【關鍵專訪】《初戀慢半拍》導演陳駿霖：希望內心寂寞的人，看完電影能找到屬於自己的幸福

「一個被保護得很好的處男小孩子，跟媽媽桑在一起會是什麼樣子？」每個人心中的初戀都不一樣，繼《一頁台北》、《明天記得愛上我》後，陳駿霖導演睽違10年才推出第三部電影長片《初戀慢半拍》，此片以輕快節奏療癒每個寂寞的人。

陳駿霖曾擔任楊德昌美國工作室的助理，柏克萊大學建築系畢業後回台參與《一一》的拍攝工作，再返回南加大念電影碩士，執導的新作《初戀慢半拍》，獲選為今（2022）年台北電影節開幕片，由柯震東、徐若瑄、于子育、范少勳主演，而陳駿霖則與太太共同擔任編劇。

「我跟太太在國外的時候想到這個故事，就是一個男生找小姐的事。」相隔許久的電影，故事內容卻很跳脫一般人的認知，大膽描繪都市裡的寂寞故事。「我們有一個朋友的媽媽，就是在做類似片中徐若瑄的工作，不是傳統的媽媽桑，就是在飯店裡派小姐。」

「她是在台灣可以約到漂亮女生的正統旅館工作，也不用招待客人，只要安排行程、時間，做接待行政工作，沒想到有客人喜歡上她。我覺得這是很有趣的事，可以避開跟傳統媽媽桑一樣，她不用陪酒聊天，這跟一般對媽媽桑的想像不一樣。」陳駿霖接受《關鑑評論網》專訪時，談到最初觸動到讓他，並決定發展成電影長片《初戀慢半拍》的拍攝契機。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 導演陳駿霖

陳駿霖執導的首部長片《一頁台北》，以少年少女的小清新風格，展現台北夜晚浪漫美麗的藝文情調，獲得2010年柏林影展最佳亞洲電影獎。2013年第二部電影《明天記得愛上我》則成熟許多，內容涉及同志議題及中年男女的家庭、婚姻生活，故事源自他30歲之後對生活的體悟，入選德國柏林影展電影大觀單元、美國紐約翠貝卡影展等。

《初戀慢半拍》又回到描繪初戀青澀情愫的曖昧與心悸，劇情敘述兩個不懂愛的人在都市裡相遇，碰撞出浪漫動人的情感，而他們也從這段感情中找到自己。電影的整體氛圍與態度保留了《一頁台北》的輕柔愉快童話元素，又帶著獨特的幽默與現實成分，浪漫中帶著魔幻，輕鬆中展露荒謬。

「這部片的色調比較風格化，我們用刻意童話、浪漫、魔幻的氛圍及構圖來表現劇情。而當柯震東認識徐若瑄之後，我們開始用越來越傳統的方式呈現。」陳駿霖認為，雖然現代人透過網路及通訊軟體隨時都能互相聯繫，不過，大家習慣性包裝在社群網路的自己，卻不敢面對真正的自我，彼此看似關係親密，其實人與人之間卻更疏離，內心渴求溫暖，心情反而更寂寞。