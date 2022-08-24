「碳匯」是儲存二氧化碳的倉庫：帶你一次看懂什麼是綠碳、藍碳、黃碳

文：柳婉郁（一個充滿理想與熱情的環境經濟學家，專注研究如何把森林換出更多的環境效益，例如種樹生碳權。掌握植樹造林負排放技術，在近年碳中和及淨零排放成為顯學之後，成為企業詢問度最高的農牧業碳權達人。目前擔任國立中興大學森林學系教授及綠學院綠色帶路人）

綠學院最近要辦負碳技術的產業小聚，綠學院的Julia問我：「當各式各樣的負碳技術開始展露頭角，會不會影響森林碳權的地位？」

我一點都不擔心。仔細觀察，這幾年國外的自願性市場交易越來越熱門，透過自然方式減量（Natural Climate Solutions, NCS）或所謂以自然為本的解決方案（Natural Base Solution, NBS）的自然碳匯項目產生的碳權越來越受歡迎，價格也比較高。

幾位綠色帶路人私下開玩笑說，明明都是減相同的一噸碳，鍋爐節能、照明設備更換，甚至太陽能、風力發電等再生能源竟然在市場都沒有森林碳權有價值，自然碳匯儼然成為負碳技術中的時尚精品。

碳匯是儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」，地球最會儲存二氧化碳的天然倉庫為森林、海洋、土壤。

碳匯（carbon sink）是儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」，也有點像外匯存底，通常不動用。天然的二氧化碳倉庫意味者大自然靠著生態系統中原有的運作方式，就可以處理二氧化碳，這就是為什麼大家很喜歡以自然為本的解決方案，透過生態保護、生態復育、改善土地管理，達到溫室氣體減量的效果。

三種透過自然方式減量的方法：綠碳、藍碳、黃碳

很多公司買碳權、做ESG行銷，都懂得掌握人心。他們知道ESG報告書上呈現的企業碳中和行動，若能搭配著小孩咧著嘴笑的照片，或是樹懶可愛的呆萌照片，就可以把我們的心融化。因此我們除了之前文章《綠電太難買，想彎道超車？三分鐘帶你看懂森林碳權》介紹的森林碳匯、也就是綠碳之外，我們開始需要認識什麼是藍碳、什麼是黃碳。

自然方式減量方法一：綠碳，也就是森林碳匯

地球最會儲存二氧化碳的天然倉庫就是森林，植物吸收空氣中的二氧化碳行光合作用，樹木可以把空氣中四公斤的二氧化碳轉成一公斤的木材放到肚子裡，一棵樹木有生之年大概可以吸收900公斤的二氧化碳，這就是森林碳匯，也就是綠碳。

測量綠色碳匯的方法較為成熟，測量的方法也較為方便，因此之前綠學院大量的文章都在討論森林碳權，就是這個原因。

自然方式減量方法二：藍碳，也就是海洋碳匯

另一個厲害的倉庫是海洋，碳以各種形式儲藏在海洋生態系中，例如紅樹林、濕地、海草床、沼澤地、深海底泥、海底沉積物等，稱為藍碳，也就是海洋碳匯。

有認養紅樹林的企業這時可能會發現認養紅樹林好像不只是公益行動，也許有機會可以賺錢，馬上問我：「老師，我們可以拿認養紅樹林的藍碳去申請碳權嗎？」

Photo Credit: 中央社 屏東大鵬灣人工濕地的紅樹林

紅樹林是唯一一種能夠生長在潮間帶的木本植物，按照木本植物吸碳能力較草本植物強的邏輯，紅樹林應該可以像森林碳匯一樣，取得很多的碳權。

沒錯，紅樹林的碳儲存能力是所有藍碳中最高的，每公頃可儲存達到1023公噸，超過全球主要森林的單位碳儲存量。主要原因除了它是木本植物，相較於海藻、海草有天然的優勢之外，更重要的原因是紅樹林所吸收的碳約有88%會儲存在超過三公尺的底泥中。

但也因為這樣的原因，雖然目前藍碳中最多的方法學當屬濕地方法學，但是紅樹林的碳權發行量卻非常少，因為大部分的紅樹林所有權皆屬於國家，如何讓其碳權私有化需進一步規劃。

這也是藍碳面臨最大的問題。除了海洋上面沒有蓋子，因此二氧化碳可以自由來去之外，海洋那麼大，說好的領海也是雙方的心理默契，隨時可能因為各種因素就改變現狀了，其下的碳權就會有認定的難度。所以在未來很長一段時間，我們得面對藍碳暫時不能那麼快變現的現實，只能趕緊發展藍碳的方法學，以及加快通過讓國際社會認同的碳權所有權認定原則。

自然方式減量方法三：黃碳，也就是土壤碳匯

土壤也是儲存二氧化碳的天然倉庫，綠碳中的樹木、藍碳中的濕地和底泥，也都是土壤。算在土壤碳匯的包含農田、泥炭地、黑土、草原、山地土壤、永凍土、旱地及科技土與都市土壤。黃碳代表著與農業相關的方法學，尤其是肥料、地力改善等方法。

黃碳面臨最大的問題是對應的方法學不足，因為相關研究並不齊備，因此很難產生碳權。

一張表帶你快速認識綠碳、藍碳、黃碳

作為第一堂課，我先給你整理下面這張表，帶你快速認識綠碳、藍碳、黃碳。

Photo Credit: 綠學院

這三種碳匯展開有很多細項，待時機成熟再展開討論。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航