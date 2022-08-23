一個月用水超過限制87萬公升，金卡戴珊、史特龍、凱文哈特等名人恐面臨被斷水

美國加州連續23年發生乾旱，600萬南加州居民面臨嚴格的用水限制，不過許多名人無視規定、用水量嚴重超標，恐怕他們價值百萬美元的豪宅會面臨斷水可能。

為了節約用水，南加州地區從6月開始實施嚴格的限水令，包括每週戶外澆水不得超過兩次、上午9點到下午4點間禁止戶外澆水等，目標是將用水量縮減到現有的20%到30%。

不過，洛杉磯以北兩片耀眼的飛地，以廣闊的綠色草坪和巨大泳池聞名，當地超過2000名居民仍持續突破限制，而且用水數量相當驚人。

《洛杉磯時報》（LA Times）週一（22日）揭露，娛樂界和體育界的名人，包括好萊塢武打動作巨星史特龍（Sylvester Stallone）、社交名媛金卡戴珊姐妹（Kim and Kourtney Kardashian）、NBA退役熱火隊球星韋德（Dwyane Wade）、喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）是 拉斯維根斯（ Las Virgenes） 水務局 最近發出「用水超標通知」的2000多名客戶之一，自從去年底該機構宣布乾旱緊急狀態以來，他們至少4次用水超過每月限額的150%。

根據報導，這些名人中用水超標最多的是金卡戴珊姐妹──金卡戴珊在加州隱山市（ Hidden Hills）的豪宅在6月超過限額23萬2000加侖（約87.8萬公升）；金卡戴珊的姐姐葛妮卡戴珊也接到超標通知，她的住宅超過6月限額10萬1000加侖（約 38.2萬公升）。

Kim Kardashian repeatedly broke California drought rules, reports @latimes — exceeding her water limit by 230,000 gallons in June.



Other offenders include Sylvester Stallone and Kevin Hart. Millions in southern California are under strict water limits after 23 years of drought. pic.twitter.com/GaVFQwRIov — AJ+ (@ajplus) August 22, 2022

好萊塢演員史特龍和妻子則是連續2個月用水超標（6月超過限額23萬加侖，5月超標19萬5000加侖，換算下來分別超額87萬、73.8萬公升的用水）。

史特龍的律師表示，水務局提供的數字可能扭曲了他客戶住宅的實際用水狀況。律師指出，史特龍 一家已經放任草坪枯死，也安裝了滴灌式的灑水系統省水，但 他們家有超過500顆樹， 沒有足夠的灌溉這些樹木可能會死，會倒在史特龍或鄰居的住宅上，這對夫妻正在等待市政府來指導他們如何為樹木澆水。

聲明也指出，該地區所有大型房產都有類似的問題，「我相信我的委託人不會因為他是名人而被不公平的挑出來檢視。」

同樣被報導點名的名人還有喜劇演員凱文哈特，他6月份用水超標11萬7000加侖（44.2萬公升）；前NBA球星韋德夫婦也收到了通知，他們6月份的用水超標9萬加侖（34萬公升）。

Photo Credit: Newscom / 達志影像 喜劇演員凱文哈特（左）與前NBA球星韋德（右）被指控是用水大戶。

根據規定，超標 屢犯者最初會被處以數百美元的罰款，但一直遲遲未改善的屋主，可能會被減少供水。

拉斯維根斯水務局發言人麥克納特（Mike McNutt） 表示，不管你的姓是卡戴珊還是史特龍，「沒有人得到優待」，水務局正在向該地區 7萬5000名用水大戶家 安裝限流器，限制房屋內的自來水量，也不讓自來水流到屋外。

他強調，他希望住在當地的名人能向民眾樹立榜樣：「人們聽你們的，人們注意著你們，人們重視你所做的事情......我們需要你們挺身而出，成為榜樣和領導者，以便其他人跟進效仿。」

洛杉磯以其成排的棕櫚樹、蔥綠的草坪而聞名，通常使用自動灑水器維護植被。不過在加州連續23年迎來乾旱後， 麥克納特表示，雖然該地區居民現在每週至少可以 給草坪澆水一次，但居民需要開始為根本不允許在戶外澆水的時候做準備，「 在南加州，我們已經習慣了擁有鬱鬱蔥蔥的綠色草坪，隨著我們走向未來，如果我們沒有足夠的雪和雨，就很難證明擁有綠色草坪的合理性......希望我們可以邁向『更加州』的景觀，但 這需要時間，而且需要教育。」

The record-breaking megadrought affecting the American West is forcing cities to crack down on lawn-watering, and pay residents to replace their lawns with drought-resistant plants https://t.co/Ysxe6lzvpK — CNN (@CNN) August 20, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元