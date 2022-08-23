柬埔寨詐騙與青年低薪的仙履奇緣：西港的慘況，曾經差一點就是台灣的現況

8月到現在，說起台灣最熱門的國際新聞，除了美國眾議院議長裴洛西訪台以及其後的台海危機之外，就是柬埔寨詐騙台灣人的人口販運陷阱。而這件事發展至今，除了各方營救的新聞之外，還出現了一個奇妙的傳言。這個傳言認為，台灣人之所以需要冒著巨大風險被人蛇集團騙去柬埔寨，是因為政府做的不好，導致年輕人被低薪逼迫，要去柬埔寨冒險求富貴。

有趣的是，台灣低薪的問題，其實跟柬埔寨詐騙興起的原因有著奇妙的緣份，對照起來也相當有趣。我接下來就談談台灣的低薪跟柬埔寨的詐騙之間，究竟有什麼奇妙的緣份。

眾所周知，現在成為柬埔寨詐騙大本營的「西港」（西哈努克港，其實台灣翻譯應該要叫「施亞努市」，不過現在既然大家叫西港比較順口，這裡也順應大家的習慣）之所以會成為現在這副慘狀，遠因便是中國推動的「一帶一路」鎖定西港作為「自由貿易區」。

而台灣在馬英九執政後期，在2014年也提出了要在台灣打造類似的「自由經濟示範區」。雖然馬英九否認推動這項政策是為了中國，但從馬英九上台後力推ECFA，就可以看出如果台灣在馬政府時代真的搞出自由經濟示範區，主要引入的投資者跟貿易對象也不會是中國以外的國家。

台灣比柬埔寨更不適合跟中國經濟整合

不過平心而論，比起台灣跟中國搞「自由經濟示範區」，柬埔寨跟中國搞「自由貿易區」本來並不應該是一件錯誤的政策。雖然本人支持「抗中保台」，但當年我參加學運反對《服貿協議》，主因並不是為了抗中保台，而是單從經濟的角度——比起柬埔寨，台灣更不適合跟中國搞區域整合。這跟中國想不想併吞台灣，其實沒有太大的關係。今天就算中共支持台灣獨立，台灣其實也不適合跟中國搞區域整合。

至少站在年輕人的角度，台灣跟中國的經濟越緊密，青年低薪的問題就越嚴重。經濟學上有個專有名詞就是解釋這個現象，叫做「生產要素均值化」。這聽起來很玄，不過其中的道理其實不難懂。為了讓大家平心靜氣的討論這個問題，我們先假設火星上有100萬人，平均月薪是3萬；然後金星上有1000萬人，平均月薪只有1萬。

今天火星跟金星開放貿易，兩邊的老闆都可以自由的雇用對方的勞工。一段時間後，你覺得是火星人跟金星人的月薪會越來越往1萬還是3萬靠攏？

如果這樣還是很難想像，不如我們把自己想像成火星慣老闆。今天有月薪要3萬的100萬火星人，跟月薪只要1萬的1000萬金星人。你身為火星慣老闆，你會願意為了同胞愛，放著便宜的金星人不用，堅持要犧牲自己的利潤，支持火星同胞的薪資水準？

重點是如果火星人比較多，那還有可能靠人多影響市場行情，把金星人的薪水往火星人的水準拉高；但現實是低薪的金星人多到才是影響市場行情的一方⋯⋯等到老闆都用金星人勞工，這時火星人就只剩兩種選擇：要嘛堅持不降價然後失業；要嘛只好求生存，慢慢降價往金星人的薪資水準靠攏。這就是在薪資上的「生產要素均值化」。

通過上面的例子，我們就可以了解為什麼台灣不適合跟中國經濟整合（當然這是站在青年受薪族的立場，站在老闆想用便宜員工的立場會覺得超適合）。其實這也不要怪台灣老闆沒有同胞愛，其實就連現實中的美利堅老闆遇到這點也是沒什麼同胞愛。

美國之所以會出現充滿失業勞工的「鐵鏽帶」，就是因為美利堅老闆想用便宜員工，紛紛出走到全世界勞工更便宜的地方，去尋找有大量便宜勞工的就業市場。而鐵鏽帶勞工之所以為支持川普，就是因為川普會想辦法修理這些出走的美國老闆，叫他們滾回美國，或是老實待著不要跑出去。

這時有人可能會問，不是啊，人家中國的北上廣深，薪水早就超過台灣不知道幾倍了。不過借問一下，今天跟中國區域整合，開放的市場是只限北上廣深嗎？中國在2020年，中國國務院總理李克強自己說了「我們有6億人每個月的收入也就1000元左右。」李克強這番話是以人民幣計價，換算成新台幣，中國大約有6億人一個月的薪水只要4500元。

我們回過頭想一下上面金星跟火星的例子，再回來看看台灣跟中國的情況，是不是就能夠了解，為什麼就算不管「抗中保台」，當台灣年輕人的薪水遇上中國大量的低薪勞工，只要全面開放就一定是死路一條。當然，國內有一大群便宜的勞動力不是罪惡，但我們就算完全放開兩岸間的價值對立，單是對這樣的經濟體全面開放，自然就會演變成對台灣青年薪資不利的結果。

具有「中國特色」的柬埔寨投資

不過這樣的效益，放在柬埔寨又是另一回事。根據最近柬埔寨詐騙新聞爆發後當地台商的說法，柬埔寨的平均薪資每個月是300至500美金，正式的統計數字更低，只有6363元台幣。所以柬埔寨對中國開放經濟，反倒可以拉高柬埔寨國內的薪資水準。「理論上」柬埔寨把西港建設成「自由貿易區」，不應該是一個錯誤的決策。

可惜就在於，柬埔寨要取得「自由貿易區」帶來的經濟利益，前提是中國「正常的」投資當地。不過中國投資柬埔寨的其中一項「特色」，就是把中國的樓市炒作也帶到柬埔寨。但這其實也不能單單嘲笑中國，疫情前有一度台灣也流行「金邊賞屋團」。我過去寫過的一篇文章也曾拿柬埔寨房地產不合理的高價，來反擊某些人覺得房價「存在即合理」的論點。