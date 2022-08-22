美國一場足以影響你日後閱讀的反壟斷訴訟
我們想讓你知道的是
美國司法部入稟阻止全球最大出版商企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）併購西蒙與舒斯特出版社（Simon & Schuster），這宗反壟斷案的結果將可能改寫美國人以至全球讀者將來有什麼書可讀，以及讀誰寫的書。
文：TaJ
美國司法部入稟阻止全球最大出版商企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）併購西蒙與舒斯特出版社（Simon & Schuster），聆訊為期三個星期，控辯雙方已於8月19日結案陳詞，預計地方法官Florence Pan最快今年11月發布書面裁決。這宗反壟斷案的結果將可能改寫美國人以至全球讀者將來有什麼書可讀，以及讀誰寫的書。
美國書商經歷多年整合，形成如今五大書商市佔率高達九成的局面，企鵝蘭登本身就是2013年合併出來的產物，和西蒙與舒斯特同為美國五大出版商，這宗總值達22億美元的兩強合併方案，不單令巨頭數目減至四家，新巨獸將分掉原有五強市場的半邊天，規模比其餘三家還要大。不難想像，這大有可能引發進一步併購，當市場競爭愈來愈少，對作家和讀者難言是件好事。司法部代表律師John Read說，保持市場競爭茲事體大，出版業也不能例外：「毫無疑問，合併後的企鵝將擁有更強大主導地位，這不是愛書與否的問題。」
企鵝蘭登請來美國人才與娛樂經紀龍頭企業奮進集團（Endeavor Group Holdings）的星級經紀人Jennifer Rudolph Walsh作證，據說收了約25萬美元出庭費的她，將書商經理人描繪成有如童話故事的邱比特，為作者與編者牽紅線，一扯就是數十年，促進思想交流、塑造職業生涯，以至奪取獎項。
企鵝蘭登行政總裁Markus Dohle在庭上說，出版業市場變幻莫測，每個成功個案都是「撞彩」（隨機的），每次出版都是一場賭博。「出版業每件事都是隨機的，這也是我們公司名稱的由來（指Penguin Random 的 random），因為創辦人認為，所有事都是隨機，成功是隨機，成為最暢銷書也是隨機。」
為釋除市場競爭的疑慮，企鵝蘭登的代表律師指，合併後西蒙與舒斯特仍會就爭奪出版權與企鵝蘭登競爭，著名暢銷書作家史提芬·金（Stephen King）是司法部的證人，他在庭上表示，近年作家收入大幅減少，部分原因是出版業整合，導致競投出版權的書商減少，他直言，企鵝蘭登的講法「有點可笑，情況就像夫婦二人競投同一所房屋。」
除了作家的收入，更重要是案件對廣大讀者有重大影響。出版業既是文化藝術，也是商業，書商每個決定都要計算，百年經典再版、再版、再再版仍然有市場，已成名的作者不斷自我「翻抄」（重覆創作）繼續登上暢銷榜，有多少書商會願意為不知會否回本的無名小卒冒虧本的風險出書？大型書商擁有明星級作者，廣大的分鎖網絡、強大的銀彈銷售策略，更關鍵是那長長的重版書目（backlists），足以提供穩定收入，彌補個別書籍的虧損。小型出版社靠的卻是獨特的眼光、對小眾市場的堅持和一點運氣。佔九成市場的五大書商已是個警號，書商數目進一步減少意味出版業的多元化將受挫。在言論自由備受衝擊的敏感時期，一些被邊緣化、小眾的聲音，一些具爭議性、非主流的作者，因著他們為出版商帶來的財務風險較大，將首當其衝受到影響，政治、文化等多個領域的觀點亦將會減少。
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。