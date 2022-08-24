「碳匯」是儲存二氧化碳的倉庫：帶你一次看懂什麼是綠碳、藍碳、黃碳
我們想讓你知道的是
碳匯是儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」，地球最會儲存二氧化碳的天然倉庫為森林、海洋、土壤，也就是所謂的綠碳、藍碳、黃碳，這三種碳匯有什麼差別，又能不能創造「碳權」呢？
文：柳婉郁（一個充滿理想與熱情的環境經濟學家，專注研究如何把森林換出更多的環境效益，例如種樹生碳權。掌握植樹造林負排放技術，在近年碳中和及淨零排放成為顯學之後，成為企業詢問度最高的農牧業碳權達人。目前擔任國立中興大學森林學系教授及綠學院綠色帶路人）
綠學院最近要辦負碳技術的產業小聚，綠學院的Julia問我：「當各式各樣的負碳技術開始展露頭角，會不會影響森林碳權的地位？」
我一點都不擔心。仔細觀察，這幾年國外的自願性市場交易越來越熱門，透過自然方式減量（Natural Climate Solutions, NCS）或所謂以自然為本的解決方案（Natural Base Solution, NBS）的自然碳匯項目產生的碳權越來越受歡迎，價格也比較高。
幾位綠色帶路人私下開玩笑說，明明都是減相同的一噸碳，鍋爐節能、照明設備更換，甚至太陽能、風力發電等再生能源竟然在市場都沒有森林碳權有價值，自然碳匯儼然成為負碳技術中的時尚精品。
碳匯是儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」，地球最會儲存二氧化碳的天然倉庫為森林、海洋、土壤。
碳匯（carbon sink）是儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」，也有點像外匯存底，通常不動用。天然的二氧化碳倉庫意味者大自然靠著生態系統中原有的運作方式，就可以處理二氧化碳，這就是為什麼大家很喜歡以自然為本的解決方案，透過生態保護、生態復育、改善土地管理，達到溫室氣體減量的效果。
三種透過自然方式減量的方法：綠碳、藍碳、黃碳
很多公司買碳權、做ESG行銷，都懂得掌握人心。他們知道ESG報告書上呈現的企業碳中和行動，若能搭配著小孩咧著嘴笑的照片，或是樹懶可愛的呆萌照片，就可以把我們的心融化。因此我們除了之前文章《綠電太難買，想彎道超車？三分鐘帶你看懂森林碳權》介紹的森林碳匯、也就是綠碳之外，我們開始需要認識什麼是藍碳、什麼是黃碳。
- 自然方式減量方法一：綠碳，也就是森林碳匯
地球最會儲存二氧化碳的天然倉庫就是森林，植物吸收空氣中的二氧化碳行光合作用，樹木可以把空氣中四公斤的二氧化碳轉成一公斤的木材放到肚子裡，一棵樹木有生之年大概可以吸收900公斤的二氧化碳，這就是森林碳匯，也就是綠碳。
測量綠色碳匯的方法較為成熟，測量的方法也較為方便，因此之前綠學院大量的文章都在討論森林碳權，就是這個原因。
- 自然方式減量方法二：藍碳，也就是海洋碳匯
另一個厲害的倉庫是海洋，碳以各種形式儲藏在海洋生態系中，例如紅樹林、濕地、海草床、沼澤地、深海底泥、海底沉積物等，稱為藍碳，也就是海洋碳匯。
有認養紅樹林的企業這時可能會發現認養紅樹林好像不只是公益行動，也許有機會可以賺錢，馬上問我：「老師，我們可以拿認養紅樹林的藍碳去申請碳權嗎？」
紅樹林是唯一一種能夠生長在潮間帶的木本植物，按照木本植物吸碳能力較草本植物強的邏輯，紅樹林應該可以像森林碳匯一樣，取得很多的碳權。
沒錯，紅樹林的碳儲存能力是所有藍碳中最高的，每公頃可儲存達到1023公噸，超過全球主要森林的單位碳儲存量。主要原因除了它是木本植物，相較於海藻、海草有天然的優勢之外，更重要的原因是紅樹林所吸收的碳約有88%會儲存在超過三公尺的底泥中。
但也因為這樣的原因，雖然目前藍碳中最多的方法學當屬濕地方法學，但是紅樹林的碳權發行量卻非常少，因為大部分的紅樹林所有權皆屬於國家，如何讓其碳權私有化需進一步規劃。
這也是藍碳面臨最大的問題。除了海洋上面沒有蓋子，因此二氧化碳可以自由來去之外，海洋那麼大，說好的領海也是雙方的心理默契，隨時可能因為各種因素就改變現狀了，其下的碳權就會有認定的難度。所以在未來很長一段時間，我們得面對藍碳暫時不能那麼快變現的現實，只能趕緊發展藍碳的方法學，以及加快通過讓國際社會認同的碳權所有權認定原則。
- 自然方式減量方法三：黃碳，也就是土壤碳匯
土壤也是儲存二氧化碳的天然倉庫，綠碳中的樹木、藍碳中的濕地和底泥，也都是土壤。算在土壤碳匯的包含農田、泥炭地、黑土、草原、山地土壤、永凍土、旱地及科技土與都市土壤。黃碳代表著與農業相關的方法學，尤其是肥料、地力改善等方法。
黃碳面臨最大的問題是對應的方法學不足，因為相關研究並不齊備，因此很難產生碳權。
一張表帶你快速認識綠碳、藍碳、黃碳
作為第一堂課，我先給你整理下面這張表，帶你快速認識綠碳、藍碳、黃碳。
這三種碳匯展開有很多細項，待時機成熟再展開討論。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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