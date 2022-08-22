今日本土增1萬6669例、死亡23例：國內BA.5佔比約18％以北部最多，社區仍有先前疫情的防火牆
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羅一鈞表示，目前國內BA.5的佔比約18％，北部約23％、中南部約10％。而截至今BA.5在國內佔比不高，顯示出先前的疫情仍有一定的防火牆。
中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增1萬6911例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6669例本土個案及242例境外移入；另確診個案中新增23例死亡。
指揮中心表示，今日新增之1萬6669例本土病例，為7728例男性、8937例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲。個案分布前五名為新北市3470例、桃園市2087例、臺北市1984例、臺中市1832例、高雄市1300例。
兒童重症新增3例MIS-C
指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案中，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑COVID-19疫苗。中重症新增57例，包含33例中症、24例重症。
至於一例兒童死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該名個案為1歲女童，本身無慢性病史、未接種過疫苗，8月12日出現感冒症狀，14日有呼吸急促，15日高燒到39度，當天在家中因昏迷不醒緊急送醫，抵院時已無呼吸心跳。經採檢PCR陽性，死後結果出爐確診，送請法醫相驗論斷為COVID-19併呼吸衰竭。
針對新增3例兒童多系統炎症徵候群（MIS-C）重症部分，羅一鈞說明，有1歲男童於6月9日確診，8月6日起高燒、紅眼、皮疹、腹瀉等症狀，10日到急診檢查發現結膜炎、喉嚨紅腫、頸部淋巴結腫大，診斷疑似MIS-C住院，經藥物治療後病況好轉，15日出院。
接著是一名8歲女童有先天性心臟病史，7月27日確診、曾打一劑疫苗，8月14日起發燒、左邊頸部腫痛、喉嚨痛、腹痛、嘔吐，17日至急診，診斷為急性淋巴腺炎住院，後續持續發燒、血壓偏低，懷疑MIS-C入住加護病房，治療後病況改善，21日已轉至一般病房觀察中。
最後一位是9歲男童，本身無慢性病史、未打疫苗，6月2日確診，8月16日起發燒、嘔吐、疲倦，隔天17日到急診，檢查有喉嚨紅腫、結膜炎、皮疹，診斷疑似MIS-C，目前在加護病房治療中。
目前國內BA.5佔比約18％，個案數以北部26例最多
指揮中心公布今（22）日國內新增96例Omicron亞型變異株確定病例，分別為34例本土個案及62例境外移入，另有2例本土個案均為今（2022）年8月15日公布之北部BA.4本土個案家庭接觸者，已於8月19日記者會說明。
截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為78例、BA.5為 605例、BA.2.75為8例、另累計92例BA.5、3例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。
指揮中心指出，今日新增34例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，為22名男性、12名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部26例、中部2例、南部6例，確診日介於8月3日至8月14日。
羅一鈞表示，目前國內BA.5的佔比約18％，北部約23％、中南部約10％。而截至今BA.5在國內佔比不高，顯示出先前的疫情仍有一定的防火牆。指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。
為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。
另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。
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核稿編輯：羅元祺
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【影評】《沉默呼聲》：會不會有一天，再也沒有人站起來為我說話了
我們想讓你知道的是
「有時，沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看，這些越不被關注的話題，越應該花時間去了解，從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
「自由就像空氣，你只會在窒息時，才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們，尤其是對1990年後出生的人來說，透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利，彷彿是理所當然的事情，但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾，而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》，便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。
由真人真事改編，甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天，兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功，讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲，這些血淋淋的真實修羅場，無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷，也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集，是為真相帶來一道曙光，或是一切都仍是未完待續？
雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴
《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線，一條是男主角王博宇的學生線，另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生，他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」，當掌權者開始迫害法輪功的學員，無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法，為自己的信仰與真相奮鬥，但這個看似再平凡不過的訴求，卻為他與身邊的人招來一連串的苦難，讓他感到心力交瘁。
另一部分，美國芝加哥郵報記者丹尼爾，過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時，又碰到了法輪功事件，讓他開始感到動搖，直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動，加上事件越來越甚囂塵上，讓他重燃記者魂，決定為受害者發聲，將這些極力被掩蓋的真實公諸於世，兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。
無聲是種無奈，亦是種被消音的選擇
不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念，但若要進一步討論法輪功的理念時，有多少人能講出貼近事實的認知？根據統計，1999年時，中國有七千萬人習練法輪功，而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固，所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動，「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽，這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。
導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題：「為什麼沒有更多的人來拍這些故事？」他認為現今的影視產業，為了不想要放棄中國市場，都會先自我審查電影題材，甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看，這些越不能被關注的話題，越是應該花時間去了解，所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》，都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。
現實比電影更加風聲鶴唳
由於題材相當敏感，所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景，即便拍攝場地不在中國，拍攝過程中還是面臨到不少困難，像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰，更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而，正是這樣的困境，更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情，包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持，光是這段畫面就值得再看一回。
「再也沒有人站起來為我說話了」
德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文：「起初，納粹抓共產黨人的時候，我沉默，因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候，我沉默，因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時，再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們，當然可以繼續做沉默的大眾，選擇忽視旁人的不公不義，但誰又能保證眼前的歲月靜好，不會一夜翻盤？或許歷史紀錄是生冷的，但電影藝術是溫熱的，請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧！
《沉默呼聲》
上映日期：2022.8.12
上映地點：全台戲院同步上映
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