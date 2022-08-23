【2022酷兒影展】《吉米的印跡》：期許有一天，有情人都能公平地徜徉在陽光下平凡的相愛
我們想讓你知道的是
導演彼得・麥克道爾（Peter McDowell）在5歲時，失去了自己陌生的大哥吉米，從他還懵懂的年紀開始，一股說不出的悲傷始終壟罩在這個家庭近40年。彼得透過家庭成員的訪談、父母手中留存下來當時吉米寄回的數封家書和他的「女朋友」的信件檔案，用以解開關於吉米死亡、性取向等在西貢封塵的秘密。
文：陳奕秀
He was so fragile. He was so lost in this world, do you see? Because it was a very… a brutal world.
1960年代的美國，揉合著煙硝與頹喪，越南戰爭的白熱化影響的，不只是共產與資本勢力間的國際政治，更是讓數以萬計青年的未來願景變得毫無意義，然而，那時好不容易平安返國的吉米・麥克道爾（Jim McDowell），卻決定作為平民從伊利諾伊州的家中返回了戰時的西貢。
導演彼得・麥克道爾（Peter McDowell）在5歲時，失去了自己陌生的大哥吉米，從他還懵懂的年紀開始，一股說不出的悲傷始終壟罩在這個家庭近40年。彼得透過家庭成員的訪談、父母手中留存下來當時吉米寄回的數封家書和他的「女朋友」的信件檔案，用以解開關於吉米死亡、性取向等在西貢封塵的秘密。
《吉米的印跡》（Jimmy In Saigon）中導演彼得作為持攝影機的人，意外地在這部紀錄片中將自己也定位為格外顯眼的紀錄對象，在他的回憶裡，一部重要的電影《Hair》深深影響了他與吉米的情感連結。
彼得被電影描述的一個年輕人去了越南卻沒有回來的情節所感動，也被其中關於同性戀的內容所震撼，吉米的死和彼得自身同志身分的壓抑思緒，在這影像中變得無處可逃。因此，在這揭開面紗的旅程中，彼得將這部紀錄片變成了既是對吉米遲來的哀悼行為，同時也是他心中與吉米無法言語的情感連結的治癒之旅。
在這部好似窺探他人家庭錄像合集的作品中，最引人入勝的地方在於，彼得如何利用僅有的線索來拼湊出吉米的故事。他隨著吉米的步伐，穿梭在西貢的街道巷弄，當舊照片與現今窗外景色相疊時，某種與吉米共鳴的情感隨即蔓延。
若彼得當初輕易地相信諸如吉米是死於戰鬥、死於某種熱帶疾病等尷尬的謊言，或是死亡證明電報中寥寥幾字所述的病症和濫用海洛因，我們便無法看到1970年代那個在西貢藉著性、毒品、食物和音樂，沉浸於感官體驗中的少年，他所經驗殖民地生活的種種，那些獨自掙扎著對美國消費資本主義價值觀反抗的證明。
“They didn’t know that a man could love, or like a man, very much.”說著這句話的Luyen，雖未言明哥哥Dung與吉米的關係，但似乎有一絲在彼得心中縈繞的想法在此刻被傳達了出來，還是吉米的「女朋友」親口承認，敘事像是走到一個看見隧道出口般的寬闊，甚至讓觀眾也會忍不住鬆了口氣。
生前兩人從未向他人坦言性向，身為同志的彼得也明白不應該由自己口中說出，就連Dung的家人們在看過冒著越共游擊的危險，也要前來的吉米，依然都選擇保守看待那不一般的關係，也許僅是否認，也或許是像當年Dung請妹妹簽下署名那樣保護著吉米，做著不公年代裡人們開闢出的生存方式。
彼得很清楚吉米向家人隱瞞了一些事實，是因為他害怕受到譴責，雖然這個故事既悲傷又在意料之內，但彼得為吉米所做的一切，都是用著充滿著溫柔的姿態，和帶點試探的還原這個既陌生又親密的大哥的情感世界。
彼得的足跡遍布法國、越南和美國，真摯地和曾和吉米相遇的人們互相傾訴，他們講述的內容、吉米的秘密和彼得之所以追尋真相的意義，透過剪輯穿插朗讀吉米的信的畫外音、手寫的書信、老舊的照片和召喚六、七O年代的歷史影像，將數十年的政治、壓迫與創傷被融合成了一個共時的悲傷。
在結痂的傷口一點一點斯開之時，彼得的家人雖猶豫，卻仍心碎地喚回曾經快樂到讓人難過的過往，吉米的缺席讓這個家庭始終有著揮之不去隔閡纏繞所有人，在這樣的地方，我們很容易把自己的欲望強加於人，甚至彼得自己也承認，他的初衷確實是找尋有關吉米的性向，試圖驗證自己在這個家庭是「不特別」的。
在鏡頭面前，彼得並沒有將自己的慾望投射作為整個旅程的結尾，他原原本本的呈現歷史資料到觀眾面前，當中也包含他自己的視角──正是這部紀錄片最讓人能夠感同身受的一環。
影片的最後，藉由動畫呈現想像中的吉米和Dung在海灘上的模樣，像是在對歷史做出修正的描繪，也像是期許有一天，所有地方的有情人都能公平地徜徉在陽光下，平凡的相愛。
影展資訊
- 名稱：2022第9屆台灣國際酷兒影展
- 地點＆日期：台北國賓長春8／26-28、台中站前秀泰9／3-4、全國線上影展8／29-9／11
- 更多詳情請點台灣國際酷兒影展粉絲專頁或是官網查詢
延伸閱讀
- 【2022酷兒影展】但唐謨：身體、空間與流動，如何反映在酷兒電影之中？
- 【2022酷兒影展】選片人陳思宏：我們的片單簡直忤逆，逾越且愉悅，更不用擔心會被打壓
- 【2022酷兒影展】影評人麥若愚：見證國際短片競賽精彩盛況，將是影展未來國際化的重要基石
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
國人理財總目標：安心退休與子女教育
我們想讓你知道的是
理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
所以對小額投資人來說，定期定額的好處，就是在市場上漲時，可以跟隨市場行情上漲而獲利；但在市場下跌時，也可以用相同的金額，買到較多的單位成本去降低投資成本，而且更重要的是，透過每個月有紀律地扣款進場，停利不停扣，投資人可以增加買在低點的機會。
當然，如果投資人對市場動態的掌握相當精準，「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中，有這樣能力的人實在是少之又少，因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性，所以在判斷投資時點的時候，多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動，就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。
定期定額進階版：中租母子鎖利GO
由此可見，除了市場風險之外，「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響，中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」，讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金，待子基金達到先前設立的停利點時，獲利部分便可自動滾回到母基金，而子基金的投資也不會因此被中斷。
換言之，中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式，一方面幫投資人鎖定獲利，二方面也可持續投資，降低行為風險對投資過程的干擾，協助投資人達成理財目標。當然，如果對投資一竅不通，但又有理財需求的話，中租WISEGO的智能理財，也可以讓投資人在自己設定的投資目標下，讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。
中租基金平台推出的四大服務，可以協助不同特性的投資人，在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年，這四大服務不但在功能上都有進階的設計，現在除了開戶、申購與滿額優惠之外，另也有季度回饋、生日與推薦優惠，限時好康，只要即刻在中租基金平台開戶下單，就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。