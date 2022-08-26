當我們不存在台語文的讀者市場，它的書寫與發表就是一場篳路藍縷的苦行

台大學生會迎新傳單上，「會長的話」這一欄目以台語文及英語呈現，掀起爭議。平心而論，對不曾接受台語文閱讀訓練的大學新生們來說，即便家裡慣常講台語，要讀完它都不太容易。

台大學生會長孫語謙在後續回應中強調：台灣是個多語國家；但針對「傳遞訊息」這一目的，我認為這麼做幾乎是無效益的（也許會產生另一種樂趣，假如有學生能夠磕磕絆絆地將整篇文章「讀」出來）。

我是台灣人，我說台灣話

除了語言本身的實質功能——溝通，就「政治目的」而言，台語文具備了「凝聚共識」這一功能。而這個取最大公約數的概念，當然並不能說服所有人（因為我們有客語族群、原民語族群、外籍族群等）。

我們並不是「民族國家」，因為島國特性，加上為時不短的被殖民歷史，很老一輩的長者追念日本榮光，稍年輕一點的在黨國洗腦教育裡長成，這使解嚴後自由沃土長成「天然獨」世代，網路同溫層效益加乘，一個家庭在投票時的政黨傾向就能展現極端的差異。

我想之所以這樣的「最大公約數」可以打動多數人，對於天然獨世代來說，台語是阿公阿嬤的語言，就算自己幾乎不會講，但仍會激發血緣上、系譜上的認同。但在這裡，我只是要理性闡明一件事：我是台灣人，我不一定說台灣話。

或者把因果倒過來：我是台灣人，這是事實。不因為我說台灣話，或不說台灣話，我就因而是，或不是台灣人。當這句話近乎成為一種道德綁架——你不認同，你算不算台灣人？——其實是很不健康的。

語言位階

我們曾經談過「語言位階」，在於直觀感覺誰「更高級」、「更文明」，比如路旁一群人大聲地用英語或用菲律賓語聊天。