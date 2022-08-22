今日本土增1萬6669例、死亡23例：國內BA.5佔比約18％以北部最多，社區仍有先前疫情的防火牆

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增1萬6911例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6669例本土個案及242例境外移入；另確診個案中新增23例死亡。

指揮中心表示，今日新增之1萬6669例本土病例，為7728例男性、8937例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲。個案分布前五名為新北市3470例、桃園市2087例、臺北市1984例、臺中市1832例、高雄市1300例。

兒童重症新增3例MIS-C

指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案中，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑COVID-19疫苗。中重症新增57例，包含33例中症、24例重症。

至於一例兒童死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該名個案為1歲女童，本身無慢性病史、未接種過疫苗，8月12日出現感冒症狀，14日有呼吸急促，15日高燒到39度，當天在家中因昏迷不醒緊急送醫，抵院時已無呼吸心跳。經採檢PCR陽性，死後結果出爐確診，送請法醫相驗論斷為COVID-19併呼吸衰竭。

針對新增3例兒童多系統炎症徵候群（MIS-C）重症部分，羅一鈞說明，有1歲男童於6月9日確診，8月6日起高燒、紅眼、皮疹、腹瀉等症狀，10日到急診檢查發現結膜炎、喉嚨紅腫、頸部淋巴結腫大，診斷疑似MIS-C住院，經藥物治療後病況好轉，15日出院。

接著是一名8歲女童有先天性心臟病史，7月27日確診、曾打一劑疫苗，8月14日起發燒、左邊頸部腫痛、喉嚨痛、腹痛、嘔吐，17日至急診，診斷為急性淋巴腺炎住院，後續持續發燒、血壓偏低，懷疑MIS-C入住加護病房，治療後病況改善，21日已轉至一般病房觀察中。

最後一位是9歲男童，本身無慢性病史、未打疫苗，6月2日確診，8月16日起發燒、嘔吐、疲倦，隔天17日到急診，檢查有喉嚨紅腫、結膜炎、皮疹，診斷疑似MIS-C，目前在加護病房治療中。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

目前國內BA.5佔比約18％，個案數以北部26例最多

指揮中心公布今（22）日國內新增96例Omicron亞型變異株確定病例，分別為34例本土個案及62例境外移入，另有2例本土個案均為今（2022）年8月15日公布之北部BA.4本土個案家庭接觸者，已於8月19日記者會說明。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為78例、BA.5為 605例、BA.2.75為8例、另累計92例BA.5、3例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。

指揮中心指出，今日新增34例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，為22名男性、12名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部26例、中部2例、南部6例，確診日介於8月3日至8月14日。

羅一鈞表示，目前國內BA.5的佔比約18％，北部約23％、中南部約10％。而截至今BA.5在國內佔比不高，顯示出先前的疫情仍有一定的防火牆。指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。

為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。

另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

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核稿編輯：羅元祺