檢討台南殺警案，警方應效法美國全面配置「個人急救包」減少傷亡
我們想讓你知道的是
台灣也曾發生多起警員被砍傷或中彈受傷事件，也有到院前就因失血過多導致低血容休克的重傷甚至殉職案例，故警方個人急救包的配置不僅非常重要，更應該盡速完成配置，並施以相關止血急救訓練，讓警察的生命安全更有保障。
文：羅光廷（救護人員）
8月22日台南發生一起駭人聽聞的殺警案件，造成兩位年輕的警員殉職，看到新聞總覺得憤怒、感慨、難過，但也知道離去的生命不可能重來，所以活著的人更應該要去努力改革現有的制度、訓練、裝備等問題，避免未來再發生一樣的憾事。
從目前的新聞報導中，可以得知這兩位警員是要追查贓車，在找到嫌犯後被嫌犯持刀砍殺致死，並搶走了一把警用配槍和兩個彈匣後逃逸無蹤。
在現有的資訊中，可以發現有許多環節值得討論，從執勤配槍、防彈背心穿著、開槍時機、近距離搏鬥技能、無線電支援等等，都可以思考未來在制度和訓練上如何精進。裝備部分筆者則建議警方應該要全面配置個人急救包，以供警員受傷時進行第一時間急救。
個人急救包裡面包含哪些東西？
個人急救包（Individual First Aid Kit）是多數先進國家執法單位皆有配置的個人裝備，不僅是槍擊案頻傳的美國警察有配置，連少有重大治安事件的澳洲警察也有配置，鄰近的香港警察也有配置，甚至針對不同職務有不同的急救訓練課程。
受傷時使用IFAK可以在第一時間控制住大量出血，對於傷者有挽救生命的關鍵作用，且不僅是針對受傷的警察自救互救，如執法過程中有民眾甚至嫌犯受傷，亦可以使用，像美國警察在對嫌犯開槍且搜身上銬完之後，就會立刻使用個人／車用急救包對嫌犯進行急救，盡量將傷害降到最低甚至避免死亡。
個人急救包內容物最基本的至少要有：
- 2雙手套（防止施救者沾染傷者血液）
- 1把剪刀（剪開傷者的衣物找出血點）
- 1~2條止血帶（四肢大出血止血）
- 1包止血紗布（背部、肩膀、腋下、鼠蹊部等部位大出血止血）
- 1條以色列繃帶（頭部/腹部傷口止血包紮）
- 1個鋁箔保暖毯（為創傷失血患者保暖）
- 1個輕傷組（4*4紗布、15ml沖洗用生理食鹽水、OK繃等、透氣膠帶等）
（此配置為警用基本版，有受過TECC、TCCC、EMT訓練者可視情況增加鼻咽呼吸道、胸封貼片、針刺減壓針等器材。）
筆者過去曾經與警方一同受訓交流，也詢問過幾位派出所，甚至特殊任務警力的警員，得知目前台灣並未有公發的個人急救包（只有極特殊單位或接受捐贈才有），目前重視此裝備的外勤警員皆為自費購買，一包完整的配置下來最少要花費數千元，而每當有警察因公受傷／殉職事件，不乏許多民代及各級長官出來發言幾句。
如果真的關心和在意第一線警員安全，更應該要編列預算將所有外勤警員全面配置個人急救包，不應該讓警察執法守護民眾生命安全，卻還要自己花錢購買保命裝備。
可能出勤999次都不會受傷，但必須為受了傷那一次做準備
如果警察執勤時意外受傷或被嫌犯攻擊，第一件事情一定是請求支援和叫救護車，但救護車要多久才會來？四到八分鐘都有可能。如果是被砍傷或中彈，動脈出血每分鐘出血量可以達200ml以上，等救護車來時才急救止血通常都來不及，傷者可能已經進入低血容休克甚至心跳停止了。
過去幾年，台灣也曾發生多起警員被砍傷或中彈受傷事件，也有到院前就因失血過多導致低血容休克的重傷甚至殉職案例，故警方個人急救包的配置不僅非常重要，更應該要在數年內完成配置，並施以相關止血急救訓練，讓警察的生命安全更有保障。
最近有一句話讓我銘記在心，美國華裔警察YouTuber「猶他狄仁傑」曾說：「警察交通執法攔停時，可能攔停999次都沒有任何危險發生，就放鬆了那麼一點警惕，但是第1000次就會攔停到了壞人，並且被突然的襲擊。」 我相信任何的思維或裝備配置都要以此警惕，像可能出勤999次都不會受傷，但是第1000次卻受了傷。
最後，為這兩位年輕警員默哀，也為正在崗位上的第一線警員致敬，希望每一次的殉職都能引起全面性的重大改革，減少未來警察殉職的機會，我相信根本原因分析和真正的改革，永遠會比RIP和風光公祭來得更有意義和重要。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep5：疫情、天災、戰火引爆全球緊急特況，兒童救援行動迫在眉睫
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep5關注世界各地發生的緊急特況：有經歷多重災禍、面臨人道危機的阿富汗，也關注因新冠疫情而陷入困難的臺灣弱勢家庭，帶大家共同了解兒童脆弱性與救援行動的必要性。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第五集，以實體活動形式於7月26日下午在台北文創大樓舉行。本集內容帶領觀眾一窺國內外「緊急特況」的現在進行式，搶救面臨天災、內戰、乾旱、飢荒、意外等的家庭與兒童。無論是在阿富汗、還是孕育你我生長的臺灣，世界展望會都以實際行動協助兒童的生命再次豐盛，也邀請各界攜手同行，伸手救援所有需要協助的人們。
「許多兒童都在苦苦掙扎求生存，他們也在失去機會。」
──阿富汗世界展望會會長 阿孫莎．查理絲
戰爭、氣候、地震引爆人道危機，阿富汗救援行動刻不容緩
今年6月22日，阿富汗經歷當地20年來最嚴重的強震，高達規模6.1的震度造成無數民宅倒塌、上千人死亡，許多民眾因此流離失所。過去《國際大風吹｜行動講堂》也曾提到，阿富汗本已存在武裝衝突與乾旱成災所造成的人道危機，如今這般大規模的震災更是讓國內民生情況雪上加霜。根據日經亞洲估計，阿富汗約有全國人口總數的三分之二人正在挨餓，飢餓人口數字高達2280萬。
除了飢餓，阿富汗2021年8月政權轉移後，隨後的經濟崩潰造成50萬個工作機會消失，也衍生更多危機，不只將近一半的阿富汗人缺乏糧食、健康設施、安全飲用水等基礎生活物資，也失去受教育的權利與工作機會，而政府當局對女性的諸多限制，更使無數女孩落入失學或童婚的危機。這不但重創阿富汗的經濟，更影響到數萬家庭生計，許多兒童也失去擁抱希望與夢想的機會。
在阿富汗的事工現場，疫情、通膨、政權更迭、武裝衝突……種種原因都讓脆弱家庭的情況更加危急，日漸艱難的生活讓越來越多過度消瘦、營養不良的孩童被送到救護機構。聯合國統計報告也指出，今年有超過100萬名阿富汗兒童面臨嚴重營養不良，幾乎是2018年的兩倍，甚至因為營養不良或健康設施的缺乏，在2022年一月造成13700名嬰兒夭折、27名孕婦死亡。接連不斷的天災人禍讓阿富汗的人道危機逐漸失控，迫切需要你我的援助。
緊急特況不只影響當下，更可能成為一生的遺憾
無論天災還是人禍，只要孩子受到疫情、天災、武裝衝突或氣候變遷等的影響而急需救援，就是世界展望會致力搶救的「緊急特況」。緊急特況之所以緊急，不只是災難本身帶來的苦難令人不忍，更因為兒童尚未發展健全的身心往往難以承受。我們可以量化因飢餓、天災、戰爭而受災的兒童人數，但貧困受迫造成孩子心靈世界崩塌的傷害，是永遠無法被度量與彌補的。
根據兒童發展研究協會（Society for Research in Child Development）的調查，單是因為洪水、颶風、乾旱、熱浪等自然災害而受苦的兒童，每年就高達1.75億，聯合國難民署近期統計也指出，全球因戰亂、天災流離失所人口，已達歷史新高的1億人。我們應該都同意，無論外在環境變化多麼劇烈，每個孩子都有免於恐懼、安穩成長的權利，或許生活安穩的我們很難體會統計數字之下代表的苦難，但它提醒我們更應該主動了解、伸出援手。
面對阿富汗多種因素構成的緊急特況，世界展望會除了發揮深耕阿富汗20多年的事工影響力，與聯合國糧食署合作從事緊急物資救援，也設立長期陪伴機構「街童中心」，為孩子們保留一片純真天地，可以盡情遊戲、學習，獲得心理及情緒上的支持。儘管離開後仍要面對殘酷的現實，但街童中心讓他們至少還能擁抱希望與夢想。
撐起孩子的未來：搶救疫情之下陷入生活危機的弱勢家庭
除了阿富汗，新冠疫情及俄烏戰爭造成國際原物料及糧食供應的緊縮，經濟、社會的劇烈衝擊是全球性的。回首觀察臺灣幾年間通貨膨脹的變化，根據行政院主計處統計，臺灣近三個月的消費者物價指數年增率（通膨率）已經超過3%，也讓弱勢家庭收入銳減、甚至發生斷炊的危機，這不只是多年來最糟糕的狀況，國內尋求家庭急難救助的需求也相較過去增加五倍之多，有約3200戶台灣世界展望會服務的特況家庭面臨物資、經濟等面向的迫切需求。
像是在台灣東部部落小鎮的小謙一家人，從父親阿宏五年前經歷職災，失去工作搬回部落後，就成為了世界展望會關心的特況家庭。當時為了「把孩子們帶大」的這個目標，爸爸阿宏依靠僅存的一隻手，在世界展望會的協助下搭建雞舍，依靠賣雞蛋、為觀光農場等店家代養雛雞的生意支撐著一家七口的生計來源。不過新冠疫情期間，因應部落自主防疫減少人流，代養雛雞的訂單銳減，再加上到外地送貨的染疫風險，讓小謙家一度陷入經濟困境。
面對這些因職災、疫情而生活困頓的弱勢家庭，世界展望會在第一時間張開雙臂提供扶助，撐起這些特況需求，不但安排社工員週期性的訪視給予關懷，評估特況家庭需求以提供相對應的物資扶助，例如白米、助學金等；也協助安排課後照顧、營養補充等社會資源連結，並協助阿宏修建雞舍、增進養殖技術。小謙也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，這讓阿宏找到迎向未來的希望，在某一次拜訪時，阿宏笑著對社工說：「全家人一起平安生活，又有展望會和許多人關心我們，就是福氣。」
讓孩子再次盼望明天，擁抱夢想
如今，全球已經漸漸走出新冠疫情的陰霾，變動之中蘊藏的是重新開始的機會，無論是後疫情的新生活模式、還是世界經濟格局變化，人們都在找尋更加美好的明天。相較於衝突不斷的阿富汗或其他國家，社會相對穩定的我們更是幸運，許多國內的特況家庭也在世界展望會的陪伴之下日益茁壯，全家人攜手相伴一步步落實對美好未來的想像。無論是千里之外還是臺灣這塊土地上的孩子，都應當擁有成長、盼望未來，以及發展自己夢想的機會，這是世界展望會致力事工服務的初衷，也是希望透過特況救援獻給世界的祈禱與祝福。
立即伸出援手，搶救面臨人道危機的兒童！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。