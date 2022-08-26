中國解放軍效法小米手機，用比美軍便宜的成本「快速仿製」完成現代化

我們想讓你知道的是
中國這種仿製策略的好處，在於可以大幅節省自己發展的時間，利用便宜的人力與零組件，取得與抄襲目標極為類似的產品。在軍事上，中國就是採用這樣的方式，快速生產大批的戰機、驅逐艦，甚至是兩棲突擊艦與航空母艦，讓解放軍能快速現代化。
文：王臻明
中國的小米手機是個非常有意思的平價品牌，發展的速度極快，其最大的特點就是不斷抄襲別家公司的設計，特別是蘋果公司的iPhone與系列產品。小米手機幾乎坦承不諱自己的行為，並美其名為致敬，而且除了蘋果外，國內外優秀產品的設計，往往很快就會在小米手機的類似產品上出現。
若拿小米手機與iPhone來相比，有極高的相似度，價格卻便宜許多，讓小米手機充滿競爭力。甚至小米手機在便宜外，還會塞入許許多多的新功能，在某些層面更甚iPhone一籌，讓小米手機能快速崛起。
小米手機這樣的成功模式，其實與中國的軍事發展，有異曲同工之處。解放軍一直以來也是以仿製起家，其中最有名的當然是仿製蘇聯的T-54戰車，並發展出自己的59式戰車、殲-6仿自蘇聯的MiG-19、殲-7則是仿自蘇聯的MiG-21。
甚至到了今日也還是一樣，紅旗-9型防空飛彈系統部份仿自俄羅斯的S-300PMU防空飛彈系統、殲-11仿自Su-27SK、殲-15仿自Su-33、殲-16仿自Su-30MKK。這些中國的新一代戰機，不止外型與俄羅斯的戰機幾乎一模一樣，甚至發動機，航電系統上，還直接採用俄羅斯所提供的零件。
而除了仿自俄羅斯，中國近年來也開始仿製歐美的產品。如H/PJ-12型近迫防衛系統就仿自荷蘭的守門員近迫防衛系統（Goalkeeper CIWS）、直-9直升機是仿自授權中國生產的法國海豚直升機、直-20仿自美國的S-70運輸直升機。特別是最近才剛剛洩露出清晰照片的FC-31戰機（軍用編號可能為殲-35），外型就與美國的F-35極為類似，甚至連座艙罩的開啟方式都雷同。
中國這種抄襲，除了單純參考其設計外，可能還包括以間諜手段取得內部的關鍵技術，所以常常很快就能複製出非常類似的武器系統，令外界大吃一驚。
中國這種仿製策略的好處，在於可以大幅節省自己發展的時間，同時利用中國便宜的人力與零組件，取得與抄襲目標極為類似的產品，或許在品質與性能上無法與抄襲目標相比，但在C／P值上，卻有壓倒性的優勢。也許中國的產品在品質與性能上只有抄襲目標的七、八成，卻比抄襲目標要便宜一倍、甚至數倍以上。這在商業上，不只讓中國可以快速滿足國內的市場需求，培植出大型公司，甚至還能大舉外銷，以低廉的價格搶佔海外的中低階市場。
在軍事上，中國就是採用這樣的方式，快速生產大批的戰機、驅逐艦，甚至是兩棲突擊艦與航空母艦，讓解放軍能快速現代化。美國就曾指出，中國的籌獲新型武器的成本，只有美軍的三分之一左右，甚至更便宜，這除了是因為中國較低廉的人力成本外，最重要的是，美軍買的都是昂貴的最先進裝備，而解放軍則採取這種仿製策略。簡單來比喻，美軍都買iPhone，而且還是最高階的機型，連輔助用的平板都是iPad，全套買齊。而中國買的是小米手機，平板可能還是你聽都沒聽過的雜牌貨。
那為什麼別的國家沒有辦法學習中國這麼做？答案也非常簡單，因為在擁有新聞自由的民主制度下，軍隊受到國會與媒體的監督，拿納稅人的血汗錢去買小米手機等級的武器，勢必會遭到國會與媒體的質疑。
這也是為什麼中國外銷軍武的國家，大多都跟中國一樣，是屬於獨裁體制，新聞自由受限的地區。特別是武器採購的金額通常都非常龐大，是貪官污吏中飽私囊的最好管道，中國也往往利用這一點，來做為擴大影響力的方式。完全不透明的交易過程，讓中國可以藉由出售武器，收買外國官員，在外交領域上攻城掠地。
不過這種策略的最大問題，是萬一有一天要真正上戰場比拚時，小米手機絕對比不上最高階的iPhone手機。如果一般消費者不用考慮價格的因素，多數人也都會選擇最高階的iPhone手機，而不是山寨的小米手機。
只是中國是一個擁有核武的國家，所以爆發大規模傳統戰爭的可能性較低，許多武器直到退役都可能不會派上用場，不會在戰場上受到實戰考驗。不像美國除了常常打仗，也出售武器給全世界的國家，多數的武器系統都在戰場上，取得實戰經驗，並汲許不足之處，持續研發出許多衍生型號，性能較可靠。
中國這種仿製策略的另一個隱憂，在於採用的零組件很多都來西方國家，特別是最重要的運算晶片與精密機電設備。在過去中國成為世界工廠，與歐美國家保持良好關係時，可以輕易取得這些零組件。但隨著美中關係的破裂，美國不只祭出一波波制裁，限制中國取得高階晶片與先進技術，也不斷說服盟國採取類似的限制。
這樣的影響，在手機領域可以看到與中國軍方關係密切的華為首當其衝，受到嚴峻打擊，幾乎難以為繼。未來這種情況，也一定會出現在軍事領域，讓中國的武器發展與生產受到衝擊。
不過整體來說，小米手機的策略是成功的，小米本身的快速發展，不斷搶下市佔率，就可以說明一切。中國解放軍在短短的時間內，搖身一變，開始威脅美國的世界霸主地位，也是拜這種策略之賜。
只是當美中兩國的競爭，從軍事延伸到科技與商業領域時，中國的這種小米手機策略，是否還能繼續延續下去，是未來觀察的重點。而回頭過來看台灣建軍的問題，那就很清楚了，採用美系裝備的台灣沒有財力像美軍一樣都買最高階的iPhone手機，又無法採行小米手機的策略，最後的結果就是卡在不上不下的地方，苦苦掙扎。
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有創意只是基本，能實踐才有價值——三位新世代創作高手x Adobe，給年輕學子的一席課
我們想讓你知道的是
每一秒鐘，都有嶄新的想法正在成為現實。在這個創意有可能變成超能力的時代，靈光一現是你最強而有力的資源。但是，要怎麼把這些想法化為現實、完整呈現，你需要一套最懂市場需求，同時也懂你的工具。
身為設計界軟體開發龍頭的Adobe，一直以來都相信，靈感是促進改變並推動世界前進的動力，這次特別邀請到有同樣信念的三位年輕設計／創作者——影片特效創作者六指淵、街頭故事畫家李白，和設計師兼創業家薛名喻，談談他們如何使用Adobe實踐自己的獨特創意。
To be or not to be? 大膽嘗試就對了
「創作對我來說不是信手捻來的事情，我有想不出來很痛苦的時候。後來我想到解決的辦法，就是把創作轉換成企劃的形式。因為企劃是一個設定目標，然後盡力去達成的東西，這樣去思考我要做什麼就會變得很明確。」作為特效和知識型Youtuber，六指淵很清楚一個能夠將創意與實踐整合，同時還能和大家分享、共同學習的企劃，正是他創作的動力。但在像現在這樣，能夠釐清問題、看見目標之前，六指淵也走過非常混亂的時期。
「為了要證明自己，我其實也嘗試過很多事情，我意識到，我要做的應該是別人會望而卻步的事情，只要我能做到，我就贏了。」六指淵說。
同樣不服輸的，還有創業家薛名喻（Louis）。今年25歲的他，從小就明確的知道自己想要創業。在意識到學校提供的資源和資訊已經不足夠的時候，他勇敢跳脫一般社會對學生的期待，離開安逸的大學，開始自己找管道，累積實作經驗。Louis不僅選擇了和其他人不一樣的路徑，選擇的工作甚至和過去在校所學完全不同。「我後來跳脫高中所學，決定成為設計師。」Louis離開了學校，卻更認識了學習的意義。
「正因為我不是本科系的，所以更了解從零開始的痛苦，再加上我從高中就想要改變教育，而且教學一直都是我很喜歡的事情，所以我轉向開課、分享。對我來說，教學就是我的創作。」Louis說。
今年也剛開始投入教學的街頭似顏繪畫家李白，以溫暖的小故事搭配一幅幅風格獨具的插畫，成為網路上的人氣話題之作。他現在的成績，奠基於一個「讓我們彼此都不要太尷尬」的想法。當時的李白在街頭擺攤創作，畫似顏繪，在這段說長不長說短不短的時間裡，面對一個滑手機的客人實在太尷尬了。「所以我就定下了遊戲規則，如果客人跟我分享一個故事，我就給他優惠價。因為我只是一個萍水相逢的陌生人，所以滿多人願意對我講出他們沒辦法對別人說出口的事，我就像一個樹洞一樣，吸收了很多秘密、傷心和遺憾。」李白說。然後他把這些以「街頭故事」為主題的創作放上網路，在不斷調整文字和圖像搭配的方式、說故事的方式⋯⋯之後，讓那些試錯之後的結果，成為繼續往前的動力。
「所以開始教學也算是一種回饋吧，把我知道的跟大家分享。那些我也曾經很迷惘的時刻、很喜歡的東西，很多人應該也都有一樣的感覺。就跟街頭似顏繪一樣，你的故事也有可能成為別人的力量。」李白很溫暖地說。
三位來自不同領域的創作者，在各自的宇宙裡取得了令人驕傲的成績，六指淵擁有50萬YT頻道訂閱，每月收入突破六位數；Louis自從21歲開始創業至今，現在穩定經營三間公司，營收在八至九位數之間，同時也兼任上櫃公司的數位長；李白在短短時間內完成了超過兩千張似顏繪，並且突破十萬IG追蹤。他們的成功，除了來自於他們對於創作、分享的熱情和堅持之外，當然也少不了Adobe的應用程式們，在許多關鍵時刻幫助他們突破種種難關。
用對工具，100%實現精彩創意
Adobe的應用程式橫跨多元領域，從設計、影像、插圖、UI/UX介面、AR、3D等專業面向，到個人在社群媒體的需求，可以縱向支援更可以橫向結合，無所不入的實踐力與強大應用力，成為許多專業傑出使用者的首選。
介面設計師出身的Louis，最常使用Ai、 Ps和 Xd來完成他的作品，因為介面設計首重整合多方需求，並且達到視覺與使用體驗平衡的設計目的。繪圖用的Ai和修圖用的Ps，可以很快速地落實Louis在視覺上的想法，再以設計UI專用的Xd來完成設計，一氣呵成。Louis回想起他的第一個設計練習，當時是先用手繪之後，再掃描進電腦去做圖，耗時費工。但是在Adobe的應用程式成為他的設計工具之後，腦中的想像都能更快、更精準，也更有效率地成為現實。「我開始使用Adobe的時候還是個實習生，因為我不是本科生，所以我加倍地去學軟體，當時的主管很納悶我怎麼動作那麼快？這就是Adobe的好處——效率，和亮眼的結果。」
六指淵也強力推薦，每一個想讓影片特效更生動、精彩的人，絕對不能錯過影視業界首選的Ae。作為影片編輯應用程式家族之一的Ae，可以讓使用者任意的變化影片中的每一處細節，達成令人驚豔又興奮的效果。但是六指淵也坦承：「沒錯，Ae非常強大，但它並不是一個很好上手的軟體。他有很多複雜的功能，需要融會貫通之後才有辦法將它們很好地結合，然後製作出你想要的效果。這個過程並不容易，但是相信我，你會非常有成就感，這一切努力都是值得的。」
「這兩個應用程式可以完全實踐我的想法，強大不需要我多說，絕對可以說是平面、動畫設計師必備的武器。而且使用上非常直覺，每次改版新增的功能也常令我驚艷。」插畫家李白一定要向大家推薦的，就是Adobe領先業界的兩大應用程式，Ai以及Id。作為向量繪圖軟體之王Ai，繪圖僅僅只是設計功能的開端，它還能製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形等——例如搭配Adobe Character Animator，就可以將 Ai製作的圖像轉變成動畫！ 而版型和頁面設計軟體的領頭羊Id，同時適用於實體及數位設計，提供製作及發佈書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目所需的一切。
除此之外，Louis也非常推薦Adobe Creative Cloud，「我覺得Creative Cloud最棒的地方，除了可以任意依照自己的需求，購入搭配組合的應用程式之外，還可以收到最新的更新和教學資訊，更可以盡情使用對設計師來說永遠不嫌多的字體和影像素材。對於想要永遠走在最前端的人來說，這一點真的很有吸引力。」
自己，是唯一的假想敵
主動出擊、多方嘗試、不怕錯誤，這是三位創作者給予所有正在尋找目標、向自己夢想前進的學子們，共同的建議。「我有很多學生都卡在想太多，總覺得自己還有哪裡不足，所以遲遲不敢踏出第一步，但真的不需要，沒有開始，永遠只會停留在想。」Louis鼓勵大家勇往直前，六指淵也補充道：「你真的不用很厲害才開始，但是你要開始才會變得很厲害。」李白同時強調，獲取資訊的能力很重要，而且在網路如此發達的今天，獲取資訊幾乎已經不受時空限制。大量的去嘗試，最終一定能找到自己真心喜愛的目標，然後不斷前進。
的確，藉由網路，我們可以更彈性地利用自己的時間，做到零時差學習；把喜歡的事情發展成一生的志業，比起過去更是機會大增。今年，Adobe瞄準這些對希望藉由設計，展開自己未來的年輕學子們，推出開學季線上課程。一網打盡Adobe家族中最熱門、實用、搶手的應用程式，包括Xd、Ai、Ps、Pr、Ae和Id。在業界高手的親自引領之下，不只建立對這些應用程式的基礎認識，同時吸收第一手業界動態。不分年齡，沒有距離，點選課程開始的那一秒，就是你啟動完成夢想目標的第零天。
創意最強後援，一堂改變人生的應用課
創作是讓夢想發聲的方式，也是所有創作者的生命能量。相信自己的能力，加上正確的工具輔助，你也有可能成為一位閃閃發光的創作者。Adobe攜手無限學院，祭出學生專屬的開學季強檔優惠，凡訂閱就可以獲得價值高達NT$ 9,000的自選6堂Adobe課程。無限學院是專為設計者解決自學痛點的平台，這次的開學季強檔優惠課程，更由六指淵和Louis攜手合作規劃，一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體。包括Photoshop（Ps）、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、XD、InDesign（Id），還有六指淵最拿手的Premiere Pro（Pr）。總共10門官方教學課程，從新手基礎教學到實務操作應用，不僅切中設計者最核心的需求，更將線下實體職能教育，完整轉移至線上，讓跨領域學習更隨時隨地，無邊無際。詳細課程介紹請見官方課程網頁。