柬埔寨詐騙與青年低薪的仙履奇緣：西港的慘況，曾經差一點就是台灣的現況
我們想讓你知道的是
其實說起柬埔寨跟台灣的奇妙緣份，就在於柬埔寨的現況曾經有可能是台灣的另外一種可能性。更可怕的是，至今的台灣還是有不少聲音，認為要是當年台灣如果能成功完成整個服貿以及後續的經濟整合，甚至開放「自由經濟示範區」，台灣的現況會比現在更好。
8月到現在，說起台灣最熱門的國際新聞，除了美國眾議院議長裴洛西訪台以及其後的台海危機之外，就是柬埔寨詐騙台灣人的人口販運陷阱。而這件事發展至今，除了各方營救的新聞之外，還出現了一個奇妙的傳言。這個傳言認為，台灣人之所以需要冒著巨大風險被人蛇集團騙去柬埔寨，是因為政府做的不好，導致年輕人被低薪逼迫，要去柬埔寨冒險求富貴。
有趣的是，台灣低薪的問題，其實跟柬埔寨詐騙興起的原因有著奇妙的緣份，對照起來也相當有趣。我接下來就談談台灣的低薪跟柬埔寨的詐騙之間，究竟有什麼奇妙的緣份。
眾所周知，現在成為柬埔寨詐騙大本營的「西港」（西哈努克港，其實台灣翻譯應該要叫「施亞努市」，不過現在既然大家叫西港比較順口，這裡也順應大家的習慣）之所以會成為現在這副慘狀，遠因便是中國推動的「一帶一路」鎖定西港作為「自由貿易區」。
而台灣在馬英九執政後期，在2014年也提出了要在台灣打造類似的「自由經濟示範區」。雖然馬英九否認推動這項政策是為了中國，但從馬英九上台後力推ECFA，就可以看出如果台灣在馬政府時代真的搞出自由經濟示範區，主要引入的投資者跟貿易對象也不會是中國以外的國家。
台灣比柬埔寨更不適合跟中國經濟整合
不過平心而論，比起台灣跟中國搞「自由經濟示範區」，柬埔寨跟中國搞「自由貿易區」本來並不應該是一件錯誤的政策。雖然本人支持「抗中保台」，但當年我參加學運反對《服貿協議》，主因並不是為了抗中保台，而是單從經濟的角度——比起柬埔寨，台灣更不適合跟中國搞區域整合。這跟中國想不想併吞台灣，其實沒有太大的關係。今天就算中共支持台灣獨立，台灣其實也不適合跟中國搞區域整合。
至少站在年輕人的角度，台灣跟中國的經濟越緊密，青年低薪的問題就越嚴重。經濟學上有個專有名詞就是解釋這個現象，叫做「生產要素均值化」。這聽起來很玄，不過其中的道理其實不難懂。為了讓大家平心靜氣的討論這個問題，我們先假設火星上有100萬人，平均月薪是3萬；然後金星上有1000萬人，平均月薪只有1萬。
今天火星跟金星開放貿易，兩邊的老闆都可以自由的雇用對方的勞工。一段時間後，你覺得是火星人跟金星人的月薪會越來越往1萬還是3萬靠攏？
如果這樣還是很難想像，不如我們把自己想像成火星慣老闆。今天有月薪要3萬的100萬火星人，跟月薪只要1萬的1000萬金星人。你身為火星慣老闆，你會願意為了同胞愛，放著便宜的金星人不用，堅持要犧牲自己的利潤，支持火星同胞的薪資水準？
重點是如果火星人比較多，那還有可能靠人多影響市場行情，把金星人的薪水往火星人的水準拉高；但現實是低薪的金星人多到才是影響市場行情的一方⋯⋯等到老闆都用金星人勞工，這時火星人就只剩兩種選擇：要嘛堅持不降價然後失業；要嘛只好求生存，慢慢降價往金星人的薪資水準靠攏。這就是在薪資上的「生產要素均值化」。
通過上面的例子，我們就可以了解為什麼台灣不適合跟中國經濟整合（當然這是站在青年受薪族的立場，站在老闆想用便宜員工的立場會覺得超適合）。其實這也不要怪台灣老闆沒有同胞愛，其實就連現實中的美利堅老闆遇到這點也是沒什麼同胞愛。
美國之所以會出現充滿失業勞工的「鐵鏽帶」，就是因為美利堅老闆想用便宜員工，紛紛出走到全世界勞工更便宜的地方，去尋找有大量便宜勞工的就業市場。而鐵鏽帶勞工之所以為支持川普，就是因為川普會想辦法修理這些出走的美國老闆，叫他們滾回美國，或是老實待著不要跑出去。
這時有人可能會問，不是啊，人家中國的北上廣深，薪水早就超過台灣不知道幾倍了。不過借問一下，今天跟中國區域整合，開放的市場是只限北上廣深嗎？中國在2020年，中國國務院總理李克強自己說了「我們有6億人每個月的收入也就1000元左右。」李克強這番話是以人民幣計價，換算成新台幣，中國大約有6億人一個月的薪水只要4500元。
我們回過頭想一下上面金星跟火星的例子，再回來看看台灣跟中國的情況，是不是就能夠了解，為什麼就算不管「抗中保台」，當台灣年輕人的薪水遇上中國大量的低薪勞工，只要全面開放就一定是死路一條。當然，國內有一大群便宜的勞動力不是罪惡，但我們就算完全放開兩岸間的價值對立，單是對這樣的經濟體全面開放，自然就會演變成對台灣青年薪資不利的結果。
具有「中國特色」的柬埔寨投資
不過這樣的效益，放在柬埔寨又是另一回事。根據最近柬埔寨詐騙新聞爆發後當地台商的說法，柬埔寨的平均薪資每個月是300至500美金，正式的統計數字更低，只有6363元台幣。所以柬埔寨對中國開放經濟，反倒可以拉高柬埔寨國內的薪資水準。「理論上」柬埔寨把西港建設成「自由貿易區」，不應該是一個錯誤的決策。
可惜就在於，柬埔寨要取得「自由貿易區」帶來的經濟利益，前提是中國「正常的」投資當地。不過中國投資柬埔寨的其中一項「特色」，就是把中國的樓市炒作也帶到柬埔寨。但這其實也不能單單嘲笑中國，疫情前有一度台灣也流行「金邊賞屋團」。我過去寫過的一篇文章也曾拿柬埔寨房地產不合理的高價，來反擊某些人覺得房價「存在即合理」的論點。
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從小打底美感力！babybabycool 100%有機棉童裝用愛創造安全永續新美學
我們想讓你知道的是
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。
很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子，直到我們孕育出自己的孩子。
據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察，「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期，這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境，不僅有益於孩子的身體發育，也有助於培養、形塑孩子的美感。
沈浸式教育，幫孩子的美感從小打底
「當你摸到、穿到面料好的衣服，身體會記住那種舒服的觸感；當你吃到美味的食物，嗅覺和味覺會記得那個味道；當你看見美的東西，你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友（baby baby cool，簡稱bbc），她擁有廣告造型師的身份，更是一位在意孩子美感教育的母親。
創立bbc即是她的回答：「我們無須刻意培養孩子的美感，而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」
bbc的設計理念相當簡單，就是健康、舒適及美。聽起來簡單，實際上做起來卻相當不容易，除了好看好穿，魏羣芳更在乎的是孩子的感受；不僅要讓孩子穿起來好看，更要同時穿得舒服又健康安全。
孩子的肢體語言，決定衣服是否生產
魏羣芳強調，「觀察孩子的表現非常重要，無論孩子是否會說話，都會用肢體語言和表情告訴你，他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程，每個服裝款式平均修改二到五次，因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。
「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服，而一件衣服的最終定案，經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來，才算是完成設計進入生產階段。」
她分析無論大人小孩，好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan，在設計上運用成人時尚的拼接概念，呈現兒童服裝的玩味設計感，跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上，除了更符合身體曲線的立體剪裁，更以燙標取代車標，不傷害孩子稚嫩的肌膚，也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計，大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。
安心健康的第一道防線，來自母親的愛
服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線，健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料，更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證；以確保bbc使用品質最穩定的有機棉，且無殘留農藥、落葉劑等神經毒，金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶，也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。
在商品面如此講究，就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份，讓bbc不單只是一件衣服，更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期，她從驚嘆布料分級的數十倍價差，一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍，布料上殘留的毒化物和化學藥劑，還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦，甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀，從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。
然而少了化學纖維，100%純棉衣物容易變形；為解決支撐度的問題，魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好，也連帶延長了衣物壽命，為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。
一衣多穿，bbc創造精品童裝的永續價值
「很多媽媽跟我們說，小朋友很快就長大，衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快，買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質，魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂，提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念：「一樣的錢不用買很多件，買三件不如買一件好的，好好的穿、在不同場合穿，而且可以穿很久，讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上，與bbc品牌理念的交疊處，就是經典設計和耐用的優質面料。
經典設計和耐用面料，讓bbc的童裝創造出更多永續價值；其經典時尚的設計元素，讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性，正式或休閒風格都可駕馭。甚者，以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」，bbc讓大一號看起來像在穿洋裝，一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣，其他品牌只做3、5公分一段，bbc做到10公分一段；讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服，拉長至一年或超過一年，兼顧美學與實用性。
bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致，「我常說我們的衣服要做到這麼好，就是大的穿完小的穿，小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作，將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子，顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值，且不造成資源浪費，讓每位父母都能一同守護孩子的未來，珍惜保護地球環境。