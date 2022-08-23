你沒被騙未必是比較聰明、人品比較高尚，只是詐騙腳本並非為你量身打造而已

文：陶曉嫚

近期柬埔寨詐騙園區與人口販運案震驚台灣社會，這個已高度產業化的「台灣人拐賣台灣人」、「騙人到國外做詐騙」犯罪系統在2021年之前罕有聽聞，由於求救人數不斷攀升，才在2022年夏季爆發。

詐騙集團的花招層出不窮，與國際政治、經濟局勢的變化扣合，2017年各種虛擬貨幣飆漲，2020年3月COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情全球大流行，股市來到三年來的最低點，各國也封鎖國境、限制旅遊和群聚活動，隨後FED為了救市連續降息至近乎零利率，股市V型反彈，到了2021年初台灣證券戶新開戶數刷新紀錄，但投資獲利哪裡是容易的事？各種虛擬貨幣詐騙、投資詐騙以及名目離奇的詐騙也隨著投資熱潮橫行。

5000元待業賭場荷官聊天室教賭技，付萬元教開線上賭場？掉坑的八大受訪者：「當作買個夢想」

回顧2020年4月9日，中央流行疫情指揮中心宣布全台灣的酒店、舞廳等八大行業無限期停止營業，當時沒有人能夠預料疫情會持續多久，基層陪侍為了自救互助，在同一年度串連籌組工會；2021年5月中旬，台灣COVID-19疫情進入社區感染階段，雙北縣市首長都勒令轄區內八大行業停業，一年內兩度被勒令停業，八大的受訪者們如何度過？

雖然知道詢問無法實際幫上什麼忙，我仍連絡了幾位受訪者，想了解他們的生活近況，其中一位受訪者告訴我，他花了5000元加入一個群組，正在學習一門穩賺不賠的手藝。

「加入群組」和「穩賺不賠」兩組關鍵字瞬間讓我頭上掛了三條線，急著賺錢的他該不會是被詐騙了吧？隨著股市熱絡，各種假投資真詐財的群組正大行其道，透過社交平台抓住人的弱點與期待，量身打造沉浸式騙局。

八大受訪者向我強調，他沒有加入什麼奇怪的投資群組，我稍微放心一些，不過標榜「穩賺不賠」的手藝依舊很可疑。再三追問之下，受訪者透露有同事邀請他進入一個「線上傳授職業賭技」的會員聊天室，繳交5000元學費的人可以跟職業荷官學習博弈技巧，繳數萬元的人可以升等到VIP聊天室，學習經營線上賭場的知識。

「你知道的，疫情讓很多觀光賭場歇業，在裡面工作的荷官現在剛好有空，就開群組來收徒弟……」受訪者告訴我，他眼前手頭不寬裕，先交5000元學習荷官的技巧，等到湊足幾萬元的資本後，當線上賭場的頭家就不是夢了。

想開賭場，無論是線上還是線下，最大的問題可不是賭技，是如何打點黑白兩道的關係，並且成功洗錢吧？我並不喜歡潑人冷水，但得知有打著博藝教學名目的老鼠會在吸金，不出聲提醒對方就更不妥了，於是我結結巴巴地問受訪者：「那、那、那你覺得經營賭場，有這麼容易嗎？」

一時間受訪者好像領悟了什麼，他並不是沒有社會經驗的人，應對進退自帶一股街頭習氣，絕對稱得上聰明伶俐。這個騙局會讓他中招的主因，是一般常識在社會黑暗的那一面不適用，地下社會的人們不相信警政和司法體系，也常常被排除在社會安全網之外，他們仰賴黑道的保護、相信自己人之間流傳的耳語，經常風聞哪個山頭從事黃、賭、毒賺大錢，會深信「學賭技開賭場能翻身」，可以說是順理成章。

「就……花5000元買個希望嘛。」受訪者悶悶地說，後來他沒有再拿幾萬元加入VIP群組，原本的荷官教學群組也無預警炸群，投入的「學費」要不回來，讓他再也不相信任何跟博弈有關的事物和說詞。

但世界上誘人掉坑的陷阱，是不斷推陳出新的。

虛擬貨幣騙局，瞄準中產階級的致富夢

依據刑事獎查局公布的統計數據，2018年的「假投資真詐騙」案共有1435件，2019年1894件、2020年2852件，2021年一到八月就有2612件，高達六成的受害者是年輕人，年齡區間在20至39歲，社會經驗還不豐富的新鮮人尤其是這些新穎騙術鎖定的目標。

另外值得注意的是，上述的假投資真詐騙統計，並不包括法尼科技的「乙太幣挖礦機騙局」、億圓富的「假初次公開發行股票」這類以《銀行法》起訴判刑的大型吸金案。

法尼科技搭上虛擬貨幣暴漲的順風車，從2017年七月開始營運，除了謊稱投資挖礦機、鼓勵上線拉下線，主嫌另外設立了百易新創國際控股公司，以「認購餐飲店股份」、「投資期貨」等名目，主打18到86％的超高年利率，向上千位民眾吸金，不法所得超過新台幣18億元，騙局在2019年初爆發，纏訟至今超過兩年，多名受害者不堪血汗錢被騙光、信任破碎與更加惡劣的生活處境，選擇結束自己的生命。

今年八月初，高院更一審判定經營法尼科技負責人田書旗、黃淑霞夫妻14年和12年刑期，併科罰金一億元和五千萬元，並延長羈押期兩個月，防止兩人逃亡滅證，即使刑度已經到頂，騙走的錢能追討得回來嗎？恐怕是很悲觀的。

回顧在法尼科技騙局中上當的人們，不乏努力工作、努力存錢、努力學投資，想要突破低薪高房價高通膨的困境，「想快點改變現狀」的心情成為騙子鎖定的弱點，許多人被扣合時事、不到退潮時感受不出異常的投資案哄騙，而且在當下完全相信一切都是真實的，每個人都希望過得更好，這份「希望」與「貪心」之間的界線又該劃分在哪呢？

今天我沒落入這個詐騙陷阱，未必是我比較聰明、人品比較高尚，很可能是我的運氣比較好，詐騙犯的腳本沒有剛好抓住我的弱點而已。