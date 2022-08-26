中國解放軍效法小米手機，用比美軍便宜的成本「快速仿製」完成現代化

文：王臻明

中國的小米手機是個非常有意思的平價品牌，發展的速度極快，其最大的特點就是不斷抄襲別家公司的設計，特別是蘋果公司的iPhone與系列產品。小米手機幾乎坦承不諱自己的行為，並美其名為致敬，而且除了蘋果外，國內外優秀產品的設計，往往很快就會在小米手機的類似產品上出現。

若拿小米手機與iPhone來相比，有極高的相似度，價格卻便宜許多，讓小米手機充滿競爭力。甚至小米手機在便宜外，還會塞入許許多多的新功能，在某些層面更甚iPhone一籌，讓小米手機能快速崛起。

小米手機這樣的成功模式，其實與中國的軍事發展，有異曲同工之處。解放軍一直以來也是以仿製起家，其中最有名的當然是仿製蘇聯的T-54戰車，並發展出自己的59式戰車、殲-6仿自蘇聯的MiG-19、殲-7則是仿自蘇聯的MiG-21。

甚至到了今日也還是一樣，紅旗-9型防空飛彈系統部份仿自俄羅斯的S-300PMU防空飛彈系統、殲-11仿自Su-27SK、殲-15仿自Su-33、殲-16仿自Su-30MKK。這些中國的新一代戰機，不止外型與俄羅斯的戰機幾乎一模一樣，甚至發動機，航電系統上，還直接採用俄羅斯所提供的零件。

而除了仿自俄羅斯，中國近年來也開始仿製歐美的產品。如H/PJ-12型近迫防衛系統就仿自荷蘭的守門員近迫防衛系統（Goalkeeper CIWS）、直-9直升機是仿自授權中國生產的法國海豚直升機、直-20仿自美國的S-70運輸直升機。特別是最近才剛剛洩露出清晰照片的FC-31戰機（軍用編號可能為殲-35），外型就與美國的F-35極為類似，甚至連座艙罩的開啟方式都雷同。

Wow :-o ... what a pleasant surprise, not only a confirmation of the J-35's third prototype - actually the second flying one - numbered 350003, but also the so far clearest image we got of the J-35 at all.



(Image via @鼎盛风清 from Weibo) pic.twitter.com/gyR2mejJjM — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) July 22, 2022

中國這種抄襲，除了單純參考其設計外，可能還包括以間諜手段取得內部的關鍵技術，所以常常很快就能複製出非常類似的武器系統，令外界大吃一驚。

中國這種仿製策略的好處，在於可以大幅節省自己發展的時間，同時利用中國便宜的人力與零組件，取得與抄襲目標極為類似的產品，或許在品質與性能上無法與抄襲目標相比，但在C／P值上，卻有壓倒性的優勢。也許中國的產品在品質與性能上只有抄襲目標的七、八成，卻比抄襲目標要便宜一倍、甚至數倍以上。這在商業上，不只讓中國可以快速滿足國內的市場需求，培植出大型公司，甚至還能大舉外銷，以低廉的價格搶佔海外的中低階市場。

在軍事上，中國就是採用這樣的方式，快速生產大批的戰機、驅逐艦，甚至是兩棲突擊艦與航空母艦，讓解放軍能快速現代化。美國就曾指出，中國的籌獲新型武器的成本，只有美軍的三分之一左右，甚至更便宜，這除了是因為中國較低廉的人力成本外，最重要的是，美軍買的都是昂貴的最先進裝備，而解放軍則採取這種仿製策略。簡單來比喻，美軍都買iPhone，而且還是最高階的機型，連輔助用的平板都是iPad，全套買齊。而中國買的是小米手機，平板可能還是你聽都沒聽過的雜牌貨。

那為什麼別的國家沒有辦法學習中國這麼做？答案也非常簡單，因為在擁有新聞自由的民主制度下，軍隊受到國會與媒體的監督，拿納稅人的血汗錢去買小米手機等級的武器，勢必會遭到國會與媒體的質疑。

這也是為什麼中國外銷軍武的國家，大多都跟中國一樣，是屬於獨裁體制，新聞自由受限的地區。特別是武器採購的金額通常都非常龐大，是貪官污吏中飽私囊的最好管道，中國也往往利用這一點，來做為擴大影響力的方式。完全不透明的交易過程，讓中國可以藉由出售武器，收買外國官員，在外交領域上攻城掠地。

Photo Credit: Jian Kang @ CC BY 3.0 部份仿自俄羅斯的S-300PMU防空飛彈系統的紅旗-9型防空飛彈系統

不過這種策略的最大問題，是萬一有一天要真正上戰場比拚時，小米手機絕對比不上最高階的iPhone手機。如果一般消費者不用考慮價格的因素，多數人也都會選擇最高階的iPhone手機，而不是山寨的小米手機。

只是中國是一個擁有核武的國家，所以爆發大規模傳統戰爭的可能性較低，許多武器直到退役都可能不會派上用場，不會在戰場上受到實戰考驗。不像美國除了常常打仗，也出售武器給全世界的國家，多數的武器系統都在戰場上，取得實戰經驗，並汲許不足之處，持續研發出許多衍生型號，性能較可靠。

中國這種仿製策略的另一個隱憂，在於採用的零組件很多都來西方國家，特別是最重要的運算晶片與精密機電設備。在過去中國成為世界工廠，與歐美國家保持良好關係時，可以輕易取得這些零組件。但隨著美中關係的破裂，美國不只祭出一波波制裁，限制中國取得高階晶片與先進技術，也不斷說服盟國採取類似的限制。

這樣的影響，在手機領域可以看到與中國軍方關係密切的華為首當其衝，受到嚴峻打擊，幾乎難以為繼。未來這種情況，也一定會出現在軍事領域，讓中國的武器發展與生產受到衝擊。

不過整體來說，小米手機的策略是成功的，小米本身的快速發展，不斷搶下市佔率，就可以說明一切。中國解放軍在短短的時間內，搖身一變，開始威脅美國的世界霸主地位，也是拜這種策略之賜。

只是當美中兩國的競爭，從軍事延伸到科技與商業領域時，中國的這種小米手機策略，是否還能繼續延續下去，是未來觀察的重點。而回頭過來看台灣建軍的問題，那就很清楚了，採用美系裝備的台灣沒有財力像美軍一樣都買最高階的iPhone手機，又無法採行小米手機的策略，最後的結果就是卡在不上不下的地方，苦苦掙扎。