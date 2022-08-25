泰國史詩《拉瑪堅》與《攪乳海》中，日蝕、打雷等自然現象是阿修羅與天神的鬥爭

編按：在閱讀本文前，建議先閱讀以下幾篇文章，了解泰國史詩《拉瑪堅》

在泰國44個字母中「ย - ยักษ์」的中文翻譯相當具有差異性，有些教材翻譯成「阿修羅」，有些翻譯成「夜叉」，但實際上「阿修羅（อสูร）」與「夜叉（ยักษ์）」生存在不同世界中，「阿修羅」是天界中的「天神（เทวดา）」之一，而「夜叉」則是生存在人世間的一種「非人類（อมนุษย์）」。本文筆者將透過《攪乳海（กวนเกษียรสมุทร）》與《拉瑪堅》的故事，來介紹一下泰國人都認識的「阿修羅」，而關於「夜叉」的部分將於下一篇介紹。

戲劇版：

筆者認為可能是因為《攪乳海》故事相對短篇，若單獨講述則無法吸引觀眾注意，因此才刻意將這個故事與多數觀眾喜歡的《拉瑪堅》混在一起，以便讓觀眾更加了解天神與阿修羅間的恩怨，以及反派立場如何看待天神。

因此在提供給小朋友觀看的動畫版《拉瑪堅》也可以看到《攪乳海》的描述，以筆者參考的動畫為例，《攪乳海》是由大反派托薩甘講述給自己兒子「羅納帕」聽，其主要目的在於描述天神的惡劣，最終成功引導自己兒子去挑戰天界之王因陀羅，而「羅納帕」也因為戰勝因陀羅，後來被托薩甘賜名為「因陀羅耆特」（意為：戰勝因陀羅之人）。

動畫版：

《攪乳海》—描述天神與阿修羅的恩怨

整個故事的開頭其實與濕婆神有關，因為濕婆神的化身之一「魯士圖拉瓦」與因陀羅發生衝突，才導致三界秩序大亂。