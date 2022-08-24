在高棉看見台灣的影子（一）：柬埔寨金邊也有台灣味？巷弄中的台灣鄉愁

每次遇到剛來柬埔寨不久的朋友，最常聽到的文化衝擊是：好像看到以前的台灣喔！對四五十歲的人來說，拾起的是兒時記趣；二十多歲的人來此，品嚐的是南台灣風土、記憶中的祖孫情。

金邊的街廓與排屋、偏甜的鹹食風味、綴著香菜的味精湯、塑膠袋包著插吸管的椰子水，隨處可見台北已經絕跡的甘蔗汁攤，甚至高棉文粿條、紫菜的發音，對一個高雄出生、台北長大的六年級尾「台灣俗」來說，不斷湧現的「既視感」，彷彿把我拉回小時候的販厝和菜市場。在異鄉看到故鄉的影子，那股既陌生又親切、既熟悉又新鮮的感覺，是台灣視角獨有的柬埔寨共感。

隨著在高棉的日子愈久，既視感彷彿觸角，從食衣住行的毛細孔，蔓延到國家發展的血脈。成衣廠下班時擠上載卡多的女工、建築工地席地而坐共享午餐的工人、推著平板車沿街叫賣的鹽漬螺肉小販、按著叭噗讓我興奮地誤以為是冰淇淋的拾荒者，是一種日常。高聳入雲的飯店式公寓、警衛森嚴的門禁別墅社區、滿街的勞斯萊斯路虎保時捷、不斷展店的大型購物中心與歐日原裝進口商品、英法美日中各式學制林立的國際學校，也是另一種日常。

對台灣而言，跨度三五十年的經濟發展差距，卻在金邊生活圈無縫接軌；天差地別的平行世界，卻在同一時空並存。如果說台灣經濟奇蹟的副作用是「壓縮的現代性」（compressed modernity），那麼成長速度比台灣更急遽的柬埔寨，人民又經歷怎樣的衝擊與轉變？

1980年，當新竹科學園區成立，台灣躋身亞洲四小龍之時，柬埔寨才剛走出赤柬的餘燼。2000年前後，柬埔寨陸續加入東協（ASEAN）與世界貿易組織（WTO），從戰後重建一腳跨入世界體系。同樣有著殖民歷史、同樣從民主共產陣營的內戰中浴血而生，台灣經濟比柬埔寨早起飛二三十年，對不少柬埔寨人而言，台灣的進步為他們所嚮往。對我一個台灣俗來說，在金邊探索新天地的同時，彷彿也在回望自己的過去，重新思考我們如何走到現在。就讓我們透過食衣住三個基本生活面向，探索台灣與柬埔寨的牽繫，在高棉的陽光下，照見台灣的影子。

金邊的台灣古早味

飲食地圖雖不標誌著國家主權界線，卻描繪了族群遷移足跡。就像台灣受惠於新住民而生的各式東南亞餐廳，台灣人遷移到柬埔寨，也為當地餐飲文化注入多樣性。對一個旅人而言，在異鄉最想念的，莫不是嚐一口家鄉味。隨著大量中國人湧入金邊投資與旅遊，林立的中國餐館，帶來多樣化中式料理，川菜、火鍋、新疆烤肉、清真牛肉麵，族繁不及備載。儘管中餐已經比較接近台菜，但鹹辣重油的調理方式，跟台菜的清爽、鹹酸甜平衡，有如兩種鮮明的畫風，再多的中餐也難以撫慰台人鄉愁。

金邊118街與225街交會處，隱身著一個小台灣。以「金邊台灣全家超市」、「鹿港小鎮台菜餐廳」為中心，聚集著幾家早期到金邊創業的台灣餐廳與飯店旅社，成了赴柬台人一解鄉愁的好去處。在鹿港小鎮酒足飯飽之後，去旁邊台灣全家拎一袋乖乖科學麵孔雀餅乾回家，成了一種尋根儀式，車程再遠也值得。全家超市門口喇叭放送著老闆自豪的歌喉，露天卡拉OK讓台灣腔滲透街頭巷尾，伴著台菜熱炒的氤氳，在赤道蒸成一股懷念的台灣古早味。由於台菜口味比較接近柬埔寨人喜好，而柬埔寨華人不少，因此台菜餐廳也有不少當地人光顧。

Photo Credit: Tawny Tsao 金邊的台灣古早味：鹿港小鎮台菜餐廳。大紅燈籠上特別註明「台灣風味」。

Photo Credit: Tawny Tsao 鹿港小鎮推出令人激動的新菜色—蚵仔煎。