檢討台南殺警案，警方應效法美國全面配置「個人急救包」減少傷亡

文：羅光廷（救護人員）

8月22日台南發生一起駭人聽聞的殺警案件，造成兩位年輕的警員殉職，看到新聞總覺得憤怒、感慨、難過，但也知道離去的生命不可能重來，所以活著的人更應該要去努力改革現有的制度、訓練、裝備等問題，避免未來再發生一樣的憾事。

從目前的新聞報導中，可以得知這兩位警員是要追查贓車，在找到嫌犯後被嫌犯持刀砍殺致死，並搶走了一把警用配槍和兩個彈匣後逃逸無蹤。

在現有的資訊中，可以發現有許多環節值得討論，從執勤配槍、防彈背心穿著、開槍時機、近距離搏鬥技能、無線電支援等等，都可以思考未來在制度和訓練上如何精進。裝備部分筆者則建議警方應該要全面配置個人急救包，以供警員受傷時進行第一時間急救。

個人急救包裡面包含哪些東西？

個人急救包（Individual First Aid Kit）是多數先進國家執法單位皆有配置的個人裝備，不僅是槍擊案頻傳的美國警察有配置，連少有重大治安事件的澳洲警察也有配置，鄰近的香港警察也有配置，甚至針對不同職務有不同的急救訓練課程。

受傷時使用IFAK可以在第一時間控制住大量出血，對於傷者有挽救生命的關鍵作用，且不僅是針對受傷的警察自救互救，如執法過程中有民眾甚至嫌犯受傷，亦可以使用，像美國警察在對嫌犯開槍且搜身上銬完之後，就會立刻使用個人／車用急救包對嫌犯進行急救，盡量將傷害降到最低甚至避免死亡。

個人急救包內容物最基本的至少要有：

2雙手套（防止施救者沾染傷者血液） 1把剪刀（剪開傷者的衣物找出血點） 1~2條止血帶（四肢大出血止血） 1包止血紗布（背部、肩膀、腋下、鼠蹊部等部位大出血止血） 1條以色列繃帶（頭部/腹部傷口止血包紮） 1個鋁箔保暖毯（為創傷失血患者保暖） 1個輕傷組（4*4紗布、15ml沖洗用生理食鹽水、OK繃等、透氣膠帶等）

（此配置為警用基本版，有受過TECC、TCCC、EMT訓練者可視情況增加鼻咽呼吸道、胸封貼片、針刺減壓針等器材。）

作者提供 筆者配置之警用個人急救包參考圖片

筆者過去曾經與警方一同受訓交流，也詢問過幾位派出所，甚至特殊任務警力的警員，得知目前台灣並未有公發的個人急救包（只有極特殊單位或接受捐贈才有），目前重視此裝備的外勤警員皆為自費購買，一包完整的配置下來最少要花費數千元，而每當有警察因公受傷／殉職事件，不乏許多民代及各級長官出來發言幾句。

如果真的關心和在意第一線警員安全，更應該要編列預算將所有外勤警員全面配置個人急救包，不應該讓警察執法守護民眾生命安全，卻還要自己花錢購買保命裝備。

可能出勤999次都不會受傷，但必須為受了傷那一次做準備

如果警察執勤時意外受傷或被嫌犯攻擊，第一件事情一定是請求支援和叫救護車，但救護車要多久才會來？四到八分鐘都有可能。如果是被砍傷或中彈，動脈出血每分鐘出血量可以達200ml以上，等救護車來時才急救止血通常都來不及，傷者可能已經進入低血容休克甚至心跳停止了。

過去幾年，台灣也曾發生多起警員被砍傷或中彈受傷事件，也有到院前就因失血過多導致低血容休克的重傷甚至殉職案例，故警方個人急救包的配置不僅非常重要，更應該要在數年內完成配置，並施以相關止血急救訓練，讓警察的生命安全更有保障。

最近有一句話讓我銘記在心，美國華裔警察YouTuber「猶他狄仁傑」曾說：「警察交通執法攔停時，可能攔停999次都沒有任何危險發生，就放鬆了那麼一點警惕，但是第1000次就會攔停到了壞人，並且被突然的襲擊。」 我相信任何的思維或裝備配置都要以此警惕，像可能出勤999次都不會受傷，但是第1000次卻受了傷。

最後，為這兩位年輕警員默哀，也為正在崗位上的第一線警員致敬，希望每一次的殉職都能引起全面性的重大改革，減少未來警察殉職的機會，我相信根本原因分析和真正的改革，永遠會比RIP和風光公祭來得更有意義和重要。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航