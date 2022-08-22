【藝遊嚮導】8/23-8/29：台北城市博覽會、新北市河海音樂季、香港電影節線上放映，本週精彩藝文活動別錯過！
我們想讓你知道的是
走進城市博覽會，你將看見獨特豐富的台北風貌。從還原山水地的美麗開始，坐上飛行器，體驗首善之都在「永續發展」的努力；由台北中心往外看，在每一寸的改變創新中目睹「城市再生」價值；乘坐時光機「打開台北」，自由書寫在這裡的全新故事。
台北，一直是追求夢想的朋友移居的首選之地，但只有聚集於此的台北人，才真正明白在地生活的酸甘甜！「2022台北城市博覽會」宛如濃縮版台北市的日常，參觀者可用60分鐘體驗台北過去10到未來10年展望。跟著【藝遊嚮導】進展看看台北市民的疑問、想像與心聲，以及台北願景的勾勒實現。
新北市河海音樂季在去（2021）年因疫情停辦後，今年將再度熱鬧開唱。此次音樂季延續支持台灣本土音樂創作的精神，邀請到守夜人、溫室雜草等眾多曲風多元樂團的精彩參演，引領各位跟著獨立音樂走！
最後在影視方面，「2022香港電影節：懷疑人生」將一連三日在線上免費放映12部香港短片。包括《平民爸爸決戰超人女兒》、《埋單》、《嗰嘢壞咗》、《夢樂園》、《Man as a Dog》與《無映之地》等多部好片。
【表演藝術】
名稱｜非典型音樂劇《禁羈社群2.0》：關於女同志、無性戀、BDSM及開放多重關係的真誠力作
時間｜2022/8/27（六） - 2022/08/28（日）
地點｜華山1914文創產業園區中3館2樓拱廳（台北市中正區八德路一段1號）
備註｜本活動為售票活動
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愛可以多純粹？為愛可以多勇敢？生命裡那麼多困境，我們如何不放棄希望，持續追求圓滿？
由台灣禁羈（Kinky）發聲平台「皮繩愉虐邦」打造的原創音樂劇，關於女同志、無性戀、BDSM及開放多重關係的真誠力作，重現台灣婚姻平權公投失利後、立法院通過婚姻平權法案前的關鍵時刻，於2019年首演後獲LGBTQ+團體等各界好評，以原班演員及全新團隊重製再演。
唯有當我們的真實樣貌被看見，被重視，我們才能真正以彼此想要的方式去愛以及被愛。當「常規性」註定在我們的生命刻下傷痕，唯有勇敢的另闢蹊徑，我們才可能不枉此生，不留遺憾。
名稱｜EX-亞洲劇團旗艦製作《荒野之狼》
時間｜2022/8/27（六） - 2022/08/28（日）
地點｜苗栗縣政府文化觀光局中正堂（苗栗縣苗栗市自治路50號）
備註｜本活動為售票活動
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在這黑暗時刻，你為誰而等待？改編自赫曼・赫塞1927經典小說，一百年後「魔幻劇場」再現。
這是一趟「自我」的探索之旅，是對二十世紀大眾時代的回應 也是對生命的再一次叩問。
年近半百、有著良好教養的胡以道，卻自稱「荒野之狼」，困擾他的，似乎是身體裡的兩個靈魂在相互鬥爭。或許是這個時代讓人窒息，他曾喜愛的美、他所相信的善、他一直在追求的真，如今都無法再幫助他。
不期而遇的米娜，有如胡以道失落的另一半，喚醒了他的詩情愛意，但那是安撫荒野之狼的解藥嗎？巴魯的魔幻劇場，讓他體驗了鏡花水月，但能讓他放下與人格對立的執念嗎？且讓我們跟著胡以道，一起展開自我本質的探索旅程。
【展覽】
名稱｜2022 台北城市博覽會
時間｜ 2022/8/27 （六） - 2022/09/11（日）
地點｜花博公園爭艷館（台北市中山區玉門街1號）
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不只是台北人的希望，更是台灣人的未來。
走進城市博覽會，你將看見獨特豐富的台北風貌。從還原山水地的美麗開始，坐上飛行器，體驗首善之都在「永續發展」的努力；由台北中心往外看，在每一寸的改變創新中目睹「城市再生」價值；乘坐時光機「打開台北」，自由書寫在這裡的全新故事。
領一張「共融社會」的入場券，享受台北給老伴到寵伴的全齡呵護；在最支持「創新創業」的環境裡，你能找到實現夢想的幸福成就感；同時享受「智慧城市」帶來最頂尖、有趣又便捷的科技大未來。
名稱｜2022 FLAME TP Video Art Fair 台北錄像藝術博覽會
時間｜ 2022/08/27（六）- 2022/08/28（日）
地點｜台北和逸飯店・忠孝館（台北市中正區忠孝東路一段31號）
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錄像藝術擴散亞洲，帶領錄像藝術發展趨勢
大苑藝術在2022年8月，將帶來「2022 FLAME TP VIDEO ART FAIR 台北錄像藝術博覽會」 ，聚焦於錄像、攝影、設計、建築、電影、VR、AR、NFT 等多元領域，揮別守舊傳統的藝術收藏觀念，將全球最為前衛的藝術推向國際舞台。適合台灣畫廊與年輕藝術家共同開拓錄像市場。
名稱｜小紅帽【我們的「經」驗】The Stories of Our Periods 特展
時間｜ 2022/8/26 （五） - 2022/09/19（一）
地點｜松山文創園區 南向製菸工廠（台北市信義區光復南路133號）
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小紅帽第一個前進松菸的大型實體展覽！15 個主題展間，包括從初見到告別的「經」驗，也聽見那些被噤聲的「經」驗。
「經驗」就像是用一個玻璃瓶，把一個人，或一群人，實際經歷的一段時光與其中發生的事，有意識地存放在其中。人們可以選擇自己持有，深埋在心底，也可以提出分享，讓經驗變成共享，甚至有了新的共創。
前者，是我們在策劃這個展覽時經歷的事，而後者，是我們期待在這些展間中可以發生的事。
「我們」則是這次展覽的主詞，它所包含的，是每一個走進展場的你，把展覽資訊分享出去的你，也包含策展的人們——因為我們相信，每一個人，都跟這些經驗有所關係。
在「我們的『經』驗」展覽中，將透過 15 個展間，講述各式各樣的月經故事，讓觀眾們走近自己、走近身體、走近不同的生命，也透過「經」驗，月來月驚艷。
名稱｜iF 美感地圖 | 2022年 iF 設計獎獲獎作品展 (II)
時間｜ 2022/8/22 （一） - 2022/09/10（六）
地點｜松山文創園區 南向製菸工廠（台北市信義區光復南路133號）
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今年 iF 台北設計展聚焦四大主題「 iF 創新科技」、「 iF 美感地圖」、「 iF 室內風尚」以及「 iF 永續未來」，帶領參觀者一窺 2022 年 iF 設計獎與這些主題相關的台灣獲獎作品，體驗優良設計的內涵。
於暑假尾聲上檔的「 iF 美感地圖」主題展，展出台灣上百件 2022 年 iF 設計獎獲獎產品、傳達、室內、專業概念、服務及建築設計作品，蒐羅遍及台灣各縣市的獲獎餐廳、咖啡店、酒吧、髮廊、超市、旅館、學校、電影院、圖書館、博物館、廟宇、古蹟建築、展覽及公廁等公共空間。
獲得 iF 設計獎最高榮譽「 iF 金質獎」的惠田尚書房也將首度對外展示。希望參觀者在看展之餘，可以親身造訪這些獲獎景點打打卡、拍拍照，並實際體驗其設計巧思與獨特之處。
【影視】
名稱｜初戀慢半拍 Mama Boy
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
看完登曼波的示範與分享是不是也想來試試看呢？Adobe 攝影計劃是影像創作者的完美夥伴，透過 Adobe Creative Cloud 新用戶首年可以用每月 NT$257 的實惠價格同時訂閱包含 Photoshop 與 Lightroom 的攝影計劃，快上官網了解更多訂閱方案與實用技巧吧！