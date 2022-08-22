辛棄疾識得天文學，古人都知地球係圓？讀詠月的破格詞作〈木蘭花慢〉

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

古今中外的文學傳統，月亮都是重要題材，飲酒賞月，登樓觀月，詠月之作由此而出。人類抬頭望月，擺脫日常煎熬，神秘美麗，中國甚至有中秋節，引發千古文人奇思幻想。

舊題難寫，詞句難好，全因前人樹立高牆，就像以一人之力，對抗歷史的千軍萬馬。能夠別出心裁，變出新解妙語者，可謂少數。這少數，正是辛棄疾筆下的〈木蘭花慢〉。

辛棄疾 木蘭花慢（中秋飲酒，將旦。客謂前人詩詞有賦待月、無送月者，因用《天問》體賦。） 可憐今夕月，向何處，去悠悠？是別有人間，那邊才見，光影東頭？是天外，空汗漫，但長風浩浩送中秋？飛鏡無根誰繫？姮娥不嫁誰留？ 謂經海底問無由，恍惚使人愁。怕萬里長鯨，縱橫觸破，玉殿瓊樓。蝦蟆故堪浴水，問云何玉兔解沉浮？若道都齊無恙，云何漸漸如鉤？

此詞有顯著題目，辛棄疾記中秋飲酒賦詞，想及古人撰詞住住都是書寫等待月亮，並無揮別月亮，特寫此詞送月，別具新意。

此詠月詞，參考屈原名著《天問》的體賦。全篇皆在發問，十萬個為什麼，宇宙至人間。辛棄疾借此一寫法，突破千古以來詠月之作，甚至引來王國維驚嘆，此詞竟與現代天文科學相合。

可憐今夕月，向何處，去悠悠？是別有人間，那邊才見，光影東頭？是天外，空汗漫，但長風浩浩送中秋？飛鏡無根誰繫？姮娥不嫁誰留？ 空汗漫：空虛莫測，廣大無際

上半片全是問句，此乃《天問》設問特色。相比東坡知名的水調歌頭，全詞只得四問，此詞上半片，已有五問，許多疑問、困惑，都是建基於月亮即將離去，詞人不捨之情。

可憐今夕月，向何處，去悠悠？

第一問：今晚的月亮，到底要去何方呢？ 「可憐」二字直指月亮孤寂，點出主題。辛棄疾遠眺月亮，漸漸消逝，正是目送。

是別有人間，那邊才見，光影東頭？

第二問：月亮是否會出現在另一人間？古代未知地球是圓形，此問看似普通實神奇，超越時代想像， 莫怪乎王國維在《人間詞話》會驚嘆：

稼軒中秋飲酒達旦，用《天問》體作《木蘭花慢》以送月曰：「可憐今夕月，向何處，去悠悠？是別有人間，那邊才見，光影東頭？」詞人想像，直悟月輪繞地之理，與科學家密合，可謂神悟！

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

是天外，空汗漫，但長風浩浩送中秋？

第三問：月亮去到天外之境，空虛莫測、廣大無際之境，仍有長風吹動月亮運行？環環相扣，三問連繫，月亮隨稼軒愈送愈遠。

飛鏡無根誰繫？姮娥不嫁誰留？

第四、五問：月亮無根，隨處飄浮，是否存在那誰，懂得用繩拉住它？ 嫦娥留待月宮不嫁，誰令她捨不得？由物理以至文化之問，下開下半片之詞。

謂經海底問無由，恍惚使人愁。怕萬里長鯨，縱橫觸破，玉殿瓊樓。蝦蟆故堪浴水，問云何玉兔解沉浮？若道都齊無恙，云何漸漸如鉤？

下半片，自嫦娥之問連繫至神話傳說，先是敘述再發二問：送月之後月至何方？ 古時傳說月亮潛入海底，但真相誰知？辛棄疾沒現代知識，愈想愈愁，不知方向。

文學依靠想像之美之奇，詞人如是寫：假若月亮真會潛入海底，那月宮會怎樣？萬里長鯨，縱橫觸破，玉殿瓊樓通通摧毀！

蝦蟆故堪浴水，問云何玉兔解沉浮？

第六問：蝦蟆識游水，月宮玉兔全浸死？辛棄疾就像問挪亞方舟的動物怎樣生存，打破砂盤問到底的執著，亦見幾分幽默。

若道都齊無恙，云何漸漸如鉤？

第七問：全詞結束一問，頗有深意。如若月宮無事，又怎會漸漸變作殘月？月圓月缺，乃連繫幸福、不幸之象徵。

辛棄疾此詞的神思妙想，詠月之突破，置於歷代詞體書寫，問句亦見破格創新，真係FF得出神入化，令人讀之驚嘆！

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin