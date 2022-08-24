裴洛西訪台後美國民調贊成出兵協防台灣比例下降，但是要如何詮釋這個結果？
我們想讓你知道的是
假如把這些分布綜合來看，很明顯的美國民眾受到了這次烏俄戰爭的影響，因而覺得沒有必要親自派兵，但是可以提供武器、而且可以間接協助（避免被封鎖），這些就足以防止喜愛的盟友被併吞。
文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）
在裴洛西訪台前後，美國智庫Chicago Council於7／15至8／1之間以電話民調詢問了3106位美國民眾對於台灣議題的看法。Chicago Council長期在美國執行對台議題的民調，且組成成員有許多民主黨現任、前任政治人物，具參考價值，我過去也多次討論此民調。
在這周剛釋出的報告中，首先可以看到的結果就是美國民眾贊成出兵協防台灣的比例下降了。在2021年，美國人贊成出兵台灣的比例史上第一次突破50%，歷史新高。但是俄烏戰爭之後，美國民眾對於出兵協防台灣的支持度又調回44%，雖然仍是歷史前三高，且與2020年接近。但是這個下降的幅度顯然已經超過民調的隨機誤差。因此，從問卷結果來說，美國民意對於派兵協防台灣的支持度的確是下降的，但是要如何詮釋這個結果？
要理解這個結果，比較好的方式是參考美國民眾在其他題目上的態度。就在同一份問卷中，我們卻可以看到美國民意在其他角度來說更支持台灣。首先，當被問到給台灣跟中國0至100分的感情分數時，美國民眾對台灣的感情來到歷史新高的60分，而對中國則是歷史新低的32分，因此美國民眾還是持續討厭中國，並且越來越喜歡台灣。而且這個對台灣的喜好是跨黨派的，民主黨與共和黨支持者平均是59分，而無黨派是60分，都是相同的分數。
更重要的是，在其他軍事選項上，美國對台灣的支持是上升且過半的。在提供台灣更多武器上，在2021年的報告中有50% 的美國受訪者支持；但在2022年的報告中，支持的比例提高到65%。而在另外兩個值得注意的新選項中，當美國民眾被問到假如中國進攻時，「支持經濟制裁中國」有75%的支持度，而且「派美國海軍避免台灣被中國封鎖」也有高達62%的支持度。換言之，美國民眾雖然對於直接派兵到台灣島上作戰的支持度雖然略降，但在其他策略選擇上仍然支持協助台灣。
假如把這些分布綜合來看，很明顯的美國民眾受到了這次俄烏戰爭的影響，因而覺得沒有必要親自派兵，但是可以提供武器、而且可以間接協助（避免被封鎖），這些就足以防止喜愛的盟友被併吞。因此我覺得要詮釋這次的結果，比較好的解釋是來自於美國學習俄烏戰爭的協助經驗。
既然美國民意在變化，那台灣可以怎麼做？另一份很有趣的結果或許可以參考。美國智庫Morning Consult在這周也釋出了他們的線上民調（於裴洛西訪台後8／6執行，請2006位美國網友在世界地圖上點出台灣在哪。結果…有34%的美國受訪者大概可以點出台灣的位置。34%這個比例看起來不高，但該報告也特別指出，他們在今年年初俄烏戰爭爆發時，請美國人找出烏克蘭的位置，也正好只有34%的美國人找得出來。
但美國國會仍然通過多項協助烏克蘭的法案，因此34%這個數字並不低。另一方面，從下面的結果來看，也可以看出許多美國人大概知道台灣是在中國旁邊的一個島，因此點到日本、菲律賓、印尼、甚至澳洲（？）的人數也不少。假如把這些概念上方向正確的受訪者加起來比利就更高了。
值得注意的是，這家智庫很貼心的提供了整份問卷以及細部的分析。因此我們發現，美國民意對於台灣真的是超越黨派的，兩黨、無黨派對台灣的支持程度都差不多。但是，平均而言，假如該名美國受訪者成功指出台灣在地圖上的位置的話，他對台灣的支持程度幾乎都是大幅上升。
例如被問到是否該駐軍亞洲，能指出台灣的受訪者的支持度為49%、指不出來的支持度為33%；被問到是否該軍售台灣，能指出台灣的人有62%支持，指不出台灣的只有43%支持。而被問到是否該跟台灣建交，能指出台灣的有77%支持，指不出台灣的有56%支持。
換言之，在這個美國對台灣感情增溫的當下，台美官方以及民間的進一步交流連結，對於美國挺台是具有實質幫助的。當更多美國人知道台灣在哪裡，在腦海中可以想像台灣人的生活與自由，那就很可能會實際轉化到對於友台政策的支持。
我們最近看到有許多美國記者到台灣、美國的國際組織（例如自由之家等）開始到台灣設立辦公室，而台灣也派中文老師到美國補足孔子學院撤出的缺（雖然美國的需求仍大），美國也有許多邀請台灣球員或是非營利組織到美國交流的機會，甚至美國連鎖店都開始賣起珍珠奶茶雪糕跟蔥油餅，台灣的芭樂等水果也在美國造成搶購，這些都是正面的跡象。
假如台美可以如最近透露的真的簽訂了自由貿易協定，那不只可以實質彌補近期中國制裁的損失，更能在各個面向拉進台美生活的距離，而這台美互助也才能實質維護台海的「維持現狀」。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
我們想讓你知道的是
影響不動產價格的因素很多，裝潢、屋齡、屋況，甚至同一棟樓不同座向的房子都可能有不同價格，消費者光是消化交易資訊都已不容易，更別說自行查詢實價登錄。因此多數消費者都仰賴仲介人員的分析解說，這就給了黑心仲介聯手投機客操作的空間！
近日永慶房屋強打的新廣告「真房價保證－小夫妻買房篇」，揭開黑心仲介聯手投機客坑殺消費者的「暗黑手法」而引發熱議。廣告敘述帶著孩子的小夫妻，辛苦存錢買房，沒想到卻遇到黑心仲介，隱瞞前幾個月投機客才以600萬元購入房屋，並以較貴的成交行情讓小夫妻誤判行情，最終以900多萬元高價買屋，不只投機客6個月獲利超過45%，黑心仲介也賺了兩次服務費！
這不是永慶房屋第一次揭發產業惡習。事實上，2020年永慶廣告「真房價保證－退休老伯伯賣屋」，也是改編自真實消費者受害故事，訴說黑心仲介刻意拿附近較低的成交行情誤導，導致退休老伯伯低價賤賣房屋給投機客，而投機客很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣賺差價，損害買賣方權益的案例。
短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
永慶房屋總經理吳良治表示，永慶推出兩支黑心仲介聯手投機客坑殺買賣雙方的廣告，就是希望提醒消費者注意自身權利，更強力宣示永慶保障消費者權益的決心！
永慶頻頻示警，就是因為短期交易、坑殺消費者的案例依舊時有所聞。根據財政部統計，房地合一2.0上路滿一年，適用45%稅率的短期交易案件將上看3萬件，其中應有不少就是遭黑心仲介聯手投機客坑殺一般消費者的案例，不僅受害當事人遭受巨大的金錢損失，房價也因此越炒越高！
吳良治總經理說明，中古屋的交易佔整年不動產交易的大宗，現在的消費者買賣屋都會透過仲介，仲介就是關鍵的第一線，如果仲介泯滅良心，配合投機客低買高賣，炒高房價，就會帶動周邊行情不合理的上漲，區域行情就再被推高，房價因此越推越高！以蝴蝶效應的理論來看，黑心仲介就是源頭，是第一隻蝴蝶，炒高房價的元凶！
擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
事實上，永慶揭開了業界「不能說的秘密」，不僅引起部分同業反彈，更被要求停播廣告！吳良治總經理分享，可能是永慶曝光黑心仲介聯手投機客的炒房手法，讓消費者加以警覺，斬斷黑心仲介的「錢途」。2020年「真房價保證－退休老伯伯賣屋」篇播出後，確實曾有部分同業要求永慶下架廣告不准再播。
但孫慶餘董事長在成立永慶房屋之初，就清楚定義了房仲的核心價值──不買房子、不賣房子。更多次提醒「房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益把關」，因此永慶經紀人以成為「誠實房仲」為榮，更深信「不做投機客的白手套、不炒房」是房仲業者最重要的企業社會責任。
拒絕炒房！永慶「真房價保證」保證不賺差價
為了落實孫慶餘董事長打造公平房產交易平台的承諾，永慶房屋連年推出消費者保障的誠實服務，更提出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，用實際的行動和服務，展現「房仲第一品牌」保障消費者權益的決心。
永慶房屋今年首創「一年內成交再上市地圖」，大膽曝光雙北市各行政區正在交易中、短期重複上市的物件數量，提醒消費者買賣屋時優先參考永慶的誠實房價報告書，以避免消費者以不合理的價格買房，成為炒房下的受害者。同時，永慶房屋也提供業界唯一的「買賣屋全保障」的房仲品牌，讓消費者有一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。
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