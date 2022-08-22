台南2員警疑追贓車遭殺、警槍子彈下落不明，內政部長徐國勇：警方緝兇必要時可大膽用槍
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台南市第二警分局民權派出所凃明誠、曹瑞傑2名員警疑似在值勤時追緝贓車，在案發地點遭嫌疑人以利刃重創、殉職。警方已掌握嫌疑人，並尋獲嫌犯棄置之機車，案情暫無進一步進展。
台南市今（22）日上午2名員警疑似因追緝贓車，在安南區北汕尾三路遭嫌疑人攻擊、傷勢嚴重，送醫搶救宣告不治。目前警方已對犯嫌有所掌握，正全力緝凶偵辦。因1警槍與20幾枚子彈疑似也被嫌犯奪走，內政部長徐國勇提醒警察同仁們緝兇時要注意自身安全，「若有反抗，我們大膽使用槍械，絕不客氣！」
《中央社》報導，台南市第二警分局民權派出所凃明誠、曹瑞傑2名員警疑似在值勤時追緝贓車，在案發地點遭嫌疑人攻擊，附近民眾原以為是交通事故報案，但後來發現警車有遭毀損情形，傷者疑似遭利刃重創。
《自由時報》報導，警車窗戶有破損情形、警車車門沾染血跡，27歲的曹姓警員頸部約有20公分長撕裂傷，疑似遭到割喉，而36歲的凃姓警員身上則有多處刀傷。《中央社》報導，曹姓員警當場死亡，送永康奇美醫院；涂姓員警送台南市立安南醫院，仍急救不治。
《中央社》報導，台南市警局長方仰寧下午哽咽說明，凃姓、曹姓員警已因公殉職；他們是受理民眾失竊普通重機報案，依警用系統清查發現這輛機車在安南區土城一帶活動，備勤的凃姓員警和值交通稽查的曹姓員警混編一組，駕駛一輛巡邏車追緝。
方仰寧表示，員警在追查贓車的過程，有與歹徒發生扭打，凃姓員警先下車跟歹徒格鬥，但過程中為何被刺傷，造成嚴重傷害，這部分還在蒐集事證調查中。
此外，現場遺留彈孔，研判有可能是警用子彈。但目前現場找不到凃姓員警的警用配槍，預備彈匣也在搜尋中。
方仰寧說明，已調派鑑識中心趕到現場實施管制及擴大蒐證中，現場到底有多少兇器和員警裝備，會根據鑑識人員整理及結合犯罪事證，務必最短時間把歹徒緝捕到案。至於嫌犯是一人還是多人集團犯案，還要根據偵查，目前都不排除。
方仰寧也補充，2名殉職員警都非常年輕，也非常勇敢，警方一定會做好因公殉職最優撫卹，喪葬部分會慎重辦理，也一定會最短時間內將歹徒追緝到案，對犧牲員警有所交代。
總統蔡英文於臉書表示，已指示行政院院長蘇貞昌督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案，並指示內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，務必在最短時間逮捕嫌犯、繩之以法；並請警政署全力協助家屬處理後續事宜。
副總統賴清德則透過臉書表示，面對這樣的惡行暴力，政府不會縱容；他也提醒、拜託所有警察同仁在逮捕過程請務必小心、注意自身安全。「我們要再一次向盡忠職守的員警表達最深的哀悼。願逝者安息、家屬節哀。」
《ETtoday新聞雲》報導，徐國勇在台南高鐵站受訪表示，現在有1把槍、20幾發的子彈被嫌犯取走，顯然這名殺警的嫌犯還擁有槍械，要請警政署請所有警察同仁們緝兇時要注意自身安全，「若有反抗，我們大膽使用槍械，絕不客氣！」
《中央社》報導，立法院長游錫堃痛批，「我們的治安就是靠警察同仁，像這樣的通緝犯竟然敢一下就殺掉2位警察，我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」
《蘋果新聞網》報導，警方全市圍捕奪槍狂徒，下午在台南土城高中找到陳嫌逃亡所騎乘車牌「369-PGB」紅色三陽機車。警方鑑識人員立即拉起封鎖線採證，據了解，陳嫌殺警後約在上午11時許，將機車棄置在高中校園廁所內，人疑似翻牆逃逸。
《中央社》報導，警方已發布通緝犯案「陳偉捷」，至於有媒體報導「下午1時44分發布線上圍捕」台南市警察局未證實，僅表示目前各分局警力全部投入緝凶，暫時案情沒有進一步進展。
新聞來源
- 疑追緝贓車遭攻擊 台南2員警傷重不治（中央社）
- 台南2警追捕嫌犯疑遭攻擊雙雙殉職 其中1警配槍、子彈被奪（自由時報）
- 台南2員警遭襲命案 徐國勇黃明昭急南下（中央社）
- 台南2員警追贓車殉職 1警槍與子彈遺失（中央社）
- 快訊／台南2警遇刺亡 徐國勇下令緝兇：有反抗就用槍械「絕不客氣」（ETtoday新聞雲）
- 台南2員警殉職 游錫堃：像這種一定要判死刑（中央社）
- 台南殺警2死｜「369-PGB」逃亡機車找到了！棄置高中廁所 奪槍狂徒疑翻牆逃逸（蘋果新聞網）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：羅元祺
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
本文章內容由「永慶房屋」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。