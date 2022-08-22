【藝遊嚮導】8/23-8/29：台北城市博覽會、新北市河海音樂季、香港電影節線上放映，本週精彩藝文活動別錯過！

台北，一直是追求夢想的朋友移居的首選之地，但只有聚集於此的台北人，才真正明白在地生活的酸甘甜！「2022台北城市博覽會」宛如濃縮版台北市的日常，參觀者可用60分鐘體驗台北過去10到未來10年展望。跟著【藝遊嚮導】進展看看台北市民的疑問、想像與心聲，以及台北願景的勾勒實現。

新北市河海音樂季在去（2021）年因疫情停辦後，今年將再度熱鬧開唱。此次音樂季延續支持台灣本土音樂創作的精神，邀請到守夜人、溫室雜草等眾多曲風多元樂團的精彩參演，引領各位跟著獨立音樂走！

最後在影視方面，「2022香港電影節：懷疑人生」將一連三日在線上免費放映12部香港短片。包括《平民爸爸決戰超人女兒》、《埋單》、《嗰嘢壞咗》、《夢樂園》、《Man as a Dog》與《無映之地》等多部好片。

【表演藝術】

名稱｜非典型音樂劇《禁羈社群2.0》：關於女同志、無性戀、BDSM及開放多重關係的真誠力作

時間｜2022/8/27（六） - 2022/08/28（日）

地點｜華山1914文創產業園區中3館2樓拱廳（台北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

詳請請點擊

愛可以多純粹？為愛可以多勇敢？生命裡那麼多困境，我們如何不放棄希望，持續追求圓滿？

由台灣禁羈（Kinky）發聲平台「皮繩愉虐邦」打造的原創音樂劇，關於女同志、無性戀、BDSM及開放多重關係的真誠力作，重現台灣婚姻平權公投失利後、立法院通過婚姻平權法案前的關鍵時刻，於2019年首演後獲LGBTQ+團體等各界好評，以原班演員及全新團隊重製再演。

唯有當我們的真實樣貌被看見，被重視，我們才能真正以彼此想要的方式去愛以及被愛。當「常規性」註定在我們的生命刻下傷痕，唯有勇敢的另闢蹊徑，我們才可能不枉此生，不留遺憾。

名稱｜EX-亞洲劇團旗艦製作《荒野之狼》

時間｜2022/8/27（六） - 2022/08/28（日）

地點｜苗栗縣政府文化觀光局中正堂（苗栗縣苗栗市自治路50號）

備註｜本活動為售票活動

詳請請點擊

在這黑暗時刻，你為誰而等待？改編自赫曼・赫塞1927經典小說，一百年後「魔幻劇場」再現。

這是一趟「自我」的探索之旅，是對二十世紀大眾時代的回應 也是對生命的再一次叩問。

年近半百、有著良好教養的胡以道，卻自稱「荒野之狼」，困擾他的，似乎是身體裡的兩個靈魂在相互鬥爭。或許是這個時代讓人窒息，他曾喜愛的美、他所相信的善、他一直在追求的真，如今都無法再幫助他。

不期而遇的米娜，有如胡以道失落的另一半，喚醒了他的詩情愛意，但那是安撫荒野之狼的解藥嗎？巴魯的魔幻劇場，讓他體驗了鏡花水月，但能讓他放下與人格對立的執念嗎？且讓我們跟著胡以道，一起展開自我本質的探索旅程。

【展覽】

名稱｜2022 台北城市博覽會

時間｜ 2022/8/27 （六） - 2022/09/11（日）

地點｜花博公園爭艷館（台北市中山區玉門街1號）

詳請請點擊

不只是台北人的希望，更是台灣人的未來。

走進城市博覽會，你將看見獨特豐富的台北風貌。從還原山水地的美麗開始，坐上飛行器，體驗首善之都在「永續發展」的努力；由台北中心往外看，在每一寸的改變創新中目睹「城市再生」價值；乘坐時光機「打開台北」，自由書寫在這裡的全新故事。

領一張「共融社會」的入場券，享受台北給老伴到寵伴的全齡呵護；在最支持「創新創業」的環境裡，你能找到實現夢想的幸福成就感；同時享受「智慧城市」帶來最頂尖、有趣又便捷的科技大未來。

名稱｜2022 FLAME TP Video Art Fair 台北錄像藝術博覽會

時間｜ 2022/08/27（六）- 2022/08/28（日）

地點｜台北和逸飯店・忠孝館（台北市中正區忠孝東路一段31號）

詳請請點擊

錄像藝術擴散亞洲，帶領錄像藝術發展趨勢

大苑藝術在2022年8月，將帶來「2022 FLAME TP VIDEO ART FAIR 台北錄像藝術博覽會」 ，聚焦於錄像、攝影、設計、建築、電影、VR、AR、NFT 等多元領域，揮別守舊傳統的藝術收藏觀念，將全球最為前衛的藝術推向國際舞台。適合台灣畫廊與年輕藝術家共同開拓錄像市場。

名稱｜小紅帽【我們的「經」驗】The Stories of Our Periods 特展

時間｜ 2022/8/26 （五） - 2022/09/19（一）

地點｜松山文創園區 南向製菸工廠（台北市信義區光復南路133號）

詳請請點擊

小紅帽第一個前進松菸的大型實體展覽！15 個主題展間，包括從初見到告別的「經」驗，也聽見那些被噤聲的「經」驗。

「經驗」就像是用一個玻璃瓶，把一個人，或一群人，實際經歷的一段時光與其中發生的事，有意識地存放在其中。人們可以選擇自己持有，深埋在心底，也可以提出分享，讓經驗變成共享，甚至有了新的共創。

前者，是我們在策劃這個展覽時經歷的事，而後者，是我們期待在這些展間中可以發生的事。

「我們」則是這次展覽的主詞，它所包含的，是每一個走進展場的你，把展覽資訊分享出去的你，也包含策展的人們——因為我們相信，每一個人，都跟這些經驗有所關係。

在「我們的『經』驗」展覽中，將透過 15 個展間，講述各式各樣的月經故事，讓觀眾們走近自己、走近身體、走近不同的生命，也透過「經」驗，月來月驚艷。

名稱｜iF 美感地圖 | 2022年 iF 設計獎獲獎作品展 (II)

時間｜ 2022/8/22 （一） - 2022/09/10（六）

地點｜松山文創園區 南向製菸工廠（台北市信義區光復南路133號）

詳請請點擊

今年 iF 台北設計展聚焦四大主題「 iF 創新科技」、「 iF 美感地圖」、「 iF 室內風尚」以及「 iF 永續未來」，帶領參觀者一窺 2022 年 iF 設計獎與這些主題相關的台灣獲獎作品，體驗優良設計的內涵。

於暑假尾聲上檔的「 iF 美感地圖」主題展，展出台灣上百件 2022 年 iF 設計獎獲獎產品、傳達、室內、專業概念、服務及建築設計作品，蒐羅遍及台灣各縣市的獲獎餐廳、咖啡店、酒吧、髮廊、超市、旅館、學校、電影院、圖書館、博物館、廟宇、古蹟建築、展覽及公廁等公共空間。

獲得 iF 設計獎最高榮譽「 iF 金質獎」的惠田尚書房也將首度對外展示。希望參觀者在看展之餘，可以親身造訪這些獲獎景點打打卡、拍拍照，並實際體驗其設計巧思與獨特之處。

【影視】

名稱｜初戀慢半拍 Mama Boy