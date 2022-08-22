教育部說明開學防疫新制：不再全班同時停課，大專院校與確診者戴口罩活動僅需自我健康監測

高中以下各級學校將在8月30日正式開學，教育部長潘文忠今（22）日出席指揮中心記者會，說明開學前後的相關防疫措施。新制上路後不再有「全班同時停課」的規範，學生若確診會發給同班同學快篩試劑；大學校院的部分，若是和確診同學全程配戴口罩共同活動，學生就只需要進行自我健康監測。

潘文忠表示，教育部在開學前委請環保署協調全國各縣市環保局，進行高中以下、包含幼兒園的環境清消，各縣市從本週開始已經在積極進行當中。

至於防疫期間學校需要的口罩、快篩試劑、額溫槍、消毒酒精等備用防疫物資，也請學校和縣市政府進行全面性的準備。快篩試劑的部分，潘文忠指出，上個學期每週大概配送60萬劑給學校，而在這個學期中，各級學校含幼兒園每週會增配到80萬劑，備用的安全存量從30％提升到50％，讓學校能及時因應。

指揮中心鼓勵學校教職員工生盡快完成疫苗接種，在開學前，尤其請家長考量孩子的身體狀況許可，盡量依照指揮中心的建議持續接種。

潘文忠表示，8月30日開學之後，學校除了要執行入校前的體溫量測，教職員工生如果有生病或身體不適就不入校，學校也要落實教室各學習場域、宿舍及學生交通車等環境跟空間的定期清消管理。

校園防疫新制：確診者7天居家照護、學校提供快篩試劑

考量到整個疫情防疫，潘文忠宣布從9月12日起，高中以下含幼兒園會實施「校園防疫新制」，凡是有確診或快篩陽性的個案，就會採取7天居家照護，期滿沒有任何症狀就可以回到學校上課。

針對確診者（包含快篩陽性個案）的同班同學及教師，或是曾經處在摘下口罩共同活動環境（例如選修課、社團活動）15分鐘以上的人員，學校會提供1劑快篩試劑，快篩陰性且無症狀者持續上課，有症狀則應儘速就醫。也就是說，從新制上路開始，就會以確診者做核心，不再進行全班同時停課。

潘文忠指出，依照指揮中心建議，快篩試劑使用的時機如下：班上出現確診者時，同班同學有疑似症狀就可以直接篩檢，沒症狀就以確診同學快篩陽性當日作為第0天，其他同學第2天之後開始進行篩檢。

大學校院：同學確診進行自我健康監測，同寢室比照親友

大學校院的部分會在9月中旬陸續開學，因此從開學日起就適用防疫新制，確診者7天居家照護、期滿沒有症狀就可以上課。

與高中以下學校不同的是，與確診者有摘下口罩共同活動15分鐘以上的人員，會提供1劑快篩試劑，但如果只是全程配戴口罩共同活動，就進行自我健康監測。

潘文忠接著說明高中、尤其是大學住宿學生的防疫措施，確診者若是同寢室室友，就比照同住親友的規範，實施居家隔離或自主防疫。

高中以下學生進行居家隔離及自主防疫期間，不可入校上課；大專校院學生居家隔離不可入校，弱勢住宿生則不可離開隔離的宿舍，自主防疫期間的部分是都不能入班上課。

潘文忠最後強調，教職員工若有確診者或居家隔離者，都可請公假或防疫隔離假，學生的話也可以請防疫隔離假。

Photo Credit：指揮中心

在自主防疫期間，教職員工生都可以請自主防疫假，學生身體不適、或快篩陰性但仍然有疑慮者，也可以請防疫假。教育部呼籲一定要堅持生病就不入校上課上班，這是重要的防疫原則。

潘文忠指出，縣市及大專校院可以因應疫情調整授課方式，或是跟教育部應變小組研商後施行，但在做相關調整時，一定要兼顧到校園健康安全、落實學生受教權益，尤其是家長照顧學生的需求，這是校園防疫彈性機制下基本的幾點考量。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺