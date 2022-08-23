【國際大風吹】塔利班重掌阿富汗一週年，去年開出的那些支票真有兌現嗎？
我們想讓你知道的是
2021年8月15日，塔利班攻陷喀布爾，推翻前任政府，重建阿富汗伊斯蘭大公國。如今一年過去了，塔利班開出的支票並未實現，反而貧窮問題更加嚴重，而阿富汗的困境，暫時也還看不到解除的希望。
2021年，隨著美國全面撤軍的日子越來越近，塔利班發起攻勢，最後在8月15號這天，攻陷阿富汗首都喀布爾，重新奪回政權。阿富汗變天的速度之快，加上大批人潮到機場逃難的景象，都深深震撼了全球。
但是，去年夏天攻佔全球新聞頭條幾個星期之後，阿富汗逐漸淡出大家的視野。一晃眼，8月15日又到了，也宣告塔利班上台正式滿一年。這一年來當地發生了什麼變化？去年，塔利班曾經承諾會打造一個開放、多元的政府，也會尊重婦女的權益。這些支票有兌現嗎？當地人民的生活改善了嗎？
塔利班上台後：武裝衝突減少，貪腐降低
今年8月15日這天，塔利班士兵聚集在已經關閉的美國大使館前，慶祝重返執政一週年。
我們非常開心，我們一直替阿富汗抱持自由繁榮的願景，為此我們奮鬥了20年，今天我們看到抗爭成果像美夢成真。在真主賜福之下，我們所有的夢想與希望都實現了。
塔利班成員 穆加希（Mullah Mujahid）
歷經阿富汗內戰，塔利班曾經在1996年上台執政，成立阿富汗伊斯蘭大公國，但因為在2001年的九一一恐怖攻擊之後，窩藏蓋達組織，遭到美國主導的國際聯軍推翻，被民主政府取而代之。對他們來說，花了20年武裝抗爭，終於在2021年趕走外來勢力，奪回政權，當然值得紀念。
那麼塔利班上台之後，阿富汗發生了哪些變化呢？英國衛報報導，這一年沒有發生大規模武裝衝突，民眾比較可以安心在各地移動。另外，政府貪污的狀況也減少了。美國NPR新聞則是報導，由於衝突減少，小學學齡兒童上學的人口比例增加，人道組織也可以深入更多地區救援。一位匿名受訪的西方國家官員坦承，相較於之前的政府，塔利班推動基礎建設似乎比較順利。
這些都是好的發展，只是壞的發展恐怕更多。
經濟萎縮、治理不彰、女權倒退
目前阿富汗最大問題是經濟崩盤，讓原本已經嚴重的民生問題雪上加霜。塔利班重建的阿富汗伊斯蘭大公國，儘管已經跟一些國家進行過外交協商，但上台這一年來沒有獲得任何一國正式承認。
反而是西方各國結束外交關係而實施經濟制裁之後，斷了國際金融貿易和人道救援的管道，阿富汗央行也有估計70億美金外匯遭到凍結無法使用。
經濟失靈之下，一般人越來越難維持生計。急需糧食援助的阿富汗民眾在一年內增加了1倍，來到將近2000萬人，差不多是全國一半人口。想打零工卻等不到工作的民眾，以及街邊乞討的遊民，成為街頭常見的景象。聯合國已經向各國請求贊助44億美金進行人道救援，但在各國斷絕關係之下，截至8月只拿到4成資金。
我們看到民眾的薪水變少了、收入縮水了，開始借錢背債，用各種辦法度過難關——包括小女孩送去童婚、做童工等等，情況非常惡劣。
挪威難民理事會阿富汗負責人 騰納（Neil Turner）
另一方面，塔利班本身的治理能力也大有問題。外交家雜誌分析，在流失大量公務員以及前任政府官員之下，塔利班幾乎只找戰士、神職人員和支持者擔任中央和地方政府幹部，但他們並不具備公共行政能力，身份背景也非常單一。
例如內閣成員清一色是男性，也幾乎全都是普什圖人。雖然普什圖人是阿富汗最大民族，但也僅佔人口四成左右。可見，技能和相關經驗並不是重點，關鍵反而是性別、種族，在塔利班的資歷，以及宗教信仰。
除了用人不當之外，塔利班也把獨立選舉委員會、國會事務部、婦女事務部、國家和平部等等，對於維繫民主運作和人權相關的部會通通裁撤。同時，為了落實特別嚴格的伊斯蘭律法，成立所謂勸善懲惡部，也就是道德警察。
整體來說，當官員的信仰和意識形態比相關知識與技能更重要，政府恐怕會越來越效能不彰。BBC甚至報導，某些放下槍桿、拿起筆桿的官員，還會覺得新工作無聊，想念前線作戰的日子。
就像這場示威一樣，讓國際社會非常關切的婦女權益，則是備受打壓。
今天我們在喀布爾示威，目的是抗議塔利班掌權一週年，因為他們的政府毫無章法：女子學校還是關閉當中、女性毫無原因失去工作、貧窮不斷增加......所以我們的抗議理由非常充分。
婦女運動人士 帕西（Zholia Parsi）
奉行嚴苛伊斯蘭律法的塔利班，上台以來頒布了一系列剝奪女性自由與權益的政策。
首先，很多女性被迫辭職，把工作讓給男性。接著，又停止女性接受中學以上的教育，讓女性最高教育程度只到小學畢業。之後，又宣佈公共場所男女不得交談，女性必須穿上最保守的遮臉罩袍，還有除非有男性監護人陪伴，女性不得單獨出門到太遠的地方。
整體政策方向是把女性視為次等公民以及男性附屬品。面對這樣的政策，除了上街示威衝撞體制之外，也有熱心教師開設非法的秘密女子學校。
關閉學校對政府其實不好，甚至會削弱國家，因為如果女性受教育，對全社會都有益處。
秘密女子學校創辦人 納茲涵（Sodaba Nazhand）
塔利班執政後，仍面對ISIS-K的恐攻威脅
儘管大規模武裝衝突不再是常態，但塔利班治理下的阿富汗並不是風平浪靜。長期以來跟塔利班有路線和信仰衝突的激進組織、ISIS-K，也就是所謂伊斯蘭國呼羅珊省分會，在美軍撤離之後，更加頻繁地發動恐怖攻擊。截至今年6月，已經造成700位無辜平民死亡。
從去年8月中到2022年6月中，駐阿富汗團紀錄了2106位平民傷亡，包括700死 1406傷，大多數死傷原因都是恐攻，發動者自稱伊拉克與黎凡特伊斯蘭國呼羅珊省分會，也就是ISLKP組織。
聯合國駐阿富汗團人權長 佛萊澤（Fiona Frazer）
就在收復喀布爾的週年紀念日過後沒幾天，喀布爾一座清真寺在18號發生爆炸案，造成至少21人死亡。儘管案發後暫時沒有人出面聲稱犯案，但也再度凸顯阿富汗還沒脫離內鬥與暴力的陰影。
一方面經濟非常困難，另一方面，每天都越來越不安全，我們還是跟以前一樣，經常看到爆炸案和自殺攻擊。
恐攻受害者家屬 穆吉比（Abdul Mujeeb）
除了激進組織之外，美國之音報導，以北方省份為大本營、長期武裝對抗塔利班的民族抵抗陣線，當然也不滿於現況，希望可以推翻塔利班。不過在缺乏外國後援的情況下，目前這個反抗組織的勢力並不強。
經濟崩盤、民生凋敝、女權倒退，加上恐怖主義的威脅，塔利班上台一週年的阿富汗，前景堪憂。儘管有人道組織呼籲白宮，先解凍一部分的阿富汗外匯資金，不然等於是變相懲罰無辜平民，但拜登政府8月中再度拒絕這樣的提議，也表示目前沒有跟塔利班進行任何協商對話。阿富汗的困境暫時還看不到解除的希望。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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ASUS Zenbook Pro 16X OLED的每一處設計，都是為了淘煉金獎級頂尖創意——專訪電影導演許智彥、音樂製作人余佳倫
我們想讓你知道的是
從巨大如同房間的第一台電腦，到可以隨身攜帶的筆記型電腦，科技發展的方向，一直是朝著帶給人們更便利的生活而去。正因為如此，好操作、易攜帶、續航力長等特色，已經成為筆電標配。
一台符合重度使用者需求的筆電，必須以其獨有的功能和特點，在每一個細節上，為使用者帶來更靈活、有效率，以及高質感的體驗；輔助工作順利前進，才是新時代筆電顯學。這一切，ASUS Zenbook Pro 16X OLED做到了。
出色質感，為領先科技的使用體驗再加分
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除此之外，被譽為旗艦級創作者筆電的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，當然在細節上有更多令人驚豔的巧思。例如ASUS IceCool Pro散熱系統，搭配AAS Ultra自動抬升7度的設計，不只可以增加30%的氣流通過，有效解決散熱問題，抬升角度更符合人體工學，使用者的手腕和肩膀可以自然放鬆，降低長時間使用所帶來的疲勞感。為了讓創作者在工作上更行雲流水，ASUS Zenbook Pro 16X OLED加入了一顆實體的ASUS Dial繪圖旋鈕，在自訂義之後可以更貼切符合創作者的使用需求，不管是筆刷、縮放、調整音量等，隨心所欲搭配更順手。
說到疲勞感，除了姿勢不良引起的腰痠背痛之外，眼睛更是首當其衝。ASUS Zenbook Pro 16X OLED的OLED螢幕，挾帶著自發光性、廣視角、高對比與高反應速度等優點，具備劇院級100% DCI-P3色域，有經過PANTONE®色彩準確度認證的精準顯色，更通過德國萊因/SGS護眼雙認證，在高效能絕美顯色之餘，也降低藍光對使用者眼睛的傷害。更準確地說，ASUS Zenbook Pro 16X OLED從內而外的每一個細節，完全是為了創作者量身設計而來。
獨到不凡的選擇，才能成就頂尖的創作
「第一眼看到ASUS Zenbook Pro 16X OLED，沒話說就是帥。」，金獎導演許智彥，和金獎音樂製作人余佳倫，不約而同地這麼描述對ASUS Zenbook Pro 16X OLED的第一印象。視覺設計專業出身的許智彥第一部長片作品《誰先愛上他的》就風光拿下台北電影節最佳劇情長片大獎。而畢業於美國知名音樂學院，柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）的余佳倫，回到台灣之後樂於挑戰各種配樂、聲音創作的可能性，《我們與惡的距離》裡低迴而動人的配樂，就是出自余佳倫之手。
許智彥在研究所時期曾經前往紐西蘭留學，這段經歷讓他徹底體驗到生活才是創作的靈魂。很多時候，當下的感受或許不夠明確，甚至自己也理不清那些無以名狀的情緒和想法。但是隨著時間過去，這些曾經的經歷都變成養分，默默地滋養創作的內容和能量。許智彥那些動人的影像作品，多半是他在生活中默默觀察的累積，所以深刻，所以打動人心，一點一滴將他推向導演的位置。在《誰先愛上他的》之後，2019年推出首部VR電影《舊家》，入圍第77屆威尼斯影展VR非競賽單元、2020年翠貝卡電影節沉浸式作品單元中的Cinema 360項目，以及2020年韓國富川國際奇幻XR單元。2021年和知名編劇徐譽庭合作，推出雙導演電影作品《我沒有談的那場戀愛》。每一部作品，都有著他獨有的溫暖質感。
情感細膩悠長的余佳倫，以非傳統音樂科班出身的身份，進入了美國頂尖的柏克萊音樂學院，以音樂製作與錄音工程主修畢業，留美期間曾獲最佳國際學生、最傑出音樂家等獎項。回憶那段留學生生活，從同學到師長，身邊環繞著的都是頂尖人才，興奮、刺激，幾乎令人目眩神迷。「那時的創作很驚人，隨便到任何一個琴房敲門，都可以找到某個樂器的高手來跟你合作。」「所以回到台灣後，我一直很喜歡和不同的創作者合作，享受彼此激盪的過程和結果。」他在2015年擔任《玩弦四度》樂團台灣首張爵士弦樂四重奏專輯的製作人，榮獲第26屆金曲獎演奏類－最佳專輯製作、最佳專輯錄音、最佳專輯及最佳作曲提名，並一舉奪下第六屆金音創作獎之最佳爵士專輯獎。隔年製作的《Semifusa》同名專輯，入圍第27屆金曲獎三大獎項。自2019年起，連續四年入圍金曲獎「最佳單曲製作人」，並以《不開燈俱樂部》拿下第30屆金曲獎最佳單曲製作人大獎。近年開始參與電影《紅衣小女孩》、電視劇《我們與惡的距離》等錄音製作，是新一代備受注目的音樂製作人。
作為這個世代頂尖的創作者，筆電是絕不能少的工具之一，讓他們無論在世界的哪一個角落都能自由工作，零時差記錄任何靈光閃現的內容，更別提在疫情的衝擊下，和所有合作夥伴保持順暢的溝通，交換工作成果。
最挑剔的眼睛和耳朵，也無法抗拒的絕佳使用體驗
強大的ASUS Zenbook Pro 16X OLED，正好符合兩位金獎創作者在工作上的種種需求。「ASUS Zenbook Pro 16X OLED的螢幕真的很棒，畫質清晰而且顏色準。」這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED所選擇的OLED螢幕，具備同級產品中最佳色域，顯色能力可達100％ DCI-P3廣色域，比一般LCD的可顯色範圍還要超過33％以上。OLED還有一個對影像工作者來說很重要的特色，就是它在播放較黑的畫面時，可以更多層次的展現細節，看起來更加清晰。OLED的反應也比一般LCD螢幕快，在畫面內容高速移動的時候，比較不會有殘影的感覺。以上特色，對最在乎影像細節的導演來說，是相當重要而且實用的功能。
另外，螢幕的觸控功能也是ASUS Zenbook Pro 16X OLED的一大特色，靈活、精準而且觸感絕佳，余佳倫特別大力推薦：「以前我要用滑鼠拉一些效果鍵，其實很痛苦，現在不用另外接平板就可以做到，很有效率。」
「還有聲音我也很喜歡，有層次但是不會突兀，聽起來很輕鬆。」對導演來說，影片中的各種聲音，包括音效、配樂的搭配等，和視覺呈現同樣重要。許智彥很喜歡ASUS Zenbook Pro 16X OLED的清晰音質，有時候甚至不需要特別接耳機，也可以聽清楚影片中的聲音細節。
既然說到了聲音，當然也要來聽聽專業音樂人余佳倫的意見。耳朵最挑剔的他表示：「沒有辦法不佩服這六顆無失真音效的喇叭。」華碩電腦搭載世界一流音響製造工業頂級品牌Harman Kardon的認證喇叭幾乎已成標配，在1953年創立Harman Kardon的Dr. Sidney Harman與Bernard Kardon，本身熱愛音樂與藝術之美，對音質的表現有十分嚴苛的標準。這次ASUS Zenbook Pro 16X OLED使用了六顆Harman Kardon認證喇叭，搭配最新的Dolby Atmos®環繞音效，在音樂播放時展現低音沈穩、中音清晰、高音爽朗的效果，專業使用上也毫不遜色。讓對音質有十分嚴苛標準的余佳倫，對此聲音表現留下非常深刻的印象。
在這次體驗的過程中，許智彥和余佳倫，以及新媒體設計叁式，以靈感、探索、對話、實踐為主題，用ASUS Zenbook Pro 16X OLED共同創作了多組NFT，成果如何令人十分期待。
除了強大，它還很美
不只超強效能，ASUS Zenbook Pro 16X OLED還獲得iF Design Award 2022、2022 Red Dot Product Design Award，設計界的兩大國際獎項肯定。許智彥特別分享了他從iOS系統轉換到Windows的感覺。因為ASUS Zenbook Pro 16X OLED呈現了工藝和藝術的完美結合，從內到外都帶給使用者絕佳感受，「即使過去都是使用iOS系統，但這次轉換對我來說幾乎沒有障礙。」許智彥很真誠地表示。頂尖設計工藝，成就了一台不平凡的筆電，ASUS Zenbook Pro 16X OLED是金獎導演與音樂製作人在創作上的最佳夥伴，也是陪伴未來的你，將靈感化為現實的不二選擇。
【ASUS Zenbook Pro創作者之夜 - 跨界共創分享會】
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地點：松山文創園區 台北文創大樓6樓多功能廳F廳（臺北市信義區菸廠路88號）
活動報名：https://twasus.site/bE8Ka（本活動為免費報名，限額60人，額滿為止）