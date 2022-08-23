【國際大風吹】塔利班重掌阿富汗一週年，去年開出的那些支票真有兌現嗎？

2021年，隨著美國全面撤軍的日子越來越近，塔利班發起攻勢，最後在8月15號這天，攻陷阿富汗首都喀布爾，重新奪回政權。阿富汗變天的速度之快，加上大批人潮到機場逃難的景象，都深深震撼了全球。

但是，去年夏天攻佔全球新聞頭條幾個星期之後，阿富汗逐漸淡出大家的視野。一晃眼，8月15日又到了，也宣告塔利班上台正式滿一年。這一年來當地發生了什麼變化？去年，塔利班曾經承諾會打造一個開放、多元的政府，也會尊重婦女的權益。這些支票有兌現嗎？當地人民的生活改善了嗎？

塔利班上台後：武裝衝突減少，貪腐降低

今年8月15日這天，塔利班士兵聚集在已經關閉的美國大使館前，慶祝重返執政一週年。

我們非常開心，我們一直替阿富汗抱持自由繁榮的願景，為此我們奮鬥了20年，今天我們看到抗爭成果像美夢成真。在真主賜福之下，我們所有的夢想與希望都實現了。 塔利班成員 穆加希（Mullah Mujahid）

歷經阿富汗內戰，塔利班曾經在1996年上台執政，成立阿富汗伊斯蘭大公國，但因為在2001年的九一一恐怖攻擊之後，窩藏蓋達組織，遭到美國主導的國際聯軍推翻，被民主政府取而代之。對他們來說，花了20年武裝抗爭，終於在2021年趕走外來勢力，奪回政權，當然值得紀念。

那麼塔利班上台之後，阿富汗發生了哪些變化呢？英國衛報報導，這一年沒有發生大規模武裝衝突，民眾比較可以安心在各地移動。另外，政府貪污的狀況也減少了。美國NPR新聞則是報導，由於衝突減少，小學學齡兒童上學的人口比例增加，人道組織也可以深入更多地區救援。一位匿名受訪的西方國家官員坦承，相較於之前的政府，塔利班推動基礎建設似乎比較順利。

這些都是好的發展，只是壞的發展恐怕更多。

經濟萎縮、治理不彰、女權倒退

目前阿富汗最大問題是經濟崩盤，讓原本已經嚴重的民生問題雪上加霜。塔利班重建的阿富汗伊斯蘭大公國，儘管已經跟一些國家進行過外交協商，但上台這一年來沒有獲得任何一國正式承認。

反而是西方各國結束外交關係而實施經濟制裁之後，斷了國際金融貿易和人道救援的管道，阿富汗央行也有估計70億美金外匯遭到凍結無法使用。

經濟失靈之下，一般人越來越難維持生計。急需糧食援助的阿富汗民眾在一年內增加了1倍，來到將近2000萬人，差不多是全國一半人口。想打零工卻等不到工作的民眾，以及街邊乞討的遊民，成為街頭常見的景象。聯合國已經向各國請求贊助44億美金進行人道救援，但在各國斷絕關係之下，截至8月只拿到4成資金。

我們看到民眾的薪水變少了、收入縮水了，開始借錢背債，用各種辦法度過難關——包括小女孩送去童婚、做童工等等，情況非常惡劣。 挪威難民理事會阿富汗負責人 騰納（Neil Turner）

另一方面，塔利班本身的治理能力也大有問題。外交家雜誌分析，在流失大量公務員以及前任政府官員之下，塔利班幾乎只找戰士、神職人員和支持者擔任中央和地方政府幹部，但他們並不具備公共行政能力，身份背景也非常單一。

例如內閣成員清一色是男性，也幾乎全都是普什圖人。雖然普什圖人是阿富汗最大民族，但也僅佔人口四成左右。可見，技能和相關經驗並不是重點，關鍵反而是性別、種族，在塔利班的資歷，以及宗教信仰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 塔利班官員，發言者為外交部長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）

除了用人不當之外，塔利班也把獨立選舉委員會、國會事務部、婦女事務部、國家和平部等等，對於維繫民主運作和人權相關的部會通通裁撤。同時，為了落實特別嚴格的伊斯蘭律法，成立所謂勸善懲惡部，也就是道德警察。

整體來說，當官員的信仰和意識形態比相關知識與技能更重要，政府恐怕會越來越效能不彰。BBC甚至報導，某些放下槍桿、拿起筆桿的官員，還會覺得新工作無聊，想念前線作戰的日子。

就像這場示威一樣，讓國際社會非常關切的婦女權益，則是備受打壓。

今天我們在喀布爾示威，目的是抗議塔利班掌權一週年，因為他們的政府毫無章法：女子學校還是關閉當中、女性毫無原因失去工作、貧窮不斷增加......所以我們的抗議理由非常充分。 婦女運動人士 帕西（Zholia Parsi）

奉行嚴苛伊斯蘭律法的塔利班，上台以來頒布了一系列剝奪女性自由與權益的政策。

首先，很多女性被迫辭職，把工作讓給男性。接著，又停止女性接受中學以上的教育，讓女性最高教育程度只到小學畢業。之後，又宣佈公共場所男女不得交談，女性必須穿上最保守的遮臉罩袍，還有除非有男性監護人陪伴，女性不得單獨出門到太遠的地方。

整體政策方向是把女性視為次等公民以及男性附屬品。面對這樣的政策，除了上街示威衝撞體制之外，也有熱心教師開設非法的秘密女子學校。

關閉學校對政府其實不好，甚至會削弱國家，因為如果女性受教育，對全社會都有益處。 秘密女子學校創辦人 納茲涵（Sodaba Nazhand）

塔利班執政後，仍面對ISIS-K的恐攻威脅

儘管大規模武裝衝突不再是常態，但塔利班治理下的阿富汗並不是風平浪靜。長期以來跟塔利班有路線和信仰衝突的激進組織、ISIS-K，也就是所謂伊斯蘭國呼羅珊省分會，在美軍撤離之後，更加頻繁地發動恐怖攻擊。截至今年6月，已經造成700位無辜平民死亡。

從去年8月中到2022年6月中，駐阿富汗團紀錄了2106位平民傷亡，包括700死 1406傷，大多數死傷原因都是恐攻，發動者自稱伊拉克與黎凡特伊斯蘭國呼羅珊省分會，也就是ISLKP組織。 聯合國駐阿富汗團人權長 佛萊澤（Fiona Frazer）

Photo Credit: AP / 達志影像 塔利班戰士

就在收復喀布爾的週年紀念日過後沒幾天，喀布爾一座清真寺在18號發生爆炸案，造成至少21人死亡。儘管案發後暫時沒有人出面聲稱犯案，但也再度凸顯阿富汗還沒脫離內鬥與暴力的陰影。

一方面經濟非常困難，另一方面，每天都越來越不安全，我們還是跟以前一樣，經常看到爆炸案和自殺攻擊。 恐攻受害者家屬 穆吉比（Abdul Mujeeb）

除了激進組織之外，美國之音報導，以北方省份為大本營、長期武裝對抗塔利班的民族抵抗陣線，當然也不滿於現況，希望可以推翻塔利班。不過在缺乏外國後援的情況下，目前這個反抗組織的勢力並不強。

經濟崩盤、民生凋敝、女權倒退，加上恐怖主義的威脅，塔利班上台一週年的阿富汗，前景堪憂。儘管有人道組織呼籲白宮，先解凍一部分的阿富汗外匯資金，不然等於是變相懲罰無辜平民，但拜登政府8月中再度拒絕這樣的提議，也表示目前沒有跟塔利班進行任何協商對話。阿富汗的困境暫時還看不到解除的希望。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航