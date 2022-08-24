來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚

位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。

後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。

Photo Credit：TNL Brand Studio

「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」

Photo Credit：TNL Brand Studio

已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。

「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千層霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」

Photo Credit：TNL Brand Studio

MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。

如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！

MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/