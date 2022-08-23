《神探大戰》：最令人出戲的孕婦，卻是最反映尼采哲學的角色？
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現今社會資訊流通性高，但假資訊往往被有心人混雜其中，持謙卑開放接受態度的人多，還是自以為是的人多？又，哪種人更容易被有心人利用？
曾憑電影《神探》勇奪香港電影金像獎最佳編劇、六奪香港電影評論學會最佳編劇的韋家輝，在香港有「編劇之神」雅譽，但由他同時身兼編導的《神探大戰》卻好評不如前，特別是體能非凡的女主角陳儀（蔡卓妍飾）一角，其人設頻頻令人出戲。
儘管劇本部分設定處理未如理想，但如細心思考電影細節的話，不難發現劇本意有所指，哲學涵意也不乏其可觀性：
- 謙卑與冤案：由「神探」變「不是神，只是探」
- 精神三變與象徵：令人最出戲的孕婦其實最反映尼采的精神變化主張
- 與怪物戰鬥：凡不能殺死我的，將使我更強大
（以下內容涉及電影《神探大戰》劇情細節、反派身份細節、《神探》及《神探大戰》結局）
一、謙卑與冤案：由「神探」變「不是神，只是探」
李俊（劉青雲飾）初登場時不停以「神探」自居，又說自己「從沒錯過，逢案必破」。因為警隊內外都奉他為「神探」，加上他真的有實力，所以認為別人不聽他的話，是「所有人都瘋了」，一副眾人皆醉我獨醒的樣子。
可是，隨劇情發展，觀眾可以看到，他並非真的沒出過錯。當初因為他的自負，公開咬定歐陽劍（譚凱飾）最可疑，導致方禮信（林峯飾）成功利用這主張去誤導「神探」綁架歐陽，害歐陽陷入生命危險，更差點釀為「冤案」。
結果在經歷過「神探」的生死大戰後，李俊在電影尾聲跟同僚明言自己不是「神探」，更強調自負帶來的不良後果：「我們查案，一定要謙卑⋯⋯ 自以為對就是錯，自以為正義就是邪惡。我們不是神，只是探」。
自負的人很容易主觀看事物，總覺得自己比別人厲害，自己說了算，如當事人不謙卑，很容易忽視其他細節造成冤案，因此李俊才寄語大家應該要謙卑，因為「O記查案，一件都不能錯，錯一次就會造成冤案」。
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。