一個月用水超過限制87萬公升，金卡戴珊、史特龍、凱文哈特等名人恐面臨被斷水
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洛杉磯以其成排的棕櫚樹、蔥綠的草坪而聞名，通常使用自動灑水器維護植被。不過在加州連續23年迎來乾旱後，當局表示居民需要開始為不被允許在戶外澆水的時候做準備。
美國加州連續23年發生乾旱，600萬南加州居民面臨嚴格的用水限制，不過許多名人無視規定、用水量嚴重超標，恐怕他們價值百萬美元的豪宅會面臨斷水可能。
為了節約用水，南加州地區從6月開始實施嚴格的限水令，包括每週戶外澆水不得超過兩次、上午9點到下午4點間禁止戶外澆水等，目標是將用水量縮減到現有的20%到30%。
不過，洛杉磯以北兩片耀眼的飛地，以廣闊的綠色草坪和巨大泳池聞名，當地超過2000名居民仍持續突破限制，而且用水數量相當驚人。
《洛杉磯時報》（LA Times）週一（22日）揭露，娛樂界和體育界的名人，包括好萊塢武打動作巨星史特龍（Sylvester Stallone）、社交名媛金卡戴珊姐妹（Kim and Kourtney Kardashian）、NBA退役熱火隊球星韋德（Dwyane Wade）、喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）是拉斯維根斯（Las Virgenes）水務局最近發出「用水超標通知」的2000多名客戶之一，自從去年底該機構宣布乾旱緊急狀態以來，他們至少4次用水超過每月限額的150%。
根據報導，這些名人中用水超標最多的是金卡戴珊姐妹──金卡戴珊在加州隱山市（Hidden Hills）的豪宅在6月超過限額23萬2000加侖（約87.8萬公升）；金卡戴珊的姐姐葛妮卡戴珊也接到超標通知，她的住宅超過6月限額10萬1000加侖（約38.2萬公升）。
好萊塢演員史特龍和妻子則是連續2個月用水超標（6月超過限額23萬加侖，5月超標19萬5000加侖，換算下來分別超額87萬、73.8萬公升的用水）。
史特龍的律師表示，水務局提供的數字可能扭曲了他客戶住宅的實際用水狀況。律師指出，史特龍一家已經放任草坪枯死，也安裝了滴灌式的灑水系統省水，但他們家有超過500顆樹，沒有足夠的灌溉這些樹木可能會死，會倒在史特龍或鄰居的住宅上，這對夫妻正在等待市政府來指導他們如何為樹木澆水。
聲明也指出，該地區所有大型房產都有類似的問題，「我相信我的委託人不會因為他是名人而被不公平的挑出來檢視。」
同樣被報導點名的名人還有喜劇演員凱文哈特，他6月份用水超標11萬7000加侖（44.2萬公升）；前NBA球星韋德夫婦也收到了通知，他們6月份的用水超標9萬加侖（34萬公升）。
根據規定，超標屢犯者最初會被處以數百美元的罰款，但一直遲遲未改善的屋主，可能會被減少供水。
拉斯維根斯水務局發言人麥克納特（Mike McNutt）表示，不管你的姓是卡戴珊還是史特龍，「沒有人得到優待」，水務局正在向該地區7萬5000名用水大戶家安裝限流器，限制房屋內的自來水量，也不讓自來水流到屋外。
他強調，他希望住在當地的名人能向民眾樹立榜樣：「人們聽你們的，人們注意著你們，人們重視你所做的事情......我們需要你們挺身而出，成為榜樣和領導者，以便其他人跟進效仿。」
洛杉磯以其成排的棕櫚樹、蔥綠的草坪而聞名，通常使用自動灑水器維護植被。不過在加州連續23年迎來乾旱後，麥克納特表示，雖然該地區居民現在每週至少可以給草坪澆水一次，但居民需要開始為根本不允許在戶外澆水的時候做準備，「在南加州，我們已經習慣了擁有鬱鬱蔥蔥的綠色草坪，隨著我們走向未來，如果我們沒有足夠的雪和雨，就很難證明擁有綠色草坪的合理性......希望我們可以邁向『更加州』的景觀，但這需要時間，而且需要教育。」
新聞來源
- these celebrities are accused of drought restriction violations（Los Angeles Times）
- In California's water crisis, neighbors turn in neighbors and even celebrities aren't spared（USA TODAY）
延伸閱讀
- 近一世紀以來最乾燥的7月：英格蘭正式進入「乾旱狀態」，千萬人面臨用水限制
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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一圖看懂微電腦瓦斯表：三大安全遮斷功能，守護居家安全「不漏氣」
我們想讓你知道的是
相較於傳統機械式瓦斯表，微電腦瓦斯表可以主動偵測異常情況，在漏氣、超時使用、五級以上地震發生時，自動遮斷瓦斯，以防瓦斯外漏所造成的氣爆、火災等危害，強化居家安全的守護。
你收過瓦斯公司寄來說明可換裝微電腦瓦斯表的通知單嗎？自從2011年天然氣事業法通過之後，政府便開始推廣微電腦瓦斯表，屆齡換裝微電腦瓦斯表完全免費，每個月也只要多40元的基本費，就可以享受微電腦瓦斯表所帶來的安全保障。和傳統瓦斯表相比，微電腦瓦斯表增加了精密微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，在偵測到漏氣、超時使用、大地震時，便會進行自動遮斷功能。這些功能對你我的居家安全有什麼保障？一起來搞懂吧！
三大安全遮斷-漏氣遮斷
瓦斯管線會因為風吹雨淋日曬、被老鼠嚙咬等原因，而慢慢老化破裂；再加上台灣地震頻繁，也是導致瓦斯管線鬆脫漏氣的原因之一。一般來說，我們可以透過發現家中瓦斯的使用量異常增加，或者是聞到瓦斯特有的臭味，來注意到瓦斯有漏氣的情況。可是，現代家庭的瓦斯管線往往鋪設在室外，又或者大量漏氣的時候沒人在家、或正在其他房間休息，可能不會發現這個危險警訊。
微電腦瓦斯表可以偵測到瓦斯漏氣的問題，並且自動進行「漏氣遮斷」，在第一時間阻止易燃的瓦斯洩漏，以免在不知情的狀況下浪費瓦斯，甚至造成嚴重災禍，全家人每天都能安心生活。
三大安全遮斷-超時遮斷
想必很多人都有急著出門，然後突然想不起自己到底有沒有把爐火關掉的經驗吧？這種不踏實的心情，在忙得抽不開身的時候，特別讓人覺得難受。大家可能也聽說過，家中長輩開了瓦斯爐燒水泡茶，結果朋友打電話來聊天，講著講著就忘記瓦斯爐的火還開著，如果爐火一直燒下去，可能真的會導致一發不可收拾的憾事。
微電腦瓦斯表可以偵測瓦斯的使用量與時間的關係，開大火的話，用氣的時間會縮短；開小火的時候，時間就會相對拉長。這個功能可以在家人使用瓦斯，但忘了關火時，自動判斷是不是應該要啟動「超時遮斷」的功能。
三大安全遮斷-地震遮斷
發生五級以上的地震時，如果正好在使用瓦斯，微電腦瓦斯表就會馬上停止供氣，這就是「地震遮斷」功能。說到地震，其實和微電腦瓦斯表的發明及推廣有著非常密切的連結。日本早在1987年就開始推廣使用微電腦瓦斯表，因為有這項設備，所以不管是1995年的阪神大地震，或者2011年的311大地震，都因為「地震遮斷」發揮作用，才不至於因為瓦斯而引起更多事故。
同樣位於地震帶上的台灣，我們向來十分在乎房屋的結構和材料是否防震，如果能更進一步裝設微電腦瓦斯表，在地震發生時發揮作用，自動遮斷瓦斯，就能防止因為設備損壞所造成的瓦斯外洩以及氣爆、火災等事故。
微電腦瓦斯表在日本目前已有將近100%之普及率。在台灣，目前的年度裝置率則從2014年的8.43%，提升至2022年第2季的48%。所謂多一份用心，就是多一份保障。在我們小心用氣、用火的同時，再加上微電腦瓦斯表的主動防護，家人的生命安全和財產保障，就更加完整了！
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