越南人落柬埔寨打工陷阱，嫌犯：成功拐一人賺台幣130元
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這40名成功逃回越南的民眾向有關單位表示，因為相信社群網站上月薪700到1000美元的招聘廣告，才會前往柬埔寨。目前越南公安局已以組織他人非法出境的罪名逮捕了兩名嫌犯。
（中央社）逾40名越南民眾日前從柬埔寨賭場逃出，游泳回到越南，越南警方宣布，已逮捕兩名從事人口販運的嫌犯。嫌犯供稱，每將一個人帶到柬國，可獲10萬越南盾（新台幣約130元）。
逾40名疑似身陷柬埔寨打工陷阱的越南民眾18日自位於越柬邊界干丹省（Kandal）的一家賭場逃出。當事人表示，最初共有42人試圖渡河返回越南，但一個人被水沖走，一個人被賭場人員捉回去。
事發後，越南外交部要求柬埔寨針對這起涉及人口販運的案件啟動調查。柬埔寨的媒體近日以來紛紛報導此事，由於這些被害人逃出賭場的影片不斷在網路上流傳，柬國媒體形容整起事件讓柬埔寨的形象蒙上一層灰。
越通社（VNA）報導，安江省（An Giang）警方21日表示，透過被害人的證詞以及蒐集的證據和文件，初步認定這起從柬埔寨非法入境越南的事件具有人口販運和組織其他人非法出境的跡象。
安江省公安局安全調查機構表示，已以組織他人非法出境的罪名對住在安江省的阮氏淚（Nguyen Thi Le，1980年生）和黎文名（Le Van Danh，1988年生）作出刑事拘留決定。
警方調查，這次渡河游回越南的民眾中，有6人是被阮氏淚與黎文名騙往柬埔寨。
阮氏淚向警方供稱，今年5月有一名男子與他聯繫，要他將人帶往柬埔寨，阮氏淚同意後，接著將人帶到碼頭交給黎文名帶往柬埔寨。根據協議，每將一個人成功帶往柬國，阮氏淚與黎文名可獲10萬越南盾。
安江省公安局安全調查機構初步認定，除了將上述6人非法帶往到柬埔寨外，阮氏淚還承認，曾多次與黎文名配合將人非法帶到柬埔寨，目的是在柬埔寨賭場工作。安江省公安局正在擴大調查，依法嚴處涉案人員。
這40名成功逃回越南的民眾向有關單位表示，因為相信社群網站上月薪700到1000美元（約新台幣21084元至30121元）的招聘廣告，才會前往柬埔寨。
憶及在柬埔寨工作的日子，他們依照賭場上級的指示從事「線上遊戲」工作。許多人被迫詐騙，每天工作15小時，或者被賣到其他賭場，遭毆打、酷刑，如果想返回越南要繳付贖金。
這些人說，若沒有完成任務，他們會被賭場人員毆打。由於壓力大、待遇差、不能休息、沒有報酬，人才一起討論設法逃回越南。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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國人理財總目標：安心退休與子女教育
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理財已是全民運動，但大家理財的目標到底是什麼？根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，多數投資人的理財目標，都與退休及子女教育金有關，可見國人理財的目的，已不再只是單純的當下獲利而已，而是把眼光放在更長遠的未來。
關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」，針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者，回收1,000份有效樣本。
40歲以上最重視安穩退休與子女教育
根據調查顯示，投資人的理財目標非常多元，其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%（見下圖），其次為房貸與買房需求的16.8%，再其次則是為子女做準備的19.5%；至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車，則分別各佔5.7%與3.7%，可見對投資人來說，理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。
若細分到不同年齡層來看，在40歲以上的族群中，子女教育金是理財目標的第二順位，排名僅次於退休準備；而30歲左右的投資族群，買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標，至於子女教育金排到第三順位；若再把年齡下降到20歲左右，可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備，可見若以40歲為分界，投資人對理財的目標相當不同。
共同基金與長期投資
其實就投資目標來看，無論是退休金、子女教育金還是買房資金，由於金額較大，這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說，儘管理財的目標有千萬種，共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。
但在執行長期投資的過程中，市場波動永遠是投資人最擔心的變數，由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性，不但可以幫投資人降低波動風險，也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提，就是必須搭配正確的投資方式。
巴菲特曾說：「窮人投資金錢，富人投資時間」。在理財的過程中，無論投資本金有多大，「時間」都是影響投資成效的重要因素，投資的時間越長，能享受到的複利效果也就越高，理財目標也就越容易達成。
定期定額是長期投資的勝利方程式
基於上述理由，「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示，有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財，另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外，偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍，可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式，受到多數小資族的青睞。
定期定額之所以受到歡迎，主因是投資人不需要具備龐大的資金，也能開始自己的投資旅程；再加上每次投入的資金相對較小，所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例，在孩子成長的過程中，全球經濟可能會經歷2~3次的循環，中間的市場波動一定比較大；但透過定期定額，投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長，而且在這過程中，他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點，算是一種相當輕鬆的投資方式。
退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說，從他們開始準備退休金的那一天算起，到真正可以退休的那段時間，也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步，人們的平均壽命越來越高，醫療服務的價格也越來越貴，所以在這過程中，若能透過定期定額長期投資，他們可以用較輕鬆的方式，去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。
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