模擬涉及北韓的對抗，但時間點距離裴洛西訪台不到三週，中國不會忽略其重要性。

「我確信北京將把這些演習視為一個訊息，美國顯然希望，韓國能承諾在台灣周邊局勢惡化時扮演反對中國的角色。」保阪祐二如是說。「但首爾並不願意走到這一步。」

中國迄今是韓國最大且最重要的貿易夥伴。歷任韓國政府皆小心翼翼地在不惹怒北京與同美國軍事結盟之間維持平衡。

中國過去曾對韓國施加過強有力的經濟報復，包括禁韓星在中國演出，禁止中國遊客前往韓國。但北京多次否認這些舉措是制裁措施。

保阪祐二表示：「尹錫悅希望保護韓國與中國的和平貿易，並實現朝鮮半島無核化。他知道他需要美國所提供的安全保障，但不會讓韓國與中國對立。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航