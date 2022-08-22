台南2員警疑追贓車遭殺、警槍子彈下落不明，內政部長徐國勇：警方緝兇必要時可大膽用槍

台南市今（22）日上午2名員警疑似因追緝贓車，在安南區北汕尾三路遭嫌疑人攻擊、傷勢嚴重，送醫搶救宣告不治。目前警方已對犯嫌有所掌握，正全力緝凶偵辦。因1警槍與20幾枚子彈疑似也被嫌犯奪走，內政部長徐國勇提醒警察同仁們緝兇時要注意自身安全，「若有反抗，我們大膽使用槍械，絕不客氣！」

《中央社》報導，台南市第二警分局民權派出所凃明誠、曹瑞傑2名員警疑似在值勤時追緝贓車，在案發地點遭嫌疑人攻擊，附近民眾原以為是交通事故報案，但後來發現警車有遭毀損情形，傷者疑似遭利刃重創。

《自由時報》報導，警車窗戶有破損情形、警車車門沾染血跡，27歲的曹姓警員頸部約有20公分長撕裂傷，疑似遭到割喉，而36歲的凃姓警員身上則有多處刀傷。《中央社》報導，曹姓員警當場死亡，送永康奇美醫院；涂姓員警送台南市立安南醫院，仍急救不治。

《中央社》報導，台南市警局長方仰寧下午哽咽說明，凃姓、曹姓員警已因公殉職；他們是受理民眾失竊普通重機報案，依警用系統清查發現這輛機車在安南區土城一帶活動，備勤的凃姓員警和值交通稽查的曹姓員警混編一組，駕駛一輛巡邏車追緝。

方仰寧表示，員警在追查贓車的過程，有與歹徒發生扭打，凃姓員警先下車跟歹徒格鬥，但過程中為何被刺傷，造成嚴重傷害，這部分還在蒐集事證調查中。

此外，現場遺留彈孔，研判有可能是警用子彈。但目前現場找不到凃姓員警的警用配槍，預備彈匣也在搜尋中。

方仰寧說明，已調派鑑識中心趕到現場實施管制及擴大蒐證中，現場到底有多少兇器和員警裝備，會根據鑑識人員整理及結合犯罪事證，務必最短時間把歹徒緝捕到案。至於嫌犯是一人還是多人集團犯案，還要根據偵查，目前都不排除。

方仰寧也補充，2名殉職員警都非常年輕，也非常勇敢，警方一定會做好因公殉職最優撫卹，喪葬部分會慎重辦理，也一定會最短時間內將歹徒追緝到案，對犧牲員警有所交代。

總統蔡英文於臉書表示，已指示行政院院長蘇貞昌督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案，並指示內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，務必在最短時間逮捕嫌犯、繩之以法；並請警政署全力協助家屬處理後續事宜。

副總統賴清德則透過臉書表示，面對這樣的惡行暴力，政府不會縱容；他也提醒、拜託所有警察同仁在逮捕過程請務必小心、注意自身安全。「我們要再一次向盡忠職守的員警表達最深的哀悼。願逝者安息、家屬節哀。」

《ETtoday新聞雲》報導，徐國勇在台南高鐵站受訪表示，現在有1把槍、20幾發的子彈被嫌犯取走，顯然這名殺警的嫌犯還擁有槍械，要請警政署請所有警察同仁們緝兇時要注意自身安全，「若有反抗，我們大膽使用槍械，絕不客氣！」

《中央社》報導，立法院長游錫堃痛批，「我們的治安就是靠警察同仁，像這樣的通緝犯竟然敢一下就殺掉2位警察，我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」

《蘋果新聞網》報導，警方全市圍捕奪槍狂徒，下午在台南土城高中找到陳嫌逃亡所騎乘車牌「369-PGB」紅色三陽機車。警方鑑識人員立即拉起封鎖線採證，據了解，陳嫌殺警後約在上午11時許，將機車棄置在高中校園廁所內，人疑似翻牆逃逸。

《中央社》報導，警方已發布通緝犯案「陳偉捷」，至於有媒體報導「下午1時44分發布線上圍捕」台南市警察局未證實，僅表示目前各分局警力全部投入緝凶，暫時案情沒有進一步進展。

Photo Credit：中央社

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：羅元祺