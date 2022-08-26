《八一七公報》簽訂40週年：美國是否減少對台軍售，取決於中國是否和平解決台灣問題
我們想讓你知道的是
由《雷根備忘錄》加以理解，《八一七公報》的意思是：「美國同意減少對台軍售之意願，全然以中國持續其和平解決台灣與中國分歧之承諾為先決條件。若中國對台灣的軍事威脅降低，美國可減少對台軍售；反之，美國台軍售可以不減反增。」
文：宋承恩（台灣制憲基金會副執行長）
面對條約、宣言、法案、公報等國際文件，中國向來選擇性地對待。對於符合它利益的，緊抓不放死缠爛打一付不做跟你拚命的狠勁；對於不符合自己利益的，要不說成「一張廢紙」，客氣一點的說成「歷史文件」。前者，還包括了無文字記載，「不是共識」的「九二共識」。
1982年8月17日所簽署，至今40年的《美中有關台灣軍售聯合公報》（《八一七公報》）倒是個例外：中國高度重視，三不五時拿出來要求美國「履行」，但由各項實際方面來看，不折不扣是個「歷史文件」。
儘管如此，與《八一七公報》緊密相關的核心議題─台海和平，在國際戰略局勢的翻轉下，卻具有歷久彌新的新面貌。
《八一七公報》協商過程
《八一七公報》的協商，起始於中國執意與美國處理對台軍售議題：藉由美國當時「聯中制蘇」的大戰略思考下中國所佔有的有利地位，投入甚多外交與政治資本，就「軍售」的單一議題，與美國所達成某種形式的「合意」。
尼克森與季辛吉所推動的「美中關係正常化」，原本即是「聯中制蘇」戰略思考下的產物。此一政策方向在卡特擔任總統後，更成為重要戰略目標。卡特政府「心意已決」，要與中國建交以制衡蘇聯，以在其與蘇聯的長期競爭中，取得優勢。
美中建交談判中，中國方面提出美國與台灣方面「斷交、廢約、撤軍」的三條件。但從一開始，美國方面沒有放棄「台海問題應以和平方式解決」的基本堅持，要求中國承諾或以口頭方式放棄「以武力解決台灣問題」的說法。
談判後期，美國已傾向同意中國所提出的三條件，但仍希望中國保證不對台灣用武。對此，中國方面認為「解放台灣」是中國的內政，無法同意放棄使用武力的手段，至多僅能對美國「台海問題和平解決」的堅持，不予挑戰。對此，美國反向主張保留向台灣出售武器的權利。而中國對此無法同意。
對台軍售問題因此成為美中建交談判中，難以達成協議的絆腳石議題。1978年12月最後談判階段，中國方面由鄧小平親自拍板，先「按原計畫進行」建交，擱置美國對台軍售議題，日後再行協商。
「和平解決」、「中國放棄以武力手段解決台灣問題」，是美中建交談判中，美國的堅持。「對台軍售」，則是在中國方面不願放棄武力下，美國方面的反制。由此可見，「不以武力手段解決台灣問題」，自始即是美國與中華人民共和國關係正常化的核心議題，甚至可說是兩國交往的政治前提。
《台灣關係法》表明，美國決定和中華人民共和國建立外交關係，是「基於台灣的前途將以和平方式決定此一期望」。時至今日，美國仍然經常表達其對台海問題的和平解決，有長久以來持續存在（enduring）的利益。
美中建交後，美國對台軍售的議題，在《台灣關係法》中取得法律基礎：依該法第三條，美國應確保臺灣能夠獲得「數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務」。且「任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之行動」，都將被視為「對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切」；而「非和平的行動」，包括使用經濟抵制或禁運等，脅迫台灣人民的行為。
和平大於軍售
建交初期，中國因為新近與美國所建立的關係仍嫌脆弱，對美國國會制定《台灣關係法》，未大動作反對。時至1980年代雷根總統當政時期，中國再次憑藉其所能提供的槓桿，搭配美國內部部分人士對美中緊密關係的期待，端出新的三條件：「廢除《台灣關係法》」、「停止對台軍售」、「促使台北與北京進行統一談判」。《八一七公報》即是針對「軍售」此單一議題，所取得的進展：簽訂了美中「第三份公報」，被中國方面認為是解決台灣問題上的突破。
儘管《八一七公報》中提到美國「無意侵犯中國的主權和領土完整」，「無意干涉中國的內政」，也「無意執行『兩個中國』或『一中一台』政策」，但美國並未接受中國版的「一中原則」。關鍵在於《八一七公報》第一段中，所使用的「認知」（acknowledges）一詞。《八一七公報》中，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，但對「只有一個中國，台灣是中國的一部分」，僅認知（acknowledges）為「中國的立場」。
就此，《八一七公報》與前兩項公報相同：美國從未接受「台灣是中國的一部分」或「中國對台灣擁有主權」。此為美國「一中政策」與中國「一中原則」的關鍵不同：對於中國對台灣的主權主張，美國予以「認知」，意思是「你的立場我知道了」、「聽到了」。依不同表達方式，美國對此「不表異議」、「不予挑戰」、或「立場沒有改變」。至於美國自己的立場是什麼，近年來由政策的各項表徵，傾向於不接受中國對台灣的主權主張。
美國「一中政策」與中國「一中原則」雖皆以「一中」（one-China）為名，但內容大不相同，切忌望文生義。此點原應為美中台關係學門的ABC課題，但市場上仍多所誤解，仍需要言不繁在此重述。
《八一七公報》中提到「美國政府理解並欣賞一九七九年一月一日中國發表的告台灣同胞書和一九八一年九月三十日中國提出的九點方針（葉九條）中所表明的中國爭取和平解決台灣問題的政策。台灣問題上出現的新形勢也為解決中美兩國在美國售台武器問題上的分歧提供了有利的條件。」足見當時中國對台灣問題的和平解決，有所鬆口，而美國當局對此抱有某些期望。同時，這也顯示美國對台政策與美國對「台海問題和平解決」此一基本原則的連動性。
Tags：
來自地中海的MADAMUA千年霜，運用初榨千年橄欖油守護人們的肌膚
我們想讓你知道的是
隨著世界汙染越來越嚴重，許多人從小就有皮膚過敏的問題，在護膚上會特別使用醫美保養品。但其實還有更好的選擇！許多植物本身具有神奇效果，透過有機、品質精純的植萃來調理肌膚，不僅可以避免過敏問題，還能為皮膚奠定出更好的防禦力基質。其中一種極佳的植萃調理方式，就是用全世界唯一僅存948棵西班牙原生種千年橄欖木之初榨橄欖油，悉心打造出的千年霜！
位於地中海沿岸的西班牙第三大城瓦倫西亞（Valencia）終年陽光燦爛、雨水適中，造就出令人嚮往的人文風情與自然景致。有對音樂家夫妻──先生為西班牙人、太太則是遠從台灣嫁過去的台灣媳婦，兩人就在這樣美好的土地上自在生活著。幾年前，他們偶然發現一片從羅馬時期就留存著的千年橄欖莊園，也是全世界僅存的936棵千年橄欖樹，感動之餘他們決定投入看守這片珍貴樹林的工作。
後來他們兩人得知，千年橄欖含有大量維生素E、礦物質、角鯊稀、基酪醇及多酚物質，這些都是護理保養皮膚最好的原材料，因此他們決定偕同專業的瓦倫西亞大學，將千年橄欖木一年結果一次的珍貴橄欖製造成初榨橄欖油，並以之研發護膚品牌「MADAMUA」作為獻給人們的珍貴禮物。
「創辦人夫婦非常驚豔於千年橄欖樹的存在！為了妥善使用這一年僅有一次的珍貴收成，他們堅持以有機方式打造所有產品，還申請到審核非常嚴格的『ECOCERT有機環保認證』無論是保養品內料的生產、抑或是包裝的過程，都符合低汙染、低浪費、高環保的規範。」MADAMUA營運總監林依綾自信地說。一直是嚴重過敏肌的林依綾，拿到音樂家好友也就是MADAMUA創辦人給她的產品後驚為天人！因為原本使用專櫃保養品都會過敏的她，不僅使用MADAMUA完全不會過敏，之後更透過千年橄欖樹的植萃力量，讓肌膚敏感程度大大降低，讓她直呼神奇。「MADAMUA開啟了我對優質保養品的驚嘆與想像，我決定投身這個品牌，將這個具有歐盟有機認證、低敏感、高植萃，價格又相當實惠的好產品推廣出去！」
已經在台灣試營運三個月的MADAMUA，除了擁有自己的官方購物網站，同時也於微風購物網站、Pinkoi以及松菸誠品專櫃展售中，從通路的選擇不難感受MADAMUA十分珍惜品牌形象，他們希望透過具有質感的通路管道，讓消費者好好認識它，不過因著千年橄欖木原料的稀缺性以及它為過敏肌帶來的幫助，短短時間就讓許多消費者注意到並開始使用，其中明星商品就是「千年霜」。
「千年霜系列的特色是為乾性肌、中乾肌、混合性油肌各別研發，因此可以因應各種季節例如夏/冬季，戶外/冷氣房等需求，夏天使用也清爽不油膩。而且許多顧客特別喜歡我們千層霜的包裝，它的木蓋是使用橄欖樹原料，所以每罐紋路都不同，我們希望讓顧客從觸摸包裝到使用保養品的整個過程，沉浸在千年橄欖木的氛圍中。」
MADAMUA特別指出，許多粉絲在使用千年霜之後，特別建議大家夏天可以先將千年霜冰起來，晚上睡前拿出來冰冰涼涼敷在臉上，隔天皮膚就會變得非常軟嫩，達到夜間修復的效果。這是因為千年橄欖油本身含有豐富的抗氧化劑、維生素E和抗炎成分，除了可深層滋潤肌膚抗皺抗老，也可防止水分流失，讓皮膚變得更具彈性、光滑細膩。
如同研發3年的過程中MADAMUA經18200人在3-6個月內的研發成果：93%讓皮膚質量更好，達到保養效果百分百；86%有效滋潤皮膚病達到保濕效果。MADAMUA上市後從內容物使用感受、品牌精神、包裝設計都受到不分男女的喜愛，如同品牌象徵的意義「女人的親吻」，MADAMUA未來每天都要透過這世界唯一的千年橄欖木植萃，不分晝夜細膩守護人們的肌膚！
MADAMUA官網：https://www.madamua.com.tw/