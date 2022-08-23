《文學看得開（作家篇）》：狄波頓讓你讀懂文學、哲學
我們想讓你知道的是
狄波頓以哲學家為中心，將他們的想法放回歷史脈絡中考察，並理出和當代生活的關係。
這個時代為何還要讀狄波頓？
文學、哲學，貌似高深莫測，嚇跑了不少人。狄波頓（Alain de Botton）卻能以輕鬆、優美的文筆，將文學、哲學結合每個人最關心的人生課題──愛情、生死、幸福、旅遊等，好讓讀者愉快地進入文學、哲學的世界。有評論稱許狄波頓厲害到連一把掃帚也可寫成精彩的小說。當今之世，我們更需要文學、哲學，所以我們更需要狄波頓。
狄波頓是人生大贏家？
艾倫．狄波頓1969年生於瑞士蘇黎世， 十二歲前也沒有離開瑞士。其父吉爾伯特（Gilbert de Botton）是一家「全球資產管理」的投資公司老闆。狄波頓後來被送往英國唸書，曾在哈羅公學 （Harrow School）就讀，及後畢業於劍橋大學主修歷史。二十四歲時寫出第一本小說《我談的那場戀愛》（Essays in Love），共賣出二百萬本。名成利就後開始製作電視節目並任主持，更創辦了人生學校及生活建築。狄波頓成長過程一帆風順，是否等於他不理解人生的種種面向？
愛情猶如撞邪但可以拿來寫論文
文學普及電視節目當然要會一會這位才子。我們在2021年曾以狄波頓為題做過一集節目。黃嘉瀛坦白力邀黃詠詩客串做這集的嘉賓，是因為黃詠詩的劇場作品跟生死有密切關係。黃詠詩說米哈打電話給她時，她正在讀《愛的進化論》（The Course of Love）。她憶起首次接觸狄波頓的作品，是在英國一間舊書店，看到Essays in Love。她本人深信愛情就是撞邪，為甚麼竟然可以拿來寫論文？我因為想跟中學生講哲學，但一開始便教深奧的哲學理論恐怕會嚇怕學生。於是找教材時遇上《哲學的慰藉》（The Consolations of Philosophy），此書能將深奧的東西簡單明快地說出來，以劇場的說法就是「連結（content）」。
米哈追溯狄波頓在華文世界引發風潮大概是千禧前後的事。他又帶出一個問題：如何稱呼狄波頓才是恰當？作家？普及哲學家？事實上有些負面批評他內容淺薄、缺乏重點等。不過他早早為自己辯護：「簡樸的寫作需要勇氣，因為一個人很可能會因此被認為頭腦簡單，而產生遭到那些堅信難讀的散文是才智保證的人忽略、摒棄的危險⋯⋯」所以我把他放在普及的位置。米哈覺得這類說書人，曾為年輕人打開文學、哲學的大門，但往往孩子在長大後會拋棄他們。原來2015年香港書展曾邀請他來港，並以文豪形容他。因此，米哈以才子形容他。碰巧黃嘉瀛為節目找他的近照時，發現大部份都裁掉他的頭部，因為狄波頓也有脫髮問題。我還記得在化妝間討論這應該是歐洲硬水導致男性脫髮。
踏上非虛構寫作之路
狄波頓寫了兩本別樹一格、關於愛情的作品之後，突然寫出《擁抱似水年華》（How Proust can Change Your Life）。狄波頓將七冊的《追憶逝水年華》（In Search of Lost Time）萃取精華，寫成只有二百多頁小書。《追憶逝水年華》是法國作家普魯斯特（Marcel Proust）花去十年時間寫成的巨著，開意識流之先河。他逝世於1922年，在生時未能目睹七冊全部出版。可以想見，如此卷軼浩繁的小說，必然拒絕讀者於千里之外。狄波頓善巧地說出《追憶逝水年華》的重點──希望讀者會愛惜生命。當中有一名句：「如果明天是世界末日，你會怎麼看？」狄波頓改寫成：「如果明天是世界末日，我們之前不是說過有許多計劃要進行嗎？如果明天不是世界末日，那麼我們一定要去做。」（大意如此）。
米哈說讀狄波頓的書，做標記或劃線沒意義。因為他的作品本身已是筆記的整合。黃詠詩笑說這有如會考時的「雞精書」（精讀本）。米哈補充狄波頓不只介紹書，也介紹閱讀方法。他引書中一句：「閱讀這麼一本刻畫入微得令人驚顫的書，在我們把書本放下，回到現實生活時，我們也許會注意到相同的細節，有如作者曾與我們為伍。我們的心靈就像重新調整過的雷達，可以擷取在意識中飄流的東西⋯⋯在書中成形的敏感將活化我們的感覺⋯⋯」《追憶逝水年華》貌似拒人千里，狄波頓卻能牽著讀者的手，另闢蹊徑，走進文學的森林。普及文學並非易事，在此可以看到狄波頓的深厚功力。難得黃嘉瀛說，有些朋友看完狄波頓後，回頭再看《追憶逝水年華》。
轉向哲學和藝術
《擁抱似水年華》出版後大受歡迎，狄波頓發掘出自己在非虛構寫作方面的才華，自此幾乎告別了小說。他曾說過並不擅長寫人物，他之後隨即出版《哲學的慰藉》。狄波頓以哲學家為中心，將他們的想法放回歷史脈絡中考察，並理出和當代生活的關係。
狄波頓在書中援引哲學家伊比鳩魯（Epicurus）如何區分動態和靜態的快樂。前者是指正在滿足一種慾望時產生的快樂（例如跑步時的快樂）、後者則指慾望得到滿足後的平靜快樂（跑步之後身體平靜而舒暢的快樂）。伊比鳩魯認為後者應該擁有優先地位。狄波頓藉此回應資本主義鼓吹及時行樂，認為它只強調前者而忽略後者，可見狄波頓也是一個具批判性的作家。狄波頓又提及哲學家叔本華（Arthur Schopenhauer）關於人禽之別的說法。狄波頓認為哲學家和藝術家用上一種我們看不透的能力，幫助我們穿越生命的苦難，並將痛苦轉化為知識。黃詠詩說人會為未來焦慮，為過去憂鬱，動物則活在當下。而戲劇好看的地方，是主角奮不顧身去解決障礙，對觀眾產生淨化作用。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。