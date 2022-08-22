台中黃姓校長涉性侵女學生，人本教育基金會質疑教育局不擴大調查、未將校長停職
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人本教育基金會指出，黃姓校長透過給予特權、製造關愛假象、拉攏父母、孤立小孩等操控手法，利用獨處機會，以愛之名步步進犯、性侵學生。
台中市一名資深資優班導師、現任校長，日前被人本教育基金會爆出20年前曾性侵女學生，後續還有橫跨10年的學姊學妹提出性平申訴。然而，台中市教育局被質疑不擴大調查，且未將校長停職，只要求其請假，台中市教育局長楊振昇回應，只要調查結果屬實，教育局一定嚴懲重辦。
台中市有一名黃姓校長，前後擔任2所國中校長共12年，並獲頒資深優良教育行政人員。他過去在擔任某明星國中資優班導師期間，曾經私下開設補習班，每班人數破百人，深獲學生和家長肯定，後來順利擔任該校主任並考上校長。
但人本教育基金會日前披露，有一名畢業多年的女學生向台中市性別平等教育委員會舉發，表示自己20年前被當時還在擔任資優班導師的黃姓校長性侵。
人本教育基金會指出，黃姓校長透過給予特權、製造關愛假象、拉攏父母、孤立小孩等操控手法，利用獨處機會，以愛之名步步進犯、性侵學生。該名受害女學生如今成為教育工作者，意識到自己曾是校園性侵害的受害者，才會在今年提出調查申請書。
這起事件經人本教育基金會揭露後，後續又有許多熱心民眾提供資訊，前後橫跨10年的學姊和學妹，都同意對黃姓校長提出性平申訴。
然而，當人本代替另名受害女學生提出性別事件調查檢舉書時，台中市教育局主管竟然表示：「要有受害時的年級及班級等資訊才能受理」，被批評是欠缺《性別平等教育法》最基本的認知：「疑似發生性別事件就應該通報、檢舉或受理。」
受害者恐怕不只一位，黃姓校長未被停職
人本教育基金會進一步調查發現，台中市政府在接獲舉發後，並沒有將黃姓校長停職，只是請他請假迴避，且黃姓校長也未確實請假，5月份出席學校的母親節感恩活動、6月份還主持畢業典禮，甚至在7月電話騷擾性平事件的證人。
除此之外，人本教育基金會指出，從黃姓校長老練的手法來看，可知受害人不可能只有一位，但台中市政府卻拒絕擴大調查，企圖讓案件僅止於此，只能由民間團體透過媒體和民眾討公道。
台中市議員張家銨在質詢時提及此事，台中市教育局長楊振昇回應，針對人本基金會所發表的個案，他已經一再重申立場，只要調查結果屬實，教育局一定嚴懲重辦。張家銨在質詢中指出，在他上任以來所發生的多件重大校園申訴案件之中，至少有3名教師被社會局依兒虐案件開罰，卻仍然擔任教職。
張家銨批評，類似這次黃姓校長的權勢性侵事件，都應該要專案處理，因為可能不只有一位受害人、也不一定只有一位加害人，「為何女性經過20幾年才敢講出來？是他在那個環境中不自覺，他受到非常多的壓力，他不知道他是受害人。」
人本教育基金會的新聞稿指出，老師與學生之間的權力不對等關係，讓學生很難拒絕老師的要求，所謂「名師」更能輕易利用師長權威，誘導學生進入性侵害的陷阱。在檢舉時，可能會被對方模糊焦點成師生戀，或面臨受到騷擾、抹黑的威脅，因此出面控訴會比一般情況負擔更多壓力。
因此，人本教育基金會呼籲，台中市教育局應全面普查黃老師任教過或私下補習的學生，除了保密外也要承擔受害人後續心理諮商等費用。另外，應嚴格禁止黃姓校長接觸當事人、證人及其家屬，以保障舉發者正常生活不受其影響。
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核稿編輯：羅元祺
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不讓自住客成韭菜！永慶房屋新廣告戳破黑心仲介斂財術
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短期交易非個案 黑心仲介聯手投機客炒高房價
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擔心「錢途」被斷？ 要求停播永慶房屋廣告
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