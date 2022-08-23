四年來最大規模美韓軍演，中國不會忽略其背後的重要性
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在中國與俄羅斯積極展示軍事實力的同時，首爾和華盛頓放棄了緩和對平壤關係的政策，舉行四年來最大規模的聯合軍演。此舉是否會加劇亞洲緊張局勢？專家指出，軍演的時間點距離裴洛西訪台不到三週，中國不會忽略其重要性。
文：Julian Ryall
華盛頓正尋求提振與其亞洲親密盟友的戰略關係。8月22日，美韓將舉行四年來最大規模聯合軍事演習。
這場名為「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）的聯合軍演將由數萬名官兵進行海、陸、空三軍的實彈演習。演習內容包括聯合模擬攻擊、增強前線部隊、確保大規模殺傷性武器安全的模擬。
韓國國防部一名官員對媒體表示，各部隊還將練習使用無人機進行監視，以及演練因俄羅斯侵略烏克蘭而出現的戰爭新發展。
「重新校準」防守姿態
此次的演習標誌著前韓國將背離前總統文在寅所奉行的緩和南北韓關係的政策。
美國前總統川普（Donald Trump）執政時期擱置美韓軍演，當時川普和文在寅同北韓領導人金正恩舉行會談並撤回美韓軍事合作，以對平壤釋出善意。
然而，圍繞簽署正式終結北韓戰爭協定，以及北韓承諾廢除核武以換取安全保障的談判，最終陷入僵局。
川普以費用高昂及不必要為由，不願恢復美韓聯合軍演；而在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的影響下，重啟軍演進一步被推遲。
此次美韓重啟軍事演習的計劃已持續數月。在北韓計劃進行第七次地下核試驗的擔憂日益加劇之際，恢復軍演的重要性也隨之提高。
與此同時，美中關係持續緊張。在本月初美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，北京不斷對台施壓。
俄羅斯近期則宣佈將接待來自中國、白羅斯、蒙古、印度和塔吉克的部隊，並將於8月30日起舉行為期7日的「東方-2022」 （Vostok-2022）軍事演習。
首爾特洛伊大學國際關係教授平克斯頓（Dan Pinkston）表示，華盛頓及首爾的高級軍官呼籲恢復軍演，理由是部隊實力因為缺乏針對危機的演練而被削弱。
平克斯頓對德國之聲表示：「這是對關鍵演習的重新校準和恢復，以加強半島的共同防禦姿態。」
「必須強調的是，在美韓暫停軍演的這幾年裡，北韓持續進行導彈試驗，一直在進行核項目並且以常規部隊進行演習。」
「但現在華盛頓和首爾都有不同的領導人，這既是針對北韓所構成威脅的修正，也是對這個不穩定世界中其他不確定性的修正。」
東亞緊張局勢
北韓17日向日本海發射了兩枚巡航導彈以示不滿。
8月17日也是韓國總統尹錫悅宣誓就職第100日。與前任總統相比，尹錫悅對平壤採取更堅定強硬的立場。尹錫悅在就職百日時表示，若北韓承諾放棄核武器，韓國願意提供發展援助。
首爾世宗大學政治及歷史學教授保阪祐二（Yuji Hosaka）對德國之聲表示：「尹錫悅正兌現競選時作出的承諾，加強與美國的安全合作關係以保護國家不受北韓核武器的威脅。」
尹錫悅也承諾，韓國將與日本建立更密切的安全關係。在本月的「太平洋龍」（Pacific Dragon）演習期間，日本海軍部隊加入美國和韓國，在夏威夷海域進行導彈搜索和跟蹤演習。
保阪祐二指出，雖然即將在韓國舉行的美韓聯合軍演旨在模擬涉及北韓的對抗，但時間點距離裴洛西訪台不到三週，中國不會忽略其重要性。
「我確信北京將把這些演習視為一個訊息，美國顯然希望，韓國能承諾在台灣周邊局勢惡化時扮演反對中國的角色。」保阪祐二如是說。「但首爾並不願意走到這一步。」
中國迄今是韓國最大且最重要的貿易夥伴。歷任韓國政府皆小心翼翼地在不惹怒北京與同美國軍事結盟之間維持平衡。
中國過去曾對韓國施加過強有力的經濟報復，包括禁韓星在中國演出，禁止中國遊客前往韓國。但北京多次否認這些舉措是制裁措施。
保阪祐二表示：「尹錫悅希望保護韓國與中國的和平貿易，並實現朝鮮半島無核化。他知道他需要美國所提供的安全保障，但不會讓韓國與中國對立。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
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從巨大如同房間的第一台電腦，到可以隨身攜帶的筆記型電腦，科技發展的方向，一直是朝著帶給人們更便利的生活而去。正因為如此，好操作、易攜帶、續航力長等特色，已經成為筆電標配。
一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
對創作者來說，當靈感來臨的時候，順暢的創作環境是精彩作品誕生的基礎。ASUS Zenbook Pro 16X OLED搭載第12代Intel® Core™ i9-12900H處理器，以及專業級獨立顯示卡，再加上32GB LPDDR5記憶體，和疾速1TB PCIe® 4.0 Performance SSD，多工任務同步進行，還能快速存取大容量檔案。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的神級內在配置，讓坐在電腦前天荒地老的等待，成為上個世紀的殘餘記憶。
除此之外，被譽為旗艦級創作者筆電的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，當然在細節上有更多令人驚豔的巧思。例如ASUS IceCool Pro散熱系統，搭配AAS Ultra自動抬升7度的設計，不只可以增加30%的氣流通過，有效解決散熱問題，抬升角度更符合人體工學，使用者的手腕和肩膀可以自然放鬆，降低長時間使用所帶來的疲勞感。為了讓創作者在工作上更行雲流水，ASUS Zenbook Pro 16X OLED加入了一顆實體的ASUS Dial繪圖旋鈕，在自訂義之後可以更貼切符合創作者的使用需求，不管是筆刷、縮放、調整音量等，隨心所欲搭配更順手。
說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
【ASUS Zenbook Pro創作者之夜 - 跨界共創分享會】
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時間：09 / 17 (六) 18:30 - 21:00
地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）