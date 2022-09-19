視訊心理諮商行不行【個案篇】：不只是實體諮商的「替代選項」，但也不是所有個案都適用

「通訊心理諮商」近年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）較受到大眾關注。在本土疫情大規模流行期間，民眾也盡可能地將從事的活動線上化，心理諮商也不例外。台灣也在今年再度經歷一波本土疫情大爆發的考驗，民眾似乎也愈來愈熟悉將活動線上化。 不過，線上的視訊諮商能滿足的需求並不只限於因為疫情而無法外出此一情境。《關鍵評論網》以不同的角度切入視訊諮商，此篇聚焦在探討視訊諮商對哪些族群或是在哪些情境下，它並不只是實體諮商的「替代選項」；視訊諮商除了打破時間、空間的限制，還有哪些好處？什麼樣的個案（不）適合視訊諮商？

依據衛福部於2019年11月底頒布《心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則》，通訊心理諮商包含了固定通信、行動通信，以及網際網路這三項主要方式。本文將探討的範圍限定在網際網路，且諮商心理師和個案雙方皆是透過網路視訊的方式來進行晤談。

去（2021）年本土疫情首次大流行之際，就有媒體深度報導了在民眾最有視訊諮商需求之際，政府的相關規定如何設下高門檻，造成符合資格的心理諮商所數量偏少。根據衛福部今年5月更新的數據，各縣市核准可執行通訊諮商的心理諮商所總數已達201間。其中，經核准的諮商所數量大於十家的縣市僅有台北、台中、高雄及台南四個直轄市，其他縣市的數量皆小於（或等於）十家。

哪些人或情境會因開放視訊諮商受惠？

面對面的實體晤談得以進行，預設的前提即是個案能夠外出移動到心理師執業場所。而這前提並非人人都可達成。

諮商心理師林杰勳分享，他曾有個案因為憂鬱症無法外出，其工作也因此暫時停擺。當個案覺得需要找人聊聊時，此時採用視訊諮商較為合適，個案既不用外出見到其他人，又可達到隱密性的效果。

林杰勳說明，這名個案的目標其實很明確，就是想重返工作崗位。然而，個案見到人群會產生許多焦慮和害怕，也擔心他人發現他正在服用精神科藥物所導致的精神恍惚。再加上，個案原先在工作崗位上也有一些人際或是任務壓力，使得他不敢外出，「透過線上視訊諮商的方式，我可以與他一起討論如何面對壓力。」

林杰勳表示，他也曾有個案是性侵受害者，個案便是在安置機構裡頭的房間和他視訊諮商。林杰勳表示，因為他知道當事人就在安置機構之中，機構裡頭也有社工人員，若是視訊諮商過程有突發狀況，也可以聯絡社工協助。

林杰勳也提及他和社福單位合作，提供線上的視訊諮商及團體聚會服務，社福單位服務的對象較願意使用視訊諮商。他表示社福機構的個案使用這些服務無需付費，加上又有急迫性，「所以個案若是真覺得有需要談談，會比較願意使用。」

視訊諮商對一些地處偏鄉，或是諮商資源不足的地區而言，也能夠提供幫助。林杰勳分享他就曾有遇過居住在小琉球的個案，透過在Google搜尋引擎的搜索，在網路上找到他的資訊。

諮商心理師林上能則提及，視訊諮商也能幫上身心障礙者的忙。他表示不是每間心理諮商所的環境都便於身心障礙者進出，開放視訊諮商，等於讓有諮商需求的身心障礙者多了一個選擇。

整體來看，每個人可能或多或少會因為心理狀態、地理位置等限制，無法移動到諮商所進行實體晤談。此時，線上的視訊諮商就能幫助有需求的人們跨越這些門檻，提升諮商服務的可及性。

除了打破時間、空間的限制，視訊諮商還有哪些好處？

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨2019年接受《中央社》訪問時曾提及，網路諮商時民眾可打破時間、地理環境限制，找到適合的專業人員，且可用較低的成本，提升諮商資源的可近性。

除此之外，林上能提及視訊諮商的好處還在於快速地交流資訊。他分享曾有個案對二次元世界感興趣，視訊諮商時個案就可以直接傳相關連結給他，「等於我又多了一個素材能夠了解個案的內在世界。」又或是，他曾經與一名個案視訊諮商時，要協助其解決就業問題。他表示若是實體晤談，就會請個案諮商結束後回家做功課，「視訊諮商就可以直接來，邀請個案一起在網路上查詢，和個案討論工作的價值觀及選擇。我也可以分享畫面給個案，和他討論求職時要留意的資訊。」

在葉寶苓（國立屏東大學教育心理與輔導學系副教授）、蔡佳容（康寧大學健康照護管理學系副教授）、簡文英（國立高雄師範大學附屬高級中學輔導主任）三人探討COVID-19 疫情期間諮商心理師的通訊諮商經驗論文中，曾指出有心理師反應諮商過程若需運用沙遊、牌卡、空椅法等技術會較難以進行，在引導和互動上均會受到限制，心理師此時會思考該如何調整。

對此，林上能則提及線上可以運用的媒材也愈來愈多。他舉例可以運用線上白板做一些簡單的輔助，甚至是國外網站已經有線上的沙盤治療，可以讓使用者選擇沙子的顏色、要放物的物件，還可以加上文字。「線上的沙盤做完之後還可以下載，作為心理師和個案下次晤談時的素材。」

林上能也分享，他也將自己開發的牌卡線上化，讓個案與他能夠在線上做牌卡活動，釐清他們的想法。他表示線上的媒材在未來應該是愈來愈多，心理師也會收集整理，並挑選適合的媒材與個案互動。他表示善用科技有助於彌平可能因為不在同一個時空，而無法同在的感覺。

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什麼樣的個案（不）適合視訊諮商？

自衛福部於2019年11月底頒布《心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則》後，心理師林伯聰指出，各地方政府都有相關的規定，以雙北地區為例，個案若有意使用視訊諮商，至少需由心理師經過一次實體晤談的評估，確認個案情況符合，才能轉為視訊諮商。評估個案能否使用視訊諮商的權力在心理師身上。

什麼樣的個案不適合由實體諮商轉為視訊諮商？林伯聰表示，當個案很明確需要大量的情緒支持、具有人格障礙，或是與心理師之間的關係狀態不穩定，這些類型的個案就不適合使用視訊諮商。

林上能表示，心理師在與個案初次實體晤談時會收集一些資訊，其中也包含了個案的生理狀況、情緒及精神狀態。林上能表示，個案若是情緒不穩定、情緒持續迷低到想要自我傷害或是有自殺意圖，就不適合轉為視訊諮商。他表示初次實體晤談的好處在於，讓心裡師可以有機會對個案是否有危險狀態、個案是否能自行處理這些狀態，以及個案的支持系統是否健全等，進行整體評估。