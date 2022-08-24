裴洛西訪台後美國民調贊成出兵協防台灣比例下降，但是要如何詮釋這個結果？

文：王宏恩（內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授）

在裴洛西訪台前後，美國智庫Chicago Council於7／15至8／1之間以電話民調詢問了3106位美國民眾對於台灣議題的看法。Chicago Council長期在美國執行對台議題的民調，且組成成員有許多民主黨現任、前任政治人物，具參考價值，我過去也多次討論此民調。

在這周剛釋出的報告中，首先可以看到的結果就是美國民眾贊成出兵協防台灣的比例下降了。在2021年，美國人贊成出兵台灣的比例史上第一次突破50%，歷史新高。但是俄烏戰爭之後，美國民眾對於出兵協防台灣的支持度又調回44%，雖然仍是歷史前三高，且與2020年接近。但是這個下降的幅度顯然已經超過民調的隨機誤差。因此，從問卷結果來說，美國民意對於派兵協防台灣的支持度的確是下降的，但是要如何詮釋這個結果？

Photo Credit: 王宏恩

要理解這個結果，比較好的方式是參考美國民眾在其他題目上的態度。就在同一份問卷中，我們卻可以看到美國民意在其他角度來說更支持台灣。首先，當被問到給台灣跟中國0至100分的感情分數時，美國民眾對台灣的感情來到歷史新高的60分，而對中國則是歷史新低的32分，因此美國民眾還是持續討厭中國，並且越來越喜歡台灣。而且這個對台灣的喜好是跨黨派的，民主黨與共和黨支持者平均是59分，而無黨派是60分，都是相同的分數。

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更重要的是，在其他軍事選項上，美國對台灣的支持是上升且過半的。在提供台灣更多武器上，在2021年的報告中有50% 的美國受訪者支持；但在2022年的報告中，支持的比例提高到65%。而在另外兩個值得注意的新選項中，當美國民眾被問到假如中國進攻時，「支持經濟制裁中國」有75%的支持度，而且「派美國海軍避免台灣被中國封鎖」也有高達62%的支持度。換言之，美國民眾雖然對於直接派兵到台灣島上作戰的支持度雖然略降，但在其他策略選擇上仍然支持協助台灣。

假如把這些分布綜合來看，很明顯的美國民眾受到了這次俄烏戰爭的影響，因而覺得沒有必要親自派兵，但是可以提供武器、而且可以間接協助（避免被封鎖），這些就足以防止喜愛的盟友被併吞。因此我覺得要詮釋這次的結果，比較好的解釋是來自於美國學習俄烏戰爭的協助經驗。

既然美國民意在變化，那台灣可以怎麼做？另一份很有趣的結果或許可以參考。美國智庫Morning Consult在這周也釋出了他們的線上民調（於裴洛西訪台後8／6執行，請2006位美國網友在世界地圖上點出台灣在哪。結果…有34%的美國受訪者大概可以點出台灣的位置。34%這個比例看起來不高，但該報告也特別指出，他們在今年年初俄烏戰爭爆發時，請美國人找出烏克蘭的位置，也正好只有34%的美國人找得出來。

但美國國會仍然通過多項協助烏克蘭的法案，因此34%這個數字並不低。另一方面，從下面的結果來看，也可以看出許多美國人大概知道台灣是在中國旁邊的一個島，因此點到日本、菲律賓、印尼、甚至澳洲（？）的人數也不少。假如把這些概念上方向正確的受訪者加起來比利就更高了。

Photo Credit: 王宏恩

值得注意的是，這家智庫很貼心的提供了整份問卷以及細部的分析。因此我們發現，美國民意對於台灣真的是超越黨派的，兩黨、無黨派對台灣的支持程度都差不多。但是，平均而言，假如該名美國受訪者成功指出台灣在地圖上的位置的話，他對台灣的支持程度幾乎都是大幅上升。

例如被問到是否該駐軍亞洲，能指出台灣的受訪者的支持度為49%、指不出來的支持度為33%；被問到是否該軍售台灣，能指出台灣的人有62%支持，指不出台灣的只有43%支持。而被問到是否該跟台灣建交，能指出台灣的有77%支持，指不出台灣的有56%支持。

換言之，在這個美國對台灣感情增溫的當下，台美官方以及民間的進一步交流連結，對於美國挺台是具有實質幫助的。當更多美國人知道台灣在哪裡，在腦海中可以想像台灣人的生活與自由，那就很可能會實際轉化到對於友台政策的支持。

我們最近看到有許多美國記者到台灣、美國的國際組織（例如自由之家等）開始到台灣設立辦公室，而台灣也派中文老師到美國補足孔子學院撤出的缺（雖然美國的需求仍大），美國也有許多邀請台灣球員或是非營利組織到美國交流的機會，甚至美國連鎖店都開始賣起珍珠奶茶雪糕跟蔥油餅，台灣的芭樂等水果也在美國造成搶購，這些都是正面的跡象。

假如台美可以如最近透露的真的簽訂了自由貿易協定，那不只可以實質彌補近期中國制裁的損失，更能在各個面向拉進台美生活的距離，而這台美互助也才能實質維護台海的「維持現狀」。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航