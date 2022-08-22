《小小兵2》在中國上映片長多1分鐘，結局讓反派改邪歸正、響應「三胎政策」

《小小兵2：格魯的崛起》（Minions: The Rise Of Gru，中國翻譯為《小黃人大眼萌2》）上週五（19日）在中國首映，中國的觀眾很快就發現，他們觀看的電影版本結局已經被審查人員改過，電影中的反派角色變成好人了。

《小小兵2》在中國上映3天，創下7828萬人民幣的票房（約3.4億新台幣），創下今年外國動畫片在中國首週票房的紀錄。不過根據外媒報導，中國網友紛紛在微博上分享結局，電影中的反派首領「威酷魔王」（Wild Knuckles）被警察逮補入獄20年，還在監獄裡成立了劇團，「追求他對表演的熱情」。

Photo Credit: 微博 截圖

而與魔王同謀的主角格魯則回到家人身邊，一家人和樂融融，「他最大的成就是成為3個女兒的父親」（國際版的結局則是，格魯為魔王偽造了死亡躲避被捕，並重新聘請了小小兵們，他們一起坐著格魯的噴射機邁向成為神偷之路）。

HA this is new: At the end of the Chinese cinema version of the latest Minions movie, the villain-turned-hero character Wild Knuckles didn't escape by fake suicide as in the global version, but was caught by police and served 20 years. Also, the "Despicable" Gru became a good guy pic.twitter.com/Wih5pcO5tI — Zeyi Yang (@ZeyiYang) August 22, 2022

微博上的中國網友紛紛截圖分享「特供版」結局，諷刺的說「這也許不能算劇透，畢竟原版也沒有（這樣的結局）。」也有網友說，「真是無語了，又閹割了是吧......不允許不正能量，正常看個動畫片都不行，人已麻。」

Photo Credit: 微博 截圖

《路透社》引述一個在微博上擁有1440萬粉絲的影評家「DuSir」意見，他指出中文版的播放時間比國際版長一分鐘，並質疑為什麼需要額外的時間：「只有我們需要特別的指導和照顧，因為害怕卡通會『腐蝕』我們。」

目前還不清楚中國版的結局是因中國審查人員的要求而改變，還是製片認為這樣對中國市場來說比較好才「量身打造」。《小小兵2》在中國的發行商華夏電影和中國電影股份沒有就此回應。

這不是中國當局第一次改變改變外國電影結局，近期最大爭議就屬大衛芬奇（David Fincher）執導、1999年上映的經典作品《鬥陣俱樂部》（Fight Club，中國翻譯名為《搏击俱乐部》），過去因為內容敏感關係並未於中國上映，今年初成功登陸騰訊後，原版炸毀大樓的結局被刪除，結局改以文字畫面取代，表示警方迅速破解主角的計畫、成功阻止炸彈爆炸，最後主角被送往精神病院接受治療，直到2012年才出院。

China has restored the ending of 'Fight Club' after backlash



(via @THR) pic.twitter.com/0IzlD1ifMB — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) February 7, 2022

當時的爭議也燒到了導演大衛芬奇耳裡，對此表示：「 如果我們不喜歡這個結局，我們可以改變它嗎？ 所以我們現在在討論什麼是『修剪』？那如果你不喜歡這個故事，為什麼要買下這部電影放映？只為了希望平台上有一部特別的電影？這部電影已經20年了，它又不是一部和藹可親、擁有好名聲的作品。」在中國網友抗議後， 騰訊後來恢復了原版結局。

而美國經典情劇喜劇影集《六人行》（Friends，中國翻譯名為《老友記》）同樣也在今年於中國播出時被「閹割」，其中關於LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的內容遭到刪減，比較具挑逗性的對白也都被中文字幕翻譯成不同意思，避免性暗示。

Actually, China should go one step further and just censor Friends entirely. pic.twitter.com/w61qaHpJQB — Melissa Chen (@MsMelChen) February 15, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元