【藝遊嚮導】8/23-8/29：台北城市博覽會、新北市河海音樂季、香港電影節線上放映，本週精彩藝文活動別錯過！

台北,一直是追求夢想的朋友移居的首選之地,但只有聚集於此的台北人,才真正明白在地生活的酸甘甜!「2022台北城市博覽會」宛如濃縮版台北市的日常,參觀者可用60分鐘體驗台北過去10到未來10年展望。跟著【藝遊嚮導】進展看看台北市民的疑問、想像與心聲,以及台北願景的勾勒實現。

新北市河海音樂季在去(2021)年因疫情停辦後,今年將再度熱鬧開唱。此次音樂季延續支持台灣本土音樂創作的精神,邀請到守夜人、溫室雜草等眾多曲風多元樂團的精彩參演,引領各位跟著獨立音樂走!

最後在影視方面,「2022香港電影節:懷疑人生」將一連三日在線上免費放映12部香港短片。包括《平民爸爸決戰超人女兒》、《埋單》、《嗰嘢壞咗》、《夢樂園》、《Man as a Dog》與《無映之地》等多部好片。

時間|2022/8/27(六) - 2022/08/28(日)

地點|華山1914文創產業園區中3館2樓拱廳(台北市中正區八德路一段1號)

備註|本活動為售票活動

由台灣禁羈(Kinky)發聲平台「皮繩愉虐邦」打造的原創音樂劇,關於女同志、無性戀、BDSM及開放多重關係的真誠力作,重現台灣婚姻平權公投失利後、立法院通過婚姻平權法案前的關鍵時刻,於2019年首演後獲LGBTQ+團體等各界好評,以原班演員及全新團隊重製再演。

唯有當我們的真實樣貌被看見,被重視,我們才能真正以彼此想要的方式去愛以及被愛。當「常規性」註定在我們的生命刻下傷痕,唯有勇敢的另闢蹊徑,我們才可能不枉此生,不留遺憾。

時間|2022/8/27(六) - 2022/08/28(日)

地點|苗栗縣政府文化觀光局中正堂(苗栗縣苗栗市自治路50號)

備註|本活動為售票活動

這是一趟「自我」的探索之旅,是對二十世紀大眾時代的回應 也是對生命的再一次叩問。

年近半百、有著良好教養的胡以道,卻自稱「荒野之狼」,困擾他的,似乎是身體裡的兩個靈魂在相互鬥爭。或許是這個時代讓人窒息,他曾喜愛的美、他所相信的善、他一直在追求的真,如今都無法再幫助他。

不期而遇的米娜,有如胡以道失落的另一半,喚醒了他的詩情愛意,但那是安撫荒野之狼的解藥嗎?巴魯的魔幻劇場,讓他體驗了鏡花水月,但能讓他放下與人格對立的執念嗎?且讓我們跟著胡以道,一起展開自我本質的探索旅程。

時間| 2022/8/27 (六) - 2022/09/11(日)

地點|花博公園爭艷館(台北市中山區玉門街1號)

走進城市博覽會,你將看見獨特豐富的台北風貌。從還原山水地的美麗開始,坐上飛行器,體驗首善之都在「永續發展」的努力;由台北中心往外看,在每一寸的改變創新中目睹「城市再生」價值;乘坐時光機「打開台北」,自由書寫在這裡的全新故事。

領一張「共融社會」的入場券,享受台北給老伴到寵伴的全齡呵護;在最支持「創新創業」的環境裡,你能找到實現夢想的幸福成就感;同時享受「智慧城市」帶來最頂尖、有趣又便捷的科技大未來。

時間| 2022/08/27(六)- 2022/08/28(日)

地點|台北和逸飯店・忠孝館(台北市中正區忠孝東路一段31號)

大苑藝術在2022年8月,將帶來「2022 FLAME TP VIDEO ART FAIR 台北錄像藝術博覽會」 ,聚焦於錄像、攝影、設計、建築、電影、VR、AR、NFT 等多元領域,揮別守舊傳統的藝術收藏觀念,將全球最為前衛的藝術推向國際舞台。適合台灣畫廊與年輕藝術家共同開拓錄像市場。

時間| 2022/8/26 (五) - 2022/09/19(一)

地點|松山文創園區 南向製菸工廠(台北市信義區光復南路133號)

「經驗」就像是用一個玻璃瓶,把一個人,或一群人,實際經歷的一段時光與其中發生的事,有意識地存放在其中。人們可以選擇自己持有,深埋在心底,也可以提出分享,讓經驗變成共享,甚至有了新的共創。

前者,是我們在策劃這個展覽時經歷的事,而後者,是我們期待在這些展間中可以發生的事。

「我們」則是這次展覽的主詞,它所包含的,是每一個走進展場的你,把展覽資訊分享出去的你,也包含策展的人們——因為我們相信,每一個人,都跟這些經驗有所關係。

在「我們的『經』驗」展覽中,將透過 15 個展間,講述各式各樣的月經故事,讓觀眾們走近自己、走近身體、走近不同的生命,也透過「經」驗,月來月驚艷。

時間| 2022/8/22 (一) - 2022/09/10(六)

地點|松山文創園區 南向製菸工廠(台北市信義區光復南路133號)

今年 iF 台北設計展聚焦四大主題「 iF 創新科技」、「 iF 美感地圖」、「 iF 室內風尚」以及「 iF 永續未來」,帶領參觀者一窺 2022 年 iF 設計獎與這些主題相關的台灣獲獎作品,體驗優良設計的內涵。