雲端終將成為數位核心，AWS免費線上研討會邀您搶占先機！現在註冊AWS帳號就送隨身音箱

近年在新冠疫情的催化下，產業數位轉型發展飛快，不只民間企業爭相競逐數位人才與雲端技術，近期即將掛牌成立的「數位發展部」也透露公部門對於數位、雲端趨勢的肯定及企圖。美國資訊科技研究顧問公司Gartner估計，至2025年將有85%的組織採用「雲端優先原則」，更大膽預言在不遠的未來，雲端將成為「新數位體驗的核心」。

當全球主動擁抱看似無限機會的雲端，企業與組織又該如何運用有限的IT預算及資源，發展更高效率的基礎設施，為潛力無限的資通訊技術奠定基礎？臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2022年9月14日的下午2點至5點，舉辦「AWS Next Gen Infra Web Day」新世代基礎設施線上研討會，邀請對雲端發展有興趣的您，與專家一起深入探討新世代雲端基礎設施的建設布局與發展。

扎實基礎，奪得先機：搶先認識新時代基礎架構

新世代雲端基礎設施將是未來幾年的重點之一，在如今轉型過渡的關鍵時刻，夯實基礎、扎穩腳步即是當下不可輕忽的任務。數位轉型講求商業模式優化、內部作業流程更新、組織結構再升級，其核心是組織內部資料、數據的統一及流動應用，因此如何優化現有基礎架構，增加可擴展性與穩定性，絕對是數位轉型過程必然面對的挑戰。而「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會內容將包含雲端運算、儲存和網路解決方案，帶領參與者了解如何以最低成本發揮基礎設施支出的最大價值，以廣泛、深入的服務組合創造最佳效能。

Photo Credit: AWS

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想在雲端優先的世界中高速成長，又能確保技術同時兼具變革性和成本效益？或是想在預算內建置與執行比其他任何地方更多的應用程式？那您絕對不能錯過這次的「AWS Next Gen Infra Web Day」線上研討會。除了活動報名，也建議於活動前免費註冊AWS帳號，現在新註冊戶還可填寫額外領獎表單，兌換精美好禮「AWS藍芽喇叭」。

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